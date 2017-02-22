Жуткая Тула и как её улучшить: охреневшие автомобилисты
Тула – город победившего автобыдла. Редко где встретишь настолько хамское поведение автомобилистов, как в Туле. При этом город относительно небольшой, и в нём вообще нет никакой необходимости использовать личный автомобиль. Если не считать причиной провинциальные понты, когда автомобиль для человека является символом успеха. Удивительно, но в 2017 году среди нас живут люди, которые на последние деньги в кредит купят дорогой внедорожник, но при этом будут жить в разваленной пятиэтажке.
Сейчас город полностью захвачен машинами. Вместо пешеходных улиц в центре – парковка! Вместо детских площадок и общественных пространств во дворах – парковка! Паркуются на газонах и тротуарах, разнося по всему городу грязь. Автомобилисты начинают требовать строительства новых парковок, расширения дорог, ликвидации общественного транспорта и т.д. Это уже проходили многие города, и мы знаем, к чему это приведёт. [Спойлер:]Ни к чему хорошему!
На всякий случай напоминаю простые правила:
— Покупка машины не дает тебе дополнительных прав. Нет, город не подарит тебе кусок земли для парковки.
— В это сложно поверить, но не подарит.
— Ещё раз... Нет, никто не гарантирует тебе наличия 20 квадратных метров земли для того, чтобы ты поставил свое корыто. Ни под окном дома, ни у ворот офиса.
— Отсутствие свободного места на парковке не даёт тебе права ставить своё корыто на газоны, тротуары, детские площадки.
— Да, ты платишь дорожный налог, но это не значит, что тебе в краткосрочную аренду бесплатно дадут землю под парковку.
— Твоя машина – только твои проблемы.
— Купил машину – купи гараж или арендуй место для хранения.
— Нет денег на гараж? Не покупай машину.
— Машина в большом городе – это не необходимость. Она не входит в прожиточный минимум. Образование, медицина, еда – это необходимость, а машина – нет.
— Это может показаться странным, но БОЛЬШИНСТВО населения России, в том числе и в крупных городах, не имеет личного автомобиля. Например, только 20% москвичей для регулярных поездок на работу используют личный автомобиль. Может быть, это не так комфортно, но что поделать. Нет денег владеть автомобилем – добро пожаловать в общественный транспорт. Там круто, я каждый день пользуюсь.
— В современном городе владеть автомобилем должно быть дорого. В отдельных случаях – ОЧЕНЬ ДОРОГО.
— Город не заинтересован в том, чтобы у тебя был личный автомобиль, и будет делать всё, чтобы ты его не покупал. А если ты его купил, чтобы ты не ездил на нем в центр.
— Именно поэтому во многих городах парковка на улице ограничена, например, 2 часа. То есть, ты не можешь приехать в центр на целый день и оставить машину, даже за деньги.
— Именно поэтому во многих городах власти запрещают застройщикам делать большое количество мест даже на подземных парковках.
— Вся парковка на городской земле должна быть платной, в том числе и во дворах. Бесплатная парковка, только на частной земле, если собственник так решил (например, торговый центр).
— Я понимаю, до сих пор не верится, так что повторюсь. К машине не прилагается кусок земли под парковку!
01. Начнём с грустного. Есть в Туле улица Каминского... Это такая улица-мутант. С одной стороны она пешеходная! Судя по знакам, в такую она превращается в выходные, а в остальное время улица представляет собой свалку металлолома. Да, в самом центре города целую улицу отдали под парковку!!! Мне сложно себе представить, что такое могло бы произойти в нормальном городе. Представьте, что у вас в квартире есть гостиная. И вы решаете, что по выходным вы будете там обедать, а всю остальную неделю там будут стоять горшки, и вы будете там гадить. Удобно!
02. Я не знаю, как эта улица выглядит в выходной день, но в будни здесь просто гигантский паркинг. Машины стоят в несколько рядов.
03. Когда-то здесь положили плитку и поставили по центру фонари. Были планы сделать нормальную пешеходную улицу, но автобыдло победило. Теперь плитка разбита, всё в ямах, ходить по такой улице стало невозможно.
