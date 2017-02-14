Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро: полгода спустя


Фото: Pilar Olivares / Reuters

С момента закрытия Олимпийских игр в Рио прошло всего 6 месяцев, а большинство олимпийских объектов уже разваливаются. Причина проста — у города не хватает денег на их обслуживание, привлечь туда спортсменов и туристов тоже не получается, поэтому весь Олимпийский парк стоит пустой и заброшенный. А учитывая преступность, которая царит в Бразилии, не трудно догадаться, что через год все разберут по кирпичикам. Уже начали воровать проводку, огнетушители и оборудование.

Вообще Олимпиада чаще всего большая проблема для города. Я был на многих бывших олимпийских объектах, очень редко их удается интегрировать в спокойную городскую жизнь. Даже в Москве построенные к Олимпиаде-80 многочисленные стадионы и спортивные объекты сегодня выглядят инородными телами в городской среде.

Предлагаю прогуляться по Олимпийскому парку в Рио и посмотреть, как он выглядит полгода спустя.




Фото: Nacho Doce / Reuters

Это «Маракана», самый большой стадион в Бразилии. В 2016 году тут прошли церемонии открытия и закрытия Олимпийских и Паралимпийских игр. И именно тут разыгрывались футбольные матчи Олимпиады. Сейчас стадион в заброшенном состоянии...

Фото: Vanderlei Almeida / AFP / Getty Images

Причина в том, что власти, организаторы Олимпиады и владельцы стадиона не смогли договориться, кто из них будет оплачивать счет размером почти в миллион долларов за электричество и обслуживание объекта. В итоге электричество отключили...

Фото: Vanderlei Almeida / AFP / Getty Images

Стадион строили не с нуля. Он существует здесь с 1950 года, а в 2010-1012 годах его просто отреставрировали. Реставрация обошлась в 400 миллионов евро, и она была приурочена к ЧМ по футболу 2014 года. Во время Олимпийских игр 2016 года стадионом пользовались мало. Последнее мероприятие тут провели в декабре, это был благотворительный матч. С того момента стадион полностью заброшен.

Фото: Silvia Izquierdo / AP

Но и двух месяцев хватило... Вандалы повырывали тысячи сидений.

Фото: Silvia Izquierdo / AP

Украли электронные табло.

Фото: Silvia Izquierdo / AP

Разодрали обшивку на креслах. Хотя некоторые надеялись, что все будет иначе. Вот, например, цитата Маурисио Санторо, политолога из Государственного университета Рио-де-Жанейро: «Маракана» — это главный символ того, как организованы игры. Большинство людей никогда не придут на поле для гольфа или другие олимпийские объекты. Но с "Мараканой" все иначе. Это жемчужина в короне».

Фото: Silvia Izquierdo / AP

Так стадион выглядит снаружи. Федерация футбола Рио-де-Жанейро опасается, что дальше будет только хуже. Формально стадион является домашней ареной для четырех футбольных клубов, но они ею не пользуются.

Фото: Vanderlei Almeida / AFP / Getty Images

Олимпийский водный стадион. Его фасад украшали полупрозрачные полотна, созданные бразильской художницей Адрианой Вареджо, сейчас они ободраны и разорваны.

Фото: Nacho Doce / Reuters

А тренировочный бассейн заполнен дождевой водой, грязью и мертвыми насекомыми.

Фото: Pilar Olivares / Reuters

Так водный центр выглядит внутри.

Фото: Pilar Olivares / Reuters

А это Олимпийское поле для гольфа, в обустройство которого вложили 16 миллионов евро. После Олимпиады Бразильская конфедерация гольфа не смогла привлечь сюда достаточное количество игроков. Денег на обслуживание объекта не хватает.

Фото: Nacho Doce / Reuters

Построенные к Олимпиаде модульные домики на поле для гольфа сейчас тоже заброшены.

Фото: Yasuyoshi Chiba / AFP / Getty Images


Фото: Yasuyoshi Chiba / AFP / Getty Images

На заборе вокруг спорткомплекса «Деодоро» видит объявление: «Мы закрыты на время ремонта бассейна, вернемся в январе. Веселого Рождества и счастливого Нового года!» Вообще территорию вокруг «Деодоро» после Олимпиады собирались превратить в большой парк. Но в декабре мэрия расторгла контракт с компанией, которая должна была этим заниматься. Сейчас местный олимпийский комитет ищет нового подрядчика, который смог бы взять управление спорткомплексом в свои руки.

Фото: Pilar Olivares / Reuters

Это «Кариока Арена», тут проходили соревнования по баскетболу, фехтованию и боевым искусствам.

Фото: Pilar Olivares / Reuters

А это Олимпийский теннисный центр. В начале февраля тут прошли соревнования по пляжному волейболу, а до этого момента объект тоже стоял заброшенный.

Фото: Pilar Olivares / Reuters


Фото: Pilar Olivares / Reuters

Тереза Уильямсон, директор неправительственной организации, которая занимается поддержкой живущих в трущобах людей, считает, что Олимпийский парк заброшен из-за общего экономического спада в городе: «Из-за Олимпиады именно в Рио наблюдался наиболее быстрый рост экономики, и из-за нее же сейчас здесь наблюдается наиболее быстрое падение. Убытки терпят абсолютно все».

Фото: Silvia Izquierdo / AP


Фото: Chris McGrath / Getty

По мнению жителей города, единственный положительный момент, оставшийся после проведения Олимпиады, — это усовершенствование системы общественного транспорта. Но и оно коснулось только благополучных районов.

