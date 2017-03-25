Несостоявшаяся революция в Минске

minskblog Поводом для нее послужил День Воли, празднование 99 годовщины образования БНР. Они всегда так празднуют 25 марта, а причины каждый год меняются Ответить

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stalkerseven путина на них нет Ответить

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paular Майдан не пройдет! Держись, батька! Ответить

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stalkerseven за путина держись Ответить

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char_off Прекрасное заглавное фото. На нем около 50 человек, но впечатление, будто там тысячи.



Edited at 2017-03-25 16:26 (UTC) Ответить

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Дебилам — дебильную революцию Marat Dyatko Пора уже понять, что в большинстве стран именно то общество, при котором власть та какая должна быть, и происходит то, что должно происходить. И Белоруссия не исключение.



Менять нужно не президента, а общество в целом.



Edited at 2017-03-25 17:06 (UTC) Ответить

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basilisk Да какая там революция... Ответить

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supmaxgreat У Батьки стальные яйца. Это вам не Янукович. Ну и про Коленьку не надо забывать. Ответить

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2semechki Картошка подорожает... Ответить

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белорусы еще терпеливее россиян. ничего не будет. zavod007 жаль, конечно, но Ответить

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Владимир Артёмов 26 марта проводится всероссийский митинг против оборзевшей коррупции чванливого чиновничества, мотивом которого послужил фильм «Он вам не не Димон», так как ответа от от администрации на предъявленные обвинения получено не было ни со стороны прокуратуры, следственного комитета, правительства и президента.



Алексей Навальный предлагает выйти, чтобы власть ответила на задаваемые обществом вопросы.

Попытаемся размышлять - зачем?



Вариант «Не выходить»:



- Здесь, в принципе всё понятно, размышлять особо не о чем, хотя в статистику число не вышедших всё равно попадут, которая, в свою очередь повлияет на дальнейшие ограничения прав людей и рост тарифов ЖКХ, новых налогов, бензина, продуктов, одежды … Потому как «не выходить» - это не «бойкот».

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Владимир Артёмов Вариант «Выходить»:



- Движуха – лучше, чем не движуха. Под лежачий камень, как говорится, баба не подлезет. В сегодняшних условиях "перегруженного хребта верблюда" никогда не знаешь, какая "соломинка" может переломить хребет этой власти оккупантов.



- За митингом будут внимательно наблюдать абсолютно все - от политиков и силовиков до социологов и вменяемых граждан. Не зря это мероприятие проводится ровно за год до выборов президента. Это будет неплохой замер общественных настроений накануне. Отсюда выработка тактики действий власти на выборах.



- Уже год-полтора идёт активная "чистка" аппарата.

Путину, судя по последним событиям, до смерти надоел «Димон», его надо убирать для дальнейшего функционирования правительства в совсем непростых внутри экономических и внешнеполитических условиях войны на два фронта, а то и на три (Ливия), а также санкций.



Несмотря на ничтожность Медведева, убрать его не так то просто, не нарушив баланса сил, раскладов и пугливости элиты. Всё-таки он председатель правительства и экс-президент.

Выход Навального с толпой, позволяет изящно, ссылаясь на народные возмущения, сменить Медведева без особой турбулентности, придав в то же время окраску демократизма процесса.



Кстати, некоторые умные люди говорят, что сейчас власти никак не влияют на процесс подготовки митингов в качестве «чистоты эксперимента»: они обычно "для себя" - запрещают центр города, но не блокируют соцсети, не стягивают полицию. То есть создают оптимальную картину для «эксперимента». Видимо и «винтилова» особого и не будет.



- Также, этот ход позволяет накануне предстоящих выборов президента в марте следующего года придать ему вид легитимности, «бросив на вилы» чиновников класса "А" и создаёт, в свою очередь, замерить различным службам общественные настроения. Тем самым, опять отрабатывается тактика на март 2018 года.



