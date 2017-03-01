Нужны ли в России пешеходные улицы?

old_extremist Новые - не нужны. Достаточно уже имеющихся. Ответить

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Кю! grammar_nazi Не нужен ты! Ответить

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vandervart сейчас кегли разноются, что им ходить негде Ответить



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comrade_lukich а кортытовладельцам негде ездить и парковать свои корыта - прямо беда Ответить

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Иван Нахимов Всех кто против пешеходных улиц надо лупить по их жирной жопе Ответить

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comrade_lukich Всех, кто имеет жирную жопу - надо по ней лупить, т.к. это мерзко. Долой жир!! Ответить



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Пробки в Мичуринске - scythean это всё что вам нужно знать о благополучии замкадья. Ответить

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Дебилам — дебильные улицы Marat Dyatko В России совсем другая культура — русскому человеку нужен танк и широкая трасса.

Не понимаю зачем навязывать импортные европейские ценности. Ответить

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pavel_register Закрытие улиц от машин - идея хороша в том случае, если для автомобилей есть альтернатива объезда.

Илья часто пишет о примерах что где то открыли пешеходную улицу, но умалчивает что перед этим построили к примеру объездной мост.

У нас же предлагается зачастую просто сделать улицу пешеходной, абсолютно не учитывая как изменится траффик на соседних улицах. Ответить

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dragon_dances В России нужны не улицы, а нормальное население, которое не будет пить, воровать и свозить наворованное в тёплые страны. Тогда будут и улицы и многое другое. Возможно в течении 21-го века Китай таки решит извечные проблемы территории Российской Федерации. Ответить

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Павел К Важнее обеспечить движение транспорта в городе чем организовывать пешеходные улицы для праздно шатающихся бездельников. Ответить

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nero_schwarz важнее организовать пешеходные улицы для самых продвинутых и приносящих городу прибыль людей, чем заботится о ухудшающих город мутантах, у которых зад к сиденью автомобиля прирос!



Edited at 2017-03-01 08:31 (UTC) Ответить

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Город козлов Валентин Стекольников Недаром Мичуринск до 19** года назывался именно так. В мэрии сейчас они самые и сидят. Ответить



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Re: Город козлов jmyshanya значит, надо вернуть старое название, чтобы наступил фэншуй... Ответить



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11a52

Автосараи частные из городов нафиг выгнать.



Только трамваи и прокат. Ответить



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alexyas Лучше со всех праздношатающихся брать налог на тунеядство. :) Ответить



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probegavshij Пешеходные улицы нужны для того, чтобы шляющиеся по ним бездельники могли бухать без риска попасть пьяными под машину.

Нормальному человеку, которому бухать на улицах некогда, поэтому такие улицы без надобности. А вот проезды для автомобиля нужны. Ответить

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alexyas Вот вот, рацпредложение есть - через каждые 500 метров пешеходных улиц обязательно ставить КПП и заставить всех пешеходов проходить освидетельствование на опьянение. И штраф по ст. 20.21. КоАП РФ увеличить. Вот тогда от таких улиц польза для всех будет. Ответить

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aleshkins согласен с тем что пешеходных зон должно быть больше, но лучше бы рассказал как бороться с имбицилами заседающими в администрации городов. Ответить



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1 В армии что ли не служил? Там есть много интересных девайсов для решения таких задач. Ответить

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supmaxgreat Проблема автомобилей и пешеходных зон решаема - строительство телепортов и дематериализаторов. Ответить



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amakh Мани для этого нужны!



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brumsik Илья опять топит за трамвай.

Тебе надо месяц два покататься на машине для разнообразия и взвешенного мнения. Ответить



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pppfff У вас в слове "покататься" много ошибок, правильно "постоять" (в пробке) Ответить

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zihuatanexo Пешеходная улица место где можно что-то посмотреть. А у нас есть места где сделали пешеходную улицу а посмотреть ненчего Ответить



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latynanin Нужно повышать налоги на транспорт в черте города и открывать больше пешеходных улиц.

И конечно же никаких бесплатных парковок.



Edited at 2017-03-01 08:38 (UTC) Ответить



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glavsnab а еще лучше вообще запретить автомобили. Ответить



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outstalker Нет не нужны, всё равно малый бизнес нихрена с этого не поимеет... погром мелкорозничной торговли в Москве - тому пример. Ответить



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ceridwenn Должно быть так, как удобно большинству, а не небольшому проценту праздношатающихся.



