Так жить нельзя: блеск и нищета элитного коттеджа
Дамы и господа! Сегодня я приготовил для ваших глаз поистине изысканную пытку. И я опять предупреждаю вас: лучше перелистнуть страницу, ведь если вы откроете эту дверь, то назад пути не будет! Буду с вами честен. Сегодня вы попадете на настоящую оргию архитектурных стилей и инженерных решений! С сегодняшнего дня у вас полностью изменятся представления о дизайне интерьера. Я раздвину ваши границы дозволенного. И вы даже не представляете, насколько далеко мы зайдем! То, что ещё вчера казалось вам немыслимым, сегодня обретет реальные черты...
Осторожнее, я вас предупреждал! Подумайте, стоит ли вам открывать эту дверь 🚪... Ведь назад пути уже не будет.
Ну и зачем? Зачем вы сюда зашли? Ваши глаза... Мои глаза... Мы начинаем экскурсию по очередному дому! Точнее, не просто дому, а пятиуровневому коттеджу, как его называют владельцы.
Внешне элитный коттедж – а я думаю, читатель позволит мне играть по правилам владельцев и называть этот сарай "элитным коттеджем" –
внешне коттедж напоминает замок... Элементы крепостных стен вперемешку с придорожным кафе для дальнобойщиков.
Вы смотрели сериал "Декстер"? Там у парня было раздвоение личности. Он с одной стороны был маньяком, а с другой – сотрудником полиции. Две личности вполне органично уживались в нём...
Но давайте пойдем дальше. Ведь я должен подготовить зрителя. Какая же оргия без прелюдии?
Я должен рассказать вам историю Билли Миллигана! Вдруг вы его не знаете. В американце Билли Миллигане жили не две, а сразу 24 личности. В одном теле уживались сам Билли, британский аристократ, югославский коммунист, бруклинский бандит, лесбиянка, несколько подростков, обладавших музыкальными талантами, религиозный еврей и так далее.
Когда в конце 70-х Миллиган совершил несколько грабежей и изнасилований, его адвокаты сумели доказать, что его "основная личность" не знала о преступлениях. Билли избежал тюрьмы, но был отправлен на принудительное лечение в психиатрическую больницу, где провёл более 10 лет.
Как сам Билли рассказывал врачам, "переключение" личностей происходило следующим образом: все они будто бы находились в тёмной комнате, посреди которой был круг света. Тот, кто вставал в этот круг, завладевал телом и сознанием Билли, а "основная" его личность как бы засыпала.
После случая с Миллиганом медицина стала ещё более пристально изучать диссоциативное расстройство идентичности (или расстройство множественной личности).
И если сейчас мы рассмотрели пример преступника, который не ведал, что творит, то давайте пойдём дальше. Ведь в дизайнере тоже могут жить разные личности!
И вот разные личности, населяющие дизайнера, впиваются в интерьер и пытаются растерзать его! Здесь тебе и китайская люстра, и десятки разных обоев всевозможных стилей!
Лестница из подъезда заблеванной пятиэтажки, фотообои из холла средней школы с видами райских островов и обои из роскошной спальни 80-х...
Меняются этажи, меняются стили и декор... На греческом полу лежат цыганские подушки.
Каждый кусочек интерьера делала новая личность дизайнера. Она выходила в круг света и выбирала новые обои! Безумие? Нет...
Ладно! Поднимаем ставки!
Гостиная... Греция, Древний Рим, Индия, Англия, зимний сад Дома пионеров района Северное Тушино! Я же обещал вам безумную оргию архитектурных стилей?
Но не спешите останавливаться, каждый поворот камеры открывает нам новых авторов этого безумного эксперимента! И вот уже африканские мотивы...
Безумие... Неподдельное безумие!
Это мог бы быть учебник плохой архитектуры, но это элитный коттедж за 40 миллионов рублей!
Поднимаем ставки! Да! Не останавливаемся! Каждая комната – это взрыв безумия!
Тренажерный зал!
Всё новые и новые миры открываются зрителю.
Видно, что одна из личностей дизайнера любит ширмочки. Ими заменяют двери шкафов и полок.
Охотничья комната
Как и во всём доме, в ней собраны всевозможные стили.
Трон для хозяина!
Бамбук, пальмы и кирпич
Очень интересна кухня.
Здесь вообще всё прекрасно! И самая дешевая мебель, которую обычно я видел в африканских трущобах, и какое-то безумное расположение проводов и розеток.
Не хочу обидеть хозяина, но кухню, судя по всему, делали из того, что соседи выкинули на помойку. Полочка для чайника шедевральна.
Судя по всему, в нашем замке несколько кухонь. Взглянув на эту фотографию, любой электрик должен пустить скупую слезу умиления!
Какой же замок без райского бассейна?!
Здесь всё на месте, даже чучело совы есть!
Роскошная чёрная душевая, в котором смешались русские березки, тигры, барочная рама, бамбуковый потолок и подводный мир!
А вот прекрасный санузел уже в египетском стиле. Обратите внимание, как ловко хозяева установили радиатор! Ну а человеку, который сможет объяснить принцип установки розеток, должны выдать Нобелевскую премию по логике.
Но тут в круг света врывается другая личность и выбирает такое зеркало! Не забывайте, у нас запущенный случай.
Ах да, самое главное!
Ещё один санузел. Здесь уже плачет сантехник. Ладно, я готов поверить, что автор этого шедевра не безумец, если вы мне объясните, зачем он повесил крючки для полотенец на месте, где должно быть крепление для душа.
На сегодня всё... А я вас предупреждал, что не надо было заходить в этот пост!
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это очень круто!
>Бамбук, пальмы и кирпич
Ну если сильно не всматриваться и забыть про колхозный ремонт то смотрится вполне органично. По крайне мере лучше чем остальные комнаты.
Был только один Декстер -- маньяк. А все остальные его образы были лишь игрой на публику, чтобы не раскрыли.
Был маньяк, остальное прикрытие. Но сам Декс говорил, что внутри него сидит "Тёмный попутчик", который сподвигает его действовать.
Столько площади и нет хозяйственной, со стиральной машинкой, сушилкой , гладильней.
Дебилам — дебильный интерьер
Не должно же везде быть как в Стокгольме и из икеи.
Re: Дебилам — дебильный интерьер
Edited at 2017-03-22 08:38 (UTC)
Мне кажется, этот замок строили бомжи из говна со свалки. Причём каждый трудовой день они начинали с хорошей дозы ЛСД.
ШТОА???