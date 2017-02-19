Как Китай стал центром современной архитектуры



Еще каких-то 15 лет назад в Китае почти не было никаких небоскребов, а сейчас здесь находятся 7 из 20 самых высоких зданий в мире. Еще недавно китайские города состояли из милых и уютных хутунов, а теперь почти в каждом из них есть свои всемирные торговые центры и финансовые районы небоскребов.

Поразительно! Как так получилось?

Взгляните на две эти фотографии района Пудун в Шанхае. Как перемены могли произойти так быстро?


Я поговорил со знакомыми архитекторами, которые работают в Китае с середины 2000-х (именно тогда в Китае началось активное строительство). Во-первых, к тому моменту Великий и Прекрасный накопил достаточно баблишка, чтобы озаботиться своим имиджем за рубежом. Главными имиджевыми проектами десятилетия стали Олимпиада в Пекине в 2008 году и Всемирная выставка в Шанхае в 2010 году. Так получилось, что к 2008 году на Западе грянул финансовый кризис, который, как вы помните, был еще и кризисом сектора недвижимости. На Западе стройки на время прекратились, но только не в Китае!



Именно тогда в Великом и Прекрасном были созданы самые известные примеры китайской высотной архитектуры — здание Центрального телевидения Китая Рема Кулхаса.


Здание всемирного финансового центра в Шанхае («открывашка»).


Башня Цзыфэн в Нанкине.


Из-за отсутствия заказов на Западе иностранные архитекторы хлынули в Китай. При этом они были очень сговорчивыми: принимали на работу в архбюро китайских специалистов, делились чертежами и так далее. В результате выросло целое поколение китайских архитекторов.

Одновременно с этим Китай обзавелся целым рядом знаковых зданий, а многие китайские города благодаря им появились на карте мира. Что бы вы знали о Гуанчжоу, если бы не его небоскребы?


Слышали ли раньше о Шэньчжени?


А о Тяньцзине?


В общем, новые города стали создавать Китаю имидж современной и продвинутой страны.




Самый известный центр небоскребостроения, конечно, Шанхай.


Прошло то время, когда Голливуд снимал современные пейзажи в Нью-Йорке и Чикаго. Теперь фильмы про Джеймса Бонда («Скайфол») и фильм про будущее и общение с искусственным интеллектом «Она» снимаются в Шанхае!


Потом к власти пришел Си Цзиньпин, который посмотрел в окно на здание CCTV в Пекине и сказал, что «все эти здания как-то непонятно выглядят и похожи штаны, зачем они нам?! Здания должным быть красивыми, например, в виде драконов или китайских пагод! Иностранцы так построить не смогут!»


Тем не менее, строительство современных зданий продолжилось. В том же Пекине сейчас строится офисный центр по проекту Захи Хадид, у которого будет самый высокий атриум в мире.


Но из-за того, что китайские архитекторы уже поднаторели в проектировании, они стали все более активно конкурировать с иностранными архитекторами. Появились неплохие китайские архбюро, одно из которых — MAD — спроектировало музей в Ордосе:


А недавно вот построило театр оперы в Харбине.


Иностранным архитекторам стало сложнее работать в Китае, но заказы не прекратились. Например, архбюро «Кон Педерсен», которое ранее построило офисный центр Китайской национальной морской нефтяной корпорации (CNOOC) в Пекине, в этом году достроит небоскреб страховой компании «Пинань» в Шэньчжэни. Между прочим, его высота — 600 метров, и это пятое по высоте здание в мире, выше, чем One World Trade Center в Нью-Йорке!


Всего же за прошлый год в Шэньчжэни построили сразу 11 зданий с высотой более 200 метров. Вот он, китайский размах!

Даже самая удаленная и бедная провинция, типа Гуйчжоу, не может не похвастаться 335 метровым небоскребом. Жители других регионов не поймут! Небоскребов построили уже столько, что их просто сложно заполнить. Тем более сейчас, когда темпы роста экономики КНР снижаются. Говорят, даже Шанхай тауэр наполовину пустая. Я считаю, это преступление!