04. Хотя потенциал у этого места огромный. Рядом рынок и оживленный проспект Ленина. Людей здесь ходит много. Сейчас практически все здания – это какие-то магазинчики и услуги. Но всё очень низкого уровня. Конечно, нормальный человек сюда не пойдет. Если сделать хорошее общественное пространство, то арендаторы быстро поменяются.
Тем более в Туле уже сейчас есть спрос на хорошие заведения. В городе много кофеен и ресторанов и постоянно открываются новые. Вопрос только в том, где им открываться. Здесь же на Каминского есть две неплохие кофейни ("Даблби" и ещё какая-то, не запомнил).
05. А пока здесь вот такой ад в лучших традициях азиатских трущоб. Позор Тулы!
06. А могла бы быть хорошая пешеходная улица.
07. И знаете что ещё... Городские власти вместо того, чтобы запретить здесь парковку, поменять мощение, привести в порядок здания и сделать хорошее современное общественное пространство, собираются... вы не поверите... СДЕЛАТЬ ЗДЕСЬ НОРМАЛЬНОЕ АВТОМОБИЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ. Вот так...
08. Это, конечно, будет огромной ошибкой. Туле очень не хватает нормальных пешеходных пространств, и ул. Каминского – первый претендент на наведение порядка.
09. И ещё... Улица Каминского упирается в улицу Пирогова, её тоже надо закрывать и делать пешеходной! И вот почему. Улица Пирогова сейчас используется исключительно как парковка для тех, кто приехал на рынок. Никакой незаменимой транспортной функции у неё нет. Но зато это самая красивая улица в городе. Не сейчас, но она может стать самой красивой! Вы только посмотрите, какой открывается вид на Всехсвятский собор! Это же просто фантастика! Как можно такую красивую улицу превратить в рыночную парковку, я не понимаю.
10. Конечно, ее надо отстраивать. Сохранившиеся здания восстанавливать, на месте пустырей и новодела делать что-то соответствующее.
11. Пока же тут просто разгул варварства.
12. Ужас!
13. Автобыдло лютует. Ставят машины прямо на тротуары.
14. Всё это надо выкинуть отсюда.
15. Здесь может быть хорошая торговая улица. Торговлю тоже пора привести в цивилизованный вид. На дворе всё-таки 2017 год, а не 1997-й.
16. А пока вот так.
Ещё раз посмотрите, какая красота! Просто фантастика! И это самый центр Тулы! Здесь должны быть рестораны и бары, модные магазины, это должна быть душевная современная торговая улица, а не клоака при рынке.
Ладно, вернемся к главной теме поста – автобыдлу.
17. Ходить по тульским тротуарам не всегда возможно, так как они все заставлены машинами.
18. Люди не только паркуются в непосредственной близости от тротуаров, но и заезжают прямо на них, не оставляя для прохода пешеходов никакого пространства.
19. В центре города всё заставлено машинами. Вот, прямо под стенами Кремля – паркинги.
20. Любой пустырь сразу превращается в парковку.
21. Посмотрите, какой ужас.
22. Это самый центр города!
23. Парковка у администрации
А ГДЕ ПАРКОВАТЬСЯ?
Нигде. Проблема хранения личного имущества гражданина – это только его проблема.
24. Новые тульские дворы – это только сплошные паркинги.
25. Несмотря на наличие подземного гаража, люди не спешат там ставить машины.
26. Всё свободное пространство двора – это парковка. Больше вообще ничего нет.
27. Люди начали парковаться прямо на детских площадках.
28. Здесь раньше играли дети, но автобыдло победило и устроило на площадке паркинг.
29. Странно, что ещё лесенки не снесли.
30. Дети теперь играют с покрышками.
31. Катаются с горок между машин.
32. Детские площадки зажаты между машинами, враг наступает!
33. Во дворах просто не осталось ни тротуаров, ни общественных пространств.
34. Идти надо по дороге.
