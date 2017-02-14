Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро: полгода спустя
Фото: Pilar Olivares / Reuters
С момента закрытия Олимпийских игр в Рио прошло всего 6 месяцев, а большинство олимпийских объектов уже разваливаются. Причина проста — у города не хватает денег на их обслуживание, привлечь туда спортсменов и туристов тоже не получается, поэтому весь Олимпийский парк стоит пустой и заброшенный. А учитывая преступность, которая царит в Бразилии, не трудно догадаться, что через год все разберут по кирпичикам. Уже начали воровать проводку, огнетушители и оборудование.
Вообще Олимпиада чаще всего большая проблема для города. Я был на многих бывших олимпийских объектах, очень редко их удается интегрировать в спокойную городскую жизнь. Даже в Москве построенные к Олимпиаде-80 многочисленные стадионы и спортивные объекты сегодня выглядят инородными телами в городской среде.
Предлагаю прогуляться по Олимпийскому парку в Рио и посмотреть, как он выглядит полгода спустя.
Фото: Nacho Doce / Reuters
Это «Маракана», самый большой стадион в Бразилии. В 2016 году тут прошли церемонии открытия и закрытия Олимпийских и Паралимпийских игр. И именно тут разыгрывались футбольные матчи Олимпиады. Сейчас стадион в заброшенном состоянии...
Фото: Vanderlei Almeida / AFP / Getty Images
Причина в том, что власти, организаторы Олимпиады и владельцы стадиона не смогли договориться, кто из них будет оплачивать счет размером почти в миллион долларов за электричество и обслуживание объекта. В итоге электричество отключили...
Фото: Vanderlei Almeida / AFP / Getty Images
Стадион строили не с нуля. Он существует здесь с 1950 года, а в 2010-1012 годах его просто отреставрировали. Реставрация обошлась в 400 миллионов евро, и она была приурочена к ЧМ по футболу 2014 года. Во время Олимпийских игр 2016 года стадионом пользовались мало. Последнее мероприятие тут провели в декабре, это был благотворительный матч. С того момента стадион полностью заброшен.
Фото: Silvia Izquierdo / AP
Но и двух месяцев хватило... Вандалы повырывали тысячи сидений.
Фото: Silvia Izquierdo / AP
Украли электронные табло.
Фото: Silvia Izquierdo / AP
Разодрали обшивку на креслах. Хотя некоторые надеялись, что все будет иначе. Вот, например, цитата Маурисио Санторо, политолога из Государственного университета Рио-де-Жанейро: «Маракана» — это главный символ того, как организованы игры. Большинство людей никогда не придут на поле для гольфа или другие олимпийские объекты. Но с "Мараканой" все иначе. Это жемчужина в короне».
Фото: Silvia Izquierdo / AP
Так стадион выглядит снаружи. Федерация футбола Рио-де-Жанейро опасается, что дальше будет только хуже. Формально стадион является домашней ареной для четырех футбольных клубов, но они ею не пользуются.
Фото: Vanderlei Almeida / AFP / Getty Images
Олимпийский водный стадион. Его фасад украшали полупрозрачные полотна, созданные бразильской художницей Адрианой Вареджо, сейчас они ободраны и разорваны.
Фото: Nacho Doce / Reuters
А тренировочный бассейн заполнен дождевой водой, грязью и мертвыми насекомыми.
Фото: Pilar Olivares / Reuters
Так водный центр выглядит внутри.
Фото: Pilar Olivares / Reuters
А это Олимпийское поле для гольфа, в обустройство которого вложили 16 миллионов евро. После Олимпиады Бразильская конфедерация гольфа не смогла привлечь сюда достаточное количество игроков. Денег на обслуживание объекта не хватает.
Фото: Nacho Doce / Reuters
Построенные к Олимпиаде модульные домики на поле для гольфа сейчас тоже заброшены.
