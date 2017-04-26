Коротко по поводу нападения на меня



Прямо сейчас сижу в отделе полиции номер 2 по Октябрьскому району Ставрополя и жду дознавателя.

— За 10 лет впервые сталкиваюсь с таким, — жалуется старший лейтенант, составляющий заявление...

Вышел из аэропорта, встретился со знакомыми, и мы пошли к машине. Вдруг кто-то мне протягивает в руки цветы, я вообще не понимаю, что происходит. Инстинктивно беру букет, и тут со всей сторон в меня начинают лить зеленку, йод и другую гадость. Было ещё что-то черное, но я не понял, что это. Сразу залили глаза. Очки, кстати, не помогли, так что дальше я не видел, что происходило.





Один из координаторов нападавших


















Cотрудники полиции, которые были на площади


Всё это происходило на глазах у двух полицейских. Они хорошо видны на фотографиях и видео. Полицейские, на мой взгляд, не предприняли никаких действий, чтобы задержать нападавших. Можно было задержать хоть кого-то, но те совсем вяло всё спустили. Нападавшие спокойно убежали по дороге в сторону города. Там, видимо, их ждали сообщники на машине. В погоню за нападавшими никто, опять же, не пустился.

Нападавшие снимали свои действия на мобильные. Потом сразу выложили это видео в сеть.

Оказывается, у нападавших были еще и плакаты:


Фото: news.1777.ru


Забавно, что сразу после нападения в ВК появился такой пост.



Пост этот разместили в группе ЖК "Перспективный". Это один из самых ужасных жилых комплексов в России, и про него я собирался писать. Но я не связываю нападение с этим.

Что я думаю?

Не я первый, не я последний. Как мы знаем, нападения на людей по политическим и идеологическим причинам случаются регулярно. Как мы знаем, в большинстве своём власти не особо спешат с расследованием подобных дел. Людям, которые занимаются организацией подобных акций, такое поведение властей даёт четкий сигнал: "Всё правильно делаете".

За подобными нападениями стоят всякие околополитические гопники, которые пытаются продать насилие – как способ решения проблем. Заказчиком насилия по отношению к оппонентам выступает действующая власть. Не обязательно прямым заказчиком. Ей достаточно просто не реагировать на такие вещи.

Нападение на меня было совершено на глазах у двух сотрудников полиции. На привокзальной площади аэропорта города Ставрополь. Люди готовились, ждали и спокойно ушли. Ставрополь — регион беспокойный, угроза терроризма здесь повышена. Да и вообще время у нас неспокойное. Верите ли вы, что можно около особо охраняемого объекта вот так вот напасть на человека и спокойно уйти? Как видно, можно.

Пока не хочу делать выводов. Посмотрим, поймают ли нападавших, и как быстро.

Относительно ущерба. Испортили одежду, жалко любимую футболку! Залили технику – фотокамеру и "ГоуПро". Зелёнка неплохо отмывается муравьиным спиртом ) Но на волосах какое-то время будет.

Очень много жителей Ставрополя пишут очень приятные вещи и поддерживают. Спасибо. У меня всё ок. На отношение к городу и на мою работу это никак не повлияет. Скоро будут посты ;)
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  • Комментарии (572)
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    derzik
    Ты пишешь правильные посты про города, очень хочется, чтобы власти прислушались и сделали города максимально удобными для горожан, чтобы не было разбитых асфальтов и луж. Держись, Илья!

    Edited at 2017-04-26 11:59 (UTC)
    Новый
    dragon_dances
    Таких мудаков добрая половина страны. Не 86% знаменитых процентов, но дохрена. Подавляющая часть трусливы, но толпой и шакалы смелеют.

    Edited at 2017-04-26 12:02 (UTC)
    Новый
    dragon_dances
    Может заказ мэра города, а может и патриотическая инициатива снизу. Тут хрен его знает. Но вялость ментов конечно подозрительна. Варламову можно только порекомендовать задуматься о безопасности себя и семьи. Причёска опять же приметная. А зелёнка всё-таки не худший вариант. Могут и снять всю электронику-деньги на многие тысячи баксов, и избить вплоть до попадания в реанимацию. Ты там держись, Илья. Со стороны читателей хочется надеяться, что контент постов после произошедшего не изменится. Всего тебе доброго, здоровья и хорошего настроения.

    Edited at 2017-04-26 12:04 (UTC)
    Новый
    gnom_veseliy
    Какая разница, "кто"? Всё это — "дорогие рассияне", тотон-макуты, хунвэйбины, титушки. Как ни назови, одно и тоже.

