Осло, Норвегия



Друзья, собираюсь в самое ближайшее время в Осло! Не поверите, но я там ещё не был. В этой связи у меня к вам несколько вопросов:

1. Что обязательно посмотреть недалеко от Осло? Есть один день для вылазки куда-то в округе. Может быть, какой-то интересный город рядом? Может быть, интересные районы? Куда поехать?
2. Нужно ли брать машину для поездок за город, или достаточно общественного транспорта?
3. Какие новые районы обязательно посмотреть? Что интересного из современной архитектуры?

В общем, накидайте советов )

Пишите в комменты, а если стесняетесь, то на почту 7967738@gmail.com

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  • Комментарии (150)
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    qoiro
    Что интересного в Осло? Варламов туда собирается, можно съездить, на него посмотреть.
    zagrashkaru
    Встреча в иммигрантском районе. С собой брать покрышки и всё такое прочее что обычно с собой притаскивают дикари.
    supmaxgreat
    Самое интересное это Норвежский Совок, его особенности и отличие от нашего Совка и других соседей.
    paukrus
    А что Волгоград?

    Один из худших городов в стране...

    Из достопримечательностей - только тётка с палкой. Правда выше Статуи Свободы.

    А так ноль инфраструктуры, злобные люди, ветер и пыль. Даже Омск не кажется столь депрессивным.
    zipberlin
    смысл что-то советовать? ты всё равно только помойки, подъезды, остановки и плитку фоткаешь!
    tempusnemini
    Ничего особенного, прикольная опера, по крыше которой можно гулять, с нее хорошо видно пара высотных зданий с твоим любимым современным дизайном, и музей Викингов - от центра пешком за часа полтора можно дойти, можно на автобусах. Зато Тесла у них - как в средиземной России Жигули, куда ни плюнь - везде она.
    За Королевским замком прикольный райончик с особнячками, все посольства там сидят забавных стран, типа Эфиопии. Ну может не совсем Эфиопии, но явно не АсАшАй - оно там рядом тоже, и по ходу самое охраняемое здание во всей Норвегии.
    Ну и центровая улица пешеходная, Карла Йохана вроде.
    Акерсхус еще, в определенное время проход на территорию бесплатный вроде
    В музее Мунка не было "Крика"
    В ботаническом саду забавный сад ландшафтов, или как его еще обозвать, прикольно

    Попрошаек - немеренное количество.

    Цены - ну ты понял. Поллитра бонаквы в магазине рублей 120-130 будут стоить.

    Edited at 2017-02-21 16:22 (UTC)
    tsukasa
    очень трогательная скульптура жертвам какого-то кораблекрушения, где мальчик тянется за мишкой, возле замка
    Что посетить в Осло?!
    Nikita Shtin
    В Осло есть одно хорошее место которое я советую посетить это железнодорожный вокзал, там сесть на поезд до Бергена и наслаждаться красотой.

    Осло не поход на всю Норвегию там много беженцев и попрошаек, так я бы посоветовал сходить и посмотреть Оперу, а еще там есть классный парк с скульптурами, там можно подержать рассерженного мальчика за ногу, говорят к удаче!

    Удачной поездки!
    jenta17
    в Норвегии надо посещать на скучную столицу, а фьорды, но если вам интересны города, то посетите лучше Берген, Оллесунд, Ставангер, Трондхейм.

    в Осло все кому не лень посещают парк обнаженных скульптур Вигеландаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D1%82%D1%83%D1%80_%D0%92%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0
    tremendouz
    Троллей там больше не ищи, они уже все в Ольгино давно. В остальном бабла побольше, машину напрокат и энджой!
    lacurieuse
    Я тоже считаю, что в Норвегию едут смотреть не достопримечательности, а природу.
    Самое лучшее, как здесь уже посоветовали, на поезде в Берген, а там по фьёрдам. И именно
    на поезде, потому что дорога сказочная. Ну а в самом Осло, да, пар скульптур, довольно
    унылый, но местные им гордятся и по ословскому фьёрду можно покататься, но не знаю,
    насколько это будет интересно в это время года, но плавучий ресторан - маленький домик
    увидите.
    AlexTkachenko
    Расскажи побольше о людях, о нордическом характере. Пофоткай человеков короче!
    yasensvet
    "Викинги уплыли остались одни бюргеры"(с)
    Знакомый с траулера рассказывал, что 2 норвега могут часами обсуждать новый цвет у соседского забора.
    bolt_apacha
    Найди там любого гея, он по-любому знает, где велосипеды пежо брать, по каким веложорожкам ездить, какую плиточку снимать, где трамваи ходят и покажет новые современные жилые районы где нет парковок, а на первом этаже можно сделать бассейн или барбекю площадку)
    kina_loko
    писать об Осло - оскорбление социональной группы "ослы"

    282-ая статья однозначно
    smilevilkas
    пока будешь по загнивающему ездить, в москве
    все хрущёвки снесут по приказу кормчего и
    муравейниками застроят, не вздумай хамон и сыр везти,
    а то загребут
    smarttraveller
    Хольменкёллен, естественно. Рядом, в окрестностях Скадален хорошие виды. Машина не нужна, общественный транспорт не хуже стокгольмского, только город меньше.
    Maxim Simonov
    Музей Мунка, опера, новый район на месте гавани с музеем современного искусства, трамплин с музеем лыж, музеи викингов, кон тики и корабля, кажется, Амундсена. Для того, чтоб проникнуться обычной жизнью город, можно прогуляться вдоль реки Акерсельвы до станции метро Нидален. Ну и парк скульптур Вигеланда, но он на любителя.
  • Комментарии (150)
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