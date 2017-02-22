Жуткая Тула и как её улучшить: охреневшие автомобилисты

[ Спойлер: ] Ни к чему хорошему!

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1. В городской администрации надо срочно создать штаб по вопросам парковок. Ситуация чрезвычайная, больше напоминает бедствие.

2. Надо провести ревизию всех парковок в городе, легальных и нелегальных.

3. Все места, где люди паркуются нелегально (газоны, тротуары, городские площади и т.д.), надо физически защитить столбиками, полусферами и т.д.

4. Параллельно надо наладить сбор штрафов за неправильную парковку и эвакуацию. Сейчас этим в городе занимается ГИБДД. Конечно, такое им доверять нельзя. Сбором штрафов должен заниматься город, и деньги должны поступать в городской бюджет.

5. Вся парковка в центре должна быть платной. В идеале вся парковка в городе, в том числе и во дворах, должна быть платной, однако до этого ещё далеко. Но сейчас нужно исключить такой вариант, когда ты приезжаешь в центр города и кидаешь машину бесплатно на неделю.

6. Поднять цену на парковку. Цель платной парковки – чтобы человек отказался от поездки на автомобиле в пользу общественного транспорта. А когда час парковки стоит 10 рублей, а билет на автобус – 20, платная парковка теряет всякий смысл.

7. И самое важное. Нельзя заниматься только ограничением использования личного автомобиля. Надо параллельно заниматься развитием общественного транспорта. У человека должен быть выбор – поехать дорого с комфортом на личном автомобиле или дешёво с комфортом на общественном транспорте. Сейчас же выбор стоит между комфортом на автомобиле и болью и унижением в старом и неэффективном общественном транспорте.



