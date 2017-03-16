Один день в Корее: жилые районы и сортировка мусора

mimimizhivotnoe 57. В уютерре аналогичным образом можно упаковывать покупки. Ответить

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dragon_dances Мда. Приятный город современной страны. А рядом коммунистический адок в лучших традициях совка потрясающий ядерными фалосами. Ответить

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--=ъхъх- david_umarov Под членом два шара обычно. Илья, почему ты и вправду везде палки мужские видишь? Ответить

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Re: --=ъхъх- david_umarov Или это у дизайнеров и архитекторов особенность такая? Ответить

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Столы с плёнкой и скотчем. D Mich Столы с ножницами, скотчем и плёнкой в наших магазинах есть, например в максидоме и ему подобных строительных скпермаркетах. Ответить



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Re: Столы с плёнкой и скотчем. dragon_dances Поддержу пожалуй тренд.

Да-да-да. Столы конечно же есть! И скотч! И плёнка! И много-много где! Ответить

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imihajlov Вот, нормальная страна и нормальный город наконец-то! Ответить



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qoiro Нормальный? Да офигенный город. Ответить

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bulrf Вроде в Северной сейчас посвободнее можно передвигаться. Может съездишь? Ответить

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dragon_dances Вроде старина Дональд сказал, что не будет рекламировать новые крестовые походы, а сразу мочить. Так что поедешь в вотчину Жирного кими, а туда исподтишка крылатая демократия прибудет. Может получиться неприятно. Ответить

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prosto_vova На выходе, например, из ОБИ или ИКЕИ стоят упаковочные столы со скотчем и бумагой.

А вообще - насколько приятнее все это выглядит, чем московский район из прошлого поста.

А ведь у корейцев нет нефти и газа. Зато мозги есть, и соблюдение законов для всех, включая президента. Ответить

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ъхэ-= david_umarov Зато они продались проклятым Американцам!!! Которые сеют войну и разруху! Они не мы, мы - ВЕЛИКАЯ РОССИЯ, нам не нужны их ценности! Наши города самые лучшие, самые чистые! Западные ценности - геи, лесбиянки, толерантность, наши - патриотизм, царь, нация. Ответить

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markela В Икее есть скотч, бумага и веревки. В Домовом тоже. Ответить

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fotokiski А банан и вазелин? Ответить

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gruzovoi Еще корейцы фильмы неплохо научились снимать, иной раз Голливуд отдыхает, а михалковщина и рядом не стоит. Ответить



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dimas_ucha посоветуй на вечерок азиатщины этой Ответить

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siron_nsk > Классная идея, жалко, у нас такого не делают.

Здрасте марь иванна. В любом ашане и леруа и ленте упаковочные столы есть. Всякая мелочь тоже постепенно подтягивается. Ответить

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ipavlovru в ашане? не наблюдал Ответить



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vasvladdav54 Ну хоть с парковкой у них не очень хорошо.В остальном,все прекрасно. Ответить



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supmaxgreat Уныло и бездуховно без режима. С режимом было бы веселее. Они сгнили и с колен им никогда не подняться. Предлагаю засылать туда отряды козаков и православных. И ещё южнокорейцам нужен отец нации. Ответить

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dimas_ucha Это не член, это огромное хуйло! Ответить

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golosop Где ты там Путина увидел? Ответить

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redjid Есть у них там эротический Диснейленд. Так что на той фотке, возможно, и член. Ответить



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fotokiski Где ты видел такой гротескно вытянутый, лишенный даже намека на рельеф член? Даже на конский член не похоже. Ответить

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ipavlovru Сколько же грязи! Ответить



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qoiro Это лечебная грязь. Ответить



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ipavlovru А если по-русски просто взять и вынести диван на мусорку, ничего не заплатив, как найдут и накажут? Там камеры, может? Ответить

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ramtamtager Уймись еврей. Ответить



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o_kondrashov Спасибо за №03, отправил в дептранс, чтобы сделали такие на МЦК - посмотрим, что ответят :) Ответить

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fotokiski Отправят по нужному адресу. Ответить

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qoiro Где же нам взять столько корейцев, чтобы зажить как в Кореи? Ответить

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golosop Виктор Цой жив! Ответить



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yurka52rus интересно, почему в Питере - ХУЙ, а в Сеуле - ЧЛЕН? Ответить



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golosop Культурная столица, бля. Ответить



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dedmoroz_na_dom Что-то как-то не торкнуло.

по поводу парковок - вот на 40 этажей там мест 20 во дворе, как они их делят? Кто первый приехал? Или там платные?



Что паркуются на тротуаре и не пропускают пешеходов - вообще для меня шок, я всегда думал что южные корейцы интеллигентные ребята. Ответить

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oppad1 там подземные парковки обычно - на улице гостевые

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sharikowa Вот с мусором ребята просто молодцы! Но такого у нас никогда не будет. Развивается быстрее всего то, в чем есть нужда, а у нас и места много, где можно затромбовать свалку, и с ресурсами гораздо легче... Ответить



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fotokiski А ты в Индии видела сколько мусора на улицах? Ответить

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jecat У южан есть и трущобы, и беднота.

Я как-то ночевал в таком районе под Пусаном. Такси в аэропорт обошлось дороже, чем гостиница в том квартале (кстати, вполне приличная, даже интернет был, правда, не свой, а халявный, какого-то соседа).

Но у них даже трущобы какие-то позитивные. И их обитатели тоже. Ответить

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warmsea единственный бомж в Сеуле - Одуван. кроме него никто там по мусорным бакам не лазит, а у него это привычка с ущербной родины.



Edited at 2017-03-16 17:30 (UTC) Ответить

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oppad1 квартиры в Сеуле маленькие и потолки низкие - Шувалов бы оборжался (это в новых небоскребах, и владельцы верх среднего класса - управленцы)

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microvolni для них высокие, у корейца же средний рост 140 см Ответить

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palevas Ждем хороший/плохой Пхеньян. Ответить

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qoiro Хороший Пхеньян - оплачен Ким Чен Ыном

Плохой Пхеньян - оплачен Дональдом Трампом

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nakipelo Что делать с панельными многоэтажками? Сносить! (с) Ответить



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dipoper 15. Корейцы любят красить крыши в зелёный цвет. Интересно, есть ли в этом какой-то смысл?



Это южные корейцы любят. У северных - крыши синие. Ответить



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Re: Напомнило.... vka14 Похоже...)) И да, в Питере - хуй, в Корее - член. В Корее убогий район с парковками во дворе, чуть лучше Некрасовки - бизнес-класс, да и детские площадки с клоунскими цветами норм, такие же в России - убожество. Ответить



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golosop Не понимаю Варламовской логики. Когда многоэтажный дом с двором, заставленным автомобилями, в России это видишь ли гетто и трущобы. Та же хуйня в Корее - жилье бизнес-класса. Ответить

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