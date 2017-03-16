Один день в Корее: жилые районы и сортировка мусора
Путевые заметки. День 2
Путешествие начинается с Южной Кореи. Эх, хотелось бы мне в Северную, но пока рано, пока это туристический аттракцион, где к реальной жизни не прикоснуться. А если и прикоснуться, то опасно для жизни. Хватило мне Туркменистана ))). В Южной же Корее всё хорошо! Небоскребы растут, благосостояние корейцев тоже не отстает от небоскребов. У всех хорошие машины, работа и улыбки на лицах. Интересно, а у южан вообще есть трущобы и беднота?
У меня было 10 часов перед полетом на Фиджи, и я решил немного отклониться от традиционных маршрутов: поехал не в центр Сеула, а на окраины! Смотреть, как народ живет!
01. Если поехать из аэропорта на машине, то можно увидеть гигантский стальной член. Я не знаю, что автор сей скульптуры хотел показать, если честно. Может быть, это вовсе не член, судите сами...
02. Вантовый мост Инчхон-тэгё идёт через весь залив.
03. Но лучше ехать на метро! Поезд до центра идет 50 минут, это быстрее, чем на машине. Можно взять билет на экспресс, будет ещё быстрее. Но он ходит не так часто, как обычное метро, и не всегда это удобно. На фото пандус для велосипедов.
04. Станция
05. Сеульское метро не может похвастаться богатым убранством, как московское, зато тут всё работает чётко как часы. Поезда современные, платформы полностью оборудованы для людей с ограниченными возможностями, везде есть лифты и эскалаторы.
06. Обратил внимание, что в метро девушки предпочитают садиться поближе к девушкам.
07. А мужчины – к мужчинам. То есть если в вагон заходит мужчина, он скорее подсядет к другому мужчине, чем к девушке, и наоборот. Интересно, почему так?
08. Граница с морем на заливе. Берег укреплен, всё в заборах и сторожевых вышках. Во-первых, тут у нас электростанция Seoincheon, во-вторых, боятся диверсантов из Северной Кореи, которые могут доплыть до южнокорейского берега и высадиться ;)
09. Отлив дарит марсианские пейзажи.
10. Мост
11. Вид на Инчхон. В 2003 году в городе была создана первая в Южной Корее свободная экономическая зона. Теперь это большой транспортный и деловой центр с населением 3 миллиона человек. При этом он входит в агломерацию Сеула и служит воротами столицы. Самое высокое здание – это 308-метровый небоскрёб Northeast Asia Trade Tower в деловом районе Сонгдо.
12. Город активно застраивается, на место небольших зданий приходят небоскрёбы.
13. Здесь жилье вперемешку с офисами.
14.
15. Корейцы любят красить крыши в зелёный цвет. Интересно, есть ли в этом какой-то смысл?
16. Забавный кадр вышел с высоты. Очень похоже на Центральный парк в Нью-Йорке, только без леса небоскрёбов!
17. Несмотря на то, что город новый, подземных переходов вы тут не увидите.
18. Зато увидите многоэтажные жилые муравейники! Корейцев можно понять: плотность населения тут в разы выше, чем в России, а земли столько нет. Например, в Сеуле плотность населения 16 626 человек на кв. километр, в Москве – 4833 человека. В Питере – 3764, в Новосибирске – 3133. Я могу ещё понять, зачем в Гонконге, Шанхае или Сеуле строят 45-этажные жилые здания. Но зачем это делать в Питере?
19. Это обычный жилой комплекс.
20.
21.
22. Номера домов пишут крупно на фасадах. Раньше корейцы очень боялись цифры "4", это число смерти. В Китае цифра 4 звучит так же, как глагол "умирать", а в Японию и Корею это слово пришло из китайского. Так что четвёрок всегда избегали: не было 4-го дома, в самолетах не делали 4-й ряд, а в домах не было 4-го этажа – его обычно обозначали буквой "F", и квартиры на нём стоили дешевле, чем на 5-м. Но теперь суеверий стало меньше, и вполне нормально жить на 4-м этаже дома №444 в 44-й квартире.
23. Кварталы жилых домов. Это средний класс.
24. Въезд во дворы только для жителей.
25. Внутри всё очень похоже на наши новые районы, только зелени тут больше.
26. Детские площадки в основном примитивные.
27. Из необычного заметил велотренажёры!
28. Вид сверху
29. Проходы между домами и благоустройство
30. Во дворах всё запарковано.
31. Прямо как у нас, только правила не нарушают и паркуются лишь в тех местах, где можно.
