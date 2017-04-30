"Метро будущего" от Илона Маска


Фото: TED

Иногда кажется, что Илон Маск в детстве пересмотрел дешёвых фантастических фильмов о будущем. Он уже придумал быстрый и достаточно автономный электромобиль, строит космические корабли, мечтает о колонизации Марса и создании сверхбыстрых вакуумных поездов.

К решению проблемы пробок в городе Маск подошёл радикально. Позавчера он показал, как может работать придуманная им система тоннелей.



Это отчасти похоже на "самоходные" тротуары и дороги, которые тоже часто фигурируют в фантастических фильмах и книгах, только автомобили, по мнению Маска, должны передвигаться под землёй. "Двухмерная система" движения по городу себя уже изжила, уверен он. Удивительно, но создание летающих автомобилей Маск при этом считает "безумной идеей".

Проект Маска представляет собой сеть тоннелей, по которым со скоростью 200 км/ч движутся открытые и закрытые платформы. И те, и другие ждут пассажиров наверху, на парковочной полосе вдоль улицы. На открытую платформу может заехать автомобиль, а в закрытую, как в вагон, могут сесть люди. Платформа подобно лифту едет вниз, опускается на уровень тоннеля и далее следует до места назначения в общем потоке. Что-то типа травалатора для автомобилей. Затем она таким же образом поднимается на поверхность, машина съезжает с платформы и едет дальше по обычной улице. В США платформы Маска уже прозвали "электроскейтами".



Чтобы реализовать идею, Маск зарегистрировал очередное бизнес-подразделение, The Boring Company (тут некоторая игра слов: конечно, изначально это "Бурильная компания", но можно перевести как "Скучная компания" или "Компания, которая всех достанет"). Сейчас она строит демонстрационный тоннель под офисом SpaceX в Лос-Анджелесе (вероятно, другой его конец будет в районе аэропорта).




Траншея на парковке SpaceX, где началось тестирование тоннелепроходческой машины



Вопросов к Маску пока очень много. Например, он говорит о 30-уровневой системе тоннелей, в которой будут не только самодвижущиеся платформы, но и поезда Hyperloop. Но бурить можно далеко не везде. Даже 10 подземных уровней – это маловероятно. В пределах одного здания или, скажем, квартала – легко, но не в пределах целого города.

Кроме того, если говорить о практическом применении его платформ, то неясно, почему Маск думает, что на улицах не будут скапливаться очереди из машин, то есть те же пробки. Очевидно, что на каждую улицу такую стоянку-лифт не воткнёшь. Будет ограниченное количество мест, за которые развернётся борьба.

С управлением тоже не всё понятно. С роботизацией у той же "Теслы" получается неплохо, но у этих платформ не видно элементов управления. Значит, это часть единой системы. Как тогда подавать команды, куда ехать, где выходить? Наверняка профессионалы найдут ещё уйму проблем, но не надо забывать, что пока это ни к чему не обязывающий демо-ролик. Возможно, подробности появятся позже.



Все знают Маска как человека, который все свои идеи стремится претворить в жизнь. Раз он говорит, что "пробки сводят его с ума", значит он как-то собирается эту проблему решить. Пока же Маск думает о том, как бы ему научиться бурить на 1000% быстрее.


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  • Комментарии (260)
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    Pavel Sahackiy
    Ну да Маск вату не катает, а строит будущее практически в одиночку. А у нас скоро горячую воду на две недели отключат ...
    Новый
    dragon_dances
    Город с такой сетью тоннелей выглядит действительно стрёмно. Конечно это всё должно просчитываться соответствующими инженерами, но подобная пористая структура под городом в первую очередь вызывает мысль - а вдруг всё ухнет вниз? К тому же текущие здания строились без учёта того, что под ними будет такая развитая сеть тоннелей. Но там уже посмотрим.
    Новый
    Lev Naumenko
    Эх, как жаль, что в России, в ближайшем будущем, такое невозможно. В нашей стране не умеют ничего строить, могут только качать нефть и добивать приватизированные заводы совка. А те, кто умеют и хотят строить — в нашей стране не нужны, они уезжают на запад — туда, где их холят и лелеют. Жаль, что наша власть не понимает, что главный ресурс страны — народ.
    Новый
    e_tek
    20 лет ждали когда Маск придумает как выкопать тунель за день:)
    теперь купят оборудование и быстро построят метро.
    Новый
    etozhebelt
    Это неосуществимо, лол.
    Маск почему-то упрямо продолжает думать что можно совместить личные автомобили и отсутствие пробок.
    К сожалению, это невозможно. Рытьё тысяч километров тоннелей под городом - это что-то типа отпиливания ветки на которой сам же и сидишь. Ну и по удобству такая система конкурирует разве что с анальным зондом. Скорее человечество изобретёт телепортацию, чем сможет эту фантазию Маска превратить во что-то юзабельное.

