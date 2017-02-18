Необычный транспорт Джакарты
В Джакарте просто рай для любителей необычного транспорта. Тут тебе и велоавтобусы, и велокарусели, и мотопоезда… да чего только нет! Смотрите сами!
01. Велоавтобус для перевозки детей )
02. А это велокарусель. Ножной привод, дети в восторге! Обратите внимание на наклейку «Маша и Медведь» на одной из кабинок! Маша здесь очень популярна. Знаете, почему? Она в платке ходит! Что типично для мусульманской страны.
03. Счастливый индонезийский ребенок
04. Обычные для Азии тук-туки
05. Иногда их тюнингуют
06. А это мотопоезд!
07. В него иногда набивается невероятное количество народу.
08. Если у тебя много жен, можно их и в грузовике возить.
09. А это мусорщики на мотомусоровозе.
10. Обычная маршрутка в Джакарте
11. Велоресторан
12. Посадка на автобус
13. Двери, кстати, не закрывают ) Жарко!
14. Крутые полицейские номера
15. И последний писк индонезийской моды — номера с внутренней подсветкой!
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Edited at 2017-02-18 09:17 (UTC)
К тому же, на других лопастях этой карусели изображены Минни Маус и Хеллоу Китти, никто из которых не носит платка. Дораэмону вроде и не положено.
Edited at 2017-02-18 09:24 (UTC)
Дефисный евнух!
Нужно еще побольше пердячего, прыгающего, тарахтящего говна на наши улицы!
Edited at 2017-02-18 09:59 (UTC)
Доколе мы без велокаруселей жить будем?
Что говорит Кац про это?