35. Вот так выглядит Тула:
36. Парковка на газоне
37. Парковка на площадях
38. На широких тротуарах...
39. Тульское автобыдло кидает свои машины где хочет, совершенно не думая о людях.
40. Приезжее автобыдло ведёт себя так же.
41.
42. Это Тула! Фотография хорошо иллюстрирует отношение местного автобыдла к городу.
43. Водители настолько охреневшие, что их даже бетонные полусферы не останавливают! Они их просто сносят и продолжают парковаться!
45. Этого городу нужен
46. Самое интересное, что в Туле ввели платную парковку, стоит она всего 10 рублей в час! День парковки стоит дешевле чашки кофе! Но платные парковки стоят пустые, и мудачьё лезет на тротуары.
44. Фиксацией оплаты парковки занимаются, как и в Москве, специальные машинки.
47. Вот типичный платный паркинг в центре. Он стоит практически пустой.
48. Зато все тротуары рядом заставлены машинами. Обратите внимание, что многие считают возможным кинуть свою машину надолго.
49. Выход из парка
50. Здесь почему-то бесплатная парковка. Хотя, как мы знаем, никаких бесплатных парковок быть не должно.
51. Люди так привыкли, что город им к машине должен подарить кусок земли, что начали просто захватывать землю во дворах!
52. Захват земли в Туле процветает. В каждом дворе какие-то цепи и покрышки.
53. Ужас... Дикари!
54. Ещё надо отметить парковку у вокзала. Здесь тоже бардак какой-то.
55. На вырученные от парковки и штрафов деньги хорошо бы починить дороги и заняться благоустройством города.
56. В целом дороги в Туле по российским меркам неплохие, но есть несколько адских мест.
57.
58.
Итак, что же делать?
1. В городской администрации надо срочно создать штаб по вопросам парковок. Ситуация чрезвычайная, больше напоминает бедствие.
2. Надо провести ревизию всех парковок в городе, легальных и нелегальных.
3. Все места, где люди паркуются нелегально (газоны, тротуары, городские площади и т.д.), надо физически защитить столбиками, полусферами и т.д.
4. Параллельно надо наладить сбор штрафов за неправильную парковку и эвакуацию. Сейчас этим в городе занимается ГИБДД. Конечно, такое им доверять нельзя. Сбором штрафов должен заниматься город, и деньги должны поступать в городской бюджет.
5. Вся парковка в центре должна быть платной. В идеале вся парковка в городе, в том числе и во дворах, должна быть платной, однако до этого ещё далеко. Но сейчас нужно исключить такой вариант, когда ты приезжаешь в центр города и кидаешь машину бесплатно на неделю.
6. Поднять цену на парковку. Цель платной парковки – чтобы человек отказался от поездки на автомобиле в пользу общественного транспорта. А когда час парковки стоит 10 рублей, а билет на автобус – 20, платная парковка теряет всякий смысл.
7. И самое важное. Нельзя заниматься только ограничением использования личного автомобиля. Надо параллельно заниматься развитием общественного транспорта. У человека должен быть выбор – поехать дорого с комфортом на личном автомобиле или дешёво с комфортом на общественном транспорте. Сейчас же выбор стоит между комфортом на автомобиле и болью и унижением в старом и неэффективном общественном транспорте.
Это быстрые меры, которые преобразят Тулу. Здесь как пример может выступать Москва, которая ещё несколько лет назад была просто завалена машинами. Постепенно в центре ввели платную парковку, эвакуацию, большие штрафы... И машины куда-то исчезли. Теперь по Тверской ходят люди:
Фото: Дмитрий chistoprudov
А еще недавно здесь был паркинг.
Конечно, надо понимать, что мэрия столкнётся с серьёзным противостоянием автобыдла. Здесь надо вести просветительскую работу в СМИ, объяснять и доказывать свою позицию.
|Жуткая Тула и как её улучшить: подземный переход
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— В это сложно поверить, но не подарит.
