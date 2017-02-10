Членосос на АМР



"Человек может построить тысячу мостов, но при этом отсосать один член, и тогда в памяти потомков он останется не как великий архитектор, а как членосос".

х/ф "Бей в кость"


Эта цитата как нельзя лучше подходит к ситуации вокруг Марка Варшавера – директора столичного театра Ленком. Марк – уважаемый человек! Он носит титул заслуженного деятеля искусств России, награждён орденами "За заслуги перед Отечеством" IV и III степени, Орденом Александра Невского, Орденом Дружбы.

И тут уважаемый человек покупает себе Toyota Land Cruiser с госномерами А263МР77 – и что-то в его голове щелкает...



Вот он уже объезжает пробку по трамвайным путям:


Вот совершает рецидив:


А вчера он едет из своего театра по Малой Дмитровке прямо по тротуару, распугивая пешеходов.


Народ покорно расступается, никто не хочет связываться с охуевшим мудаком, но один из пешеходов, Константин Коновалов, не пропускает внедорожник.
"Да в целом всё на видео видно. Просто шёл по Малой Дмитровке близ Ленкома, навстречу машина по тротуару. Все прохожие расступаются покорно, даже мужчина с коляской (он на первом видео) пытается разъехаться с трудом. А я остановился, не стал отходить и начал снимать на всякий случай. Но у меня телефон разряжен был, поэтому первое видео обрывается в тот момент, когда к зарядке его подключаю. Потом вышел мужчина схватил меня и стукнул в ухо не сильно, вскользь. Я его оттолкнул. Неприятные ощущения. Этот мужчина явно чувствует себя выше других. Если бы с самого начала он вежливо извинился бы, я думаю, инцидент был бы исчерпан и я пропустил бы машину сразу".


На видео видно, как из машины высовывается пожилой мужчина, который очень похож на Марка Варшавера, а Life утверждает что именно он ездит на этой машине. И начинает отчитывать пешехода, который перед барином не преклонил колена:
"Как тебе не стыдно, ты молодой человек, а ведёшь себя как последний подонок, как ничтожный мальчик больной".


Видно, что человек чувствует себя совершенно безнаказанно. Он не стесняется не только ехать по тротуару, он ещё возмущен, что кто-то этим недоволен. Я не знаю, что происходит в голове у этого человека. Может быть, госномера так вскружили ему голову, может быть, у него есть влиятельные друзья, и он уверен, что его отмажут от любых проблем.

И, возможно, он прав. Наверняка влиятельные знакомые в правительстве или полиции прикроют его, а знакомые журналисты замнут скандал в СМИ. Потому что потом влиятельные знакомые попросят Марка подписать какое-нибудь важное письмо от лица деятелей культуры или снять с репертуара неугодный спектакль, и он не останется в стороне.

Когда он ехал по тротуару, там было много людей, все покорно расступались, а один не отошел, не испугался, не придумал оправдание, почему он должен перед этим говном с госномерами кланяться. И все титулы заслуженного деятеля искусств России перестали что-то значить. Потому что перед нами из машины вылезло какое-то блеющее существо, испытывать уважение к которому невозможно, несмотря на все заслуги.

Распространите это видео, мне кажется, человек заслужил новую награду и новый титул.
Всё самое свежее я теперь публикую в Телеграм-канале. Подписывайтесь!

А чтобы не пропускать мои посты, подключитесь к Телеграм-боту

И про Твиттер не забывайте...

