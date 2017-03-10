Москва глазами американского шпиона
Уникальные фотографии Москвы! В 1952-1954 годах в посольстве США в Москве работал майор американской армии Мартин Манхофф. Многое из того, что он видел в СССР, он снимал на пленку. Возможно, именно по этой причине его так скоро выслали из страны по подозрению в шпионаже. Все его фотографии и видеозапись 50 лет пылились в шкафу, и о них практически никому не было известно. Но после смерти жены Манхоффа все эти материалы попали в руки историка Дугласа Смита. Вроде как там тысячи снимков, которые Дуглас пообещал оцифровать и выложить в сеть. И вот первая часть готова.
На фотографиях в основном Москва, есть немного Ялты, Мурманска, Киева. Кадры уникальны тем, что это не обычная для того времени постановка. Здесь можно рассмотреть настоящую жизнь того времени, да еще в цвете.
Наслаждайтесь!
01. Гостиница «Москва». А на Моховой деревья молодые )
02. Вид на Кремль из арки здания, в котором находилось американское посольство. Гужевая повозка с какими-то бабками и барахлом. Сейчас такое, конечно, невозможно )
03. Улица Моховая, 13, где до 1953 года находилось американское посольство.
04. Красная площадь, в 53-м там еще было автомобильное движение
05. Вид с Красной площади на Тверскую ) Ворот еще нет
06. Кинотеатр "Художественный" на Арбатской площади. Все на выборы!
07. Театральная площадь. Обратите внимание на рекламу на крыше Метрополя: "Пользуйтесь воздушным транспортом"
08. Большая Никитская улица. Высотку на кдринской еще строится.
09. Троице-Сергиева лавра. Совсем еще деревня.
10. Новинский бульвар, 18, Москва, напротив американского посольства. В 1995 году из этой арки неизвестный выстрелил в посольство из гранатомета.
11. Новинский бульвар, место напротив американского посольства
12. Там же
13. Петровский пассаж
14. Витрина магазина на Театральной площади
15. Новоспасский монастырь
16. Там же
17. Последняя по времени постройки сталинская высотка на Кудринской площади
18. Угол Большого Девятинского переулка и Новинского бульвара
19. Вид с Воробьевых гор, невероятно ) Совсем окраина!
20. Недавно построенное главное здание Московского университета в ночной подсветке. Снято с крыши американского посольства на Новинском бульваре.
21. А вот и похороны Сталина
22. О смерти Сталина официально объявили 5 марта 1953 года.
23. Неизвестно, как Манхофф отнесся к этому событию. Но гораздо важнее то, что он оставил после себя архив фотографий и ведеозапись похорон вождя.
24. Это единственная независимая съемка похорон Сталина. Все остальные известные на данный момент записи были сделаны государственными СМИ.
25. Траурная процессия. За гробом следуют члены политбюро и высокопоставленные чиновники.
26.
27. Весь маршрут процессии оцеплен военным конвоем.
28. Гроб Сталина крупным планом. Он обтянут красной тканью, а в крышке у него что-то вроде окошка, в котором лежит сталинская фуражка.
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30. Праздник на Манежной площади
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32. Пушкинская площадь
33. Здание Центрального телеграфа, 300 лет воссоенинения Украины с Россией ;)
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35.
36. Московский зоопарк
37. Занятие в бассейне МГУ
38. Станция метро «Парк культуры»
39. Есть еще немного кадров других городов. Их пока мало, но они не менее интересны. Это Морская улица в Петербурге
40. Вид на юго-западную часть Ленинградской улицы с места, где сегодня стоит гостиница «Азимут», Мурманск.
41. Парк жертв интервенции в Мурманске
42. Фотографии, сделанная из окна поезда.
43.
44. Набережная в Ялте
45. Ялтинский рынок
46.
47. Киев затопило
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зялту лишь вспизднуть про "потемкинские деревни", которые, кстати тоже фейк.
причем, на зялтовском же сайте "паствью" достаточно подобных ни разу не постановочных кадров, чтобы перестать наконец быть долбоёбом и рассказывать про постановочные фото, как в Северной Корее
Отличные фото
При Брежневе Москву уже изрядно подзасрали.
Re: Отличные фото
Edited at 2017-03-10 06:46 (UTC)
Сталина красиво хоронили...
Edited at 2017-03-10 06:21 (UTC)
Re: Сталина красиво хоронили...
На похоронах Сталина изрядно погуляли, людей заживо подавили, хочешь повторить?
А где толпы народа которые передавили друг друга?
Кстати, от 33-й фотографии у некоторых будет нехило так бомбить)
Особенно 24-я занимает, где на фото похоронная колонна Сталина и американский флаг. Контрастная. Фотография наверняка очень понравится СМИ и всяким политическим обозревателям/экспертам/журналам.
Хм
Re: Хм
Художественно.
Фото №20 Очень круто!
Edited at 2017-03-10 06:38 (UTC)