Северокорейские рабы на стадионе ЧМ-2018 в Питере
Фото: Andrew Shiva / Wikipedia
В норвежском футбольном журнале Josimar вышла статья под названием "Рабы Санкт-Петербурга". Она посвящена стройке стадиона "Крестовский" (ранее известного как "Зенит-Арена") в Питере и мигрантам, которые на ней трудятся. Кстати, чиновники обещали, что стадион должен быть полностью готов уже сегодня!
Наши СМИ по мотивам статьи в Josimar написали новости о том, что на строительстве стадиона работали 110 трудовых мигрантов из Северной Кореи и что один даже умер. На самом деле, это было известно и раньше. Куда интереснее схема рабского труда, используемая руководством КНДР и негласно одобренная властями России.
Но обо всём по порядку.
Как отмечает Josimar, на питерской "стройке века" работают мигранты из Таджикистана, Узбекистана, Киргизии, Белоруссии, Молдавии, Украины... И Северной Кореи. Дмитрий Сухарев из питерского офиса Transparency International говорит, что с 2009 года на стройке каждый день трудятся 1500 человек. И у большинства из них нет никаких прав.
Менеджер проектов по имени Павел, который работает на "Крестовском" с 2015 года, подтверждает его слова:
"Я бы сказал, что около 80% рабочей силы – это трудовые мигранты. Некоторые из них заключили трудовые договоры, и им платили, как было обещано. Но я слышал, что многим рабочим не платят вообще. [На стройке "Крестовского"] было задействовано слишком много недобросовестных субподрядчиков. Я двадцать лет занимаюсь строительным бизнесом, и я никогда не видел более хаотичного участка, чем "Зенит-Арена".
С августа 2016 года до Нового года на строительной площадке погибли 4 рабочих. Кто-то из них упал на бетон с высоты, других убило током. В Смольном на запрос Josimar по поводу этой информации просто не ответили.
В Петербурге есть такой вице-губернатор Игорь Албин, ранее известный как глава Костромской области и министр регионального развития РФ Игорь СЛЮНЯЕВ. Он предложил питерским строительным компаниям "сделать подарок городу" и бесплатно предоставить рабочих для работы на "Зенит-Арене". По словам всё того же менеджера по имени Павел, взамен компаниям было обещано "меньше проверок" и будущие лакомые контракты.
Тут надо отметить, что в 2006 году сметная стоимость "Зенит-Арены" составляла 220 миллионов долларов. Сейчас, 11 лет спустя, – $1,5 миллиарда. Это более 85 миллиардов рублей, причём в эту сумму не входит строительство инфраструктуры.
Для сравнения, стадион "Краснодар" стоил около 20 млрд рублей (причём Галицкий сказал, что он никогда не окупится), стадион "Фишт" в Сочи – 23,5 млрд рублей (по официальным данным), "ВЭБ Арена" (стадион ЦСКА) – 350 млн долларов (около 19,9 млрд рублей), "Казань Арена" – 14,4 млрд рублей, "Открытие Арена" (стадион "Спартака") – 14,5 млрд рублей.
Классно, да? Компании БЕСПЛАТНО, за мифические пряники, работают на власть на стадионе, стоимость которого за 11 лет выросла как минимум на 1,2 млрд долларов. Кажется, кто-то охуел. ) Но это опять лирическое отступление. Самое интересное – это дело трудовых мигрантов.
60 рабочих из КНДР на "Зенит-Арену" отправил известный петербургский застройщик "Дальпитерстрой", а ещё 50 – компания Seven Suns Development. Северные корейцы занимались на стадионе косметическими работами, в частности покраской.
Примерно в это же время в двери офиса Павла постучал посредник из КНДР:
"Он сказал, что может предоставить 100 квалифицированных северокорейских рабочих, которые готовы работать круглосуточно до конца года. Цена услуги составляла 6 миллионов рублей. Четыре миллиона должны были быть отправлены властям Северной Кореи. Остальное поделили бы между его компанией и рабочими. Рабочие получали бы 600 рублей в день. Мы сказали "нет". Мы уже были полностью укомплектованы".
Северные корейцы жили в складских контейнерах неподалёку от стадиона. В ноябре одного из рабочих нашли мёртвым, полиция пришла к выводу, что причиной смерти стал сердечный приступ. FIFA обещала расследовать его гибель, однако ни о каких результатах расследования организация до сих пор не объявила.