... и ещё Инстаграм! 👍

Tags: , , ,
promo varlamov.ru november 17, 2011 20:24 145
Buy for 2 000 tokens
Реклама в этом блоге
В этом блоге можно разместить рекламный пост. Ежемесячная аудитория – более 1,5 млн. уникальных посетителей. Для тех, кто просто хочет скачать прайс, есть эта ссылка. Для тех, кто хочет посмотреть полную презентацию со статистикой, портретом аудитории и моими предложениями по рекламе,…
  • Комментарии (737)
    • :
    ← назад
    вперёд →
    dragon_dances
    У него успех и номера АМР, а вы нищеброды.
    А вообще это обычные русские будни. Каждый стремится залезть повыше откуда можно будет славно высраться на соотечественников за все предыдущие годы прожитые в России.
    dragon_dances
    Кстати, надо заметить, что многие активисты ведут себя ничуть не лучше мудаков за рулём. Тот же Стопхам прекрасно демонстрирует какая мразь занимается так сказать борьбой за чего-то там.
    dragon_dances
    Главное зло этой страны - её население. Абсолютно неспособные к самоуважению инфантильные мудаки, которые всю жизнь выстраивают вокруг примитивных понтов.
    taxfree12
    быдло.Просто быдло. Слыхали как он оправдывается? Мол приехал разгружать буклеты. LOL Директор театра теперь сам возит и сам! разгружает буклеты. Если он идиот, то как назвать тех кто ему верит?
    Не верю!
    Nick Bel
    Да, с актёрским мастерством у директора Ленкома явно беда. Отыграть простенькую сценку убедительно не смог. Как такой человек может управлять театром? Уволить за профнепригодность срочно! Пусть улицы метёт.
    murzikcot
    Пичаль-беда. Марк Варшавер не удержался и таки отсосал один член,хотя почему пичаль может ему это понравилось и на одном он теперь не остановиться а мы его запомним как членососа.
    Roman Romanov
    Теория разбитых окон. Когда вокруг все так ведут себя - то нормой становится такое поведение.
    Был бы Сталин жив, этого холопа, что карете проехать не дал, ещё и расстреляли бы.
    pavel_register
    да, а потом бы потомки писали о кровавом режиме и безвинно расстрелянных людях.
    supmaxgreat
    Развалили страну инженеров и врачей! Получили либерастскую мечту - страну торгашей и смрада. И виноваты во всем либералы и Чубайс.
    ирина андриянова
    ну какая же современная ?) "Уйди, уйди, тебя я ненавижу, - продолжал Васисуалий, раскачиваясь, как старый еврей на молитве, -- ты гнида жалкая и мерзкая притом. Не инженер ты -- хам, мерзавец, сволочь, ползучий гад и сутенер притом!" Узнаете?)
    imihajlov
    Да, не надо оскорблять честных членососов! Они никогда не будут по тротуарам ездить!
    shuldickov2013
    Вот и неси после этого искусство в массы... Неблагодарные морлоки! Он же весь в искусстве, ему не до земных мелочей! Как можно быть такими не возвышенными и противными?!!!!
    ВЫ ВСЕ ЕМУ ПРОСТО ЗАВИДУЕТЕ. АМР!! А ЧЕГО ДОБИЛСЯ ТЫ
    gnom_veseliy
    ВЫ ВСЕ ЕМУ ПРОСТО ЗАВИДУЕТЕ. У НЕГО АМР А ЧЕГО ДОБИЛСЯ ТЫ?

    Edited at 2017-02-10 14:03 (UTC)
    dipoper
    Да любит наш народ дать виртуальной пясды с безопасного расстояния.

    Выпустить пар в гудок, чтобы потом есличё покорно расступиться и... опять выпустить.

    Так что кто тут реальный членосос - вполне очевидно.

    Edited at 2017-02-10 10:37 (UTC)
    concluder
    Едет себе дядька и х с ним, если у полиции нет к нему претензий. Мальчик еще хуже него Павлик Морозов.
    Не надо блеять про заказуху.
    basilisk
    Думаешь, Варшавер специально для Варламова этот спектакль разыграл?

    Edited at 2017-02-10 09:31 (UTC)
    evguseek
    Костя молодец, что не отошёл, Илья молодец, что предал огласке.
    А я тут с муд..ом на кайене пообщался, есть любители парковаться на пешпереходе за Рижским рынком, около платформы Ржевская. Я жду своего пешеходного зеленого (стою перед авто), товарищ уверенной походкой взгромождается на водительское сидение, сначала поморгал, потом погудел, на что я ему вежливо показал на красный, мол будет зеленый, я пройду и ты поедешь. Тоже приоткрыл дверь, начал чего-то мямлить, я перестал на него внимание обращать, дождался зеленого и пошёл.
    Учить дураков надо, может когда-нибудь они поймут, что дураки, а то может и не догадываются.
    yasensvet
    Для таких людей, как этот пацан-пешеход надо отдельную премию создать.
    Можно назвать - "Отойди сопляк", или "Ничтожный человек Award", вот и Варшаверу будет слава на века.

    Edited at 2017-02-10 13:54 (UTC)
    Дмитрий Касимов
    Своим борзым поведением это Варшавермер хорошенько ливанул масла в огонь российского антисемитизма. Пусть потом наши евреи не плачутся, что их у нас в стране мягко говоря недолюбливают. Постоянно косячат, а потом сопли на кулачёк наматывают какие они всеми угнетаемые, бедные и несчастные.
    howk
    Представляю, какие сейчас начнутся маневры. Скажут что он там при смерти был и его везли в больницу, или что-нибудь типа того.
    wladislawmsk
    Не, сейчас поумнели, поняли, что не надо отмазывать пидораса, а лучше делать вид, что ничего не было. Но сам пидорас, скорее всего, не усидит молчанке как в машине не усидел, тоже вылезет и начнет подливать раздавая комментарии, как он ехал, никого не трогал, а какой-то урод стоял на дороге и не пропускал уважаемого деятеля.
    musatych
    Однажды больше 10 лет назад тоже пытался не пропустить БЧД на тротуаре. Водитель тоже был страшно возмущён и ругался в гораздо более хлёстких выражениях. Через много лет по фотографиям в прессе понял, что это мог быть Дед Хасан (но мог и не быть, смартфонов тогда ещё не было, а память подводит). Но даже он не позволил себе рукоприкладства.
  • Комментарии (737)
    • :
    ← назад
    вперёд →