Если большинство заканчивает работу в 5, и имеет возможность прогуляться вечером пешком, а потом на троллейбусе за 15 минут доехать до дома - определенно нужно делать пешеходные улицы.



Если большинство с работы стоит 2 часа в транспорте в направлении дома, а гуляет в лучшем случае пару раз в месяц - пешеходные улицы это излишество. Ответить

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onreal По вашей логике, так пандусы делать не надо, ведь маломобильных граждан явно меньшинство. Ответить

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Может лучше heie_westhuss Может имеет смысл провести трамвай по параллельной улице? безопасней, быстрей и пешеходам с велосипедистами больше места.Для особо ленивых в идеале сделать пересечение трамвайных путей и пешеходной улицы с остановкой на ней. Ответить



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bonyzob Ну, можно же было опубликовать эти веловысеры хотя бы в конце апреля? Ответить

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evguseek нет, к концу апреля публика должна быть уже разогрета Ответить

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revd_j Улицы для мотоциклов, автодятлов, пешкодралов и велосипедиков в лес. Ответить



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svsvirid Услышал новость про Мичуринск и охренел. Бываю там часто на автомобиле и никогда эта пешеходная улица не мешала мне проехать или создавала пробки. Там город то небольшой. Лучше бы занялись движением и парковкой около рынка и дороги отремонтировали. Светофоры без дополнительной стрелки больше пробок создают. Ответить



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lifeonmaldives Нужны ли Москве городские проекты ? Нет, не нужны. Ответить

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1 Нужна ли России Москва? Ответить



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zenj Пешеходные улицы? Конечно, нужны. Как и торгово-развлекательные комплексы. И парки. И тому подобные зоны ДЛЯ РАЗВЛЕЧЕНИЯ горожан. И статус этих зон должен быть соответствующий.



Вот только не надо сюда за уши притягивать антиавтомобильную пропаганду. Ежу понятно, внутрь зоны отдыха никто не попрется на машине. Но подъехать к ней - надо. А сама зона должна быть достаточно компактна, чтобы пешком можно было пройти за 15-20 минут максимум. И нафиг там не нужен ни общественный транспорт, ни безумные велосипедисты, гоняющие между людьми и столиками. Все подъезды должны быть снаружи, если делать идеально.



Арбат был сделан примерно так. Так люди со всей Москвы ехали нарочно, погулять по Арбату. И я приеду, ПОГУЛЯТЬ, тогда, когда у меня есть время РАЗВЛЕКАТЬСЯ, и если будет парковка. Ответить

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pppfff "Ежу понятно, внутрь зоны отдыха никто не попрется на машине."



Ой. Ответить



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Надоела эта шарманка lefo76 Заладили давайте повышать налоги на машины. Пешеходы это хорошо, трамвай и велосипед вообще чума. А вот автомобиль плохо. Живите сами в своей иллюзорной стране. Ответить



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gran_stak Фантазии ниочем. Пешеходные зоны самоорганизуются там где они созрели быть. То есть соблюдены все условия для их создания. К примеру Арбат. Мира в Красноярске не смешите мои тапочки. Там ходить то метров питьсот, создавать из этого транспортный коллапс идиотизм, пробовали уже, помучались. Почему бы автору не показать пешеходную зону в центре Монреаля. Подземную. Прицепились епт к перегруженным улицам. Выселяйте офисы для начала из центров, пока они там, все потуги бонус для работающих там клерков, не людей. Ответить

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Dmitry Galchinsky В Красноярске и так коллапс, хуже не будет. Ответить



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id250 Объясните, зачем нужны пешеходные улицы?

В России надо уровень жизни поднимать, повышать производительность труда, формировать профессиональное отношение к работе (бизнесу). Пешеходная улица это генератор безделья. Там должны быть непременно лавочки= сидеть балдеть, уличные кафе=сидеть бухать. Обычно на фотках люди занимаются этим в дневное (рабочее) время. У нас и так в обществе культ лени, безответственности, мотивируемый неадекватным количеством нерабочих дней в году.

В развитых странах социалка и пенсия позволяет людям даже без работы расслабляться на своих пешеходных улицах. Нам надо сначала на это заработать, дорасти до этого уровня жизни.

P.S. Я за платные парковки, общественный транспорт, трамваи и выделенные полосы. Ответить

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