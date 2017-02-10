Членосос на АМР
"Человек может построить тысячу мостов, но при этом отсосать один член, и тогда в памяти потомков он останется не как великий архитектор, а как членосос".
х/ф "Бей в кость"
Эта цитата как нельзя лучше подходит к ситуации вокруг Марка Варшавера – директора столичного театра Ленком. Марк – уважаемый человек! Он носит титул заслуженного деятеля искусств России, награждён орденами "За заслуги перед Отечеством" IV и III степени, Орденом Александра Невского, Орденом Дружбы.
И тут уважаемый человек покупает себе Toyota Land Cruiser с госномерами А263МР77 – и что-то в его голове щелкает...
Вот он уже объезжает пробку по трамвайным путям:
Вот совершает рецидив:
А вчера он едет из своего театра по Малой Дмитровке прямо по тротуару, распугивая пешеходов.
Народ покорно расступается, никто не хочет связываться с охуевшим мудаком, но один из пешеходов, Константин Коновалов, не пропускает внедорожник.
"Да в целом всё на видео видно. Просто шёл по Малой Дмитровке близ Ленкома, навстречу машина по тротуару. Все прохожие расступаются покорно, даже мужчина с коляской (он на первом видео) пытается разъехаться с трудом. А я остановился, не стал отходить и начал снимать на всякий случай. Но у меня телефон разряжен был, поэтому первое видео обрывается в тот момент, когда к зарядке его подключаю. Потом вышел мужчина схватил меня и стукнул в ухо не сильно, вскользь. Я его оттолкнул. Неприятные ощущения. Этот мужчина явно чувствует себя выше других. Если бы с самого начала он вежливо извинился бы, я думаю, инцидент был бы исчерпан и я пропустил бы машину сразу".
На видео видно, как из машины высовывается пожилой мужчина, который очень похож на Марка Варшавера, а Life утверждает что именно он ездит на этой машине. И начинает отчитывать пешехода, который перед барином не преклонил колена:
"Как тебе не стыдно, ты молодой человек, а ведёшь себя как последний подонок, как ничтожный мальчик больной".
Видно, что человек чувствует себя совершенно безнаказанно. Он не стесняется не только ехать по тротуару, он ещё возмущен, что кто-то этим недоволен. Я не знаю, что происходит в голове у этого человека. Может быть, госномера так вскружили ему голову, может быть, у него есть влиятельные друзья, и он уверен, что его отмажут от любых проблем.
И, возможно, он прав. Наверняка влиятельные знакомые в правительстве или полиции прикроют его, а знакомые журналисты замнут скандал в СМИ. Потому что потом влиятельные знакомые попросят Марка подписать какое-нибудь важное письмо от лица деятелей культуры или снять с репертуара неугодный спектакль, и он не останется в стороне.
Когда он ехал по тротуару, там было много людей, все покорно расступались, а один не отошел, не испугался, не придумал оправдание, почему он должен перед этим говном с госномерами кланяться. И все титулы заслуженного деятеля искусств России перестали что-то значить. Потому что перед нами из машины вылезло какое-то блеющее существо, испытывать уважение к которому невозможно, несмотря на все заслуги.
Распространите это видео, мне кажется, человек заслужил новую награду и новый титул.
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Можно матом?
А вообще это обычные русские будни. Каждый стремится залезть повыше откуда можно будет славно высраться на соотечественников за все предыдущие годы прожитые в России.
Edited at 2017-02-10 07:20 (UTC)
Не верю!
Был бы Сталин жив, этого холопа, что карете проехать не дал, ещё и расстреляли бы.
Варшавер - хуесос! Это навсегда.
Чувствуется, что в театре работает.
господ своих перестали уважать
пора уже кадыровцев вводить в Москву
ВЫ ВСЕ ЕМУ ПРОСТО ЗАВИДУЕТЕ. АМР!! А ЧЕГО ДОБИЛСЯ ТЫ
Edited at 2017-02-10 14:03 (UTC)
Выпустить пар в гудок, чтобы потом есличё покорно расступиться и... опять выпустить.
Так что кто тут реальный членосос - вполне очевидно.
Edited at 2017-02-10 10:37 (UTC)
Не надо блеять про заказуху.
Edited at 2017-02-10 09:31 (UTC)
А я тут с муд..ом на кайене пообщался, есть любители парковаться на пешпереходе за Рижским рынком, около платформы Ржевская. Я жду своего пешеходного зеленого (стою перед авто), товарищ уверенной походкой взгромождается на водительское сидение, сначала поморгал, потом погудел, на что я ему вежливо показал на красный, мол будет зеленый, я пройду и ты поедешь. Тоже приоткрыл дверь, начал чего-то мямлить, я перестал на него внимание обращать, дождался зеленого и пошёл.
Учить дураков надо, может когда-нибудь они поймут, что дураки, а то может и не догадываются.
Можно назвать - "Отойди сопляк", или "Ничтожный человек Award", вот и Варшаверу будет слава на века.
Edited at 2017-02-10 13:54 (UTC)