Один из рабочих "Дальпитерстроя" рассказывает, что северные корейцы работают с 7 утра до 12 ночи, без каких-либо выходных. Как пишет Josimar со ссылкой на правозащитные организации, фактически мигранты из КНДР работают за границей на положении рабов и заложников.
Выходные им не положены, до 90% их зарплаты уходит правительству Северной Кореи. Многих посредники сразу связывают 10-летним контрактом. Для руководства КНДР использование рабского труда своих граждан за рубежом – отличный способ добыть валюту, доступ к которой ограничен из-за санкций. По данным ООН, за счёт рабочих Северная Корея зарабатывает до 2 миллиардов долларов в год.
"Северокорейские рабочие полностью истощены, умственно и физически. Они работают и живут в ужасных условиях. Их паспорта конфискованы, что фактически превращает их в рабов. Они знают, что если пожалуются, то дома будут последствия для них самих и их семей. В этом принципиальная разница между ними и другими рабочими-мигрантами. Узбекский рабочий знает, что если пожалуется, последствий для его семьи на родине не будет", – рассказывает адвокат Ольга Цейтлина.
В прошлом году она защищала клиента по фамилии Ким (забавно, что его зовут так же, как династию северокорейских вождей, которые придумали эту рабовладельческую схему).
Северокорейским режим приказал ему работать на лесозаготовке в маленькой деревне на востоке России. Ему сказали, что помогать любимой Родине – его долг, и это принесёт пользу его семье. Ким получал 5 долларов в месяц. Вся его зарплата за вычетом этих денег отправлялась в Пхеньян. При этом работать Ким должен был с утра до вечера, без выходных. На день рабочим выдавали яблоко, яйцо и рис. Фактически за этот жалкий паёк они и работали. Ким с остальными рабочими жил в лагере, где не было воды и возможности принять душ, у всех были вши.
Рабочий провёл в таких условиях три года, но потом не выдержал и сбежал на запад. Через несколько месяцев скитаний он встретил русскую женщину, которая приютила его, и создал с ней семью. Сейчас у них двое детей трёх и пяти лет.
Прошлой осенью Ким был арестован. Суд постановил депортировать бывшего рабочего назад в КНДР. Как его нашли? А очень просто! Ким обратился в полицию, чтобы получить вид на жительство и стать полноценным жителем России. Полиция же немедленно связалась в властями Северной Кореи и инициировала процедуру депортации: оказывается, у Москвы и Пхеньяна есть соглашение о выдаче "перебежчиков".
По словам Цейтлиной, ранее при высылке из России северокорейские рабочие могли искать убежища в Южной Корее или других странах. Но теперь их отправляют строго в КНДР.
К делу подключилось посольство Северной Кореи в Москве. Дипломаты отправили запрос в российский МИД и заодно решили воздействовать на Кима с помощью писем от его жены и сына, которые остались в КНДР. Они писали, как скучают по нему, и убеждали его вернуться "на любимую Родину". Ким же уверен, что его жену и детей заставили писать эти письма под угрозой расстрела.
10 февраля Ким выиграл апелляцию по техническим причинам и не был депортирован. Но давать интервью журналистам он не решается: боится, что в КНДР это сочтут государственной изменой, и тогда его жену и сына ждут последствия.
Сейчас Ким работает на автомойке в Санкт-Петербурге. "Он мечтает о виде на жительство в России. Получить его будет трудно. Надеемся достичь соглашения с Верховным комиссаром ООН по делам беженцев, чтобы получить право на законное проживание в безопасной стране для него и его русской семьи", – говорит Цейтлина.
Андрей Якимов из организации PSP Foundation также подтвердил Josimar, что северокорейские рабочие не приезжают в Петербург добровольно:
"Они связаны контрактом с режимом у себя дома. Компании, созданные в России правительством Северной Кореи, продают своих рабочих потенциальным работодателям. Большинство северных корейцев работают не здесь [в Петербурге], а в Сибири, на Урале и так далее. Они находятся почти под постоянным наблюдением. Контактов с остальными [рабочими] у них почти нет, платят им минимум. Когда их нанимали, им обещали увеличенные пайки риса и вечную благодарность Ким Чен Ына".
В Питере, по его оценке, сейчас трудятся около 2000 северных корейцев.
