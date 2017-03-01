Нужны ли в России пешеходные улицы?
В начале этого года из Мичуринска, что в Тамбовской области, пришла скверная новость: власти задумали временно открыть движение по пешеходной улице в центре города. Жители разделились на две стороны: одни считают, что это спасёт от пробок, и хотят ехать по улице на машине, а другие – спокойно ходить. К вопросу также привлекают сотрудников ГИБДД, которых многие по ошибки считают экспертами в области транспорта, хотя это просто полицейские-юристы.
Проблема пешеходных улиц в России не ограничивается только Мичуринском: подобные разговоры о возвращении машин в пешеходные зоны возникают регулярно. Например, в 2014 году в Москве главный архитектор предлагал вернуть движение на Арбат, первую пешеходную улицу Москвы.
Есть противоположная ситуация: в городах, где пешеходных улиц нет, общественность активно предлагает забрать место у машин и отдать пространство пешеходам. Проспект Мира в Красноярске тому доказательство: различные предложения по превращению улицы в пешеходную зону ходят не меньше 10 лет.
Может показаться, что ситуации везде разные, но это не совсем так. Как правило, всегда идёт разделение на сторонников и противников, при том тезисы у всех одинаковые. Действительность такова, что мало кто из жителей понимает особенности пешеходных улиц и их необходимость для города. Сторонники могут агитировать за плохой вариант реализации, а противники могут не понимать, что делают хуже сами себе: пешеходная улица должна соответствовать определённым принципам, в противном случае она может превратиться в пустое пространство. Как эти принципы реализовать – как раз вопрос индивидуальный для каждого объекта и города.
Давайте разберёмся, что это за принципы, и рассмотрим самые популярные заблуждения насчёт пешеходных улиц.
Улица только для транспорта?
Многие горожане искренне уверены, что улицы не могут существовать без машин. Обычно в ход идут тезисы о XXI веке, удобстве, климате и так далее. Это не так, мировая практика с успехом опровергает этот миф: например, сравните улицы Копенгагена в годы расцвета автомобиля и сейчас:
Замечу, что климат в Копенгагене весьма скверный.
Подобных кадров можно найти очень много, даже в Москве, где за последние годы резко увеличилось количество пешеходных улиц. Например, Рождественка была:
... и стала:
Дело в том, что улица служит не только транспортным целям (провозная способность), но и является общественным пространством. В зависимости от расположения, планировки и других условий может преобладать одна функция или другая. Например, в условиях советских спальных районов делать пешеходные улицы чаще всего бессмысленно: архитектура и планировка не дадут создать комфортное пространство, а улица может оказаться магистралью и вообще единственным выходом "в город". В центре наоборот: квартальная застройка с активными первыми этажами и частая сетка улиц лучше подходят для комфортного пребывания человека, а для движения транспорта есть альтернативы.
Схема пешеходных зон в центре Москвы
Опыт показывает, что именно центры городов с хорошей транспортной доступностью лучше всего подходят на роль пешеходных улиц: застройка человеческого размера, концентрация жилья и рабочих мест, точки притяжения в виде магазинов и кафе создают идеальное общественное пространство с уличной жизнью.
В такой ситуации улица теряет свою пропускную способность для личного транспорта, но в этом нет ничего плохого. Многие города целенаправленно делают путь для автомобиля сложнее, чем для пешеходов и общественного транспорта – таким образом людей стимулируют выбрать альтернативный транспорт вместо того, чтобы создавать пробки. Это как платная парковка, только решение планировочное и не такое очевидное для пользователя.
У многих городов получается снизить до нуля пропускную способность пешеходных улиц, но в разы увеличить провозную способность: по пешеходным улицам пускают общественный транспорт. Лучше всего с этим справляется трамвай: люди видят пути, понимают габарит и предчувствуют его появление. А ещё трамвай едет тихо и не портит воздух на улице. В этом есть определённые минусы в виде снижения скорости и стресса для водителей, но это самое оптимальное решение для таких ситуаций.
Что делают жители пешеходных улиц со своими машинами? Тут есть два решения, кардинальное и компромиссное. Кардинальное: машина ваша, проблема со стоянкой – тоже. В конце концов, вы можете её продать или переехать в другой район. Компромиссное: жители могут заезжать на пешеходную зону по специальным пропускам всё время или в определённые часы, но двигаться медленно и не давить пешеходов. Аналогичное решение чаще всего действует и для торговых точек.
Типовые ошибки
Закрыть движение личного транспорта и благоустроить улицу – не значит сделать хорошее общественное пространство. Пешеходы оценят комфорт, красоту и безопасность улицы, но им там надо что-то делать. Советская школа благоустройства на это обычно отвечает в духе "мы сделали – теперь все должны ходить и наслаждаться", но мы-то знаем, что это так не работает.