— Ещё раз... Нет, никто не гарантирует тебе наличия 20 квадратных метров земли для того, чтобы ты ходил там в своих кроксах. Ни под окном дома, ни у ворот офиса.
— Отсутствие свободного места на тротуаре не даёт тебе права ходить в своих лаптях по проезжей части.
— Да, ты платишь подоходный налог и налог на имущество, но это не значит, что тебе в краткосрочную аренду бесплатно дадут землю под хождение и еще очистят её от снега.
Нужно повесить платон каждому на голову и час ходьбы по городу должен стоить 200рублей, и деньги должны утекать на кипр (для экономии). Город вам ничего не должен, покупайте беговые дорожки.
Поэтому порой возникает вопрос: а не пора ли сжигать эти пепелацы, брошенные на газонах и тротуарах?
Я поехал в магазин купить продукты для семьи - как быть без машины?
Поехал в выходной в театр с женой в хорошем платье - как без машины?
Отвезти тещу в больницу или детей утром в школу - как без машины?
Работаю, например маркшейдером и у меня теодолит с треногой - как без машины?
Живу в пригороде - как без машины?
И еще масса вариантов при которых машина нужна если не каждый день, то через деть точно.
Должен соблюдаться баланс, где-то в центре, организованы платные парковки, может какие-то улицы закрыты. Но автомобилисту должно быть жить не менее удобно, чем пешеходу.
Надо вводить платное все, тогда людей должно уменьшиться и в городах станет лучше.
А всех бедных нахрен.
— Покупка велосипеда не дает тебе дополнительных прав. Нет, город не подарит тебе кусок земли для велопарковки.
— В это сложно поверить, но не подарит.
— Ещё раз... Нет, никто не гарантирует тебе наличия 2 квадратных метров земли для того, чтобы ты поставил свою железку. Ни под окном дома, ни у ворот офиса.
— Отсутствие свободного места на велопарковке не даёт тебе права прикручивать свою веложелезку к оградам газонов, ставить на тротуары, детские площадки.
— Да, ты НЕ платишь транспортный налог, и это не значит, что тебе в краткосрочную аренду бесплатно дадут землю под велодорожку.
— Твой велосипед – только твои проблемы.
— Купил велосипед – купи гараж или арендуй место для хранения.
— Нет денег на гараж? Не покупай велосипед.
— Велосипед в большом городе – это не необходимость. Он не входит в прожиточный минимум. Образование, медицина, еда – это необходимость, а велосипед – нет.
— Это может показаться странным, но БОЛЬШИНСТВО населения России, в том числе и в крупных городах, не имеет личного велосипеда. Например, только 2% жителей Лондона для регулярных поездок на работу используют личный велосипед. Может быть, это не так комфортно, но что поделать. Нет денег владеть велосипедом – добро пожаловать в общественный транспорт. Там круто, я каждый день пользуюсь.
— В современном городе владеть велосипедом должно быть дорого. В отдельных случаях – ОЧЕНЬ ДОРОГО.
— Город не заинтересован в том, чтобы у тебя был личный велосипед, и будет делать всё, чтобы ты его не покупал. А если ты его купил, чтобы ты не ездил на нем в центр.
— Я понимаю, до сих пор не верится, так что повторюсь. К ВЕЛОСИПЕДУ НЕ ПРИЛАГАЕТСЯ КУСОК ЗЕМЛИ ПОД ВЕЛОДОРОЖКУ!
Сделайте паркинги и людям не придётся нарушать!
Сделайте паркинги и людям не придётся нарушать!
Edited at 2017-02-22 07:24 (UTC)
А вообще надо бы установить такой порядок: при покупке авто предъявляешь в городскую администрацию документ о наличии у тебя гаража(парковочного места, частного дома и т.п.), при отсутствии такового обязан платить арендную плату за стоянку авто на городской земле..а город уже за эти деньги обязан оборудовать парковки, на которых можно парковаться бесплатно.
Это типа "было".
Пардон, попутал картины. Да, бардак, однако.
