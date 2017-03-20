Тонга: страна красивой смерти
Океания. Путевые заметки, день 6
Из Вануату лечу в Тонга с пересадкой на Фиджи. Рейс задерживают на полтора часа! В аэропорту сижу в бизнес-зале – это оказалось единственное помещение во всём аэропорту, где есть кондиционер. Но он тоже не справляется. Термометр показывает 27 градусов. Но в общем зале 35!!! Бедные люди обливаются потом. Душно. Кстати, почти во всех аэропортах стран Океании работают карты Priority Pass! Вот уж удивительно ) Не думал, что они добрались сюда.
Все перелеты пока на ATR 72-600 "Фиджийских авиалиний". Два последних ряда (всего 8 кресел) у них используются для бортпроводников. Но на борту обычно 2 или 3 бортпроводника, так что если зайти в самолет последним, можно сесть в конце. Это особенно важно, так как выход из самолета находится в хвостовой части салона. А что может быть важнее, чем выйти первым и первым же прийти на паспортный контроль? Правильно, ничего!
Прилетаем на Фиджи! На досмотре женщина из охраны аэропорта просит показать жидкости, которые есть у меня в рюкзаке. Из жидкостей у меня зубная паста, шампунь и кондиционер.
— Положите жидкости в прозрачный пакет и пропустите через сканер отдельно.
— Простите, но у меня нет прозрачного пакета.
— Тогда вы не можете их провезти.
— Но какая разница? Вы же видите, что это шампунь, пропустите его через сканер отдельно. Зачем вам пакет?
— В инструкции написано, что все жидкости должны быть в пластиковом пакете!
— Так дайте мне его! Давайте я его куплю у вас.
— Мы не можем продавать пакеты. Если у вас его нет, то жидкости мы заберём.
— Сука...
— Счастливого пути!
Никогда не понимал этого дурацкого правила. В некоторых аэропортах Европы пакеты обязательны, чтобы не превысить суммарный объем провозимых жидкостей. Но когда у тебя одна зубная паста или один маленький пузырек шампуня, никто не придирается. Но не в аэропорту Фиджи! Здесь эти паразиты как коршуны вцепились в инструкцию и забрали всё! Больше всего жалко пасту. Вот где теперь её ночью искать?
Прилетаю в Тонга уже ночью... Кстати, как правильно, в Тонга или на Тонга? В общем, на дворе второй час ночи, я уставший как собака... Кстати, почему говорят, что устал как собака? Собаки же ленивые и редко работают так, чтобы прямо сильно устать. В общем, устал я сильнее собаки! Беру напрокат машину и собираюсь ехать в отель. Отель мой находится в 22 км от аэропорта. Движение левостороннее. На дороге в такое время никого! Сразу удивляюсь качеству тонганских дорог. Идеальный асфальт, видно, что недавно положили. Дорога широченная, вокруг поля... Я закладываю 100 км/ч и мчу к отелю. По пути попадаются несколько машин, все на удивление еле едут – кто-то 40, кто-то 50 км/ч. Я ещё удивляюсь, что за дураки. Загородная трасса, идеально ровная хорошая дорога. И тут... БАЦ! Из кустов выбегают двое полицейских и буквально бросаются мне под колеса!
— Сударь, вы в курсе, с какой скоростью едете? — спрашивает полицейский, направляя мне в лицо фонарик.
— Ну, думаю километров 70-80 максимум! — решил я немного соврать, но полицейский даже не стал спорить.
— А вы в курсе, что у нас максимум 50 км/ч?!
Да, вот так я стал злостным нарушителем скоростного режима... Я уже был готов заплатить штраф, но дело было не в штрафе. Штраф полицейские выписывать не хотели, да и мои русские права были для них в диковинку. И меня приговорили к лекции по безопасности дорожного движения! Минут 30 я слушал, как опасна быстрая езда, сколько людей ежегодно погибает в Тонга от этого и т.д. Ну кто же знал?! Больше не нарушал ) Поехал до отеля со скоростью 50 км/ч, как все остальные.
