Несостоявшаяся революция в Минске
Около 16:00 в Минске завершилась масштабная несанкционированная акция протеста. Поводом для нее послужил недавно принятый «закон о тунеядцах», по которому все нетрудоустроенные белорусы должны платить особый налог. Но по факту люди выступили не столько против конкретного закона, сколько в общем против властей. Так как «Марш рассерженных белорусов» был несогласованным, пришедших на него людей практически сразу начали задерживать. Центр города был переполнен омоновцами, автозаками и водометами. По сообщениям местных жителей, на месте марша специально глушили связь.
Сколько всего людей попытались поучаствовать в акции, непонятно. Точное число задержанных неизвестно. Местные СМИ, освещающие эти события, пишут, что счет задержанных идет на сотни. Государственные белорусские СМИ про задержанных вообще не сообщают, у них «несанкционированная уличная акция в Минске не нашла поддержки в обществе».
Василий Максимов специально для моего блога подготовил фоторепортаж, как это было:
«Праздник под названием "День Воли" в Беларуси ежегодно отмечается с начала 1990-х годов в ознаменование провозглашения Белорусской Народной Республики 25 марта 1918 года. Первое независимое белорусское государство просуществовало считанные месяцы, но память о нем жива и спустя 99 лет.
Если в первые годы после распада Советского Союза этот день отмечался совершенно свободно, то по мере укрепления власти нынешнего президента Александра Лукашенко митинги приобрели оппозиционный характер.
В этом году очередная годовщина совпала с обострением политической ситуации в стране в связи с протестами населения против введения так называемого "налога на тунеядцев".
Протестующие изначально планировали собраться на площади у Академии Наук, и пройти маршем по центральному проспекту Независимости до центра города. Власти привычно предложили в качестве альтернативы парк Дружбы народов на городских задворках. Подобная перспектива никого не устроила, и люди все равно пришли к Академии Наук.
Еще за несколько дней до 25 марта в стране прошли массовые задержания потенциальных лидеров протеста, но протестующих это не остановило.
Мы въехали в Минск ранним утром. Было солнечно и морозно, на углах улиц изредка встречались гаишники в желтых жилетках, но в целом ничего не предвещало предстоящих событий.
Ближе к часу дня все изменилось. Мы с минскими друзьями на их машине подъехали к площади у Академии наук. Там все уже кишело сотрудниками в форме и штатском, окрестные переулки были забиты мрачного вида автозаками, водометами, какими-то непонятными пикапами, усиленными арматурой, и автобусами с личным составом. При попытке сфотографировать технику тут же довелось познакомиться с двумя «штатскими», потребовавшими удалить фото. Да и не жалко — вся съемка началась потом.
К Академии наук никого не пропускали. Были закрыты три станции метро и все остановки наземного транспорта. Офицеры милиции с помощью громкоговорителей требовали от людей разойтись. Люди огрызались. В толпе появились национальные бело-красно-белые флаги, в какой-то момент все развернулись и двинулись по тротуару в сторону центра. Пройти удалось не очень далеко.
Сперва появились цепи омоновцев, затем подъехали зеленые автозаки и начались жесткие задержания. Хватали всех, не обращая внимания на пол и возраст. Вместе с протестующими в автозаках оказались и многие журналисты.
При этом я сам, как и многие коллеги, слышал, переданный по рации приказ — «прессу не трогать». В целом, фотографов и операторов в основном не трогали, но вот пишущим и радио-журналистам пришлось хуже — мы слишком заметны в толпе, а они нет.
Все закончилось на площади Победы. Небольшие группы активистов еще оставались по краям площади, но автозаки и водометы построились в колонну и отправились восвояси.
По неофициальным данным в акции протеста приняли участие несколько тысяч человек, несколько сотен из них были задержаны.
Сейчас проспект Независимости снова тих и пуст, как будто ничего и не было. Но история белорусского протеста на этом точно не завершилась. Скорее всего, мы увидим продолжение. И скорее всего, довольно скоро».
Текст и фотографии Василия Максимова
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Edited at 2017-03-25 16:26 (UTC)
Дебилам — дебильную революцию
Менять нужно не президента, а общество в целом.
Edited at 2017-03-25 17:06 (UTC)
белорусы еще терпеливее россиян. ничего не будет.
Алексей Навальный предлагает выйти, чтобы власть ответила на задаваемые обществом вопросы.
Попытаемся размышлять - зачем?
Вариант «Не выходить»:
- Здесь, в принципе всё понятно, размышлять особо не о чем, хотя в статистику число не вышедших всё равно попадут, которая, в свою очередь повлияет на дальнейшие ограничения прав людей и рост тарифов ЖКХ, новых налогов, бензина, продуктов, одежды … Потому как «не выходить» - это не «бойкот».
