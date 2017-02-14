Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро: полгода спустя

Фото: Pilar Olivares / Reuters

Фото: Nacho Doce / Reuters

Фото: Vanderlei Almeida / AFP / Getty Images

Фото: Vanderlei Almeida / AFP / Getty Images

Фото: Silvia Izquierdo / AP

Фото: Silvia Izquierdo / AP

Фото: Silvia Izquierdo / AP

Фото: Silvia Izquierdo / AP

Фото: Vanderlei Almeida / AFP / Getty Images

Фото: Nacho Doce / Reuters

Фото: Pilar Olivares / Reuters

Фото: Pilar Olivares / Reuters

Фото: Nacho Doce / Reuters

Фото: Yasuyoshi Chiba / AFP / Getty Images

Фото: Yasuyoshi Chiba / AFP / Getty Images

Фото: Pilar Olivares / Reuters

Фото: Pilar Olivares / Reuters

Фото: Pilar Olivares / Reuters

Фото: Pilar Olivares / Reuters

Фото: Silvia Izquierdo / AP

Фото: Chris McGrath / Getty

Фото: Mario Tama / Getty

С момента закрытия Олимпийских игр в Рио прошло всего 6 месяцев, а большинство олимпийских объектов уже разваливаются. Причина проста — у города не хватает денег на их обслуживание, привлечь туда спортсменов и туристов тоже не получается, поэтому весь Олимпийский парк стоит пустой и заброшенный. А учитывая преступность, которая царит в Бразилии, не трудно догадаться, что через год все разберут по кирпичикам. Уже начали воровать проводку, огнетушители и оборудование.Вообще Олимпиада чаще всего большая проблема для города. Я был на многих бывших олимпийских объектах, очень редко их удается интегрировать в спокойную городскую жизнь. Даже в Москве построенные к Олимпиаде-80 многочисленные стадионы и спортивные объекты сегодня выглядят инородными телами в городской среде.Предлагаю прогуляться по Олимпийскому парку в Рио и посмотреть, как он выглядит полгода спустя.Это «Маракана», самый большой стадион в Бразилии. В 2016 году тут прошли церемонии открытия и закрытия Олимпийских и Паралимпийских игр. И именно тут разыгрывались футбольные матчи Олимпиады. Сейчас стадион в заброшенном состоянии...Причина в том, что власти, организаторы Олимпиады и владельцы стадиона не смогли договориться, кто из них будет оплачивать счет размером почти в миллион долларов за электричество и обслуживание объекта. В итоге электричество отключили...Стадион строили не с нуля. Он существует здесь с 1950 года, а в 2010-1012 годах его просто отреставрировали. Реставрация обошлась в 400 миллионов евро, и она была приурочена к ЧМ по футболу 2014 года. Во время Олимпийских игр 2016 года стадионом пользовались мало. Последнее мероприятие тут провели в декабре, это был благотворительный матч. С того момента стадион полностью заброшен.Но и двух месяцев хватило... Вандалы повырывали тысячи сидений.Украли электронные табло.Разодрали обшивку на креслах. Хотя некоторые надеялись, что все будет иначе. Вот, например, цитата Маурисио Санторо, политолога из Государственного университета Рио-де-Жанейро: «Маракана» — это главный символ того, как организованы игры. Большинство людей никогда не придут на поле для гольфа или другие олимпийские объекты. Но с "Мараканой" все иначе. Это жемчужина в короне».Так стадион выглядит снаружи. Федерация футбола Рио-де-Жанейро опасается, что дальше будет только хуже. Формально стадион является домашней ареной для четырех футбольных клубов, но они ею не пользуются.Олимпийский водный стадион. Его фасад украшали полупрозрачные полотна, созданные бразильской художницей Адрианой Вареджо, сейчас они ободраны и разорваны.А тренировочный бассейн заполнен дождевой водой, грязью и мертвыми насекомыми.Так водный центр выглядит внутри.А это Олимпийское поле для гольфа, в обустройство которого вложили 16 миллионов евро. После Олимпиады Бразильская конфедерация гольфа не смогла привлечь сюда достаточное количество игроков. Денег на обслуживание объекта не хватает.Построенные к Олимпиаде модульные домики на поле для гольфа сейчас тоже заброшены.На заборе вокруг спорткомплекса «Деодоро» видит объявление: «Мы закрыты на время ремонта бассейна, вернемся в январе. Веселого Рождества и счастливого Нового года!» Вообще территорию вокруг «Деодоро» после Олимпиады собирались превратить в большой парк. Но в декабре мэрия расторгла контракт с компанией, которая должна была этим заниматься. Сейчас местный олимпийский комитет ищет нового подрядчика, который смог бы взять управление спорткомплексом в свои руки.Это «Кариока Арена», тут проходили соревнования по баскетболу, фехтованию и боевым искусствам.А это Олимпийский теннисный центр. В начале февраля тут прошли соревнования по пляжному волейболу, а до этого момента объект тоже стоял заброшенный.Тереза Уильямсон, директор неправительственной организации, которая занимается поддержкой живущих в трущобах людей, считает, что Олимпийский парк заброшен из-за общего экономического спада в городе: «Из-за Олимпиады именно в Рио наблюдался наиболее быстрый рост экономики, и из-за нее же сейчас здесь наблюдается наиболее быстрое падение. Убытки терпят абсолютно все».По мнению жителей города, единственный положительный момент, оставшийся после проведения Олимпиады, — это усовершенствование системы общественного транспорта. Но и оно коснулось только благополучных районов.Ни в одной стране мира нет удачных кейсов эксплуатации олимпийского наследия без полной реконструкции. Нормальному городу не нужно столько спортивных объектов такой вместимости. В Лондоне, например, бывший олимпийский парк после Олимпиады начали застраивать жильем, его практически полностью переделали. В Сочи горный кластер превратился в курорт, это хорошо. Правда, железнодорожная ветка оказалась нерентабельной, и поезда сейчас ходят очень редко. Вполне возможно, что со временем ее придется демонтировать, ведь после Олимпиады гонять пустые поезда не выгодно. А вот со стадионами проблема. Большую часть времени олимпийский парк в Сочи стоит пустым. Гигантские пространства, залитые асфальтом, которые были нужны в 2014 году, сегодня простаивают. Их очень дорого обслуживать, да и не за чем. И Олимпийский парк надо реконструировать, конечно, иначе он так и будет стоять памятником Олимпиаде, высасывая очень много денег на поддержание порядка.