- Также, 27 марта (понедельник) запланирована забастовка дальнобойщиков по всей России.

Отсюда, не является ли Навальный, в данный момент, отвлекающим внимание от действительно реального и вымученного протеста граждан в качестве «попа Гапона», сгладив и отчасти погасив своим митингом накал протеста за день до забастовки дальнобойщиков?

Так ли нам нужно сейчас знать ответы про условного «димона», когда завтра уже жрать нечего будет, т.к. дальнобои не привезут продукты в магазины и, также, 1 апреля поднимается налог «Платон» в два раза?



Выводы: Выходить или не выходить, решает каждый сам, но моё мнение - выходить надо и 26 марта и 27 марта.



Во-первых, если будет вестись замер (а он будет точно вестись) общественных настроений, то лучше выйти. Количество тактически позволит обеспечить себе недалёкое будущее: «закручивать гайки» начнут не перед выборами, а после.



Тем самым, усложняется задача власти на президентских выборах - «побоятся» лишний раз перегнуть палку с фальсификациями.



Также, «побоятся» закручивать гайки сразу после выборов: они хотят большой явки (признание паспортов ЛДНР), но боятся результатов явки – количество вышедших делает своё дело всегда.



Таким образом, выходом на митинг обеспечивается максимальное давление на власть даже простым «стоянием», количеством людей на квадратный метр площади города.



Если не выйти сейчас, то в марте 2018 года уже не будет даже сегодняшней видимости «выборов», будет какой-нибудь очередной «референдум», а это уже совсем свинский уровень существования.



Также, власть оккупантов надо ставить перед проблемами, перед принятием решением, оказывать любое возможное давление (посмотрите на Белорусов), т.к. именно сейчас власть находится в проигрыше, они нервозны, они ошибаются, а это только на пользу.

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ЕСТЬ ВАРИАНТ dimas_ucha Другим наука как в карман к народу залазить за некую "справедливость".



Справедливость одна в атком случаее -- либеральная экономика где каждый платит сам, но никто и не мешает, в том числе разжиревшие монополии. А там где государство залазит в карман что бы "распоряжаться" справедливо -- это не справедливость.





ПС: но есть вариант -- "революция гидности". После такого можно разувать народ по полной, во имя цэеропы, справедливости и ваще за нэзалежность и майбутну.



Edited at 2017-03-25 16:32 (UTC) Ответить

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Re: ЕСТЬ ВАРИАНТ Сигизмунд Великолепный Правильно - "гнидости", а не гидности. Ответить



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chesn0kov Завтра по Москве навальнят кошмарить будем ) Кастет в кармане, я в предвкушении праздника )) Ответить

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osip_ahrip Дело говоришь. Я пожалуй тоже схожу, разомнусь. Ответить

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mikhailissimo Жаль, что в статье нет фотографий водомётов. Когда читал онлайн, машины привлекли внимание своим космическим видом, но там картинки маленькие; любопытно было бы посмотреть, как они выглядят в городе, покрупнее.



Edited at 2017-03-25 16:34 (UTC) Ответить



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frodogrodno



Edited at 2017-03-25 16:54 (UTC) Ответить

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A_S_M Брестская крепость в очередной раз не сделась нео-либеральному фашизму. Ответить

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dragon_dances И как-то незаметно прошла новость, что сам усатый-лысеватый отправился в США на торжества посвящённые столетию вступления Штатов в Первую Мировую Войну. До конца года вероятно будет видно под кого же раздвинет ноги синеокая - под звёздно-полосатых или под копрофилов. Ответить

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osip_ahrip Пашинского с винтовкой нет, убитых нет, задержано всего 60 онижедетей (даже без синяков). Минский майдан закончен, следующий не раньше чем через два-три года. Ответить

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A_S_M Ага, скукотища... А могли бы уже Могилёв из Града обрабатывать. Ответить



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hot1970 но ... сколько милиции ... а ведь все они из того же народа . Предатели ? Иуды ? Но ведь есть ! И как же они живут рядом с теми кто платит налог - эти иуды милиция ? О чем милиция думает ? Только о деньгах ? за деньги удавят и посадят ? Ответить

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gnom_veseliy Полицаи. Всякие есть, есть идейные, есть садисты, есть тупые жадные животные ублюдки.



