"Метро будущего" от Илона Маска

dragon_dances То ли дело в России - стране прагматичных гопников. Чё где спиздить и где пробухать. Ответить

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Pavel Sahackiy Ну да Маск вату не катает, а строит будущее практически в одиночку. А у нас скоро горячую воду на две недели отключат ... Ответить

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asj34 Уже отключили Ответить



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illuminatenorde Здесь должна была быть язвительная русофобская шутка про отсталую Россиюшку. Ответить

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dragon_dances И хор ватанов с зелёнкой - "пиздуй в свою америку!" Ответить



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dom3d Маск построит себе персональное Метро и успокоится. Ответить

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dragon_dances Город с такой сетью тоннелей выглядит действительно стрёмно. Конечно это всё должно просчитываться соответствующими инженерами, но подобная пористая структура под городом в первую очередь вызывает мысль - а вдруг всё ухнет вниз? К тому же текущие здания строились без учёта того, что под ними будет такая развитая сеть тоннелей. Но там уже посмотрим. Ответить

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Lev Naumenko Эх, как жаль, что в России, в ближайшем будущем, такое невозможно. В нашей стране не умеют ничего строить, могут только качать нефть и добивать приватизированные заводы совка. А те, кто умеют и хотят строить — в нашей стране не нужны, они уезжают на запад — туда, где их холят и лелеют. Жаль, что наша власть не понимает, что главный ресурс страны — народ. Ответить

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ramtamtager Кстати,в Москве в этом году откроется 19 (девятнадцать)новых станций метро.А сколько в Киеве? Ответить

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sk_aka_noname Тем временем в Челябинске уже 20 лет строят метро... Ответить



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e_tek 20 лет ждали когда Маск придумает как выкопать тунель за день:)

теперь купят оборудование и быстро построят метро. Ответить

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etozhebelt Это неосуществимо, лол.

Маск почему-то упрямо продолжает думать что можно совместить личные автомобили и отсутствие пробок.

К сожалению, это невозможно. Рытьё тысяч километров тоннелей под городом - это что-то типа отпиливания ветки на которой сам же и сидишь. Ну и по удобству такая система конкурирует разве что с анальным зондом. Скорее человечество изобретёт телепортацию, чем сможет эту фантазию Маска превратить во что-то юзабельное.



Будем ждать пока Маск наконец дойдёт до понимания того что нужно развивать общественный транспорт, а не выдумывать как совместить гэнгбэнг с непорочностью. Ответить

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gde_kefir Думаю что намного быстрее и перспективней развивать технологии виртуальной реальности. Тогда отпадает необходимость ездить в офис (это главная причина трафика в мегаполисах). Все просто будут виртуально присутствовать в офисах, физически находясь дома. И это совсем не то, что "работать по скайпу". Дороги автоматически разгрузятся настолько, что текущей инфраструктуры будет хватать всем желающим.



Эти мысли пока тоже фантастичны, но они менее фантастичны чем представленные в ролике планы Маска )



Edited at 2017-04-30 09:59 (UTC) Ответить

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asj34 Нет что бы украсть у кого нибудь, а он своё вкладывает Ответить

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prischelech Ага, он так уже себе в карман 11 миллиардов вложил. Ответить

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greli Банально непонятно на какой пассажиропоток это рассчитано. Вряд ли больше чем традиционный транспорт. Ответить



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lenka_autumn это да Ответить

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urageo Очередной распил бабла новым Остапом Ответить



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otlichniza Этот Остап гуляет на свои. Ответить

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supmaxgreat Никола Тесла опередил время на столетия, старая школа. У Маска молоко на губах еще не высохло. Ответить

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otlichniza то есть, все-таки под землю, а не в воздух. Ответить



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dipoper Народ! Вчера из Москвы в Питер в пневмокапсуле по туннелю за 10 минут добрался!

Правда по пути обосрался обильно.

Ну а что вы хотели: лежишь в маленьком гробике и несешься в полной темноте на охренительной скорости! С непривычки все обсираются.

Потом уже опытные люди - не жрут сутки и клизму делают. Ну да - за прогресс приходится платить! Ответить



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djony_il По моему кто-то тупо завидует. Маск за 10 лет достиг большего чем совок за 30 и Россия за 25 вместе взятые.

