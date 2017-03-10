Москва глазами американского шпиона

Уникальные фотографии Москвы! В 1952-1954 годах в посольстве США в Москве работал майор американской армии Мартин Манхофф. Многое из того, что он видел в СССР, он снимал на пленку. Возможно, именно по этой причине его так скоро выслали из страны по подозрению в шпионаже. Все его фотографии и видеозапись 50 лет пылились в шкафу, и о них практически никому не было известно. Но после смерти жены Манхоффа все эти материалы попали в руки историка Дугласа Смита. Вроде как там тысячи снимков, которые Дуглас пообещал оцифровать и выложить в сеть. И вот первая часть готова.На фотографиях в основном Москва, есть немного Ялты, Мурманска, Киева. Кадры уникальны тем, что это не обычная для того времени постановка. Здесь можно рассмотреть настоящую жизнь того времени, да еще в цвете.Наслаждайтесь!01. Гостиница «Москва». А на Моховой деревья молодые )02. Вид на Кремль из арки здания, в котором находилось американское посольство. Гужевая повозка с какими-то бабками и барахлом. Сейчас такое, конечно, невозможно )03. Улица Моховая, 13, где до 1953 года находилось американское посольство.04. Красная площадь, в 53-м там еще было автомобильное движение05. Вид с Красной площади на Тверскую ) Ворот еще нет06. Кинотеатр "Художественный" на Арбатской площади. Все на выборы!07. Театральная площадь. Обратите внимание на рекламу на крыше Метрополя: "Пользуйтесь воздушным транспортом"08. Большая Никитская улица. Высотку на кдринской еще строится.09. Троице-Сергиева лавра. Совсем еще деревня.10. Новинский бульвар, 18, Москва, напротив американского посольства. В 1995 году из этой арки неизвестный выстрелил в посольство из гранатомета.11. Новинский бульвар, место напротив американского посольства12. Там же13. Петровский пассаж14. Витрина магазина на Театральной площади15. Новоспасский монастырь16. Там же17. Последняя по времени постройки сталинская высотка на Кудринской площади18. Угол Большого Девятинского переулка и Новинского бульвара19. Вид с Воробьевых гор, невероятно ) Совсем окраина!20. Недавно построенное главное здание Московского университета в ночной подсветке. Снято с крыши американского посольства на Новинском бульваре.21. А вот и похороны Сталина22. О смерти Сталина официально объявили 5 марта 1953 года.23. Неизвестно, как Манхофф отнесся к этому событию. Но гораздо важнее то, что он оставил после себя архив фотографий и ведеозапись похорон вождя.24. Это единственная независимая съемка похорон Сталина. Все остальные известные на данный момент записи были сделаны государственными СМИ.25. Траурная процессия. За гробом следуют члены политбюро и высокопоставленные чиновники.26.27. Весь маршрут процессии оцеплен военным конвоем.28. Гроб Сталина крупным планом. Он обтянут красной тканью, а в крышке у него что-то вроде окошка, в котором лежит сталинская фуражка.29.30. Праздник на Манежной площади31.32. Пушкинская площадь33. Здание Центрального телеграфа, 300 лет воссоенинения Украины с Россией ;)34.35.36. Московский зоопарк37. Занятие в бассейне МГУ38. Станция метро «Парк культуры»39. Есть еще немного кадров других городов. Их пока мало, но они не менее интересны. Это Морская улица в Петербурге40. Вид на юго-западную часть Ленинградской улицы с места, где сегодня стоит гостиница «Азимут», Мурманск.41. Парк жертв интервенции в Мурманске42. Фотографии, сделанная из окна поезда.43.44. Набережная в Ялте45. Ялтинский рынок46.47. Киев затопило