Кстати, а вот в Ухани заканчивают строительство небоскреба. Говорят, в 2017 году сдадут в эксплуатацию. Тут недавно подсчитали, что в 2017 году наступит пик строительства офисных центров в Китае, а количество незаполненных площадей в 17 крупнейших городах достигнет 19 миллионов квадратных метров.
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  • Комментарии (90)
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    zagrashkaru
    Этим коммунистическим рисоедам никогда не догнать развитые США. И это хорошо.
    supmaxgreat
    Йеллоустонский вулкан и Трамп сделают своё дело. И 300 миллионов бомжей ринутся в Сибирь и начнут любить Россию и Китай, включая сбежавших гомосеков и либералов.
    zmey_gadukin
    Да, в свое время, Сиднейская опера была чем-то неслыханным в мире архитектуры.
    Нынче же, современные здания, как с иллюстраций советских журналов про светлое будущее в далеком космосе.
    Советские - только иллюстрации.
    basilisk
    А реальные дела - у капиталистов.
    jon_jonovich
    Так это ж коммуняки ,почему такое восхищение?Почему на Кубу-говорится мудаки,а на Китай-няшки?
    Готов выслушать здешних спецов-политологов,экспертов по политэкономике,что коммунизм не настоящий,компартия уже не та,и вообще это всё мираж-не Китай.

    Edited at 2017-02-19 09:45 (UTC)
    1
    Кому ты тут нужен с такими загонами в голове. Или кур корми.
    mrfaris
    Кто работал с Китаем, тот знал различные города и без небоскребов, а неучам и небоскребы не помогут

    kotraus
    Американцы(Рокфеллеры) в 70х думали куда вложить деньги в СССР или КНДР?
    Выбрали Китай.
    А почему им не строить?
    1
    А мы. А у нас... А у нас есть днр, лнр, абхазия, южосетия, вот. И армия и флот. Архитектура войны, знаете ли.
    Благодарность
    Vladymyr Kartashov
    Немного не в тему, но я бы просто хотел сказать Илье спасибо за очень интересные статьи. С большим удовольствием читаю.
    koksman

    Ну допустим красиво. Ну допустим рабочие места. Но работяги как рабы там за копейки работают небось, а потом эти небоскребы пустуют? Глубокий смысл в них есть?

    1
    Сами себе чот придумали, сами сделали выводы, узбагоились. Садитесь, пять.
    Иван Нахимов
    Как
    Стал
    как стал.

    Известно как: стал с середины 70х продавать по дешевке труд китайцев мировым империалистам.

    Доларов по 20 за 60-часовую рабочую неделю.

    Я слышал свидомые укры такой же выбор сделали за 35 миллионов жителей бывшей советской республики. "Интеграция с ЕС" называется.
    может лет через тридцать станут как китайцы в начале 90х жить.
    Почему такие темпы ? А потому что вымирают в незалежности и самостийности своей.
    Демография не та, да вкалывать "нерабы" не хочут. Хочут пановать. Особено свидомьё.
    променяли сытуху с Россией на красивые россказни о Цэеуропе. Иудушки позорные. Свидомье особенно тупое.

    Edited at 2017-02-19 10:26 (UTC)
    1
    Ну ты и персонаж. Я бы повесился с такой кашей в голове, а ты жив, да еще в интернеты вещаешь. Тебя в академии наук изучать надо.
    pppfff
    Слышали ли раньше о Шэньчжени?
    А о Тяньцзине?

    А это не одни те же яйца?
    dda_01
    Вопрос -если город Шеньчжень,то разве склонять надо в ЖеньчженИ?Разве правильно не в ШеньчженЕ?
    yuka_tyan
    Вместо того, чтобы приводить в порядок исторические кварталы, понатыкали этих небоскребов, "чтобы было не хуже чем у людей". И теперь Китай выглядит, как все остальное.
    e_tek
    Шанхай это вообще аллюкобондовый город, нашёл чё сравнивать, да и мало там иностранных архитекторов, сами делают. А современные новых проектов не так много . Зато центр весь из аллюкобонда, эстет. вид такого дела максимум 13 лет, что они будут делать, непонятно .
    valerjano
    Охуенно красивая фотка заката. Можно её в большем размере где-то скопипастить?
    Дмитрий
    Ну и что видим на первой фотке - был на том берегу зеленый уголок а теперь сплошной высотный говнобетон. Походу Собянин из города тоже самое хочет сделать. Человек с душой не может предпочесть природе стекло и бетон. Отсюда видимо и отношение к жителям такое - никакое, души то нет, есть дурной вкус и готовность за "блестящие бусы" продать всё.
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