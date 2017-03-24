Сказочноебали

Добрался до Бали! Да, дожил до 33 лет, а на Бали никогда не был. Заранее прошу прощения, если где-то допущу ошибку, я пока только разбираюсь в острове. Но, как я понял, каждый второй мой читатель тут уже побывал. Так что поправляйте, если что не так!Бали – довольно интересный регион Индонезии. Как вы знаете, Индонезия – страна мусульманская, более того, это страна с самым большим мусульманским населением в мире! Мечети, молитвы, ограничение на продажу алкоголя (он есть, но дорогой), исламистское подполье и терроризм. И есть в Индонезии остров Бали, население которого ислам в большинстве своём не приняло и исповедует индуизм. И тут вообще особая атмосфера. То есть формально здесь та же Индонезия, но на самом деле как отдельное государство. Это примерно как Чечня в России, только наоборот. Мусульман тут только 13% процентов, и живут они в основном в городах. А коренные островитяне создали свою религию на базе индуизма, буддизма и традиционных верований, живут по кастовой системе, как индийцы, и принимают толпы туристов.Радикальным исламистам из таких группировок, как "Джемаа Исламия", всё это дико не нравится. В 2002 и 2005 годах на Бали произошли два теракта, которые унесли жизни 235 человек. Хотя атак с тех пор не было, некоторые страны (та же Австралия) считает остров регионом с высокой террористической угрозой.Раньше Бали любили наши дауншифтеры. Тут отличное место для катания на досках. Народ сдавал квартиры в Москве или Питере и безбедно жил на Бали. Но сейчас всё изменилось. Цены на Бали растут. Бали облюбовали боганы из Перди. Боган – это аналог американских реднеков, или по-нашему просто быдло. Перд (ну ладно, правильно "Перт") – это такой австралийский город, где много денег. Короче, такой простой австралийский рабочий люд с деньгами. Они бы и рады купаться и жить в своей Австралии, но вот незадача: там в океане акулы и даже крокодилы плавают. Да и цены в Австралии австралийские. А на Бали всё копейки по австралийским меркам стоит и сплошной рай. В общем, австралийцы потихоньку избаловали балийцев, и цены начали сильно расти, так что многим нашим дауншифтерам пришлось скрепя сердце сваливать обратно на Родину.01. Это район Seminyak. Как видно, он весь застроен виллами. Настолько плотно, что часто остаются только маленькие проезды между заборами. Такой вот балийский вариант частного сектора.02. Здесь же много отелей на любой вкус. Виллы обычно сдаются с уборкой, поваром, который может готовить вам ужин, охраной. В принципе, всё как в обычном отеле, только живёте на вилле.03. Вид на юг, в сторону аэропорта! Там самая жопа – Кута! Но туда мы полетим позже ;)04. С высоты Бали выглядит намного лучше, чем снизу!05. Если посмотреть вниз, то хорошо видно, как плотно всё застроено! У каждой виллы обязательно есть бассейн.06. Про свою виллу я расскажу отдельно ) Вон она, по центру!07. Сказочно?08. Но спустимся с небес на землю! Проснулся в 6 утра от землетрясения! Да, и такое у нас тут бывает. Больше всего не повезло дочке, у нее в комнате со стен обвалились плиты! Хорошо, на кровать не упало ничего. К счастью, ребенок не понял, что произошло, и подумал, что папа хулиганит. Потом выяснилось, что остров основательно тряхнуло: землетрясение было магнитудой 6,4. Было даже предупреждение о цунами, хотя ничего не разрушилось и никто не погиб.09. Балийские женщины идут на пляж!10. Самое главное, что вам надо знать про Бали, – без скутера тут никуда. То есть если вы по какой-то причине не можете управлять мопедом или мотоциклом, будет тяжко! Ведь Бали – это одна большая пробка, где можно проехать только на двух колесах. И то не всегда.11. Несмотря на кажущийся хаос, тут есть строгие правила. Например, нельзя переезжать за стоп-линию на светофоре, за это штрафуют. И ещё нельзя без шлема ездить по основным дорогам, тоже сильно наказывают. При этом можно ехать по встречке, обгонять через сплошную – на это всем пофиг. Главное – стоп-линия и шлем!12. Скутеры, как насекомые, гоняют, обгоняют, подрезают, протискиваются в любую щель. Зато получается быстро. Аренда стоит копейки – около 5 долларов в день.13. Случается и такое: проколол колесо )14. На заправке красивые балийские женщины зальют полный бак )15. Бензин для скутеров продают иногда в бутылках на обочине. Но я не рискую такое заливать ) Лучше до нормальной заправки доехать.16. Есть ещё такси. Но такси всегда стоят в пробках.17. А ещё тут всё такси контролируется местной мафией в буквальном смысле слова. По всему острову висят знаки, запрещающие подбирать пассажиров чужакам. То есть на районе могут работать только свои таксисты. Это несмотря на то, что тут есть "Убер" и его аналоги. Но у мафии с ними война!18. Бывали случаи, когда местная мафия нападала на водителей "Убера". Обычно у них забирают ключи от машины и выкидывают их в океан ).19. При въезде в очередной район висит вот такой плакат с призывом пользоваться только местными такси, потому что таким образом вы (то есть турист) "можете внести вклад в местное сообщество". Грубо говоря, "отдайте бабло нам, а не Уберу!"20. Организация Angkasa Pura, которая управляет