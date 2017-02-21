Осло, Норвегия
Друзья, собираюсь в самое ближайшее время в Осло! Не поверите, но я там ещё не был. В этой связи у меня к вам несколько вопросов:
1. Что обязательно посмотреть недалеко от Осло? Есть один день для вылазки куда-то в округе. Может быть, какой-то интересный город рядом? Может быть, интересные районы? Куда поехать?
2. Нужно ли брать машину для поездок за город, или достаточно общественного транспорта?
3. Какие новые районы обязательно посмотреть? Что интересного из современной архитектуры?
В общем, накидайте советов )
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Я из Перми никуда не выезжал, но так всегда делаю, если еду в новый микрорайон.
Один из худших городов в стране...
Из достопримечательностей - только тётка с палкой. Правда выше Статуи Свободы.
А так ноль инфраструктуры, злобные люди, ветер и пыль. Даже Омск не кажется столь депрессивным.
За Королевским замком прикольный райончик с особнячками, все посольства там сидят забавных стран, типа Эфиопии. Ну может не совсем Эфиопии, но явно не АсАшАй - оно там рядом тоже, и по ходу самое охраняемое здание во всей Норвегии.
Ну и центровая улица пешеходная, Карла Йохана вроде.
Акерсхус еще, в определенное время проход на территорию бесплатный вроде
В музее Мунка не было "Крика"
В ботаническом саду забавный сад ландшафтов, или как его еще обозвать, прикольно
Попрошаек - немеренное количество.
Цены - ну ты понял. Поллитра бонаквы в магазине рублей 120-130 будут стоить.
Edited at 2017-02-21 16:22 (UTC)
Что посетить в Осло?!
Осло не поход на всю Норвегию там много беженцев и попрошаек, так я бы посоветовал сходить и посмотреть Оперу, а еще там есть классный парк с скульптурами, там можно подержать рассерженного мальчика за ногу, говорят к удаче!
Удачной поездки!
Re: Что посетить в Осло?!
в Осло все кому не лень посещают парк обнаженных скульптур Вигеландаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/
Самое лучшее, как здесь уже посоветовали, на поезде в Берген, а там по фьёрдам. И именно
на поезде, потому что дорога сказочная. Ну а в самом Осло, да, пар скульптур, довольно
унылый, но местные им гордятся и по ословскому фьёрду можно покататься, но не знаю,
насколько это будет интересно в это время года, но плавучий ресторан - маленький домик
увидите.
Знакомый с траулера рассказывал, что 2 норвега могут часами обсуждать новый цвет у соседского забора.
282-ая статья однозначно
все хрущёвки снесут по приказу кормчего и
муравейниками застроят, не вздумай хамон и сыр везти,
а то загребут