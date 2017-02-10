Членосос на АМР

dragon_dances У него успех и номера АМР, а вы нищеброды.

А вообще это обычные русские будни. Каждый стремится залезть повыше откуда можно будет славно высраться на соотечественников за все предыдущие годы прожитые в России. Ответить

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badhop Я как понимаю у многих бывших актеров проблемы с поведением на дороге. Наверное отпечаток профессии. Ответить

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dragon_dances Кстати, надо заметить, что многие активисты ведут себя ничуть не лучше мудаков за рулём. Тот же Стопхам прекрасно демонстрирует какая мразь занимается так сказать борьбой за чего-то там. Ответить

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andreyblaze Вот какой комментарий под этим не напиши, всё равно уголовная статья. Ответить

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_sudar А чо зассал? Марк Варшавер - хуй. Ответить

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gavrikovalexxxx Автобыдло - главное зло страны! Ответить

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dragon_dances Главное зло этой страны - её население. Абсолютно неспособные к самоуважению инфантильные мудаки, которые всю жизнь выстраивают вокруг примитивных понтов. Ответить

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vaksal Грамоту (не) дадут.



Edited at 2017-02-10 07:20 (UTC) Ответить



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sirius_k82 А тротуарная плитка то говно. Вроде только реконструкцию делали. Ответить

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taxfree12 быдло.Просто быдло. Слыхали как он оправдывается? Мол приехал разгружать буклеты. LOL Директор театра теперь сам возит и сам! разгружает буклеты. Если он идиот, то как назвать тех кто ему верит? Ответить

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Не верю! Nick Bel Да, с актёрским мастерством у директора Ленкома явно беда. Отыграть простенькую сценку убедительно не смог. Как такой человек может управлять театром? Уволить за профнепригодность срочно! Пусть улицы метёт. Ответить

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murzikcot Пичаль-беда. Марк Варшавер не удержался и таки отсосал один член,хотя почему пичаль может ему это понравилось и на одном он теперь не остановиться а мы его запомним как членососа. Ответить



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Татьяна Иванова Один член? Это вы ему льстите) он пережил стольких вождей и всегда был в фаворе) Ответить

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Roman Romanov Теория разбитых окон. Когда вокруг все так ведут себя - то нормой становится такое поведение.

Был бы Сталин жив, этого холопа, что карете проехать не дал, ещё и расстреляли бы. Ответить

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pavel_register да, а потом бы потомки писали о кровавом режиме и безвинно расстрелянных людях. Ответить



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kaklo_fob Теперь у него погоняло членосос

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supmaxgreat Развалили страну инженеров и врачей! Получили либерастскую мечту - страну торгашей и смрада. И виноваты во всем либералы и Чубайс. Ответить

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pavel_register Современная творческая интеллигенция, хули вы хотите. Ответить

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ирина андриянова ну какая же современная ?) "Уйди, уйди, тебя я ненавижу, - продолжал Васисуалий, раскачиваясь, как старый еврей на молитве, -- ты гнида жалкая и мерзкая притом. Не инженер ты -- хам, мерзавец, сволочь, ползучий гад и сутенер притом!" Узнаете?) Ответить

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imihajlov Да, не надо оскорблять честных членососов! Они никогда не будут по тротуарам ездить! Ответить



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maxho_ufa амр же не продаётся вроде, или это екх и ооо? Ответить

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vstarykh 77 регион - обычный, покупай/продавай/дари.. Ответить

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shuldickov2013 Вот и неси после этого искусство в массы... Неблагодарные морлоки! Он же весь в искусстве, ему не до земных мелочей! Как можно быть такими не возвышенными и противными?!!!! Ответить



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moscoww Видать сосет тоже искуссно: по гланды глотает!

Варшавер - хуесос! Это навсегда. Ответить

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Вася Петров Как он с выражением говорит - Паскуда ты паршивая..

Чувствуется, что в театре работает. Ответить

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Klaus Westhoffen чо то русня совсем распоясалась!