Тонга – ещё одно государство, затерянное в бескрайних водах Тихого океана. Не путайте с Того! Того – это африканская жопа, а вот Тонга – это маленький рай! Ну как – рай... Таким страну видят туристы. Как обычно, это десятки раскиданных по океану островов. Как обычно, слабая экономика и зависимость от природы. Вытягивает только туризм.
01. В плане экономики Тонга чувствует себя чуть хуже, чем Фиджи, но чуть лучше, чем Вануату. Благополучие страны зависит в основном от туризма, сельского хозяйства и отсутствия стихийных бедствий. А ещё Тонга — страна рыбаков, которые ловят главным образом тунца и лобстеров.
02. Страна — одна большая деревня. В Тонга всего 9 городов с населением больше 600 человек.
03. Видите, по центру кадра у океана немного домиков? Это столица!!!
04. Вот! Прямо по центру — главная улица... Знакомьтесь, Нукуалофа, население 25 000 человек.
05. Вид на столицу с другой стороны. Тонгатапу – самый урбанизированный остров. Две трети населения сконцентрировано здесь, остальные жители ещё разбросаны ещё по 40 островам (плюс есть ещё 130 необитаемых).
06. Да, борьба с нарушителями скорости – главный фетиш местной полиции. Могу с уверенностью сказать, что нигде ещё я не видел столько полицейских в кустах, как в Тонга!
07. В Тонга траур! Все заборы и дома, все правительственные здания, все церкви и автозаправки, все памятники завешены чёрно-фиолетовой тканью. Умерла мама короля! На фото – здание аэропорта, которое тоже встречает гостей столицы траурным оформлением.
08. Королева-мать с непростым именем Halaevalu Mataʻaho ʻAhomeʻe скончалась 19 февраля. Она умерла в возрасте 90 лет в госпитале в Окленде (Новая Зеландия), спустя несколько дней её тело доставили назад в Тонга. С тех пор вся Нукуалофа и Тонга в целом в траурной драпировке.
09. Кое-где баннеры поставили. Удобно: и монаршую особу почтили, и разваливающийся дом прикрыли.
10. Новогвинейский банк, который работает на часть Океании.
11. Траурная арка
12. Государственное казначейство тоже в трауре.
13. За траурным забором — старый плакат с рекламой торжеств в честь юбилея коронации нынешнего монарха и его супруги.
14. Реклама короля и местного Стабфонда
Тонга – единственное королевство среди островных государств Океании. Вожди под названием туи-тонга правили тут всегда, первый появился ещё в X веке. Вместе с вождём правили шаман и "министр обороны". К последним постепенно перешла реальная власть, и когда последний туи-тонга в 1845 году умер, не оставив наследников, один из ушлых "министров" основал монархию и стал королём Джорджем Тупоу I.
Удивительно, но когда страна попала под протекторат Великобритании, монархия здесь сохранилась. В 1970 году государство снова стало независимым.
Сейчас на архипелаге правит уже Тупоу VI (с 2012 года). Нынешний король – третий сын Тупоу IV. С 1991 года он был министром иностранных дел и обороны и командующим флотом, потом премьером, а после смерти своего старшего брата Джорджа Тупоу V он занял трон.
15. Здание правительства
Кстати, Тонга до сих пор живёт по конституции 1875 года, которую придумал первый король. До последнего времени ограничения власти королей оставались чисто формальными. Например, Тупоу IV в одиночку (руководствуясь разве что советами своих детей) пытался сделать страну местом захоронения ядерных отходов и открыть торговлю гражданством Тонга, и никто ему толком не мог помешать. При нём же началось преследование свободной прессы под предлогом "тонганизации".
В конце концов, при короле до сих пор существует Тайный совет, который помимо консультативной роли выполняет ещё и судебные функции, причём в качестве последней инстанции (над Верховным судом). Впрочем, Тайный совет нужен далеко не всегда, потому что судей в Верховный и Апелляционный суды тоже назначает король. Очень удобно.
