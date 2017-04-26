Коротко по поводу нападения на меня

derzik Ты пишешь правильные посты про города, очень хочется, чтобы власти прислушались и сделали города максимально удобными для горожан, чтобы не было разбитых асфальтов и луж. Держись, Илья!



Edited at 2017-04-26 11:59 (UTC) Ответить

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dragon_dances Таких мудаков добрая половина страны. Не 86% знаменитых процентов, но дохрена. Подавляющая часть трусливы, но толпой и шакалы смелеют.



Edited at 2017-04-26 12:02 (UTC) Ответить

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dragon_dances Может заказ мэра города, а может и патриотическая инициатива снизу. Тут хрен его знает. Но вялость ментов конечно подозрительна. Варламову можно только порекомендовать задуматься о безопасности себя и семьи. Причёска опять же приметная. А зелёнка всё-таки не худший вариант. Могут и снять всю электронику-деньги на многие тысячи баксов, и избить вплоть до попадания в реанимацию. Ты там держись, Илья. Со стороны читателей хочется надеяться, что контент постов после произошедшего не изменится. Всего тебе доброго, здоровья и хорошего настроения.



Edited at 2017-04-26 12:04 (UTC) Ответить

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gnom_veseliy Какая разница, "кто"? Всё это — "дорогие рассияне", тотон-макуты, хунвэйбины, титушки. Как ни назови, одно и тоже.



Edited at 2017-04-26 12:12 (UTC) Ответить

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truednounas На КМВ не собираешься? Ответить



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vihlop Граждане проявили активную позицию. Хороший перфоманс. Примерно как Павленский, когда он поджег двери какие-то в Москве. Ответить

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lol_sus раньше быдло сидело по лавкам и семки жрало, теперь повылезало правду матку рубить

такова полит обстановка в стране, обидка Ответить

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alex_military В Варламов куда полез? Сидел на лавке да молчал? Или в России только подобные персонажи имеют право голоса и действий? Леха собрал митинг не законно. варламова облили зеленкой не законно. В чем проблема то? Ответить

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alex_military То чувство, когда получаешь за то, что назвал город в котором они живут не пригодным для нормальных людей. Поделом в общем то. За базаром надо следить. Ответить

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lol_sus быдло превратило город в непригодное место для обитания нормальных людей и охраняет его Ответить

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Монте-кКристо два шага вправо и кловун с плакатом провалится в яму... Город для жЫзни йпт! Ответить



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vka14 Это сделали адепты зелёных заборов. В Москве такие заборы уже массово убирают, вот народ на местах и запаниковал. Ответить

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makan варламыч, зеленка отмоется, а гондоны останутся гондонами.

к тебе у меня немного смешанные чувства, но желаю вздрючить уёбков по полной программе! Ответить

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lesha31 Жаль только, что гандоны на страдают от того, что они гандоны. Страдают от гандонов другие люди. Ответить

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dontwannaborrow Главное: уши-то от зеленки не пострадали??? Ответить



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froster2 Снова у Одувана взгляд глупого телёнка. Думал перед рекламодателями только такой. Ответить



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Николай Пригодский Похоже на действия активистов НОД Ответить

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2semechki Молодец, Илья! Мы с тобой! Мы за лучшие дворы и города для жителей России! Ответить

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kokosich Не думаю, что это сделали молодые люди читающие ЖЖ и по каким-то своим причинам не любящие Варламова. Наверняка акция, наверняка власти, причина-наверняка деятельность Варламова. Ну а какая у него деятельность? Высмеивать и высвечивать тупость чиновников в разных городах, писать про быт простых людей в РФ, проводить сравнение с другими странами... Ну понятно, что за такую деятельность его можно люто ненавидеть. Понятно, что нападавших не найдут. Хочу пожелать Варламову одного- отмыть зеленку с удвоенной силой продолжать делать свое дело. Заказавшие его только и ждут, чтобы он испугался. Отмывайся, пиши еще, удачи, Варламов!!! Ответить

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tremendouz Варламова - в Президенты! Ответить



