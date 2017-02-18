Необычный транспорт Джакарты

gavrikovalexxxx на бордюрах паркуются? Ответить



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bulrf "И последний писк индонезийской моды — номера с внутренней подсветкой!" директору ленкома надо такой, сразу будет видно, что барин едет Ответить



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supmaxgreat Хорошая страна, нелиберальная!



Edited at 2017-02-18 09:17 (UTC) Ответить



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arkadiy1952 Хороший комментарий, не умный! Ответить



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aaeiou90 Маша много где популярна, это вообще парадоксальный успех мирового уровня. Между прочим, одна из серий Маши — самое просматриваемое видео на Ютубе из тех, что не являются музыкальным клипом.

К тому же, на других лопастях этой карусели изображены Минни Маус и Хеллоу Китти, никто из которых не носит платка. Дораэмону вроде и не положено.

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Николай Бакшеевъ Мини и Кити всё же животные) Ответить



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1 Веселые муслимы? Ну надо же. Представил себе картеж рамзана из таких драндулетов, штук 100 один за одним, и все на веселых щщах такие. Аххах, сукааа))) Ответить



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timerkhan Мотомусоровоз при всей своей странности - красивый, пропорции правильные.



Edited at 2017-02-18 09:24 (UTC) Ответить



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w21vek У нас такие классифицируются как "Трициклы" если не ошибаюсь вполне неплохой и в наших условиях транспорт для обслуживания парков и других общественных пространств. Ответить



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omaded



Электро Тук-Туки станут и для Европы обычными. Ответить



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eduard_mg зачем на колесе то экономить, перевернется Ответить



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Дефисный евнух! grammar_nazi на колесе-то, ёпта Ответить



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1 Ему только улыбочку вместо зубов и тюнинг по мотивам работ сальвадора дали, будет шик Ответить



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eduard_mg я один прочитал мотопезда? Ответить



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mercator1000 Да, ты один прочитал мотопезда. Ответить



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eduard_mg просто я романтик Ответить



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yuka_tyan В Тулу бы их Ответить



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Сергей_Ф даже непонятно, почему наши продвинутые блогиры-урбанисты до сих пор не внедрили всю эту красоту у нас в Москве? отдельные дорожки для велорикш, прокат тука-туков, велокарусали на специально выделенных парковках, велорестораны быстрого питания? где вот это все?

Нужно еще побольше пердячего, прыгающего, тарахтящего говна на наши улицы!



Edited at 2017-02-18 09:59 (UTC) Ответить



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inboxpm Даже в нашем южноукраинском климате такая техника будет работать максимум 4-5 месяцев в году, а в московском и того меньше. Ответить



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Сергей_Ф Тут как подойти к раскрутке. Скажут, что это продвинуто, и будут. Ездят же особо одаренные зимой по городу на велосипедах. Дураков, как известно, на 100 лет вперед запасено Ответить



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ket_golosov велосипед-то зимой едет хотя бы Ответить



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Alexey Popkov Тоже удивляюсь

Доколе мы без велокаруселей жить будем? Ответить



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Alexey Popkov Срочно нужно внедрять эту технику на улицы Москвы Ответить



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Alexey Popkov Когда отечественные урбанисты планируют ввести велокарусели и мотомусоровозы у нас?



Что говорит Кац про это? Ответить



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Евгений Glock 17 Велокарусель, рай для украинцев, всё раскрашено в их любимые цвета.Нужно срочно закупить такие для Киева Ответить



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ext_3286940 Прикольно и работы всем хватает - Супер !!! Ответить



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cyxorpy3 Еще Маша устраивает медведю неприятности, что тоже типично для мусульманской страны. Ответить



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