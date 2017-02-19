Как Китай стал центром современной архитектуры

Uncanny Jackal Нет, в первом комментарии не будет никакой политоты, даже не надейтесь) Ответить

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Uncanny Jackal Второго яруса вам тоже не видать) Ответить



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pechorin_s а нахрена строить небоскребы если они пустые, ради понтов? Ответить

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zagrashkaru Этим коммунистическим рисоедам никогда не догнать развитые США. И это хорошо. Ответить



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supmaxgreat Йеллоустонский вулкан и Трамп сделают своё дело. И 300 миллионов бомжей ринутся в Сибирь и начнут любить Россию и Китай, включая сбежавших гомосеков и либералов. Ответить

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gamar Москва-сити нервно курит в сторонке... Ответить

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Andry Handry нафиг этот москва-сити нужен вообще? для распила каких-то бюджетов? офисы и так везде стоят пустые Ответить

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zmey_gadukin Да, в свое время, Сиднейская опера была чем-то неслыханным в мире архитектуры.

Нынче же, современные здания, как с иллюстраций советских журналов про светлое будущее в далеком космосе. Ответить



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Советские - только иллюстрации. basilisk А реальные дела - у капиталистов. Ответить



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jon_jonovich Так это ж коммуняки ,почему такое восхищение?Почему на Кубу-говорится мудаки,а на Китай-няшки?

Готов выслушать здешних спецов-политологов,экспертов по политэкономике,что коммунизм не настоящий,компартия уже не та,и вообще это всё мираж-не Китай.



Edited at 2017-02-19 09:45 (UTC) Ответить

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1 Кому ты тут нужен с такими загонами в голове. Или кур корми. Ответить



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mrfaris Кто работал с Китаем, тот знал различные города и без небоскребов, а неучам и небоскребы не помогут



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kotraus Американцы(Рокфеллеры) в 70х думали куда вложить деньги в СССР или КНДР?

Выбрали Китай.

А почему им не строить? Ответить



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jon_jonovich А Америка ими не рассматривалась случайно?Ну так хотя б для галочки? Ответить

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1 А мы. А у нас... А у нас есть днр, лнр, абхазия, южосетия, вот. И армия и флот. Архитектура войны, знаете ли. Ответить



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Благодарность Vladymyr Kartashov Немного не в тему, но я бы просто хотел сказать Илье спасибо за очень интересные статьи. С большим удовольствием читаю. Ответить



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stzal Прямо как у нас в Чечне. Ответить

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gamar А что в Чечне? Ответить

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koksman Ну допустим красиво. Ну допустим рабочие места. Но работяги как рабы там за копейки работают небось, а потом эти небоскребы пустуют? Глубокий смысл в них есть? Ответить

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1 Сами себе чот придумали, сами сделали выводы, узбагоились. Садитесь, пять. Ответить



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Иван Нахимов Как

Стал

как стал.



Известно как: стал с середины 70х продавать по дешевке труд китайцев мировым империалистам.



Доларов по 20 за 60-часовую рабочую неделю.



Я слышал свидомые укры такой же выбор сделали за 35 миллионов жителей бывшей советской республики. "Интеграция с ЕС" называется.

может лет через тридцать станут как китайцы в начале 90х жить.

Почему такие темпы ? А потому что вымирают в незалежности и самостийности своей.

Демография не та, да вкалывать "нерабы" не хочут. Хочут пановать. Особено свидомьё.

променяли сытуху с Россией на красивые россказни о Цэеуропе. Иудушки позорные. Свидомье особенно тупое.



Edited at 2017-02-19 10:26 (UTC) Ответить



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1 Ну ты и персонаж. Я бы повесился с такой кашей в голове, а ты жив, да еще в интернеты вещаешь. Тебя в академии наук изучать надо. Ответить

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grinkod



В Питере тоже скоро Ответить



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tvn1958 Полный кирдык! Что-то у вас в Питере Монферраны перевелись - одни Полтавченки Ответить

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higr Правда ли, что в Китае 60-ти часовая рабочая неделя? Ответить



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pppfff Слышали ли раньше о Шэньчжени?

А о Тяньцзине?



А это не одни те же яйца? Ответить



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simply_i_am Отлично! Наконец-то пошли посты об архитектуре. Ответить



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dda_01 Вопрос -если город Шеньчжень,то разве склонять надо в ЖеньчженИ?Разве правильно не в ШеньчженЕ? Ответить



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yuka_tyan Вместо того, чтобы приводить в порядок исторические кварталы, понатыкали этих небоскребов, "чтобы было не хуже чем у людей". И теперь Китай выглядит, как все остальное. Ответить



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e_tek Их старина больше нравится Ответить



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e_tek Шанхай это вообще аллюкобондовый город, нашёл чё сравнивать, да и мало там иностранных архитекторов, сами делают. А современные новых проектов не так много . Зато центр весь из аллюкобонда, эстет. вид такого дела максимум 13 лет, что они будут делать, непонятно . Ответить



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valerjano Охуенно красивая фотка заката. Можно её в большем размере где-то скопипастить? Ответить



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muzdus Небоскребы и смог.. Ответить



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