Доктор Андрей Ланьков, который преподаёт в Университете Кукмин в Сеуле и считается одним из крупнейших мировых специалистов по Северной Корее, подтверждает, что режим КНДР посылает на работу за границу только тех мужчин, у которых дома остаются жёны и дети. Это страховка от бегства рабов. Информация о том, что паспорта у рабочих отбирают, также верна.
"Северная Корея экспортировала как минимум 100 000 рабочих (возможно, вдвое больше). В основном в Китай, Россию и на Ближний Восток. Это важная статья доходов для режима. Около 30 тысяч северных корейцев работают в России. Раньше они в основном работали в лесном хозяйстве на Дальнем Востоке. Сегодня большинство из них трудится в текстильной промышленности или на стройплощадках", – говорит Ланьков.
"Работа за рубежом очень привлекательна для северных корейцев. Они готовы на всё, чтобы попасть в число "счастливчиков", которых выберут [для отправки за границу]. Чтобы попасть в Россию, вы должны заплатить крупную сумму, около 700 долларов – целое состояние для жителей Северной Кореи. Для них Россия – это мечта. В Китае они живут в тюремных условиях. В России у них больше свободы".
Он также назвал другую цифру доли режима в рабовладельческой схеме – от 30 до 50 процентов.
Josimar направил данные, полученные им в результате расследования, президенту FIFA и Виталию Мутко.
FIFA ответила, что осуждает нарушение прав человека и не потерпит таких условий на стройке любого стадиона чемпионата мира, если эта информация подтвердится. При этом вывод о возможной связи труда северокорейских мигрантов на стройках стадионов в России и ядерной программы КНДР представитель FIFA назвал "надуманным и возмутительным".
Получил Josimar ответы и из Оргкомитета "Россия-2018".
Во-первых, его представитель заверил, что стадион "Крестовский" откроется 22 апреля матчем "Зенит" – "Урал".
Во-вторых, он сказал, что стадион стоил "всего" 43,8 млрд рублей ($728,3 млн), а все остальные цифры неправильные. При этом отмену строительства новых больниц и школ ради стадиона "Крестовский" он комментировать отказался.
В-третьих, он признал, что с сентября 2012 года на строительной площадке стадиона в Санкт-Петербурге погибли 4 человека.
В-четвёртых, Оргкомитет сообщил, что на строительстве стадиона ежедневно задействованы 1700 человек. В феврале 2017 года около 55% из них были мигрантами, большинство – из Украины, Таджикистана, Узбекистана, Киргизии, Сербии и Белоруссии.
Информацию о том, что у мигрантов отсутствуют контракты и что они работают бесплатно, представители "России-2018" не подтвердили.
В-пятых, на вопрос о труде мигрантов из Северной Кореи Оргкомитет ответил так:
"Очень важно подчеркнуть, что для FIFA и Оргкомитета уважение прав ВСЕХ рабочих, задействованных в строительстве стадионов, очень важно вне зависимости от их национальности или гражданства. В рамках нашей системы мониторинга достойных условий труда мы контролируем и оцениваем условия труда всех рабочих на строительных площадках стадионов независимо от их статуса (мигранта или гражданина России). Кроме того, проверяется, законно ли трудоустроены рабочие-мигранты, получили ли все соответствующие разрешения и обращаются ли с ними в соответствии с законными требованиями и стандартами".
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Edited at 2017-03-31 11:32 (UTC)
Но вот за северокорейцев на их родине Варламову наплевать, а тут можно кинуть какашкой в Полтавченко и К.
(что само по себе, с точки питерца, только - за! )
Edited at 2017-03-31 11:21 (UTC)
Посмотрите всю серию. Там потом и ФСБшников показывают, которое это дело крышуют за бабло.
Жалко. Нормально парень писал....
В Казани видел
россия - это северная африка с бомбой
хочу себе северокорейку за 5$ в месяц, яблоко и яйцо
И каким образом они к нам попадают? Почему об этом ни слова? Неужели тов. Ким их по почте присылает? Без фактов доставки их сюда- это не расследование, а очередная ложь для "цивилизованной эвропы". Дабы про своих нелегалов меньше думали.
Welcome to Russia — the only country where slavery is still normal
ПЛАВАЮЩАЯ АЭС в САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Re: ПЛАВАЮЩАЯ АЭС в САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