Осло, Норвегия

che_pushila Хохлы говноеды, марш на Майдан! Панду геть! Ответить



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varlamov.ru Отлично ) Давно надо было тебя забанить! Хорошо ты на глаза попался Ответить

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qoiro Что интересного в Осло? Варламов туда собирается, можно съездить, на него посмотреть. Ответить



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zagrashkaru Встреча в иммигрантском районе. С собой брать покрышки и всё такое прочее что обычно с собой притаскивают дикари. Ответить



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boristumentcev Осло - круто! Ждём побольше бытовых и уличных фото! Ответить



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supmaxgreat Самое интересное это Норвежский Совок, его особенности и отличие от нашего Совка и других соседей. Ответить



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2semechki Сходи в бар. Ебни пивка.

Я из Перми никуда не выезжал, но так всегда делаю, если еду в новый микрорайон. Ответить

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tremendouz ты - труъ глоубтроттер Ответить

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paukrus А что Волгоград?



Один из худших городов в стране...



Из достопримечательностей - только тётка с палкой. Правда выше Статуи Свободы.



А так ноль инфраструктуры, злобные люди, ветер и пыль. Даже Омск не кажется столь депрессивным. Ответить



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zipberlin смысл что-то советовать? ты всё равно только помойки, подъезды, остановки и плитку фоткаешь! Ответить



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tempusnemini Ничего особенного, прикольная опера, по крыше которой можно гулять, с нее хорошо видно пара высотных зданий с твоим любимым современным дизайном, и музей Викингов - от центра пешком за часа полтора можно дойти, можно на автобусах. Зато Тесла у них - как в средиземной России Жигули, куда ни плюнь - везде она.

За Королевским замком прикольный райончик с особнячками, все посольства там сидят забавных стран, типа Эфиопии. Ну может не совсем Эфиопии, но явно не АсАшАй - оно там рядом тоже, и по ходу самое охраняемое здание во всей Норвегии.

Ну и центровая улица пешеходная, Карла Йохана вроде.

Акерсхус еще, в определенное время проход на территорию бесплатный вроде

В музее Мунка не было "Крика"

В ботаническом саду забавный сад ландшафтов, или как его еще обозвать, прикольно



Попрошаек - немеренное количество.



Цены - ну ты понял. Поллитра бонаквы в магазине рублей 120-130 будут стоить.



Edited at 2017-02-21 16:22 (UTC) Ответить

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tsukasa очень трогательная скульптура жертвам какого-то кораблекрушения, где мальчик тянется за мишкой, возле замка Ответить



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uchastkoviy съездий на рыбалку Ответить



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Что посетить в Осло?! Nikita Shtin В Осло есть одно хорошее место которое я советую посетить это железнодорожный вокзал, там сесть на поезд до Бергена и наслаждаться красотой.



Осло не поход на всю Норвегию там много беженцев и попрошаек, так я бы посоветовал сходить и посмотреть Оперу, а еще там есть классный парк с скульптурами, там можно подержать рассерженного мальчика за ногу, говорят к удаче!



Удачной поездки! Ответить



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Re: Что посетить в Осло?! tempusnemini Вот кстати да, за парк Вигеланда забыл сказать, пожалуй больше всего там понравилось в Осле Ответить

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megapilus Будь готов ко всему!!! Ответить



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bruzzga Всяко согласен! Добавлю ещё остров Сенья, и вообще Лофотенские острова. Ответить

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tremendouz Троллей там больше не ищи, они уже все в Ольгино давно. В остальном бабла побольше, машину напрокат и энджой! Ответить



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bitmofh 1. Лиллехаммер, пару часов поездом. Ответить



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popandopulis Оперный театр, квартал Акер Брюгге, парк скульптур Вигеланда. Ответить



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yuka_tyan Вот же тебя мотает! Ответить



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lacurieuse Я тоже считаю, что в Норвегию едут смотреть не достопримечательности, а природу.

Самое лучшее, как здесь уже посоветовали, на поезде в Берген, а там по фьёрдам. И именно

на поезде, потому что дорога сказочная. Ну а в самом Осло, да, пар скульптур, довольно

унылый, но местные им гордятся и по ословскому фьёрду можно покататься, но не знаю,

насколько это будет интересно в это время года, но плавучий ресторан - маленький домик

увидите. Ответить



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yuka_tyan Самое главное - не забудь запить селедку молоком! Ответить



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AlexTkachenko Расскажи побольше о людях, о нордическом характере. Пофоткай человеков короче! Ответить



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yasensvet "Викинги уплыли остались одни бюргеры"(с)

Знакомый с траулера рассказывал, что 2 норвега могут часами обсуждать новый цвет у соседского забора. Ответить



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bolt_apacha Найди там любого гея, он по-любому знает, где велосипеды пежо брать, по каким веложорожкам ездить, какую плиточку снимать, где трамваи ходят и покажет новые современные жилые районы где нет парковок, а на первом этаже можно сделать бассейн или барбекю площадку) Ответить



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kina_loko писать об Осло - оскорбление социональной группы "ослы"



282-ая статья однозначно Ответить



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smilevilkas пока будешь по загнивающему ездить, в москве

все хрущёвки снесут по приказу кормчего и

муравейниками застроят, не вздумай хамон и сыр везти,

а то загребут Ответить



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smarttraveller Хольменкёллен, естественно. Рядом, в окрестностях Скадален хорошие виды. Машина не нужна, общественный транспорт не хуже стокгольмского, только город меньше. Ответить



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