Но под давлением народа монархию из абсолютной постепенно переделывают в конституционную. Когда Тупоу Четвёртый умер, в Нукуалофе вспыхнули беспорядки, тогда в ходе столкновений демократов с защитниками монархии было разрушено 60% зданий в центре столицы. Спустя два года Тупоу V объявил, что добровольно отказывается от части своих полномочий в пользу премьер-министра и парламента (до этого он был марионеточным).
Да, у страны теперь есть даже законодательная власть, с парламентом и пэрами! Парламент, кстати, двухпалатный, типа британского. Пэры сами себя избирают, а народ выбирает своих представителей в нижнюю палату.
Тем не менее королей на Тонга скорее принято любить. Например, ежегодно в стране празднуется день рождения короля, годовщина его коронации, день рождения его наследника, а также годовщина коронации первого короля.
16. А это главная достопримечательность столицы — королевский дворец, построенный в 1867 году. Всё. Смотреть больше нечего ) Хотя и дворец закрыт для простых смертных.
17. А потом на остров приехали китайцы и начали тут что-то строить. Интересно, новый дворец? Отель? Или правительственное здание? Кстати, гражданство Тонга в своё время в основном покупали именно китайцы. Местные жители их почему-то невзлюбили и стали нападать на китайских бизнесменов, переехавших в страну. Несколько сотен китайских мигрантов даже вынуждены были вернуться в КНР или уехать куда-то ещё. Но в последние годы ситуация немного успокоилась.
18. Особо охраняемый фонтан. Оказывается, старого дельфина украли пару лет назад, и потом королевская семья торжественно открыла нового.
19. Столичные улицы немноголюдны.
20. Главная церковь страны, Столетняя.
21. На Тонга проживают в основном христиане, но их конфессия (Свободная церковь Тонга) несколько отличается от "больших" и происходит от методистов Австралии.
22. Местная мода: вся молодёжь ходит с курткой на голове!
23. Вот прямо вся страна... Впервые с таким встречаюсь. Смотрится так же нелепо, как спущенные штаны.
24. Мама, не кури!
25. Обычный дом
26. Рынок
27. Кстати, тонганская валюта называется "паанга", иногда встречаются крутые прямоугольные монетки.
28.
29.
30. С высоты открываются неплохие виды.
31. Но кто их видит, кроме птиц?
32.
33. Прямо на воде строят деревню!
34. Насыпают участки под дома и строят улицы. Интересно, зачем?
35. Кладбище на воде
36.
37. Дороги почти везде хорошие.
38. Редко встречаются грунтовки.
39. Даже в самой глуши есть асфальт.
40. Как я написал в заголовке, в Тонга одна радость – умереть! Это красиво! Могила оформляется специальным погребальным дизайнером. Обязательно делается плакат, посвященный усопшему, весь остальной декор должен соответствовать! Да, тут есть погребальные дизайнеры.
41. Вот такой вариант ещё. Как видно, чувак откинулся год назад, а всё оформление стоит. Плакаты и декор не убирают годами. Иногда лишь обновляют дизайн.
42. Есть ещё такой вариант.
43. Вот так и живут
44.
45. Поднимемся повыше... Выше облаков.
46.
47. Земля в Тонга не может быть продана иностранцам. Хотя граждане имеют право сдавать её в аренду, судя по всему, немногие этим правом пользуются. Многие просто привыкли на этой земле что-то выращивать.
48.
49. Текстуры
50.
51.
Из Вануату лечу в Тонга с пересадкой на Фиджи. Рейс задерживают на полтора часа! В аэропорту сижу в бизнес-зале – это оказалось единственное помещение во всём аэропорту, где есть кондиционер. Но он тоже не справляется. Термометр показывает 27 градусов. Но в общем зале 35!!! Бедные люди обливаются потом. Душно. Кстати, почти во всех аэропортах стран Океании работают карты Priority Pass! Вот уж удивительно ) Не думал, что они добрались сюда.