Самое привлекательное в пешеходных улицах – активные первые этажи. Люди любят ходить и смотреть в витрины, заходить в магазины или сидеть в уличном кафе и наблюдать за улицей и другими людьми. Иными словами, нужна уличная жизнь и точки притяжения. Поэтому для создания пешеходных улиц чаще всего берутся места с уже сложившимися торговыми точками, чтобы процесс качественного преобразования пошёл быстрее.
Вторая распространённая ошибка – делать пешеходные улицы без транспортной доступности. Люди должны как-то попадать на неё, а для этого нужен подвозящий общественный транспорт, велосеть или парковка. Чем ближе и чаще будут остановки у пешеходных улиц – тем лучше.
Идеальным решением для этого будет тот самый трамвай на пешеходной улице или хотя бы автобус. Если такого нет, то можно пустить общественный транспорт по соседним улицам или переулкам, проходящим поперёк пешеходной улицы. В крайнем случае можно оставлять движение автомобилей по одной полосе с приоритетом пешеходов на улице. Чаще всего такое решение применяется в концепции общего пространства.
Плюс не надо забывать про велосипедистов: они важные гости на вашей пешеходной улице, но они тоже должны как-то попадать на неё от своего дома или работы.
Много ошибок возникает с благоустройством таких зон, но это очень индивидуальный вопрос, и разбирать его детально в вакууме сложно. Смело можно сказать, что на пешеходных улицах должны быть деревья для комфорта людей во время дождя или жары, а также удобные скамейки анатомической формы (желательно под этими самыми деревьями).
Вывод
Чаще всего именно хорошие общественные пространства в виде пешеходных улиц формируют лучшие впечатления о городе. Такие улицы замечательно работают в нашем климате, но важно соблюдать принципы и умело распоряжаться инструментами, чтобы пешеходная улица заработала.
По опыту Москвы можно сказать, что пешеходные улицы в центре кардинально изменили облик города и его удобство в лучшую сторону, хотя автомобилисты порочили наступление коллапса и омертвление улиц. А сейчас эти же самые автомобилисты с радостью ходят и гуляют по центру.
Потеря сложившихся пешеходных улиц будет большим ударом для городов. Более того, в будущем, когда ошибка станет всем очевидна, сделать откат назад станет очень сложно.
А городам, где подобных общественных зон нет, можно только пожелать быстрее исправить эту досадную несправедливость.
Автор этого поста: Аркадий Гершман. Мнение автора полностью совпадает с моим.
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Кю!
Пробки в Мичуринске -
Дебилам — дебильные улицы
Не понимаю зачем навязывать импортные европейские ценности.
Илья часто пишет о примерах что где то открыли пешеходную улицу, но умалчивает что перед этим построили к примеру объездной мост.
У нас же предлагается зачастую просто сделать улицу пешеходной, абсолютно не учитывая как изменится траффик на соседних улицах.
Edited at 2017-03-01 08:31 (UTC)
Город козлов
Re: Город козлов
Автосараи частные из городов нафиг выгнать.
Только трамваи и прокат.
Нормальному человеку, которому бухать на улицах некогда, поэтому такие улицы без надобности. А вот проезды для автомобиля нужны.
Тебе надо месяц два покататься на машине для разнообразия и взвешенного мнения.
И конечно же никаких бесплатных парковок.
Edited at 2017-03-01 08:38 (UTC)
Если большинство заканчивает работу в 5, и имеет возможность прогуляться вечером пешком, а потом на троллейбусе за 15 минут доехать до дома - определенно нужно делать пешеходные улицы.
Если большинство с работы стоит 2 часа в транспорте в направлении дома, а гуляет в лучшем случае пару раз в месяц - пешеходные улицы это излишество.
Может лучше
Вот только не надо сюда за уши притягивать антиавтомобильную пропаганду. Ежу понятно, внутрь зоны отдыха никто не попрется на машине. Но подъехать к ней - надо. А сама зона должна быть достаточно компактна, чтобы пешком можно было пройти за 15-20 минут максимум. И нафиг там не нужен ни общественный транспорт, ни безумные велосипедисты, гоняющие между людьми и столиками. Все подъезды должны быть снаружи, если делать идеально.
Арбат был сделан примерно так. Так люди со всей Москвы ехали нарочно, погулять по Арбату. И я приеду, ПОГУЛЯТЬ, тогда, когда у меня есть время РАЗВЛЕКАТЬСЯ, и если будет парковка.
Ой.
Надоела эта шарманка
В России надо уровень жизни поднимать, повышать производительность труда, формировать профессиональное отношение к работе (бизнесу). Пешеходная улица это генератор безделья. Там должны быть непременно лавочки= сидеть балдеть, уличные кафе=сидеть бухать. Обычно на фотках люди занимаются этим в дневное (рабочее) время. У нас и так в обществе культ лени, безответственности, мотивируемый неадекватным количеством нерабочих дней в году.
В развитых странах социалка и пенсия позволяет людям даже без работы расслабляться на своих пешеходных улицах. Нам надо сначала на это заработать, дорасти до этого уровня жизни.
P.S. Я за платные парковки, общественный транспорт, трамваи и выделенные полосы.