Тула – город победившего автобыдла. Редко где встретишь настолько хамское поведение автомобилистов, как в Туле. При этом город относительно небольшой, и в нём вообще нет никакой необходимости использовать личный автомобиль. Если не считать причиной провинциальные понты, когда автомобиль для человека является символом успеха. Удивительно, но в 2017 году среди нас живут люди, которые на последние деньги в кредит купят дорогой внедорожник, но при этом будут жить в разваленной пятиэтажке.Сейчас город полностью захвачен машинами. Вместо пешеходных улиц в центре – парковка! Вместо детских площадок и общественных пространств во дворах – парковка! Паркуются на газонах и тротуарах, разнося по всему городу грязь. Автомобилисты начинают требовать строительства новых парковок, расширения дорог, ликвидации общественного транспорта и т.д. Это уже проходили многие города, и мы знаем, к чему это приведёт.На всякий случай напоминаю простые правила:— Покупка машины не дает тебе дополнительных прав. Нет, город не подарит тебе кусок земли для парковки.— В это сложно поверить, но не подарит.— Ещё раз... Нет, никто не гарантирует тебе наличия 20 квадратных метров земли для того, чтобы ты поставил свое корыто. Ни под окном дома, ни у ворот офиса.— Отсутствие свободного места на парковке не даёт тебе права ставить своё корыто на газоны, тротуары, детские площадки.— Да, ты платишь дорожный налог, но это не значит, что тебе в краткосрочную аренду бесплатно дадут землю под парковку.— Твоя машина – только твои проблемы.— Купил машину – купи гараж или арендуй место для хранения.— Нет денег на гараж? Не покупай машину.— Машина в большом городе – это не необходимость. Она не входит в прожиточный минимум. Образование, медицина, еда – это необходимость, а машина – нет.— Это может показаться странным, но БОЛЬШИНСТВО населения России, в том числе и в крупных городах, не имеет личного автомобиля. Например, только 20% москвичей для регулярных поездок на работу используют личный автомобиль. Может быть, это не так комфортно, но что поделать. Нет денег владеть автомобилем – добро пожаловать в общественный транспорт. Там круто, я каждый день пользуюсь.— В современном городе владеть автомобилем должно быть дорого. В отдельных случаях – ОЧЕНЬ ДОРОГО.— Город не заинтересован в том, чтобы у тебя был личный автомобиль, и будет делать всё, чтобы ты его не покупал. А если ты его купил, чтобы ты не ездил на нем в центр.— Именно поэтому во многих городах парковка на улице ограничена, например, 2 часа. То есть, ты не можешь приехать в центр на целый день и оставить машину, даже за деньги.— Именно поэтому во многих городах власти запрещают застройщикам делать большое количество мест даже на подземных парковках.— Вся парковка на городской земле должна быть платной, в том числе и во дворах. Бесплатная парковка, только на частной земле, если собственник так решил (например, торговый центр).— Я понимаю, до сих пор не верится, так что повторюсь. К машине не прилагается кусок земли под парковку!01. Начнём с грустного. Есть в Туле улица Каминского... Это такая улица-мутант. С одной стороны она пешеходная! Судя по знакам, в такую она превращается в выходные, а в остальное время улица представляет собой свалку металлолома. Да, в самом центре города целую улицу отдали под парковку!!! Мне сложно себе представить, что такое могло бы произойти в нормальном городе. Представьте, что у вас в квартире есть гостиная. И вы решаете, что по выходным вы будете там обедать, а всю остальную неделю там будут стоять горшки, и вы будете там гадить. Удобно!02. Я не знаю, как эта улица выглядит в выходной день, но в будни здесь просто гигантский паркинг. Машины стоят в несколько рядов.03. Когда-то здесь положили плитку и поставили по центру фонари. Были планы сделать нормальную пешеходную улицу, но автобыдло победило. Теперь плитка разбита, всё в ямах, ходить по такой улице стало невозможно.04. Хотя потенциал у этого места огромный. Рядом рынок и оживленный проспект Ленина. Людей здесь ходит много. Сейчас практически все здания – это какие-то магазинчики и услуги. Но всё очень низкого уровня. Конечно, нормальный человек сюда не пойдет. Если сделать хорошее общественное пространство, то арендаторы быстро поменяются.