Все перелеты пока на ATR 72-600 "Фиджийских авиалиний". Два последних ряда (всего 8 кресел) у них используются для бортпроводников. Но на борту обычно 2 или 3 бортпроводника, так что если зайти в самолет последним, можно сесть в конце. Это особенно важно, так как выход из самолета находится в хвостовой части салона. А что может быть важнее, чем выйти первым и первым же прийти на паспортный контроль? Правильно, ничего!
Прилетаем на Фиджи! На досмотре женщина из охраны аэропорта просит показать жидкости, которые есть у меня в рюкзаке. Из жидкостей у меня зубная паста, шампунь и кондиционер.
— Положите жидкости в прозрачный пакет и пропустите через сканер отдельно.
— Простите, но у меня нет прозрачного пакета.
— Тогда вы не можете их провезти.
— Но какая разница? Вы же видите, что это шампунь, пропустите его через сканер отдельно. Зачем вам пакет?
— В инструкции написано, что все жидкости должны быть в пластиковом пакете!
— Так дайте мне его! Давайте я его куплю у вас.
— Мы не можем продавать пакеты. Если у вас его нет, то жидкости мы заберём.
— Сука...
— Счастливого пути!
Никогда не понимал этого дурацкого правила. В некоторых аэропортах Европы пакеты обязательны, чтобы не превысить суммарный объем провозимых жидкостей. Но когда у тебя одна зубная паста или один маленький пузырек шампуня, никто не придирается. Но не в аэропорту Фиджи! Здесь эти паразиты как коршуны вцепились в инструкцию и забрали всё! Больше всего жалко пасту. Вот где теперь её ночью искать?
Прилетаю в Тонга уже ночью... Кстати, как правильно, в Тонга или на Тонга? В общем, на дворе второй час ночи, я уставший как собака... Кстати, почему говорят, что устал как собака? Собаки же ленивые и редко работают так, чтобы прямо сильно устать. В общем, устал я сильнее собаки! Беру напрокат машину и собираюсь ехать в отель. Отель мой находится в 22 км от аэропорта. Движение левостороннее. На дороге в такое время никого! Сразу удивляюсь качеству тонганских дорог. Идеальный асфальт, видно, что недавно положили. Дорога широченная, вокруг поля... Я закладываю 100 км/ч и мчу к отелю. По пути попадаются несколько машин, все на удивление еле едут – кто-то 40, кто-то 50 км/ч. Я ещё удивляюсь, что за дураки. Загородная трасса, идеально ровная хорошая дорога. И тут... БАЦ! Из кустов выбегают двое полицейских и буквально бросаются мне под колеса!
— Сударь, вы в курсе, с какой скоростью едете? — спрашивает полицейский, направляя мне в лицо фонарик.
— Ну, думаю километров 70-80 максимум! — решил я немного соврать, но полицейский даже не стал спорить.
— А вы в курсе, что у нас максимум 50 км/ч?!
Да, вот так я стал злостным нарушителем скоростного режима... Я уже был готов заплатить штраф, но дело было не в штрафе. Штраф полицейские выписывать не хотели, да и мои русские права были для них в диковинку. И меня приговорили к лекции по безопасности дорожного движения! Минут 30 я слушал, как опасна быстрая езда, сколько людей ежегодно погибает в Тонга от этого и т.д. Ну кто же знал?! Больше не нарушал ) Поехал до отеля со скоростью 50 км/ч, как все остальные.
Тонга – ещё одно государство, затерянное в бескрайних водах Тихого океана. Не путайте с Того! Того – это африканская жопа, а вот Тонга – это маленький рай! Ну как – рай... Таким страну видят туристы. Как обычно, это десятки раскиданных по океану островов. Как обычно, слабая экономика и зависимость от природы. Вытягивает только туризм.
01. В плане экономики Тонга чувствует себя чуть хуже, чем Фиджи, но чуть лучше, чем Вануату. Благополучие страны зависит в основном от туризма, сельского хозяйства и отсутствия стихийных бедствий. А ещё Тонга — страна рыбаков, которые ловят главным образом тунца и лобстеров.
02. Страна — одна большая деревня. В Тонга всего 9 городов с населением больше 600 человек.
