Тонга: страна красивой смерти

polarbrain могу посоветовать зубной порошок! Ответить



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dragon_dances Пасту или шампунь выдавить в ведро и сверху кинуть флакон - пускай забирают. Или просто открыть, плюнуть внутрь и вручить стражу закона.



Edited at 2017-03-20 11:28 (UTC) Ответить

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qoiro Местами Тонга напоминает Россию, например, особо охраняемым фонтаном на 18 фото или зданием на 17 фото.



Edited at 2017-03-20 11:15 (UTC) Ответить

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dragon_dances Без тотальной грязи России не получится. А тут пейзажики очень даже красивые. С высоты вообще сказка. Россия же что с высоты, что вблизи - минимум блеклая серость припорошенная мусором.



Edited at 2017-03-20 11:31 (UTC) Ответить

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x31mm >> Кстати, как правильно, в Тонга или на Тонга?

Конечно же "в Тонга". Это же полноценная страна. Для неполноценных есть специальный предлог "на". Ответить

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pharao то ли дело Омск ! Ответить

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11a52

Прикольно... Вот бы там понырять! Ответить



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ave_imperator шикарный черно-фиолетовый шелк. Это самый стильный траур, что я видел. Можно в Россию импортировать хотя бы пару тысяч королев, чтобы они умирали по штуке в день? Ответить



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4to_to_ne_tak зачем дожидаться импорта королев? украсьте свое жилье в понравившемся стиле)) Ответить



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33sapphires Спасибо! Люблю смотреть на малоизвестные страны.

Еще хотелось бы подробно Новую Зеландию посмотреть... Ответить



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cat_miaow Толстых много как-то. Ответить



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fivetimesdead Уже писалось в одном из прошлых постов - это стандартная проблема всех "райских острово" Ответить



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scetcher_ny

Рынок выглядит богаче и цивильнее, чем советские рынки. Но тут понятно - все-таки тропики,не сибирь какая

Хорошие дороги затыкают за пояс многие российские. Но тут тоже понятно -климат, страна маленькая

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polarbrain дада, еще "снега нет", "плотность населения меньше" и прочее Ответить

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Рома Кравченко Не зря Кук назвал их Дружественными!Говорят там до сих пор появляются новые острова! Так что можно спокойно торговать землей! Ответить



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joeck_12 они часто увеличивают свои острова за счет насыпания песка из моря. Ответить



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joeck_12 Илья, Вы наверное, один из немногих людей в мире, которые видели и Того, и Тонга. Ответить



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ds02006 Артемий Лебедев там тоже был, но, кроме мусорных урн, ничего не смотрел. Ответить

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evguseek вот не пойму — толи Илья стал однотипные фото делать или все эти острова Океании мало чем друг от друга отличимы



Edited at 2017-03-20 11:54 (UTC) Ответить



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jmyshanya И океан один и тот же на всех фото :( Ответить



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"Устал как собака" rasimbot Может быть это пошло с ездовых

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jmyshanya Куртки на голове?? Ответить



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Теперь я думаю, что Африка находится в Российской Ф! pravdoiskanie Одновременно являясь и филиалом ада на земле! Ответить



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yanametle вот чоб не аннексировать Тонгу иои Фиджи😭😭😭





Edited at 2017-03-20 12:06 (UTC) Ответить



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Irina Kotipalo Монако, Кап Верде и Канарские острава :) Ответить



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supmaxgreat Хотелось бы почитать сравнение экономик России и Тонга в цифрах. Ответить



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ds02006 Вас забанили в английской википедии? Почитайте там две статьи - "Economy of Tonga" и "Economy of Russia" Ответить

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viperhprot >>как правильно, в Тонга или на Тонга?

НА Украине Ответить



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Альфред Онил Про него сериал охуенный есть, "Джона с острова Тонга" называется Ответить



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smilevilkas даже в тонга полицейские закон соблюдают, в

известой нам стране ужо бы бабла затребовали и

лекцию точно не читали бы, за это время ещё бабла высосут Ответить



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ds02006 Термин "известная нам страна" относится и к России, и к Украине. Ответить

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smk_man где рыбаки?

самое интересное пропустил Ответить



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Коля Пупкин На 19-й фотке очередной автоёб поставил своё корыто на тротуар! Ответить



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smilevilkas думаю однако, что варламов прикупил там себе участок,

для красивой мечты коня двинуть Ответить



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jvc15 куртки на голове и повсеместный траур, реально доставили)))) весело, аж не могу))) Ответить



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