Тем более в Туле уже сейчас есть спрос на хорошие заведения. В городе много кофеен и ресторанов и постоянно открываются новые. Вопрос только в том, где им открываться. Здесь же на Каминского есть две неплохие кофейни ("Даблби" и ещё какая-то, не запомнил).05. А пока здесь вот такой ад в лучших традициях азиатских трущоб. Позор Тулы!06. А могла бы быть хорошая пешеходная улица.07. И знаете что ещё... Городские власти вместо того, чтобы запретить здесь парковку, поменять мощение, привести в порядок здания и сделать хорошее современное общественное пространство, собираются... вы не поверите... СДЕЛАТЬ ЗДЕСЬ НОРМАЛЬНОЕ АВТОМОБИЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ. Вот так...08. Это, конечно, будет огромной ошибкой. Туле очень не хватает нормальных пешеходных пространств, и ул. Каминского – первый претендент на наведение порядка.09. И ещё... Улица Каминского упирается в улицу Пирогова, её тоже надо закрывать и делать пешеходной! И вот почему. Улица Пирогова сейчас используется исключительно как парковка для тех, кто приехал на рынок. Никакой незаменимой транспортной функции у неё нет. Но зато это самая красивая улица в городе. Не сейчас, но она может стать самой красивой! Вы только посмотрите, какой открывается вид на Всехсвятский собор! Это же просто фантастика! Как можно такую красивую улицу превратить в рыночную парковку, я не понимаю.10. Конечно, ее надо отстраивать. Сохранившиеся здания восстанавливать, на месте пустырей и новодела делать что-то соответствующее.11. Пока же тут просто разгул варварства.12. Ужас!13. Автобыдло лютует. Ставят машины прямо на тротуары.14. Всё это надо выкинуть отсюда.15. Здесь может быть хорошая торговая улица. Торговлю тоже пора привести в цивилизованный вид. На дворе всё-таки 2017 год, а не 1997-й.16. А пока вот так.Ещё раз посмотрите, какая красота! Просто фантастика! И это самый центр Тулы! Здесь должны быть рестораны и бары, модные магазины, это должна быть душевная современная торговая улица, а не клоака при рынке.Ладно, вернемся к главной теме поста – автобыдлу.17. Ходить по тульским тротуарам не всегда возможно, так как они все заставлены машинами.18. Люди не только паркуются в непосредственной близости от тротуаров, но и заезжают прямо на них, не оставляя для прохода пешеходов никакого пространства.19. В центре города всё заставлено машинами. Вот, прямо под стенами Кремля – паркинги.20. Любой пустырь сразу превращается в парковку.21. Посмотрите, какой ужас.22. Это самый центр города!23. Парковка у администрацииА ГДЕ ПАРКОВАТЬСЯ?Нигде. Проблема хранения личного имущества гражданина – это только его проблема.24. Новые тульские дворы – это только сплошные паркинги.25. Несмотря на наличие подземного гаража, люди не спешат там ставить машины.26. Всё свободное пространство двора – это парковка. Больше вообще ничего нет.27. Люди начали парковаться прямо на детских площадках.28. Здесь раньше играли дети, но автобыдло победило и устроило на площадке паркинг.29. Странно, что ещё лесенки не снесли.30. Дети теперь играют с покрышками.31. Катаются с горок между машин.32. Детские площадки зажаты между машинами, враг наступает!33. Во дворах просто не осталось ни тротуаров, ни общественных пространств.34. Идти надо по дороге.35. Вот так выглядит Тула:36. Парковка на газоне37. Парковка на площадях38. На широких тротуарах...39. Тульское автобыдло кидает свои машины где хочет, совершенно не думая о людях.40. Приезжее автобыдло ведёт себя так же.41.42. Это Тула! Фотография хорошо иллюстрирует отношение местного автобыдла к городу.43. Водители настолько охреневшие, что их даже бетонные полусферы не останавливают! Они их просто сносят и продолжают парковаться!45. Этого городу нуженэвакуатор!46. Самое интересное, что в Туле ввели платную парковку, стоит она всего 10 рублей в час! День парковки стоит дешевле чашки кофе! Но платные парковки стоят пустые, и мудачьё лезет на тротуары.44. Фиксацией оплаты парковки занимаются, как и в Москве, специальные машинки.47. Вот типичный платный паркинг в центре. Он стоит практически пустой.48. Зато все тротуары рядом заставлены машинами. Обратите внимание, что многие считают возможным кинуть свою машину надолго.49. Выход из парка50. Здесь почему-то бесплатная парковка. Хотя, как мы знаем, никаких бесплатных парковок быть не должно.51. Люди так привыкли, что город им к машине должен подарить кусок земли, что начали просто захватывать землю во дворах!52. Захват земли в Туле процветает. В каждом дворе какие-то цепи и покрышки.53. Ужас... Дикари!54. Ещё надо отметить парковку у вокзала. Здесь тоже бардак какой-то.55. На вырученные от парковки и штрафов деньги хорошо бы починить дороги и заняться благоустройством города.56. В целом дороги в Туле по российским меркам неплохие, но есть несколько адских мест.57.58.Итак, что же делать?Это быстрые меры, которые преобразят Тулу. Здесь как пример может выступать Москва, которая ещё несколько лет назад была просто завалена машинами. Постепенно в центре ввели платную парковку, эвакуацию, большие штрафы... И машины куда-то исчезли. Теперь по Тверской ходят люди:А еще недавно здесь был паркинг.Конечно, надо понимать, что мэрия столкнётся с серьёзным противостоянием автобыдла. Здесь надо вести просветительскую работу в СМИ, объяснять и доказывать свою позицию.