Возвращает назад ракеты, возит грузы на МКС, создал автопром!!! (в РФ до сих пор нет), строит по всей Америке сеть зарядных станций, развивает солнечную энергетику... Молодец! Это не домик для уточки и церквушку, за распиленный бюджет, построить. Ответить

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otlichniza собака лает — ветер носит, а караван идет. Ответить

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(SPAM)

astr 2042 Такие люди как Илон Маск в единичном экземпляре. Именно они двигают всю человеческую цивилизацию вперед. Хотя этот конкретный проект очень сомнителен. Слишком дорогая инфраструктура, много технических сложностей. Но так как в относительно недалеком будущем ожидается бурное развитие искусственного интеллекта, роботов, то всё возможно. Лично мне не нравится, что часть жизни придется проводить под землей (метро мне тоже не нравится). Ответить

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cascheyzona после ядерного холокостинга под землёй будет самое оно! да и на марсе технологии тунеллей, глядишь, пригодятся. Ответить



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fisher_y феерично бредовая идея, даже бредовее геперлупа Ответить

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Сапсан Сапсанов Только субурбанизация спасёт города этой планеты. Ответить



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zlatour Хотя бы ускорить и/или удешевить строительство обычного метро — и то праздник будет. Ответить



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merk7 Чем это лучше обычного метро? Тем, что по тоннелям будут перемещаться не вагоны с людьми, а платформы с автомобилями? Сколько должна стоить такая поездка чтобы окупились капитальные расходы? Не дешевле ли обойдется аренда вертолета?



В Европе успешно борются с пробками развитием общественного транспорта и велосипедов для локальных поездок. Ответить

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tower77 В Европе нет мегаполисов, население Москвы равно населению европейской страны. Ответить

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redop911 Как решить проблему с террористами? Допустим член какой-нибудь запрещенной организации набьет машину сотней килограмм тротила и решит взорваться прямо в середине тоннеля, что дальше? Как проверят каждую машину? Ответить

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ikomb подразумевается, что к тому времени терроризм исчезнет Ответить

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not_used_i_hope Россия -- страна №1 по способности к выяснению уважительных причин, почему что-то обязательно не получится или уже не получилось. Жизненно необходимая способность, чтобы считать себя Великим Народом, сидя по уши в говне. Ответить

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xrun Morjov в России еще тридцать пять лет назад за месяц на глубине в 70 метров проходили щитом по полтора км готового тоннеля в месяц диаметром в 6 метров.Этому Максу до таких скоростей еще как до Луны раком. Ответить

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prischelech Лучше бы наладил выпуск автоматов с зелёнкой. Ответить



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e_tek а у нас в эксколатор открылся! Ответить



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Putin_v_Gaage Всё правильно Маск говорит. Город будущего должен быть устроен как многослойная печатная плата. Наверху небоскрёбы, а внизу транспортные артерии. Ни каких велосипедов, пешеходных дорожек и прочей фигны. Отдыхать поедите по трубе на другой конец света со скоростью звука, один час и ты на море. Теперь до Вас дошло, почему Маск так думает? Он что зря трубопроводный транспорт придумал.



Edited at 2017-04-30 10:45 (UTC) Ответить



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humanelement аналогия красивая и разумная кроме одного: зачем людей вообще понадобится перемещать, да ещё и в таких количествах? Ответить

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partizan69_balt Лучше бы Маск наладил выпуск автономных домиков для уточек.Спрос есть! Ответить



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sirvinil "Как тогда подавать команды, куда ехать, где выходить?" - вообще не проблема. Беспроводная связь машины с платформой, хоть WiFi, хоть что-то более надежное. Управление на мониторе в машине, как сейчас навигаторами управляют. Ответить



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petit_brie А сзади будет стоять очередь из машин, ждущими когда очередной хрен на платформе определится куда ему ехать. Проще уж тогда разделять платформы по направлениям: например, на желтую заехал - тебя везут в одну сторону, на красную - в другую, и т.д.

Но всё равно проблему пробок это не решит. Ответить

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