индонезийскими аэропортами, запретила "Уберу" и другим онлайн-сервисам такси появляться в районе аэропорта Денпасара. С августа 2016-го убероподобные службы на Бали под официальным запретом губернатора. Местные власти призывают таксистов не устраивать самосуд над водителями "Убера", а отводить их в полицию, но те всё равно хулиганят.21. На Бали очень сложно найти красивую улицу. Почти всё, что прилегает к дороге, застроено каким-то фантастическим говном. Но иногда случается чудо.22. Хотя чаще вот так.23. Сплошной хаос из вывесок, рекламы, парковки, проводов.24. Повсюду какие-то лавки, магазинчики, зазывалы. В общем, всё как мы не любим.25. С проводами тоже есть проблемы.26. Зато если свернуть за угол, попадаешь в рай! В этом весь прикол Бали. Идешь по жуткой помойке, и тебе постоянно попадаются бриллианты! За каждым поворотом скрывается крутое кафе, милый ресторанчик или шикарная вилла.27. Ещё остались уголочки старого Бали с рисовыми полями и хижинами фермеров. Но за ними надо ехать подальше от города и туристов.28. На бывших рисовых полях растут отели.29. Кстати, любителям поплавать в море ). Как вы знаете, в Индонезии особо не парятся насчёт того, куда сливать говно. Сливают его в речки и каналы. Которые в свою очередь впадают в океан!30. Здесь это никого не смущает. В 10 метрах от зловонной речки, впадающей в море и окрашивающей его в подозрительно коричневый цвет, будут стоять лежаки и купаться туристы. Они думают, что это волны ил со дна подняли. Ага ;) Ил! Хорошо, что я могу взлететь и разведать чистые места!31. На восточном побережье (Кута, Легиан, Семиньяк) море не очень хорошее. Точнее, хорошее для любителей волн и общественных пляжей. Самый кайф – это Нуса-Дуа, там нет волн, там дорогие отели и райские пляжи. Хотя Бали – это в первую очередь тусовки. За райскими пляжами лучше на Мальдивы.32. Иногда бывает так.33. Рядом может быть уже так.34.35. Вдоль всего пляжа идут бич-клабы. Это такой клуб с бассейном, баром и кафе. Там можно снять в аренду лежаки. Обычно надо оставить депозит, например в хорошем клубе это может быть 5000 рублей за день. Тебе дают полотенца, лежанку, и на эти деньги можно есть и пить весь день ). В дешевых бич-клабах это стоит 1000 рублей в день.36. Вот такой лежак можно снять за 500 рублей. Но полотенце надо с собой приносить.37. Можно вообще бесплатно лежать )38.39. Советы бывалых: "Лучшие бич-клабы – Ku De Ta и Potato Head".40. Дочка покоряет океан41.42. Вечером решил приобщиться к прекрасному и посетить храм Улувату. Уже на подъезде выяснилось, что я не один истосковался по достопримечательностям.43. Если вы хотите предаться уединению, то лучше приезжать сюда с рассветом.44. Или придётся ходить с толпами китайских туристов, которые постоянно делают селфи.45. Мне не очень повезло с погодой, так что шикарных видов вам не подарю. Но тут довольно мило.46.47. Главное – отстоять очередь к точке съемки потенциального шедевра )Посмотрел я на эти толпы, которые генерируют тысячи фотографий в минуту и заваливают ими интернет, и решил убрать камеру.49. Ну ладно, ещё один кадр – и всё!50. Ещё тут есть обезьяны, про них отдельно расскажу.51. Если отъехать на север, начинается красота. Меньше туристов, больше простора и полей.53.54. Пока Бали очень нравится.55.56.57. Дорога через рисовые террасы. На Бали есть такое понятие, как "shortcut" — это короткий путь через мелкие проезды внутри кварталов. Если знать дорогу, то можно сэкономить много времени. Хотя сейчас Гугл неплохо прокладывает маршруты, так что шорт-каты стали неактуальны.58. Согласно традиционному делению общества на касты, большая часть населения Бали относится к шудрам. Здесь это в основном крестьяне, которые выращивают рис.60. Рис выращивают на террасах, потому что в горной местности по-другому сложно устроить поля. Рис настолько важен в жизни балийца, что традиционная крестьянская община получила название от ирригационной системы – "субак".61. Сама ирригационная система нужна, чтобы распределять воду из природных источников по этим террасам. А общины субак сложились, соответственно, из "обслуживающего персонала".62. За каждым забором — маленький рай!63.64. Что ещё круто на Бали — так это дизайн интерьеров. Невероятная концентрация довольно милых кафе, ресторанов и магазинов. Все виллы и отели очень стильные. Я не понимаю, как так вышло, что здесь столько красоты. Европейцы занимаются дизайном? Но даже в Европе ты не встретишь столько хороших интерьеров.66. А ещё тут много австралийцев. Они, конечно, привезли сюда кофе!67. Любители кофе не пропадут ;)68. Крутая идея для кафе — смотрите, такой своеобразный уличный театр с видом на дорогу!69. Пьешь свой коктейль, а под ногами жизнь кипит!70. Недостатка в общепите нет.71. На любой вкус и кошелек.72. Советы бывалых: "Рестораны Shiro, Sardine, Sarong. Первый вообще входит в тройку лучших, что я видел в жизни. Туда даже рыбу привозят из Японии. На остров Бали! Два вторых тоже золотой фонд мировой жратвы, да и детям там классно, потому что очень красиво всё". Собственно, вечером пошли в "Широ". Что я могу сказать, отменные суши! В ресторане всего два столика ) Так что место бронируйте заранее.Так, опытные балийцы, пишите в комменты советы!