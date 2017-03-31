Северокорейские рабы на стадионе ЧМ-2018 в Питере

dragon_dances Хм. Вспоминая документалки о КНДР и о качестве тамошнего строительства сразу исчезает желание появляться на этих стройках. Там походу толпа займёт все места, крикнет и потолок рухнет. Ответить

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hnovckiy Бл.., откатно-распильная стройка черт знает у кого только не на контроле в стране.., а там открытое и явное рабство... Дебилы, бля... Ответить



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dragon_dances Ну вообще-то западники и русские либералы, утверждая, что Путин контролирует всю страну, сильно ошибаются. Пример локальных забастовок последних лет это неплохо показал. Когда в регионах местные власти месяцами не платили зарплаты, народ бастовал, писал письма Путину в спортлото... и потом кремлёвские месяцами пытались уговорить местные власти решить проблемы не выплат. Разве что в СМИ эти дивные истории почти не просачиваются. А так, места отданные под кормление боярам царём практически не контролируются.



Edited at 2017-03-31 11:32 (UTC) Ответить

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e_tek это наши тупые а северные корейцы опыт перенимают у них уже новостройки как копия дубая, скоро архитекторы наши к ним поедут учиться. Ответить



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dragon_dances Угу. С пары сотен метров снаружи - подобие Дубая. А внутри лёгкий адок. Ответить

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Alex Koroviev Да они счастливы поработать в России, а не подыхать с голоду на рисовых полях у себя. Как и все трудовые мигранты.



Но вот за северокорейцев на их родине Варламову наплевать, а тут можно кинуть какашкой в Полтавченко и К.

(что само по себе, с точки питерца, только - за! )

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vka14 Украинцы то же самое. У нас на дачном посёлке бригада украинцев была. Один вернулся домой, его в АТО забрали. Ему повезло, выжил, приехал опять в Подмосковье. Остальные теперь боятся вернуться в незалежную. Ответить



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zigzagzug Корейцы хоть нормально работают, а за молдаванами и хохлами нужен глаз да глаз. Полезет провода тырить на медь, а его и укокошит. Ответить

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dragon_dances Рождённый в стране совкового социализма работать нормально не может. Ни одна страна пытавшаяся строить коммунизм по заветам Ильича и последователей не добилась сколь-нибудь вменяемой эффективности производства. Ответить

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jewelk1lcher У нас на стройке заказчик с северными корейцами налом рассчитывается, причём их бригада меньше остальных получает. Ответить



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supmaxgreat Чем мне всегда нравился Ким Чен Ын, так это тем, что в его стране нет педиков и либералов. Это вам не Олланд или Меркель, которые сами ничего не решают и не имеют воли. Ответить

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toktamish Илья, он Андрей ЛанЬков, а не Ланков (после исправления можете удалить коммент)



Edited at 2017-03-31 11:21 (UTC) Ответить



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igron



Посмотрите всю серию. Там потом и ФСБшников показывают, которое это дело крышуют за бабло. Ответить

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deputy_12 Парни, лабающие за Варламова совсем опустились в желтизну. Отписываюсь.

Жалко. Нормально парень писал.... Ответить

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wot_lisemeitner Будешь нормально писать, когда у тебя на весь день только яблоко, яйцо и плошка риса. Ответить

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vitalich Рашка опять обосралась)) Ответить

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romeo_nt да уж, не хорошо братьев украинцев на стройке пользовать как рабов. Ответить



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systemname Россия — третий Рим! Скоро все накроется пиз...дой! Ответить



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navalnypresiden Рим свои окраины контролировал, в отличие от Ответить

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2d Так это Питер, провинция, там чёрт ногу сломит что у них происходит. Посмотрим какой вывод сделает FIFA. Если никакого, то статья фейк и желтуха. Ответить

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Rufus Shinra В Фифу откаты башляют, там всё на мази. Ответить



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murzikcot С провинции своих бы набрали те тоже истощенны и умственно и физический от чрезмерного употребления боярыни,но за 600 рублев в сутки думаю с радостью бы согласились поработать.Правда напиздили бы цветмета да инструмента больше бы чем сделали объемов. Ответить



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posty123 ничему не удивляюсь. В России возможно все Ответить



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В Казани видел seyfetdin В Казани видел на стройках корейцев из КНДР. Тоже наверное на положении рабов. Ответить



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romeo_nt так сколько стоит то стройка 85 или 44 млрд? Ответить



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2d У Навального спрашивать надо, он всё знает. Ответить

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smilevilkas а где вселюбящие скрепы, братаны в рабах ходят,

россия - это северная африка с бомбой Ответить



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nimdex А африка - это южная Россия без бомбы Ответить



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yuka_tyan Стадион - какая-то космическая кастрюля. Ответить



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kilobok Скорей надевай на голову и скачи. Ответить



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in fiocci где ссылки, контакты?

хочу себе северокорейку за 5$ в месяц, яблоко и яйцо Ответить

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vka14 Они страшные, ноги короткие, пизду не бреют. Если только в домохозяйки. Ответить

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torik79 И каким образом они к нам попадают? Почему об этом ни слова? Неужели тов. Ким их по почте присылает? Без фактов доставки их сюда- это не расследование, а очередная ложь для "цивилизованной эвропы". Дабы про своих нелегалов меньше думали. Ответить



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Павел Астахов Ты не в курсе но ходит поезд Пхеньян Уссурийск. И много уже в сети его описывли люди. Плюс чартеры от Air Koryо рейс до Владика. А дальше обычной траспортной системой РФ. Ответить

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Антон Хребтовский Дак мы кайфово живем,по сравнению с Северной Кореей, где мужики мечтают попасть в Россию на правах раба. Ответить



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banggood Слоган для прибывающих в аэропортах и на границах:



Welcome to Russia — the only country where slavery is still normal Ответить



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tagir_yusupov Что с Варламовым? Блог про путешествия превратился в новостную ленту. Шляпа :( Ответить



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seyfetdin Илья новый Самсунг, вроде пишут, хочет рекламировать. Затаился на несколько дней, чтобы больше внимания к смартфону приковать. Ответить



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amur_s Есть и похлеще информация. На "национальной стройке века" строительстве космодрома "Восточный" трудятся сев.корейцы. Сам видел, сам общался с их прорабом. Про друзей из средней Азии, вообще молчу. Ответить



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Павел Астахов Да их много где работает. Их гораздо больше чем норвежцы накопать смогли. Ответить



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scardanelli Андрей ЛанЬков, грамотеи. Ответить



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ds02006 Они переводили с норвежского языка, там было написано "Lankov". Вот и перевели как "Ланков" Ответить



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vandervart чувачки бабло на распиле века зарабатывают, пока остатки кацапов дохнут от боярышника Ответить



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arit_09 Что-то, Варламыч, ты гонишь... говно по трубам.

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ПЛАВАЮЩАЯ АЭС в САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ distimiaz Илья! Подними вопрос о плавающей АЭС в Санкт-Петербурге! Это просто пиздец, на нас всем плевать ВТФ? Только с митинга и опять на митинг а им всем похуй! Додуматься в акватории Невы загружать плавучую АЭС топливом (читай обогащеный уран) и запускать ее в черте города! без лицензии вообще на эту конструкцию! WTF??? Ответить

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