Edited at 2017-02-22 07:37 (UTC)
Мне до работы с пересадкой на забитых маршрутках с гастрбайтерами ехать 1,2 часа! И потом от остановки чапать 20 минут. На машине я доезжаю за 20 минут. Какой нахер общественный транспорт?
Пардон, не сдержался.
А по делу - вам не кажется, что это с транспортом что то не то? Что "забитые маршрутки" в крупном областном центре как основа транспортной системы - это как то не совсем то, что надо?
Ездил в Тулу на машине, с парковками и правда в городе беда: хотел на Оружейном переулке у музея оружия машину оставить: на январских праздниках машины чуть ли ни в два ряда стояли (хотя, казалось бы во время каникул машины должны у дома стоять, а не возить их в центр). Пришлось ехать дальше - поставил на улице Мосина на парковке у магазина и никакой нехватки свободных мест не было, при этом улица находится в центре города, недалеко от кремля - на километр практически нет выделенных мест для стоянки автомобиля.
Edited at 2017-02-22 07:43 (UTC)
Власти города развивали дорожную, пешеходную общественно-пространственную инфраструктуру? Нет!
Власти города пропагандировали культуру рационального владения авто? Нет!
Кто виноват? Водители! Ахренеть!
Т.е. тебя кидают один на один со всеми городскими проблемами, а когда ты пытаешься решить их самостоятельно, на законных основаниях и адекватно своему доходу - тебя сразу записывают в мудаки!
Как посмел ты своими четырьмя колесами ездить по говну и пару, а не ножками и не на трамвайчике, как все "прогрессивное человечество"?
Но "прогрессивное человечество" охренело бы от такого пейзажа!
Но ты же россиянин! Ты не охренеешь, однако все равно тебе надо быть "выше" тех, кто обязан этим заниматься, но не занимается. Типа "начинать с себя". ОК и что я должен делать?
Сам чистить себе дороги?
Сам создавать "цивилизованные" парковки?
Сам строить дороги?
Cам обустраивать общественные пространства?
Сам постоянно гонять безкультурных мудаков?
А иначе - жрать "чё дают" и не "выделываться" на личном авто?
Т.е. рыба тухнет с головы, а чистить ее вновь предлагают с хвоста?
Не ребята, я в такую демагогию не играю.
Пойду лучше куплю новый авто со скидкой до 50% как Одуван недавно советовал.
Edited at 2017-02-22 19:38 (UTC)
Кто-нибудь объяснит, почему парковка должна быть именно платной? почему не бесплатной + дрючить штрафами всех кто встал не по правилам?
А теперь вопрос. Что будет, если начать "дрючить" тех, кто припарковался не по правилам?
2. И.Варламов лукавит, заявляя, что город ничего не должен автомобилистам. Убирайте
1. Таможенные пошлины = 50% стоимости авто
2. Акцизы в стоимости топлива = 60-70% его стоимости
3. Убирайте транспортный налог. Или вводите пешеходный.
4. Убирайте воровское российское осаго. Я 20 лет езжу аккуратно и внимательно - где мои деньги?
5. Убирайте штрафы гибдд, которые уже внаглую закладываются, как доходная часть бюджета - автомобилистам никто ничего не должен, и автомобилисты никому ничего не должны, в т.ч. не должны и соблюдать что-либо.
Тогда, И.Варламов, город не будет должен ничего.
Убираем биотуалеты - город ничего не должен пешеходам: срите дома, приезжий - сри в гостинице.
Убираем светофоры и фонари с улиц - а с хрена ли город должен пешеходам? Фонарь на лоб и пошёл.
Асфальтом можно тоже не заморачиваться - тем более, что пешеход за него не заплатил - с хрена ли город должен о нём заботиться?
Мусье Варламов! Объясните, почему город должен что-либо исключительно пешеходам?
Автовладельцы меньше люди, чем пешеходы?
За что с автомобилистов город берёт такие охренительные поборы?
За красивые глаза или за создание необходимой инфраструктуры для автовладельцев?
Я жду ответ.
Edited at 2017-02-22 07:47 (UTC)