03. Видите, по центру кадра у океана немного домиков? Это столица!!!
04. Вот! Прямо по центру — главная улица... Знакомьтесь, Нукуалофа, население 25 000 человек.
05. Вид на столицу с другой стороны. Тонгатапу – самый урбанизированный остров. Две трети населения сконцентрировано здесь, остальные жители ещё разбросаны ещё по 40 островам (плюс есть ещё 130 необитаемых).
06. Да, борьба с нарушителями скорости – главный фетиш местной полиции. Могу с уверенностью сказать, что нигде ещё я не видел столько полицейских в кустах, как в Тонга!
07. В Тонга траур! Все заборы и дома, все правительственные здания, все церкви и автозаправки, все памятники завешены чёрно-фиолетовой тканью. Умерла мама короля! На фото – здание аэропорта, которое тоже встречает гостей столицы траурным оформлением.
08. Королева-мать с непростым именем Halaevalu Mataʻaho ʻAhomeʻe скончалась 19 февраля. Она умерла в возрасте 90 лет в госпитале в Окленде (Новая Зеландия), спустя несколько дней её тело доставили назад в Тонга. С тех пор вся Нукуалофа и Тонга в целом в траурной драпировке.
09. Кое-где баннеры поставили. Удобно: и монаршую особу почтили, и разваливающийся дом прикрыли.
10. Новогвинейский банк, который работает на часть Океании.
11. Траурная арка
12. Государственное казначейство тоже в трауре.
13. За траурным забором — старый плакат с рекламой торжеств в честь юбилея коронации нынешнего монарха и его супруги.
14. Реклама короля и местного Стабфонда
Тонга – единственное королевство среди островных государств Океании. Вожди под названием туи-тонга правили тут всегда, первый появился ещё в X веке. Вместе с вождём правили шаман и "министр обороны". К последним постепенно перешла реальная власть, и когда последний туи-тонга в 1845 году умер, не оставив наследников, один из ушлых "министров" основал монархию и стал королём Джорджем Тупоу I.
Удивительно, но когда страна попала под протекторат Великобритании, монархия здесь сохранилась. В 1970 году государство снова стало независимым.
Сейчас на архипелаге правит уже Тупоу VI (с 2012 года). Нынешний король – третий сын Тупоу IV. С 1991 года он был министром иностранных дел и обороны и командующим флотом, потом премьером, а после смерти своего старшего брата Джорджа Тупоу V он занял трон.
15. Здание правительства
Кстати, Тонга до сих пор живёт по конституции 1875 года, которую придумал первый король. До последнего времени ограничения власти королей оставались чисто формальными. Например, Тупоу IV в одиночку (руководствуясь разве что советами своих детей) пытался сделать страну местом захоронения ядерных отходов и открыть торговлю гражданством Тонга, и никто ему толком не мог помешать. При нём же началось преследование свободной прессы под предлогом "тонганизации".
В конце концов, при короле до сих пор существует Тайный совет, который помимо консультативной роли выполняет ещё и судебные функции, причём в качестве последней инстанции (над Верховным судом). Впрочем, Тайный совет нужен далеко не всегда, потому что судей в Верховный и Апелляционный суды тоже назначает король. Очень удобно.
Но под давлением народа монархию из абсолютной постепенно переделывают в конституционную. Когда Тупоу Четвёртый умер, в Нукуалофе вспыхнули беспорядки, тогда в ходе столкновений демократов с защитниками монархии было разрушено 60% зданий в центре столицы. Спустя два года Тупоу V объявил, что добровольно отказывается от части своих полномочий в пользу премьер-министра и парламента (до этого он был марионеточным).
Да, у страны теперь есть даже законодательная власть, с парламентом и пэрами! Парламент, кстати, двухпалатный, типа британского. Пэры сами себя избирают, а народ выбирает своих представителей в нижнюю палату.
Тем не менее королей на Тонга скорее принято любить. Например, ежегодно в стране празднуется день рождения короля, годовщина его коронации, день рождения его наследника, а также годовщина коронации первого короля.