Фото: Yasuyoshi Chiba / AFP / Getty Images
Фото: Yasuyoshi Chiba / AFP / Getty Images
На заборе вокруг спорткомплекса «Деодоро» видит объявление: «Мы закрыты на время ремонта бассейна, вернемся в январе. Веселого Рождества и счастливого Нового года!» Вообще территорию вокруг «Деодоро» после Олимпиады собирались превратить в большой парк. Но в декабре мэрия расторгла контракт с компанией, которая должна была этим заниматься. Сейчас местный олимпийский комитет ищет нового подрядчика, который смог бы взять управление спорткомплексом в свои руки.
Фото: Pilar Olivares / Reuters
Это «Кариока Арена», тут проходили соревнования по баскетболу, фехтованию и боевым искусствам.
Фото: Pilar Olivares / Reuters
А это Олимпийский теннисный центр. В начале февраля тут прошли соревнования по пляжному волейболу, а до этого момента объект тоже стоял заброшенный.
Фото: Pilar Olivares / Reuters
Фото: Pilar Olivares / Reuters
Тереза Уильямсон, директор неправительственной организации, которая занимается поддержкой живущих в трущобах людей, считает, что Олимпийский парк заброшен из-за общего экономического спада в городе: «Из-за Олимпиады именно в Рио наблюдался наиболее быстрый рост экономики, и из-за нее же сейчас здесь наблюдается наиболее быстрое падение. Убытки терпят абсолютно все».
Фото: Silvia Izquierdo / AP
Фото: Chris McGrath / Getty
По мнению жителей города, единственный положительный момент, оставшийся после проведения Олимпиады, — это усовершенствование системы общественного транспорта. Но и оно коснулось только благополучных районов.
Фото: Mario Tama / Getty
Ни в одной стране мира нет удачных кейсов эксплуатации олимпийского наследия без полной реконструкции. Нормальному городу не нужно столько спортивных объектов такой вместимости. В Лондоне, например, бывший олимпийский парк после Олимпиады начали застраивать жильем, его практически полностью переделали. В Сочи горный кластер превратился в курорт, это хорошо. Правда, железнодорожная ветка оказалась нерентабельной, и поезда сейчас ходят очень редко. Вполне возможно, что со временем ее придется демонтировать, ведь после Олимпиады гонять пустые поезда не выгодно. А вот со стадионами проблема. Большую часть времени олимпийский парк в Сочи стоит пустым. Гигантские пространства, залитые асфальтом, которые были нужны в 2014 году, сегодня простаивают. Их очень дорого обслуживать, да и не за чем. И Олимпийский парк надо реконструировать, конечно, иначе он так и будет стоять памятником Олимпиаде, высасывая очень много денег на поддержание порядка.
Источник: The Guardian
|Бывший олимпийский парк в Лондоне
|Олимпийский парк в Сочи год спустя
|Олимпийский парк в Пекине
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Как и профессиональный спорт.
Не смотрю их никогда.
Разница между цивилизацией и периферией.
А во всяких бананостанах стабильно вбухивают десятки миллиардов баксов в Зенит-арены и прочие безумные памятники понтам и распилам.
время конечно
и расисм,нацонализм всякий
Кто следующий отметится?!
у мисстраммелл одна эбля в голове
а пуаерто посадили
ЧМ 2018
Re: ЧМ 2018
Маракане уже лет 60 - там ещё Пеле играл
а вопще печально лучше деревья посадить
Бестолочь!
побольше бабла распилить, вместо того чтоб тратить деньги на
дороги и т.д., и так во всех странах, многие города отказываются от
проведения, но этим странам-голодранцам повыпендриваться нужно и
бабла нарвать для офшоров
только не знаю что это за ху
Барселона
Edited at 2017-02-14 14:09 (UTC)
Вот это практичный подход.
Буратино!
Олимпиады давно уже признаны нерентабельными, однако ж государства продолжают играть в эту рулетку.