Edited at 2017-03-25 16:49 (UTC) Ответить

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Иван Нахимов Праздновать день создания БНР - тоже самое что праздновать день создания ДНР, ЛНР. Братья есть братья. Ответить

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A_S_M ЧСХ, все они искусственные образования, созданные внешними игроками. В случае БНР это Гермашка, в случае ДНР-ЛНР ясно кто... Ответить



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oldmasterlog Если Батьку что и погубит,так это гуманизм.Такую мразь,как эти "оппозиционеры" надо расстреливать.Как в Китае в 1989 на Тянаньмынь.Если бы кишки уродов не намотали тогда бы на танковые траки,где бы был Китай сейчас?

Держись Батька,отстреливай подонков,имеешь право. Ответить

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A_S_M Если бы не Тяньаньмынь, Китай бы щас не нависал угрожающе над Сибирью. Ответить



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yuka_tyan Видать, пока вооруженные силы не перейдут на сторону народа, ничего не получится. Ответить



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osip_ahrip рагули загрустили, пятаки в навоз опустили :) Ответить



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paul_krokodilov кацап, ты мечтаешь взять в рот крепкий украинский хуй Ответить



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A_S_M Батенька света, батенька добра...

Охраняет Гомель, бьётся до утра. Ответить



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paul_krokodilov все кацапы – долбойобы Ответить



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Коля Пупкин Забавно, на Савушкина разнарядка именно в этой ветке у Варламова интенсивно срать? Ответить



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Сигизмунд Великолепный Савушкина уже нету. Всё по аутсорсингу переведено на Украину, в Тернополь. Там в пол-цены фрилансеры работают. Ответить

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psyside столько вооруженных космонафтов против

абсолютно мирных людей,бабусек,девушек

это значит,что власть боится,ссыт Ответить

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narvasadataa Ожидались тыщи народу, а пришли пару десятков бабушек и девушек. Ответить

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Сидор Пидоров На каких фотках можно заценить "масштабность мероприятия"? Ответить



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dka Дайте время, в Калифорнии еще ночь. Скоро нарисуют и покажут. Ответить



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osip_ahrip Бу-га-га! У одних, сука, как позже выяснилось, революция достоинства была, другие на марш воли собрались. Вот в чём этим угнетённым не откажешь, так это в придумывание охуительных названий. :)) Ответить



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Негра! grammar_nazi в придумывании, чурбан Ответить

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1 Повторюсь: Вы похлеще хохлов будете. В прошлом году гонял к вам на Белагро-2016, у меня от политической болтовни чуть уши в трубочку за три дня не свернулись. Такого уровня политизированности в обществе я давно не встречал. И за гришу топили только чинуши с различных сцен, а в народе разговоры только о том, как он всех заебал. И это в основном аграрии и машпромовцы - цвет вашей страны. Ответить

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ave_imperator блядь, какие же эти омоновцы мерзкие. Своих же давить, это совсем люди без совести, походу. Ответить

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A_S_M Что значит своих? Это же не муравейник, где все друг другу братья и сёстры... Ответить

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prosto_vova Все еще впереди!



Беларусь будет свободной европейской страной!



Живе Беларусь! Ответить

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И это всё? Я уж думал, что будет Бульбо-Тяньаньмэнь Сигизмунд Великолепный Ни покрышек, не автобусов с подвезёнными рагулями...Скучно.

Вот если бы Маккейн приехал в Минск, или Нуланд с драниками...Представляю, как минский ОМОН пиздил бы Маккейна дубинами и тащил в ментовский автобус.



Edited at 2017-03-25 17:23 (UTC) Ответить

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