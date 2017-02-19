Как Китай стал центром современной архитектуры
Еще каких-то 15 лет назад в Китае почти не было никаких небоскребов, а сейчас здесь находятся 7 из 20 самых высоких зданий в мире. Еще недавно китайские города состояли из милых и уютных хутунов, а теперь почти в каждом из них есть свои всемирные торговые центры и финансовые районы небоскребов.
Поразительно! Как так получилось?
Взгляните на две эти фотографии района Пудун в Шанхае. Как перемены могли произойти так быстро?
Я поговорил со знакомыми архитекторами, которые работают в Китае с середины 2000-х (именно тогда в Китае началось активное строительство). Во-первых, к тому моменту Великий и Прекрасный накопил достаточно баблишка, чтобы озаботиться своим имиджем за рубежом. Главными имиджевыми проектами десятилетия стали Олимпиада в Пекине в 2008 году и Всемирная выставка в Шанхае в 2010 году. Так получилось, что к 2008 году на Западе грянул финансовый кризис, который, как вы помните, был еще и кризисом сектора недвижимости. На Западе стройки на время прекратились, но только не в Китае!
Именно тогда в Великом и Прекрасном были созданы самые известные примеры китайской высотной архитектуры — здание Центрального телевидения Китая Рема Кулхаса.
Здание всемирного финансового центра в Шанхае («открывашка»).
Башня Цзыфэн в Нанкине.
Из-за отсутствия заказов на Западе иностранные архитекторы хлынули в Китай. При этом они были очень сговорчивыми: принимали на работу в архбюро китайских специалистов, делились чертежами и так далее. В результате выросло целое поколение китайских архитекторов.
Одновременно с этим Китай обзавелся целым рядом знаковых зданий, а многие китайские города благодаря им появились на карте мира. Что бы вы знали о Гуанчжоу, если бы не его небоскребы?
Слышали ли раньше о Шэньчжени?
А о Тяньцзине?
В общем, новые города стали создавать Китаю имидж современной и продвинутой страны.
Самый известный центр небоскребостроения, конечно, Шанхай.
Прошло то время, когда Голливуд снимал современные пейзажи в Нью-Йорке и Чикаго. Теперь фильмы про Джеймса Бонда («Скайфол») и фильм про будущее и общение с искусственным интеллектом «Она» снимаются в Шанхае!
Потом к власти пришел Си Цзиньпин, который посмотрел в окно на здание CCTV в Пекине и сказал, что «все эти здания как-то непонятно выглядят и похожи штаны, зачем они нам?! Здания должным быть красивыми, например, в виде драконов или китайских пагод! Иностранцы так построить не смогут!»
Тем не менее, строительство современных зданий продолжилось. В том же Пекине сейчас строится офисный центр по проекту Захи Хадид, у которого будет самый высокий атриум в мире.
Но из-за того, что китайские архитекторы уже поднаторели в проектировании, они стали все более активно конкурировать с иностранными архитекторами. Появились неплохие китайские архбюро, одно из которых — MAD — спроектировало музей в Ордосе:
А недавно вот построило театр оперы в Харбине.
Иностранным архитекторам стало сложнее работать в Китае, но заказы не прекратились. Например, архбюро «Кон Педерсен», которое ранее построило офисный центр Китайской национальной морской нефтяной корпорации (CNOOC) в Пекине, в этом году достроит небоскреб страховой компании «Пинань» в Шэньчжэни. Между прочим, его высота — 600 метров, и это пятое по высоте здание в мире, выше, чем One World Trade Center в Нью-Йорке!
Всего же за прошлый год в Шэньчжэни построили сразу 11 зданий с высотой более 200 метров. Вот он, китайский размах!
Даже самая удаленная и бедная провинция, типа Гуйчжоу, не может не похвастаться 335 метровым небоскребом. Жители других регионов не поймут! Небоскребов построили уже столько, что их просто сложно заполнить. Тем более сейчас, когда темпы роста экономики КНР снижаются. Говорят, даже Шанхай тауэр наполовину пустая. Я считаю, это преступление!
Кстати, а вот в Ухани заканчивают строительство небоскреба. Говорят, в 2017 году сдадут в эксплуатацию. Тут недавно подсчитали, что в 2017 году наступит пик строительства офисных центров в Китае, а количество незаполненных площадей в 17 крупнейших городах достигнет 19 миллионов квадратных метров.
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Величие.
Нынче же, современные здания, как с иллюстраций советских журналов про светлое будущее в далеком космосе.
Советские - только иллюстрации.
Готов выслушать здешних спецов-политологов,экспертов по политэкономике,что коммунизм не настоящий,компартия уже не та,и вообще это всё мираж-не Китай.
Edited at 2017-02-19 09:45 (UTC)
Выбрали Китай.
А почему им не строить?
Благодарность
Ну допустим красиво. Ну допустим рабочие места. Но работяги как рабы там за копейки работают небось, а потом эти небоскребы пустуют? Глубокий смысл в них есть?
Стал
как стал.
Известно как: стал с середины 70х продавать по дешевке труд китайцев мировым империалистам.
Доларов по 20 за 60-часовую рабочую неделю.
Я слышал свидомые укры такой же выбор сделали за 35 миллионов жителей бывшей советской республики. "Интеграция с ЕС" называется.
может лет через тридцать станут как китайцы в начале 90х жить.
Почему такие темпы ? А потому что вымирают в незалежности и самостийности своей.
Демография не та, да вкалывать "нерабы" не хочут. Хочут пановать. Особено свидомьё.
променяли сытуху с Россией на красивые россказни о Цэеуропе. Иудушки позорные. Свидомье особенно тупое.
Edited at 2017-02-19 10:26 (UTC)
А о Тяньцзине?
А это не одни те же яйца?