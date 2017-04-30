"Метро будущего" от Илона Маска
Фото: TED
Иногда кажется, что Илон Маск в детстве пересмотрел дешёвых фантастических фильмов о будущем. Он уже придумал быстрый и достаточно автономный электромобиль, строит космические корабли, мечтает о колонизации Марса и создании сверхбыстрых вакуумных поездов.
К решению проблемы пробок в городе Маск подошёл радикально. Позавчера он показал, как может работать придуманная им система тоннелей.
Это отчасти похоже на "самоходные" тротуары и дороги, которые тоже часто фигурируют в фантастических фильмах и книгах, только автомобили, по мнению Маска, должны передвигаться под землёй. "Двухмерная система" движения по городу себя уже изжила, уверен он. Удивительно, но создание летающих автомобилей Маск при этом считает "безумной идеей".
Проект Маска представляет собой сеть тоннелей, по которым со скоростью 200 км/ч движутся открытые и закрытые платформы. И те, и другие ждут пассажиров наверху, на парковочной полосе вдоль улицы. На открытую платформу может заехать автомобиль, а в закрытую, как в вагон, могут сесть люди. Платформа подобно лифту едет вниз, опускается на уровень тоннеля и далее следует до места назначения в общем потоке. Что-то типа травалатора для автомобилей. Затем она таким же образом поднимается на поверхность, машина съезжает с платформы и едет дальше по обычной улице. В США платформы Маска уже прозвали "электроскейтами".
Чтобы реализовать идею, Маск зарегистрировал очередное бизнес-подразделение, The Boring Company (тут некоторая игра слов: конечно, изначально это "Бурильная компания", но можно перевести как "Скучная компания" или "Компания, которая всех достанет"). Сейчас она строит демонстрационный тоннель под офисом SpaceX в Лос-Анджелесе (вероятно, другой его конец будет в районе аэропорта).
Траншея на парковке SpaceX, где началось тестирование тоннелепроходческой машины
Вопросов к Маску пока очень много. Например, он говорит о 30-уровневой системе тоннелей, в которой будут не только самодвижущиеся платформы, но и поезда Hyperloop. Но бурить можно далеко не везде. Даже 10 подземных уровней – это маловероятно. В пределах одного здания или, скажем, квартала – легко, но не в пределах целого города.
Кроме того, если говорить о практическом применении его платформ, то неясно, почему Маск думает, что на улицах не будут скапливаться очереди из машин, то есть те же пробки. Очевидно, что на каждую улицу такую стоянку-лифт не воткнёшь. Будет ограниченное количество мест, за которые развернётся борьба.
С управлением тоже не всё понятно. С роботизацией у той же "Теслы" получается неплохо, но у этих платформ не видно элементов управления. Значит, это часть единой системы. Как тогда подавать команды, куда ехать, где выходить? Наверняка профессионалы найдут ещё уйму проблем, но не надо забывать, что пока это ни к чему не обязывающий демо-ролик. Возможно, подробности появятся позже.
Все знают Маска как человека, который все свои идеи стремится претворить в жизнь. Раз он говорит, что "пробки сводят его с ума", значит он как-то собирается эту проблему решить. Пока же Маск думает о том, как бы ему научиться бурить на 1000% быстрее.
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Бесполезный мечтатель.
Тем временем в Челябинске уже 20 лет строят метро...
теперь купят оборудование и быстро построят метро.
Маск почему-то упрямо продолжает думать что можно совместить личные автомобили и отсутствие пробок.
К сожалению, это невозможно. Рытьё тысяч километров тоннелей под городом - это что-то типа отпиливания ветки на которой сам же и сидишь. Ну и по удобству такая система конкурирует разве что с анальным зондом. Скорее человечество изобретёт телепортацию, чем сможет эту фантазию Маска превратить во что-то юзабельное.
Будем ждать пока Маск наконец дойдёт до понимания того что нужно развивать общественный транспорт, а не выдумывать как совместить гэнгбэнг с непорочностью.
Эти мысли пока тоже фантастичны, но они менее фантастичны чем представленные в ролике планы Маска )
Edited at 2017-04-30 09:59 (UTC)
Правда по пути обосрался обильно.
Ну а что вы хотели: лежишь в маленьком гробике и несешься в полной темноте на охренительной скорости! С непривычки все обсираются.
Потом уже опытные люди - не жрут сутки и клизму делают. Ну да - за прогресс приходится платить!
Возвращает назад ракеты, возит грузы на МКС, создал автопром!!! (в РФ до сих пор нет), строит по всей Америке сеть зарядных станций, развивает солнечную энергетику... Молодец! Это не домик для уточки и церквушку, за распиленный бюджет, построить.
В Европе успешно борются с пробками развитием общественного транспорта и велосипедов для локальных поездок.
Edited at 2017-04-30 10:45 (UTC)
Но всё равно проблему пробок это не решит.