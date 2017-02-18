Необычный транспорт Джакарты



В Джакарте просто рай для любителей необычного транспорта. Тут тебе и велоавтобусы, и велокарусели, и мотопоезда… да чего только нет! Смотрите сами!



01. Велоавтобус для перевозки детей )


02. А это велокарусель. Ножной привод, дети в восторге! Обратите внимание на наклейку «Маша и Медведь» на одной из кабинок! Маша здесь очень популярна. Знаете, почему? Она в платке ходит! Что типично для мусульманской страны.


03. Счастливый индонезийский ребенок


04. Обычные для Азии тук-туки


05. Иногда их тюнингуют


06. А это мотопоезд!


07. В него иногда набивается невероятное количество народу.


08. Если у тебя много жен, можно их и в грузовике возить.


09. А это мусорщики на мотомусоровозе.


10. Обычная маршрутка в Джакарте


11. Велоресторан


12. Посадка на автобус


13. Двери, кстати, не закрывают ) Жарко!


14. Крутые полицейские номера


15. И последний писк индонезийской моды — номера с внутренней подсветкой!


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  • Комментарии (29)
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    bulrf
    "И последний писк индонезийской моды — номера с внутренней подсветкой!" директору ленкома надо такой, сразу будет видно, что барин едет
    aaeiou90
    Маша много где популярна, это вообще парадоксальный успех мирового уровня. Между прочим, одна из серий Маши — самое просматриваемое видео на Ютубе из тех, что не являются музыкальным клипом.
    К тому же, на других лопастях этой карусели изображены Минни Маус и Хеллоу Китти, никто из которых не носит платка. Дораэмону вроде и не положено.
    1
    Веселые муслимы? Ну надо же. Представил себе картеж рамзана из таких драндулетов, штук 100 один за одним, и все на веселых щщах такие. Аххах, сукааа)))
    timerkhan
    Мотомусоровоз при всей своей странности - красивый, пропорции правильные.

    Edited at 2017-02-18 09:24 (UTC)
    w21vek
    У нас такие классифицируются как "Трициклы" если не ошибаюсь вполне неплохой и в наших условиях транспорт для обслуживания парков и других общественных пространств.
    1
    Ему только улыбочку вместо зубов и тюнинг по мотивам работ сальвадора дали, будет шик
    Сергей_Ф
    даже непонятно, почему наши продвинутые блогиры-урбанисты до сих пор не внедрили всю эту красоту у нас в Москве? отдельные дорожки для велорикш, прокат тука-туков, велокарусали на специально выделенных парковках, велорестораны быстрого питания? где вот это все?
    Нужно еще побольше пердячего, прыгающего, тарахтящего говна на наши улицы!

    Edited at 2017-02-18 09:59 (UTC)
    inboxpm
    Даже в нашем южноукраинском климате такая техника будет работать максимум 4-5 месяцев в году, а в московском и того меньше.
    Сергей_Ф
    Тут как подойти к раскрутке. Скажут, что это продвинуто, и будут. Ездят же особо одаренные зимой по городу на велосипедах. Дураков, как известно, на 100 лет вперед запасено
    Alexey Popkov
    Когда отечественные урбанисты планируют ввести велокарусели и мотомусоровозы у нас?

    Что говорит Кац про это?
    Евгений Glock 17
    Велокарусель, рай для украинцев, всё раскрашено в их любимые цвета.Нужно срочно закупить такие для Киева
    cyxorpy3
    Еще Маша устраивает медведю неприятности, что тоже типично для мусульманской страны.
    Alexandr Sidorov
    Илья! Бери идею велоавтобусов на вооружение, это же прям все три твои пунктика в одном: и велосипед, и общественный транспорт, и экология. А траНвай - в топку!
  • Комментарии (29)
    • :