господ своих перестали уважать

пора уже кадыровцев вводить в Москву Ответить

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ВЫ ВСЕ ЕМУ ПРОСТО ЗАВИДУЕТЕ. АМР!! А ЧЕГО ДОБИЛСЯ ТЫ gnom_veseliy ВЫ ВСЕ ЕМУ ПРОСТО ЗАВИДУЕТЕ. У НЕГО АМР А ЧЕГО ДОБИЛСЯ ТЫ?



Edited at 2017-02-10 14:03 (UTC) Ответить



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kindzadzaa Думаю эту тему уже сполна обсосали в посте про автобыдло Ответить



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dipoper Да любит наш народ дать виртуальной пясды с безопасного расстояния.



Выпустить пар в гудок, чтобы потом есличё покорно расступиться и... опять выпустить.



Так что кто тут реальный членосос - вполне очевидно.



Edited at 2017-02-10 10:37 (UTC) Ответить

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8unknown8 Илья, молодец, что распространяешь такие "подвиги" наших уважаемых соотечественников. Ответить

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concluder Едет себе дядька и х с ним, если у полиции нет к нему претензий. Мальчик еще хуже него Павлик Морозов. Ответить



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semashko74 Почему-то я иногда начинаю понимать майданутых с их мусорной люстрацией. Ответить

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igorek44 кого они там люстрировали? мелочь всякую, а рыбешка покрупней как ставила их раком, так и ставит Ответить

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Alex Koroviev еще одна заказуха от Варламов и С ? Ответить



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Не надо блеять про заказуху. basilisk Думаешь, Варшавер специально для Варламова этот спектакль разыграл?



Edited at 2017-02-10 09:31 (UTC) Ответить

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evguseek Костя молодец, что не отошёл, Илья молодец, что предал огласке.

А я тут с муд..ом на кайене пообщался, есть любители парковаться на пешпереходе за Рижским рынком, около платформы Ржевская. Я жду своего пешеходного зеленого (стою перед авто), товарищ уверенной походкой взгромождается на водительское сидение, сначала поморгал, потом погудел, на что я ему вежливо показал на красный, мол будет зеленый, я пройду и ты поедешь. Тоже приоткрыл дверь, начал чего-то мямлить, я перестал на него внимание обращать, дождался зеленого и пошёл.

Учить дураков надо, может когда-нибудь они поймут, что дураки, а то может и не догадываются. Ответить

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tremendouz Вот так и просыпаются на утро знаменитыми. Ответить



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yasensvet Для таких людей, как этот пацан-пешеход надо отдельную премию создать.

Можно назвать - "Отойди сопляк", или "Ничтожный человек Award", вот и Варшаверу будет слава на века.



Edited at 2017-02-10 13:54 (UTC) Ответить

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alexandr_panov А я бы не сдержася и ёбнул бы разок-другой по этой морде, особенно, когда эта мразь руки распускать начала. Ответить

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pavel_register можно проще - пусть едет, но вслед камушек в заднее стекло запулить. Ответить

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igorek44 подставил он Марка Анатольича. придется теперь ему его отмазывать Ответить

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Дмитрий Касимов Своим борзым поведением это Варшавермер хорошенько ливанул масла в огонь российского антисемитизма. Пусть потом наши евреи не плачутся, что их у нас в стране мягко говоря недолюбливают. Постоянно косячат, а потом сопли на кулачёк наматывают какие они всеми угнетаемые, бедные и несчастные. Ответить

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howk Представляю, какие сейчас начнутся маневры. Скажут что он там при смерти был и его везли в больницу, или что-нибудь типа того. Ответить

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wladislawmsk Не, сейчас поумнели, поняли, что не надо отмазывать пидораса, а лучше делать вид, что ничего не было. Но сам пидорас, скорее всего, не усидит молчанке как в машине не усидел, тоже вылезет и начнет подливать раздавая комментарии, как он ехал, никого не трогал, а какой-то урод стоял на дороге и не пропускал уважаемого деятеля. Ответить

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musatych Однажды больше 10 лет назад тоже пытался не пропустить БЧД на тротуаре. Водитель тоже был страшно возмущён и ругался в гораздо более хлёстких выражениях. Через много лет по фотографиям в прессе понял, что это мог быть Дед Хасан (но мог и не быть, смартфонов тогда ещё не было, а память подводит). Но даже он не позволил себе рукоприкладства. Ответить

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