32. Вот так выглядит стандартный двор: практически всё занято парковкой. Но места чётко разделены – понятно, где кто стоит. За тем, чтобы все парковались правильно, следит консьерж. Также консьерж следит, чтобы во дворе не ставили машины посторонние. Если у тебя нет пропуска, то консьерж может прийти и выгнать тебя вместе с автомобилем.
33. Дворы и дома в целом похожи на наши районы. Но здесь очень строго следят за состоянием фасадов: нельзя самовольно вешать кондиционеры (для них есть специальные места), нельзя стеклить балконы. Смотрится это гораздо лучше и аккуратнее. Жильё в Сеуле дорогое. Цены в новых кварталах на сайтах риелторов начинаются от $500 000 за двух- и трёхкомнатные квартиры. Хотя возможно, что это просто жильё бизнес-класса, а простые корейцы заселяются в более дешёвое.
34. Очень интересно устроены мусорные площадки в Корее. Со стороны может показаться, что кто-то просто навалил мусор, но это не так. В Корее есть два варианта выбросить мусор. Можно купить пакеты и выбросить всё что угодно, то есть неотсортированный мусор. Если хочешь выбросить мусор бесплатно, то его нужно сортировать. Сортировочная площадка может находиться прямо в центре двора. Картонные коробки отдельно, мешки – отдельно.
35. Зелёный большой мешок – для металлических банок, синие контейнеры для батареек.
36. Есть специальный мешок для бумажных отходов.
37. Отдельно сдают пенопласт, заботливо прижимая кирпичиком, чтобы не улетел. А бочка нужна, чтобы сливать старое масло.
38. Эти зелёные контейнеры – для ненужной одежды и обуви, которую потом раздают нуждающимся.
39. Отдельный контейнер для батареек.
40. Есть контейнер для лампочек, при этом есть лампочки бывают простые, длинные, крупные, мелкие, и для каждого типа предусмотрена своя ёмкость.
41. Даже для бытовой техники есть свой контейнер. Ненужную бытовую технику выкладывают в специальный ящик, её потом будут разбирать и перерабатывать.
42. Мешок с банками
43.
44. А если ты хочешь выбросить какую-нибудь мебель или ещё что-то крупногабаритное, нужно заплатить денег.
45. Тебе приклеят такую наклейку "Оплачено", стоит это удовольствие 5000 вон (250 рублей).
46.
47. Велодорожка, которая правильно отделена от дороги. Правда, кажется узковатой.
48. Мачта для светофора. Выглядит слишком массивно, зато на этом столбе есть специальная подсветка на пешеходов, которые стоят на островке безопасности.
49. Вообще, корейцы довольно свободно относятся к правилам дорожного движения. Например, часто паркуются в неположенных местах, под запрещающим знаком или вообще на тротуарах, и никого это особо не смущает. Любят погонять, не всегда пропускают на переходе. В общем, по сравнению с японцами вообще дикари.
50. Неплохая автобусная остановка. Удобно подана информация о маршрутах. Единственное, не хватает урны, так что внимательный зритель найдёт стаканчики и другой мусор.
51. Девчонки
52.
53. В Корее очень безопасно, ничего не воруют, и часто можно увидеть велосипеды, у которых только заднее колесо зафиксировано. То есть люди даже не пристёгивают их к парковке. По идее, можно просто взять под мышку и унести этот велосипед. Недорогие велосипеды зачастую просто стоят на улице без всяких замков. Народ себя очень спокойно чувствует.
54. Необычная решётка ливнестока. Не уверен, что она эффективна, но смотрится круто.
55. Реклама в местном фастуде, а не сексшоп, как некоторые могли подумать.
56. Японское кафе
57. При выходе из супермаркета есть специальные упаковочные столы, где можно взять скотч, верёвки, коробки – всё необходимое, чтобы покупки можно было удобно упаковать. Классная идея, жалко, у нас такого не делают.
Скоро будет ещё большой пост о новых жилых районах в Корее!
Ну а завтра будет Фиджи ;) Готовьтесь!
Две ночи в самолете: перелет на Фиджи
Путешествие начинается с Южной Кореи. Эх, хотелось бы мне в Северную, но пока рано, пока это туристический аттракцион, где к реальной жизни не прикоснуться. А если и прикоснуться, то опасно для жизни. Хватило мне Туркменистана ))). В Южной же Корее всё хорошо! Небоскребы растут, благосостояние корейцев тоже не отстает от небоскребов. У всех хорошие машины, работа и улыбки на лицах. Интересно, а у южан вообще есть трущобы и беднота?
У меня было 10 часов перед полетом на Фиджи, и я решил немного отклониться от традиционных маршрутов: поехал не в центр Сеула, а на окраины! Смотреть, как народ живет!
