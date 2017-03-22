Так жить нельзя: блеск и нищета элитного коттеджа

Дамы и господа! Сегодня я приготовил для ваших глаз поистине изысканную пытку. И я опять предупреждаю вас: лучше перелистнуть страницу, ведь если вы откроете эту дверь, то назад пути не будет! Буду с вами честен. Сегодня вы попадете на настоящую оргию архитектурных стилей и инженерных решений! С сегодняшнего дня у вас полностью изменятся представления о дизайне интерьера. Я раздвину ваши границы дозволенного. И вы даже не представляете, насколько далеко мы зайдем! То, что ещё вчера казалось вам немыслимым, сегодня обретет реальные черты...Осторожнее, я вас предупреждал! Подумайте, стоит ли вам открывать эту дверь 🚪... Ведь назад пути уже не будет.Ну и зачем? Зачем вы сюда зашли? Ваши глаза... Мои глаза... Мы начинаем экскурсию по очередному дому! Точнее, не просто дому, а пятиуровневому коттеджу, как его называют владельцы.Внешне элитный коттедж – а я думаю, читатель позволит мне играть по правилам владельцев и называть этот сарай "элитным коттеджем" –внешне коттедж напоминает замок... Элементы крепостных стен вперемешку с придорожным кафе для дальнобойщиков.Вы смотрели сериал "Декстер"? Там у парня было раздвоение личности. Он с одной стороны был маньяком, а с другой – сотрудником полиции. Две личности вполне органично уживались в нём...Но давайте пойдем дальше. Ведь я должен подготовить зрителя. Какая же оргия без прелюдии?Я должен рассказать вам историю Билли Миллигана! Вдруг вы его не знаете. В американце Билли Миллигане жили не две, а сразу 24 личности. В одном теле уживались сам Билли, британский аристократ, югославский коммунист, бруклинский бандит, лесбиянка, несколько подростков, обладавших музыкальными талантами, религиозный еврей и так далее.Когда в конце 70-х Миллиган совершил несколько грабежей и изнасилований, его адвокаты сумели доказать, что его "основная личность" не знала о преступлениях. Билли избежал тюрьмы, но был отправлен на принудительное лечение в психиатрическую больницу, где провёл более 10 лет.Как сам Билли рассказывал врачам, "переключение" личностей происходило следующим образом: все они будто бы находились в тёмной комнате, посреди которой был круг света. Тот, кто вставал в этот круг, завладевал телом и сознанием Билли, а "основная" его личность как бы засыпала.После случая с Миллиганом медицина стала ещё более пристально изучать диссоциативное расстройство идентичности (или расстройство множественной личности).И если сейчас мы рассмотрели пример преступника, который не ведал, что творит, то давайте пойдём дальше. Ведь в дизайнере тоже могут жить разные личности!И вот разные личности, населяющие дизайнера, впиваются в интерьер и пытаются растерзать его! Здесь тебе и китайская люстра, и десятки разных обоев всевозможных стилей!Лестница из подъезда заблеванной пятиэтажки, фотообои из холла средней школы с видами райских островов и обои из роскошной спальни 80-х...Меняются этажи, меняются стили и декор... На греческом полу лежат цыганские подушки.Каждый кусочек интерьера делала новая личность дизайнера. Она выходила в круг света и выбирала новые обои! Безумие? Нет...Ладно! Поднимаем ставки!Гостиная... Греция, Древний Рим, Индия, Англия, зимний сад Дома пионеров района Северное Тушино! Я же обещал вам безумную оргию архитектурных стилей?Но не спешите останавливаться, каждый поворот камеры открывает нам новых авторов этого безумного эксперимента! И вот уже африканские мотивы...Безумие... Неподдельное безумие!Это мог бы быть учебник плохой архитектуры, но это элитный коттедж за 40 миллионов рублей!Поднимаем ставки! Да! Не останавливаемся! Каждая комната – это взрыв безумия!Тренажерный зал!Всё новые и новые миры открываются зрителю.Видно, что одна из личностей дизайнера любит ширмочки. Ими заменяют двери шкафов и полок.Охотничья комнатаКак и во всём доме, в ней собраны всевозможные стили.Трон для хозяина!Бамбук, пальмы и кирпичОчень интересна кухня.Здесь вообще всё прекрасно! И самая дешевая мебель, которую обычно я видел в африканских трущобах, и какое-то безумное расположение проводов и розеток.Не хочу обидеть хозяина, но кухню, судя по всему, делали из того, что соседи выкинули на помойку. Полочка для чайника шедевральна.Судя по всему, в нашем замке несколько кухонь. Взглянув на эту фотографию, любой электрик должен пустить скупую слезу умиления!Какой же замок без райского бассейна?!Здесь всё на месте, даже чучело совы есть!Роскошная чёрная душевая, в котором смешались русские березки, тигры, барочная рама, бамбуковый потолок и подводный мир!А вот прекрасный санузел уже в египетском стиле. Обратите внимание, как ловко хозяева установили радиатор! Ну а человеку, который сможет объяснить принцип установки розеток, должны выдать Нобелевскую премию по логике.Но тут в круг света врывается другая личность и выбирает такое зеркало! Не забывайте, у нас запущенный случай.Ах да, самое главное!Ещё один санузел. Здесь уже плачет сантехник. Ладно, я готов поверить, что автор этого шедевра не безумец, если вы мне объясните, зачем он повесил крючки для полотенец на месте, где должно быть крепление для душа.На сегодня всё... А я вас предупреждал, что не надо было заходить в этот пост!