- Движуха – лучше, чем не движуха. Под лежачий камень, как говорится, баба не подлезет. В сегодняшних условиях "перегруженного хребта верблюда" никогда не знаешь, какая "соломинка" может переломить хребет этой власти оккупантов.
- За митингом будут внимательно наблюдать абсолютно все - от политиков и силовиков до социологов и вменяемых граждан. Не зря это мероприятие проводится ровно за год до выборов президента. Это будет неплохой замер общественных настроений накануне. Отсюда выработка тактики действий власти на выборах.
- Уже год-полтора идёт активная "чистка" аппарата.
Путину, судя по последним событиям, до смерти надоел «Димон», его надо убирать для дальнейшего функционирования правительства в совсем непростых внутри экономических и внешнеполитических условиях войны на два фронта, а то и на три (Ливия), а также санкций.
Несмотря на ничтожность Медведева, убрать его не так то просто, не нарушив баланса сил, раскладов и пугливости элиты. Всё-таки он председатель правительства и экс-президент.
Выход Навального с толпой, позволяет изящно, ссылаясь на народные возмущения, сменить Медведева без особой турбулентности, придав в то же время окраску демократизма процесса.
Кстати, некоторые умные люди говорят, что сейчас власти никак не влияют на процесс подготовки митингов в качестве «чистоты эксперимента»: они обычно "для себя" - запрещают центр города, но не блокируют соцсети, не стягивают полицию. То есть создают оптимальную картину для «эксперимента». Видимо и «винтилова» особого и не будет.
- Также, этот ход позволяет накануне предстоящих выборов президента в марте следующего года придать ему вид легитимности, «бросив на вилы» чиновников класса "А" и создаёт, в свою очередь, замерить различным службам общественные настроения. Тем самым, опять отрабатывается тактика на март 2018 года.
- Также, 27 марта (понедельник) запланирована забастовка дальнобойщиков по всей России.
Отсюда, не является ли Навальный, в данный момент, отвлекающим внимание от действительно реального и вымученного протеста граждан в качестве «попа Гапона», сгладив и отчасти погасив своим митингом накал протеста за день до забастовки дальнобойщиков?
Так ли нам нужно сейчас знать ответы про условного «димона», когда завтра уже жрать нечего будет, т.к. дальнобои не привезут продукты в магазины и, также, 1 апреля поднимается налог «Платон» в два раза?
Выводы: Выходить или не выходить, решает каждый сам, но моё мнение - выходить надо и 26 марта и 27 марта.
Во-первых, если будет вестись замер (а он будет точно вестись) общественных настроений, то лучше выйти. Количество тактически позволит обеспечить себе недалёкое будущее: «закручивать гайки» начнут не перед выборами, а после.
Тем самым, усложняется задача власти на президентских выборах - «побоятся» лишний раз перегнуть палку с фальсификациями.
Также, «побоятся» закручивать гайки сразу после выборов: они хотят большой явки (признание паспортов ЛДНР), но боятся результатов явки – количество вышедших делает своё дело всегда.
Таким образом, выходом на митинг обеспечивается максимальное давление на власть даже простым «стоянием», количеством людей на квадратный метр площади города.
Если не выйти сейчас, то в марте 2018 года уже не будет даже сегодняшней видимости «выборов», будет какой-нибудь очередной «референдум», а это уже совсем свинский уровень существования.
Также, власть оккупантов надо ставить перед проблемами, перед принятием решением, оказывать любое возможное давление (посмотрите на Белорусов), т.к. именно сейчас власть находится в проигрыше, они нервозны, они ошибаются, а это только на пользу.
ЕСТЬ ВАРИАНТ
Справедливость одна в атком случаее -- либеральная экономика где каждый платит сам, но никто и не мешает, в том числе разжиревшие монополии. А там где государство залазит в карман что бы "распоряжаться" справедливо -- это не справедливость.
ПС: но есть вариант -- "революция гидности". После такого можно разувать народ по полной, во имя цэеропы, справедливости и ваще за нэзалежность и майбутну.
Edited at 2017-03-25 16:32 (UTC)
Re: ЕСТЬ ВАРИАНТ
Edited at 2017-03-25 16:34 (UTC)
Edited at 2017-03-25 16:54 (UTC)
Edited at 2017-03-25 16:49 (UTC)
Держись Батька,отстреливай подонков,имеешь право.
Охраняет Гомель, бьётся до утра.
абсолютно мирных людей,бабусек,девушек
это значит,что власть боится,ссыт
Негра!
Беларусь будет свободной европейской страной!
Живе Беларусь!
И это всё? Я уж думал, что будет Бульбо-Тяньаньмэнь
Вот если бы Маккейн приехал в Минск, или Нуланд с драниками...Представляю, как минский ОМОН пиздил бы Маккейна дубинами и тащил в ментовский автобус.
Edited at 2017-03-25 17:23 (UTC)
Re: И это всё? Я уж думал, что будет Бульбо-Тяньаньмэнь