Фото: Mario Tama / Getty

Ни в одной стране мира нет удачных кейсов эксплуатации олимпийского наследия без полной реконструкции. Нормальному городу не нужно столько спортивных объектов такой вместимости. В Лондоне, например, бывший олимпийский парк после Олимпиады начали застраивать жильем, его практически полностью переделали. В Сочи горный кластер превратился в курорт, это хорошо. Правда, железнодорожная ветка оказалась нерентабельной, и поезда сейчас ходят очень редко. Вполне возможно, что со временем ее придется демонтировать, ведь после Олимпиады гонять пустые поезда не выгодно. А вот со стадионами проблема. Большую часть времени олимпийский парк в Сочи стоит пустым. Гигантские пространства, залитые асфальтом, которые были нужны в 2014 году, сегодня простаивают. Их очень дорого обслуживать, да и не за чем. И Олимпийский парк надо реконструировать, конечно, иначе он так и будет стоять памятником Олимпиаде, высасывая очень много денег на поддержание порядка.

Источник: The Guardian


Бывший олимпийский парк в Лондоне Олимпийский парк в Сочи год спустя Олимпийский парк в Пекине
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  • Комментарии (236)
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    totonoto
    Олимпийские Игры уже давно выродились в какого-то монстра.
    Как и профессиональный спорт.
    Не смотрю их никогда.
    Разница между цивилизацией и периферией.
    dragon_dances
    В 1994 году в США проводили чемпионат мира по футболу. Поставили рекорд по стоимости - 30 млн. долларов. Внезапно в стране оказалась уже в наличии вся необходимая инфраструктура для проведения, которая прекрасно была встроена в города, работала и себя окупала. Хватило лишь 30 млн. долларов, чтобы навести косметический лоск для конкретного мероприятия.
    А во всяких бананостанах стабильно вбухивают десятки миллиардов баксов в Зенит-арены и прочие безумные памятники понтам и распилам.
    claclu
    пивной алкоголизм и ожирение "болельщиков"
    время конечно
    и расисм,нацонализм всякий
    mrfaris
    Один за одним топ блохеры выкладывают эту статью!

    Кто следующий отметится?!
    Иван Бодхидхарма
    Очевидно же, что олимпиады это тупость и зло! Но зло не ограничивается воровством и транжирством перед, и запустением после. Основное зло в том, что миллиарды дебилов смотрят эти дебильные картинки и становятся еще большими дебилами! Посмотрите, как одебилились 140 миллионов за последние три года!
    Re: ЧМ 2018
    evguseek
    при том, что по требованиям ФИФА они должны быть _только_ футбольными, т.е. поле, никаких легкоатлетических дорожек, тренерские скамьи и сразу зрительские трибуны. И потом, скорее всего, будут опять переделывать.
    dronetz
    Насчет Москвы - ерунда. Все построенные объекты до сих пор интенсивно используются.
    senior_egor
    /Сейчас стадион в заброшенном состоянии.../
    Маракане уже лет 60 - там ещё Пеле играл

    а вопще печально лучше деревья посадить
    in fiocci
    в конце не хватает ссылки на женщину психолога чтобы вообще весь жж одинаковым стал
    smilevilkas
    олимпийские игры отменить на хер, только и играют в то, как
    побольше бабла распилить, вместо того чтоб тратить деньги на
    дороги и т.д., и так во всех странах, многие города отказываются от
    проведения, но этим странам-голодранцам повыпендриваться нужно и
    бабла нарвать для офшоров
    veselyi_gnom
    Почему эти засранцы из ФИФА не лишат рф чемпионата мира по футболу. Пожалуйста, заберите свой проклятый чемпионат куда подальше, пока еще не все деньги пущены по ветру! Есть ведь желающие. За что нам это наказание?
    senior_egor
    ага счас! я квартиру уже сдавать буду болельщикам за 10 000$


    Edited at 2017-02-14 14:09 (UTC)
    Uncanny Jackal
    А ведь все эти деньги можно было потратить на оживление экономики, на школы, на инфраструктуру... Запомните, дети, понтишки - зло!
    Василий Лебедев
    Развод для бедных, но любящих попонтоваться стран, типа Россиюшки. Умные или не претендуют, или налогоплательщики против, или, как США, вплоть до бывших тюрем используют для олимпийских объектов. Еще Лондон умно сделал, сразу проектировали под переделку и будущее развитие района.
    ivan_zatevahin
    Насколько помню - не "бывших тюрем", а как раз наоборот. Олимпийскую деревню в Лейк-Плэсиде изначально строили как тюрьму для несовершеннолетних. Спортсменов заселяли в комнаты-камеры по двое, но потом сочли, что тесновато, и заключённых селили по одному.
    Вот это практичный подход.
    megapilus
    Бегать в стадионе Маракана было бы вопиющее святотатство. Там навечно похоронен бразильский футбол.
    claclu
    надеямся что зенит арену не достроят - гробницу русского футбола))))
    rushan_zaripov
    Любые крупные проекты, в том числе, олимпиады, боевые действия в других странах и т.д., это, прежде всего, распил бабла. И чем больше проект, тем больше можно распилить.
    Олимпиады давно уже признаны нерентабельными, однако ж государства продолжают играть в эту рулетку.
    1
    Этот мир стран БРИКС давно йобнулся. Айда лучше на рыбалку.
  • Комментарии (236)
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