    Edited at 2017-04-26 12:12 (UTC)
    Новый
    vihlop
    Граждане проявили активную позицию. Хороший перфоманс. Примерно как Павленский, когда он поджег двери какие-то в Москве.
    Новый
    lol_sus
    раньше быдло сидело по лавкам и семки жрало, теперь повылезало правду матку рубить
    такова полит обстановка в стране, обидка
    Новый
    alex_military
    В Варламов куда полез? Сидел на лавке да молчал? Или в России только подобные персонажи имеют право голоса и действий? Леха собрал митинг не законно. варламова облили зеленкой не законно. В чем проблема то?
    Новый
    alex_military
    То чувство, когда получаешь за то, что назвал город в котором они живут не пригодным для нормальных людей. Поделом в общем то. За базаром надо следить.
    Новый
    vka14
    Это сделали адепты зелёных заборов. В Москве такие заборы уже массово убирают, вот народ на местах и запаниковал.
    Новый
    makan
    варламыч, зеленка отмоется, а гондоны останутся гондонами.
    к тебе у меня немного смешанные чувства, но желаю вздрючить уёбков по полной программе!
    Новый
    froster2
    Снова у Одувана взгляд глупого телёнка. Думал перед рекламодателями только такой.
    Новый
    kokosich
    Не думаю, что это сделали молодые люди читающие ЖЖ и по каким-то своим причинам не любящие Варламова. Наверняка акция, наверняка власти, причина-наверняка деятельность Варламова. Ну а какая у него деятельность? Высмеивать и высвечивать тупость чиновников в разных городах, писать про быт простых людей в РФ, проводить сравнение с другими странами... Ну понятно, что за такую деятельность его можно люто ненавидеть. Понятно, что нападавших не найдут. Хочу пожелать Варламову одного- отмыть зеленку с удвоенной силой продолжать делать свое дело. Заказавшие его только и ждут, чтобы он испугался. Отмывайся, пиши еще, удачи, Варламов!!!
    Новый
    zmeelovmyu
    Все как в нормальном авторитарном режиме который перерождается в фашисткий и титушки и черносотенцы и все под охранной полицаев все это уже проходили в тоталитарных обществах.. когда власть на любом уровне использует гопников и бандитов для своих преступных целей А ведь могли просто убить и потом бы свалили бы на киргизов или гастарбайтеров как в питерском метро.И что бы такое не повторялось есть общая платформа для обьединения и формулирования общих целей - !Недопущение и неприятие обществом России возможности узурпции 66 летним Путиным полномочий президента еще на 6 лет и участия его в иммитационных выборах...Отмена всего антидемократического законодательства напринятого Путиным после 2012 года от Закона Димы Яковлева и закона о митингах до пакета Яровой и закона кооператива Озера и отмены Платона..Привлечения Путина,Медведева и люде6й совершавших преступления против граждан России и Украины к отвественности..Вот на основе лозунга - ПУТИН НАДОЕЛ.ПУТИН _ УХОДИ должны все обьединяться..Страну давно пора оздоравливать и освобождать от коррупционного путинского говна...Янукович и его вертикаль тоже перед крахом широко использовала титушек..Путину предложить стране кроме узурпации государственной власти нечего и отвечать на факты коррупции и прямых преступлений - нечем - вот и идет показательный прессинг общества - посадки.цензура и путлер.титушки




    Edited at 2017-04-26 12:07 (UTC)
    Новый
    vovan_zahar

    Хорошо, что не били. Поражает полиция, смотрели и не присекли. Иногда кажется, что на куски будут резать, они телефоны достанут и снимать начнут.

    Новый
    froster2
    Предлагаете двум полицейским с дубинками на 5-6 здоровых мужиков ломануться? Они же не дураки, дома семья, дети, кредиты. Илья сам момент профукал, видно же что несоответствие цветы-рожи-чёрные спартики. И главное, внимательные глаза прощёлкал!
    Новый
    Ага
    Elijah Cucumbers
    Не лезь в политику, Илюха. Лучше про плитку, трамваи и велодорожки. Этого следовало ожидать.
    Жаль что действительно хороших людей эта "беспощадная машина" пытается убрать.
    Отмывайся, мои соболезнования :(
    Новый
    20history
    Неужели они рассчитывают этим чего-то добиться? Кроме того, что Илья станет ещё популярнее, а Ставрополь будут считать ещё большей дырой, вряд ли что-то поменяется от действия этих гопников.
    Новый
    froster2
    Но риторику то поубавит. Пока башню сносило от слов "Мудак" в заглавии. Вот первый звоночек, попросили спуститься на землю грешную. Было же предчувствие что заигрался?
    Новый
    strannik93

    Имея такие четкие фото, полиция просто не может не найти нападавших. Очень бы хотелось увидить всю шайку во главе с заказчиком на скамье подсудимых. Но это врятли.

    Новый
    froster2
    Какой суд? Это мелкое хулиганство. Административный штраф. Или хотите сказать, что крупную персону обидели?
    Новый
    kokosich
    В теории все люди равны перед законом в РФ. Мне вот интересно, если так же вот зеленкой полить, скажем мэра этого города, то полиция будет точно также бездействовать? Позор- полиции.
    Новый
    tremendouz
    Все до банальности просто- полиции пришла разнарядка включить пониженные. Акция устроена местными царьками.
    Новый
    tremendouz
    Гопота схватит по щам через пару лет. Это сейчас они в стаях и под прикрытием.
    Новый
    Putin_v_Gaage
    Картина маслом: "Варламов в боевом раскрасе на охоте за городскими достопримечательностями". Ты хоть в курсе, что верхняя ссылла "оставить комент" не работает.

    Edited at 2017-04-26 12:03 (UTC)
    Новый
    vka14
    Картина маслом: "Городская программа озеленения города!"
    Новый
    Все правильно делаешь
    gastarbeiter_n
    Илья, значит ты все делаешь правильно. Продолжай, пожалуйста, свою полезную работу.
    Новый
    Re: Все правильно делаешь
    beliioleg
    Скоро Илюше по гостеприимным городам родной страны придётся ездить на джипе в компании с автоматчиками, как он это делал в неродной Африке
    Новый
    а вот в чечне и дагестане такого не было
    zavod007
    даже рамзан к умеренной критике отнесся конструктивно, поди ж ты...

    Edited at 2017-04-26 13:35 (UTC)
    Новый
    Логотип
    Elijah Cucumbers
    Кстати, вот тебе готовая идея для ребрендинга и логотипов - фото из начала поста - зеленая рожа :)))
    Хорошо что без травм, легко отделался. Держись!
    Новый
  • Комментарии (572)
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