    Будем ждать пока Маск наконец дойдёт до понимания того что нужно развивать общественный транспорт, а не выдумывать как совместить гэнгбэнг с непорочностью.
    Новый
    gde_kefir
    Думаю что намного быстрее и перспективней развивать технологии виртуальной реальности. Тогда отпадает необходимость ездить в офис (это главная причина трафика в мегаполисах). Все просто будут виртуально присутствовать в офисах, физически находясь дома. И это совсем не то, что "работать по скайпу". Дороги автоматически разгрузятся настолько, что текущей инфраструктуры будет хватать всем желающим.

    Эти мысли пока тоже фантастичны, но они менее фантастичны чем представленные в ролике планы Маска )

    Edited at 2017-04-30 09:59 (UTC)
    Новый
    greli
    Банально непонятно на какой пассажиропоток это рассчитано. Вряд ли больше чем традиционный транспорт.
    Новый
    dipoper
    Народ! Вчера из Москвы в Питер в пневмокапсуле по туннелю за 10 минут добрался!
    Правда по пути обосрался обильно.
    Ну а что вы хотели: лежишь в маленьком гробике и несешься в полной темноте на охренительной скорости! С непривычки все обсираются.
    Потом уже опытные люди - не жрут сутки и клизму делают. Ну да - за прогресс приходится платить!
    Новый
    djony_il
    По моему кто-то тупо завидует. Маск за 10 лет достиг большего чем совок за 30 и Россия за 25 вместе взятые.
    Возвращает назад ракеты, возит грузы на МКС, создал автопром!!! (в РФ до сих пор нет), строит по всей Америке сеть зарядных станций, развивает солнечную энергетику... Молодец! Это не домик для уточки и церквушку, за распиленный бюджет, построить.
    Новый
    (SPAM)
    astr 2042
    Такие люди как Илон Маск в единичном экземпляре. Именно они двигают всю человеческую цивилизацию вперед. Хотя этот конкретный проект очень сомнителен. Слишком дорогая инфраструктура, много технических сложностей. Но так как в относительно недалеком будущем ожидается бурное развитие искусственного интеллекта, роботов, то всё возможно. Лично мне не нравится, что часть жизни придется проводить под землей (метро мне тоже не нравится).
    Новый
    cascheyzona
    после ядерного холокостинга под землёй будет самое оно! да и на марсе технологии тунеллей, глядишь, пригодятся.
    Новый
    zlatour
    Хотя бы ускорить и/или удешевить строительство обычного метро — и то праздник будет.
    Новый
    merk7
    Чем это лучше обычного метро? Тем, что по тоннелям будут перемещаться не вагоны с людьми, а платформы с автомобилями? Сколько должна стоить такая поездка чтобы окупились капитальные расходы? Не дешевле ли обойдется аренда вертолета?

    В Европе успешно борются с пробками развитием общественного транспорта и велосипедов для локальных поездок.
    Новый
    redop911
    Как решить проблему с террористами? Допустим член какой-нибудь запрещенной организации набьет машину сотней килограмм тротила и решит взорваться прямо в середине тоннеля, что дальше? Как проверят каждую машину?
    Новый
    not_used_i_hope
    Россия -- страна №1 по способности к выяснению уважительных причин, почему что-то обязательно не получится или уже не получилось. Жизненно необходимая способность, чтобы считать себя Великим Народом, сидя по уши в говне.
    Новый
    xrun Morjov
    в России еще тридцать пять лет назад за месяц на глубине в 70 метров проходили щитом по полтора км готового тоннеля в месяц диаметром в 6 метров.Этому Максу до таких скоростей еще как до Луны раком.
    Новый
    Putin_v_Gaage
    Всё правильно Маск говорит. Город будущего должен быть устроен как многослойная печатная плата. Наверху небоскрёбы, а внизу транспортные артерии. Ни каких велосипедов, пешеходных дорожек и прочей фигны. Отдыхать поедите по трубе на другой конец света со скоростью звука, один час и ты на море. Теперь до Вас дошло, почему Маск так думает? Он что зря трубопроводный транспорт придумал.

    Edited at 2017-04-30 10:45 (UTC)
    Новый
    humanelement
    аналогия красивая и разумная кроме одного: зачем людей вообще понадобится перемещать, да ещё и в таких количествах?
    Новый
    sirvinil
    "Как тогда подавать команды, куда ехать, где выходить?" - вообще не проблема. Беспроводная связь машины с платформой, хоть WiFi, хоть что-то более надежное. Управление на мониторе в машине, как сейчас навигаторами управляют.
    Новый
    petit_brie
    А сзади будет стоять очередь из машин, ждущими когда очередной хрен на платформе определится куда ему ехать. Проще уж тогда разделять платформы по направлениям: например, на желтую заехал - тебя везут в одну сторону, на красную - в другую, и т.д.
    Но всё равно проблему пробок это не решит.
    Новый
    xrun Morjov
    бурить быстро не проблема,В СССР тридцать лет назад легко за месяц проходили полтора километра тоннеля диаметром почти 6 метров.
    Новый
  • Комментарии (260)
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