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zmeelovmyu









Edited at 2017-04-26 12:07 (UTC) Все как в нормальном авторитарном режиме который перерождается в фашисткий и титушки и черносотенцы и все под охранной полицаев все это уже проходили в тоталитарных обществах.. когда власть на любом уровне использует гопников и бандитов для своих преступных целей А ведь могли просто убить и потом бы свалили бы на киргизов или гастарбайтеров как в питерском метро.И что бы такое не повторялось есть общая платформа для обьединения и формулирования общих целей - !Недопущение и неприятие обществом России возможности узурпции 66 летним Путиным полномочий президента еще на 6 лет и участия его в иммитационных выборах...Отмена всего антидемократического законодательства напринятого Путиным после 2012 года от Закона Димы Яковлева и закона о митингах до пакета Яровой и закона кооператива Озера и отмены Платона..Привлечения Путина,Медведева и люде6й совершавших преступления против граждан России и Украины к отвественности..Вот на основе лозунга - ПУТИН НАДОЕЛ.ПУТИН _ УХОДИ должны все обьединяться..Страну давно пора оздоравливать и освобождать от коррупционного путинского говна...Янукович и его вертикаль тоже перед крахом широко использовала титушек..Путину предложить стране кроме узурпации государственной власти нечего и отвечать на факты коррупции и прямых преступлений - нечем - вот и идет показательный прессинг общества - посадки.цензура и путлер.титушки Ответить

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enverhodjah дрочишь на путьку? Ответить

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vovan_zahar Хорошо, что не били. Поражает полиция, смотрели и не присекли. Иногда кажется, что на куски будут резать, они телефоны достанут и снимать начнут. Ответить

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froster2 Предлагаете двум полицейским с дубинками на 5-6 здоровых мужиков ломануться? Они же не дураки, дома семья, дети, кредиты. Илья сам момент профукал, видно же что несоответствие цветы-рожи-чёрные спартики. И главное, внимательные глаза прощёлкал! Ответить

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Ага Elijah Cucumbers Не лезь в политику, Илюха. Лучше про плитку, трамваи и велодорожки. Этого следовало ожидать.

Жаль что действительно хороших людей эта "беспощадная машина" пытается убрать.

Отмывайся, мои соболезнования :( Ответить

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Re: Ага Евгений Таргонский Писать про плитку, трамваи и велодорожки в этой стране - уже политическая деятельность. Ответить

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prosto_vova Держись!

А мудаков - крокодилам! Ответить

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20history Неужели они рассчитывают этим чего-то добиться? Кроме того, что Илья станет ещё популярнее, а Ставрополь будут считать ещё большей дырой, вряд ли что-то поменяется от действия этих гопников. Ответить

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froster2 Но риторику то поубавит. Пока башню сносило от слов "Мудак" в заглавии. Вот первый звоночек, попросили спуститься на землю грешную. Было же предчувствие что заигрался? Ответить

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strannik93 Имея такие четкие фото, полиция просто не может не найти нападавших. Очень бы хотелось увидить всю шайку во главе с заказчиком на скамье подсудимых. Но это врятли. Ответить

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froster2 Какой суд? Это мелкое хулиганство. Административный штраф. Или хотите сказать, что крупную персону обидели? Ответить

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kokosich В теории все люди равны перед законом в РФ. Мне вот интересно, если так же вот зеленкой полить, скажем мэра этого города, то полиция будет точно также бездействовать? Позор- полиции. Ответить

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tremendouz Все до банальности просто- полиции пришла разнарядка включить пониженные. Акция устроена местными царьками. Ответить



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affs_vano Гопоте с зелёнкой надо присесть. Ответить

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tremendouz Гопота схватит по щам через пару лет. Это сейчас они в стаях и под прикрытием. Ответить



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Putin_v_Gaage Картина маслом: "Варламов в боевом раскрасе на охоте за городскими достопримечательностями". Ты хоть в курсе, что верхняя ссылла "оставить комент" не работает.



Edited at 2017-04-26 12:03 (UTC) Ответить



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vka14 Картина маслом: "Городская программа озеленения города!" Ответить



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Все правильно делаешь gastarbeiter_n Илья, значит ты все делаешь правильно. Продолжай, пожалуйста, свою полезную работу. Ответить



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Re: Все правильно делаешь beliioleg Скоро Илюше по гостеприимным городам родной страны придётся ездить на джипе в компании с автоматчиками, как он это делал в неродной Африке Ответить



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alex_military





[lj-like in invalid context] Ставьте на аватарки в морда книге : Ответить

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Юрген гыгыгы Ответить



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dtvenom вот такие вот очки, тьфу, гавно. не помогли! Ответить



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v_dokumentiki Теперь будет в водолазной маске в город выходить. Ответить



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Жги, Илья! xonep И удачи тебе. Ответить



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а вот в чечне и дагестане такого не было zavod007 даже рамзан к умеренной критике отнесся конструктивно, поди ж ты...



Edited at 2017-04-26 13:35 (UTC) Ответить



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