01. Если поехать из аэропорта на машине, то можно увидеть гигантский стальной член. Я не знаю, что автор сей скульптуры хотел показать, если честно. Может быть, это вовсе не член, судите сами...
02. Вантовый мост Инчхон-тэгё идёт через весь залив.
03. Но лучше ехать на метро! Поезд до центра идет 50 минут, это быстрее, чем на машине. Можно взять билет на экспресс, будет ещё быстрее. Но он ходит не так часто, как обычное метро, и не всегда это удобно. На фото пандус для велосипедов.
04. Станция
05. Сеульское метро не может похвастаться богатым убранством, как московское, зато тут всё работает чётко как часы. Поезда современные, платформы полностью оборудованы для людей с ограниченными возможностями, везде есть лифты и эскалаторы.
06. Обратил внимание, что в метро девушки предпочитают садиться поближе к девушкам.
07. А мужчины – к мужчинам. То есть если в вагон заходит мужчина, он скорее подсядет к другому мужчине, чем к девушке, и наоборот. Интересно, почему так?
08. Граница с морем на заливе. Берег укреплен, всё в заборах и сторожевых вышках. Во-первых, тут у нас электростанция Seoincheon, во-вторых, боятся диверсантов из Северной Кореи, которые могут доплыть до южнокорейского берега и высадиться ;)
09. Отлив дарит марсианские пейзажи.
10. Мост
11. Вид на Инчхон. В 2003 году в городе была создана первая в Южной Корее свободная экономическая зона. Теперь это большой транспортный и деловой центр с населением 3 миллиона человек. При этом он входит в агломерацию Сеула и служит воротами столицы. Самое высокое здание – это 308-метровый небоскрёб Northeast Asia Trade Tower в деловом районе Сонгдо.
12. Город активно застраивается, на место небольших зданий приходят небоскрёбы.
13. Здесь жилье вперемешку с офисами.
14.
15. Корейцы любят красить крыши в зелёный цвет. Интересно, есть ли в этом какой-то смысл?
16. Забавный кадр вышел с высоты. Очень похоже на Центральный парк в Нью-Йорке, только без леса небоскрёбов!
17. Несмотря на то, что город новый, подземных переходов вы тут не увидите.
18. Зато увидите многоэтажные жилые муравейники! Корейцев можно понять: плотность населения тут в разы выше, чем в России, а земли столько нет. Например, в Сеуле плотность населения 16 626 человек на кв. километр, в Москве – 4833 человека. В Питере – 3764, в Новосибирске – 3133. Я могу ещё понять, зачем в Гонконге, Шанхае или Сеуле строят 45-этажные жилые здания. Но зачем это делать в Питере?
19. Это обычный жилой комплекс.
20.
21.
22. Номера домов пишут крупно на фасадах. Раньше корейцы очень боялись цифры "4", это число смерти. В Китае цифра 4 звучит так же, как глагол "умирать", а в Японию и Корею это слово пришло из китайского. Так что четвёрок всегда избегали: не было 4-го дома, в самолетах не делали 4-й ряд, а в домах не было 4-го этажа – его обычно обозначали буквой "F", и квартиры на нём стоили дешевле, чем на 5-м. Но теперь суеверий стало меньше, и вполне нормально жить на 4-м этаже дома №444 в 44-й квартире.
23. Кварталы жилых домов. Это средний класс.
24. Въезд во дворы только для жителей.
25. Внутри всё очень похоже на наши новые районы, только зелени тут больше.
26. Детские площадки в основном примитивные.
27. Из необычного заметил велотренажёры!
28. Вид сверху
29. Проходы между домами и благоустройство
30. Во дворах всё запарковано.
31. Прямо как у нас, только правила не нарушают и паркуются лишь в тех местах, где можно.
32. Вот так выглядит стандартный двор: практически всё занято парковкой. Но места чётко разделены – понятно, где кто стоит. За тем, чтобы все парковались правильно, следит консьерж. Также консьерж следит, чтобы во дворе не ставили машины посторонние. Если у тебя нет пропуска, то консьерж может прийти и выгнать тебя вместе с автомобилем.
33. Дворы и дома в целом похожи на наши районы. Но здесь очень строго следят за состоянием фасадов: нельзя самовольно вешать кондиционеры (для них есть специальные места), нельзя стеклить балконы. Смотрится это гораздо лучше и аккуратнее. Жильё в Сеуле дорогое. Цены в новых кварталах на сайтах риелторов начинаются от $500 000 за двух- и трёхкомнатные квартиры. Хотя возможно, что это просто жильё бизнес-класса, а простые корейцы заселяются в более дешёвое.
