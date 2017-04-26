Коротко по поводу нападения на меня
Прямо сейчас сижу в отделе полиции номер 2 по Октябрьскому району Ставрополя и жду дознавателя.
— За 10 лет впервые сталкиваюсь с таким, — жалуется старший лейтенант, составляющий заявление...
Вышел из аэропорта, встретился со знакомыми, и мы пошли к машине. Вдруг кто-то мне протягивает в руки цветы, я вообще не понимаю, что происходит. Инстинктивно беру букет, и тут со всей сторон в меня начинают лить зеленку, йод и другую гадость. Было ещё что-то черное, но я не понял, что это. Сразу залили глаза. Очки, кстати, не помогли, так что дальше я не видел, что происходило.
Один из координаторов нападавших
Cотрудники полиции, которые были на площади
Всё это происходило на глазах у двух полицейских. Они хорошо видны на фотографиях и видео. Полицейские, на мой взгляд, не предприняли никаких действий, чтобы задержать нападавших. Можно было задержать хоть кого-то, но те совсем вяло всё спустили. Нападавшие спокойно убежали по дороге в сторону города. Там, видимо, их ждали сообщники на машине. В погоню за нападавшими никто, опять же, не пустился.
Нападавшие снимали свои действия на мобильные. Потом сразу выложили это видео в сеть.
Оказывается, у нападавших были еще и плакаты:
Фото: news.1777.ru
Забавно, что сразу после нападения в ВК появился такой пост.
Пост этот разместили в группе ЖК "Перспективный". Это один из самых ужасных жилых комплексов в России, и про него я собирался писать. Но я не связываю нападение с этим.
Что я думаю?
Не я первый, не я последний. Как мы знаем, нападения на людей по политическим и идеологическим причинам случаются регулярно. Как мы знаем, в большинстве своём власти не особо спешат с расследованием подобных дел. Людям, которые занимаются организацией подобных акций, такое поведение властей даёт четкий сигнал: "Всё правильно делаете".
За подобными нападениями стоят всякие околополитические гопники, которые пытаются продать насилие – как способ решения проблем. Заказчиком насилия по отношению к оппонентам выступает действующая власть. Не обязательно прямым заказчиком. Ей достаточно просто не реагировать на такие вещи.
Нападение на меня было совершено на глазах у двух сотрудников полиции. На привокзальной площади аэропорта города Ставрополь. Люди готовились, ждали и спокойно ушли. Ставрополь — регион беспокойный, угроза терроризма здесь повышена. Да и вообще время у нас неспокойное. Верите ли вы, что можно около особо охраняемого объекта вот так вот напасть на человека и спокойно уйти? Как видно, можно.
Пока не хочу делать выводов. Посмотрим, поймают ли нападавших, и как быстро.
Относительно ущерба. Испортили одежду, жалко любимую футболку! Залили технику – фотокамеру и "ГоуПро". Зелёнка неплохо отмывается муравьиным спиртом ) Но на волосах какое-то время будет.
Очень много жителей Ставрополя пишут очень приятные вещи и поддерживают. Спасибо. У меня всё ок. На отношение к городу и на мою работу это никак не повлияет. Скоро будут посты ;)
Всё самое свежее я теперь публикую в Телеграм-канале. Подписывайтесь!
А чтобы не пропускать мои посты, подключитесь к Телеграм-боту
И не забывайте про Твиттер с Ютубом…
… и ещё Инстаграм! 👍
Edited at 2017-04-26 11:59 (UTC)
Edited at 2017-04-26 12:02 (UTC)
Edited at 2017-04-26 12:04 (UTC)
Edited at 2017-04-26 12:12 (UTC)
такова полит обстановка в стране, обидка
к тебе у меня немного смешанные чувства, но желаю вздрючить уёбков по полной программе!
Edited at 2017-04-26 12:07 (UTC)
Хорошо, что не били. Поражает полиция, смотрели и не присекли. Иногда кажется, что на куски будут резать, они телефоны достанут и снимать начнут.
Ага
Жаль что действительно хороших людей эта "беспощадная машина" пытается убрать.
Отмывайся, мои соболезнования :(
Re: Ага
А мудаков - крокодилам!
Имея такие четкие фото, полиция просто не может не найти нападавших. Очень бы хотелось увидить всю шайку во главе с заказчиком на скамье подсудимых. Но это врятли.
Edited at 2017-04-26 12:03 (UTC)
Все правильно делаешь
Re: Все правильно делаешь
[lj-like in invalid context]
Жги, Илья!
а вот в чечне и дагестане такого не было
Edited at 2017-04-26 13:35 (UTC)
Логотип
Хорошо что без травм, легко отделался. Держись!