16. А это главная достопримечательность столицы — королевский дворец, построенный в 1867 году. Всё. Смотреть больше нечего ) Хотя и дворец закрыт для простых смертных.
17. А потом на остров приехали китайцы и начали тут что-то строить. Интересно, новый дворец? Отель? Или правительственное здание? Кстати, гражданство Тонга в своё время в основном покупали именно китайцы. Местные жители их почему-то невзлюбили и стали нападать на китайских бизнесменов, переехавших в страну. Несколько сотен китайских мигрантов даже вынуждены были вернуться в КНР или уехать куда-то ещё. Но в последние годы ситуация немного успокоилась.
18. Особо охраняемый фонтан. Оказывается, старого дельфина украли пару лет назад, и потом королевская семья торжественно открыла нового.
19. Столичные улицы немноголюдны.
20. Главная церковь страны, Столетняя.
21. На Тонга проживают в основном христиане, но их конфессия (Свободная церковь Тонга) несколько отличается от "больших" и происходит от методистов Австралии.
22. Местная мода: вся молодёжь ходит с курткой на голове!
23. Вот прямо вся страна... Впервые с таким встречаюсь. Смотрится так же нелепо, как спущенные штаны.
24. Мама, не кури!
25. Обычный дом
26. Рынок
27. Кстати, тонганская валюта называется "паанга", иногда встречаются крутые прямоугольные монетки.
28.
29.
30. С высоты открываются неплохие виды.
31. Но кто их видит, кроме птиц?
32.
33. Прямо на воде строят деревню!
34. Насыпают участки под дома и строят улицы. Интересно, зачем?
35. Кладбище на воде
36.
37. Дороги почти везде хорошие.
38. Редко встречаются грунтовки.
39. Даже в самой глуши есть асфальт.
40. Как я написал в заголовке, в Тонга одна радость – умереть! Это красиво! Могила оформляется специальным погребальным дизайнером. Обязательно делается плакат, посвященный усопшему, весь остальной декор должен соответствовать! Да, тут есть погребальные дизайнеры.
41. Вот такой вариант ещё. Как видно, чувак откинулся год назад, а всё оформление стоит. Плакаты и декор не убирают годами. Иногда лишь обновляют дизайн.
42. Есть ещё такой вариант.
43. Вот так и живут
44.
45. Поднимемся повыше... Выше облаков.
46.
47. Земля в Тонга не может быть продана иностранцам. Хотя граждане имеют право сдавать её в аренду, судя по всему, немногие этим правом пользуются. Многие просто привыкли на этой земле что-то выращивать.
48.
49. Текстуры
50.
51.
|Вануату: красивая дорога и признание Абхазии
|Фиджи: как живут непростые люди. И перелет на Вануату!
|Фиджи: как живёт простой народ
|Один день в Корее: жилые районы и сортировка мусора
|Две ночи в самолете: перелет на Фиджи
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Edited at 2017-03-20 11:28 (UTC)
Edited at 2017-03-20 11:15 (UTC)
Edited at 2017-03-20 11:31 (UTC)
Конечно же "в Тонга". Это же полноценная страна. Для неполноценных есть специальный предлог "на".
Прикольно... Вот бы там понырять!
https://www.facebook.com/varlamov/photo
Edited at 2017-03-20 11:29 (UTC)
Еще хотелось бы подробно Новую Зеландию посмотреть...
Рынок выглядит богаче и цивильнее, чем советские рынки. Но тут понятно - все-таки тропики,не сибирь какая
Хорошие дороги затыкают за пояс многие российские. Но тут тоже понятно -климат, страна маленькая
Edited at 2017-03-20 11:54 (UTC)
И океан один и тот же на всех фото :(
"Устал как собака"
Куртки на голове??
Теперь я думаю, что Африка находится в Российской Ф!
Edited at 2017-03-20 12:06 (UTC)
НА Украине
известой нам стране ужо бы бабла затребовали и
лекцию точно не читали бы, за это время ещё бабла высосут
самое интересное пропустил
для красивой мечты коня двинуть