34. Очень интересно устроены мусорные площадки в Корее. Со стороны может показаться, что кто-то просто навалил мусор, но это не так. В Корее есть два варианта выбросить мусор. Можно купить пакеты и выбросить всё что угодно, то есть неотсортированный мусор. Если хочешь выбросить мусор бесплатно, то его нужно сортировать. Сортировочная площадка может находиться прямо в центре двора. Картонные коробки отдельно, мешки – отдельно.
35. Зелёный большой мешок – для металлических банок, синие контейнеры для батареек.
36. Есть специальный мешок для бумажных отходов.
37. Отдельно сдают пенопласт, заботливо прижимая кирпичиком, чтобы не улетел. А бочка нужна, чтобы сливать старое масло.
38. Эти зелёные контейнеры – для ненужной одежды и обуви, которую потом раздают нуждающимся.
39. Отдельный контейнер для батареек.
40. Есть контейнер для лампочек, при этом есть лампочки бывают простые, длинные, крупные, мелкие, и для каждого типа предусмотрена своя ёмкость.
41. Даже для бытовой техники есть свой контейнер. Ненужную бытовую технику выкладывают в специальный ящик, её потом будут разбирать и перерабатывать.
42. Мешок с банками
43.
44. А если ты хочешь выбросить какую-нибудь мебель или ещё что-то крупногабаритное, нужно заплатить денег.
45. Тебе приклеят такую наклейку "Оплачено", стоит это удовольствие 5000 вон (250 рублей).
46.
47. Велодорожка, которая правильно отделена от дороги. Правда, кажется узковатой.
48. Мачта для светофора. Выглядит слишком массивно, зато на этом столбе есть специальная подсветка на пешеходов, которые стоят на островке безопасности.
49. Вообще, корейцы довольно свободно относятся к правилам дорожного движения. Например, часто паркуются в неположенных местах, под запрещающим знаком или вообще на тротуарах, и никого это особо не смущает. Любят погонять, не всегда пропускают на переходе. В общем, по сравнению с японцами вообще дикари.
50. Неплохая автобусная остановка. Удобно подана информация о маршрутах. Единственное, не хватает урны, так что внимательный зритель найдёт стаканчики и другой мусор.
51. Девчонки
52.
53. В Корее очень безопасно, ничего не воруют, и часто можно увидеть велосипеды, у которых только заднее колесо зафиксировано. То есть люди даже не пристёгивают их к парковке. По идее, можно просто взять под мышку и унести этот велосипед. Недорогие велосипеды зачастую просто стоят на улице без всяких замков. Народ себя очень спокойно чувствует.
54. Необычная решётка ливнестока. Не уверен, что она эффективна, но смотрится круто.
55. Реклама в местном фастуде, а не сексшоп, как некоторые могли подумать.
56. Японское кафе
57. При выходе из супермаркета есть специальные упаковочные столы, где можно взять скотч, верёвки, коробки – всё необходимое, чтобы покупки можно было удобно упаковать. Классная идея, жалко, у нас такого не делают.
Скоро будет ещё большой пост о новых жилых районах в Корее!
Ну а завтра будет Фиджи ;) Готовьтесь!
Две ночи в самолете: перелет на Фиджи
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--=ъхъх-
Re: --=ъхъх-
Столы с плёнкой и скотчем.
Re: Столы с плёнкой и скотчем.
Да-да-да. Столы конечно же есть! И скотч! И плёнка! И много-много где!
А вообще - насколько приятнее все это выглядит, чем московский район из прошлого поста.
А ведь у корейцев нет нефти и газа. Зато мозги есть, и соблюдение законов для всех, включая президента.
ъхэ-=
Здрасте марь иванна. В любом ашане и леруа и ленте упаковочные столы есть. Всякая мелочь тоже постепенно подтягивается.
по поводу парковок - вот на 40 этажей там мест 20 во дворе, как они их делят? Кто первый приехал? Или там платные?
Что паркуются на тротуаре и не пропускают пешеходов - вообще для меня шок, я всегда думал что южные корейцы интеллигентные ребята.
Я как-то ночевал в таком районе под Пусаном. Такси в аэропорт обошлось дороже, чем гостиница в том квартале (кстати, вполне приличная, даже интернет был, правда, не свой, а халявный, какого-то соседа).
Но у них даже трущобы какие-то позитивные. И их обитатели тоже.
Edited at 2017-03-16 17:30 (UTC)
Плохой Пхеньян - оплачен Дональдом Трампом
Это южные корейцы любят. У северных - крыши синие.
Напомнило....
Re: Напомнило....