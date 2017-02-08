Сингапур: как тут живут люди
Путевые заметки, день 1
Сложно! Жизнь в Сингапуре – это постоянный стресс 😫! Количество тормозов превышает средний показатель по миру. В сфере обслуживания здесь сидят роботы. Если что-то не соответствует инструкции, робот зависает. Есть даже такое понятие "kennot", от английского "cannot". Это когда какой-нибудь работник сферы услуг говорит, что не может для вас что-то сделать, потому что "не положено".
Представьте: есть в меню в каком-нибудь кафе два вида овсяной каши. Одна с малиновым вареньем, другая с клубничным. А ты хочешь к ложке одного варенья добавить ещё ложку другого, чтобы веселее было. У нас бы с этим проблем не было, в крайнем случае с тебя взяли бы рублей 70 за второй топпинг. Но если ты попросишь об этом же сингапурского официанта, он обязательно скажет тебе: "No, no, kennot!"
Или, допустим, ты, заселяясь в отель, хочешь вызвать обслуживание номеров, чтобы лишний раз удостовериться в чистоте ободка унитаза. Ответом будет, конечно, "kennot".
Поменять товар в магазине – целая проблема. Если ты придёшь с чеком и просто попросишь заменить свою покупку, ты снова услышишь "kennot". Тебе придётся заполнить какую-то форму, получить по ней свои деньги назад и затем на них купить такой же товар. Ускорить процесс никак нельзя!
Все местные работники сферы услуг отказываются брать на себя ответственность за то, что чётко не прописано в инструкции. Даже несмотря на то, что какая-то несложная мелочь могла бы добавить баллов их заведению. Либо им лень, либо они боятся вылететь с работы за нестрогое выполнение указаний своего менеджера.
Утро началось с того, что меня не заселили в отель раньше времени, хотя предварительно обещали ранний въезд, если будут свободные номера. Свободные номера были, но за стойкой в 7 утра стоял филиппинский робот, который завис в ответ на предложение выдать мне ключи от номера пораньше. Призвать его к благоразумию не получилось. То есть даже предложение оплатить дополнительную ночь не сработало. "Ночь уже прошла, сэр!"
Злой и уставший, я в 7 утра пошел гулять по Сингапуру...
01. Город активно строится! За год, что меня тут не было, возвели много новых небоскребов ) Темпы как в Китае!
02. Кажется, дождь собирается...
03. Спальные районы Сингапура утопают в зелени.
04. Старый город и новая архитектура. Неплохо встраивают.
05. Сингапур 50-х
06. Самый шик – жить в своем доме. Купить землю без проблем могут только граждане. Те, у кого есть ВНЖ, могут послать запрос на покупку земли, но обычно получают отказ или вообще не получают никакого ответа. Хороший дом стоит около 4 миллионов долларов. Строить что-то своё сложно: много инженерных правил и ограничений, очень дорогие подземные работы и всё, что связано с сетями, строгие ограничения на шумные работы и т.д.
07. Зато живешь в раю.
08. Старые особняки
09. Мило.
10. Это дом типа "semi-detached", то есть он разбит на две стороны, у каждой из которых свой хозяин. Каждая его половина стоит 3-3,5 млн сингапурских долларов (от 125 миллионов рублей).
11. На крыше дома между двумя слуховыми окошками можно увидеть нечто похожее на туристическую "пенку". На самом деле это водонагреватель.
12. А вот новые дома. Огромные вылеты кровли сделаны для создания искусственной тени в патио на втором этаже.
13. Красиво. Что-то подобное я хотел себе построить.
14. Ещё современная архитектура.
15.
16. Глухие ставни на солнечной стороне защищают жильцов от прямых лучей.
17. Кто-то строит себе дом.
18. Улицы в районах с частными домами.
19. Иногда по тротуару сложно пройти из-за обилия зелени. А когда кто-нибудь ещё и мусорный бак выставляет, то пройти в принципе невозможно.
20. Есть мнение, что в Сингапуре очень чисто. Еще с советских времен все помнят, что за выброшенную жвачку в Сингапуре большой штраф. И что мы видим?.. А-А-А-А! МУСОР НА ТРОТУАРЕ!
21. Ладно, если есть деньги, можно жить в модном жилом комплексе.
22. Новые красивые дома
23. Стеклянный забор, озеленение
24. Закрытая территория
25. Внутри – сказка...
26. Бассейны, площадки – живёшь как в пятизвёздочном отеле. Про новые жилые комплексы Сингапура я сделаю отдельный пост. Квартирка тут стоит от миллиона долларов.
27. Пешеходам в Сингапуре приходится страдать. Внеуличные переходы тут часто дублируются зебрами, но они всё равно провоцируют людей перебегать дорогу. Какая-нибудь старушка с клюкой ни за что не полезет два пролёта вверх и потом ещё столько же вниз.
28. Вот тут видно, что женщина переходит дорогу там, где нет никакой зебры. Хотя могла бы быть.
29. Если денег немного, живешь в домах HDB. Это дома, построенные по программе Housing & Development Board, то есть департамента жилищного строительства и развития правительства Сингапура. По сути это социальное жильё, которое начали массово строить в 60-е, чтобы избавить Сингапур от лачуг и трущоб. Сейчас в домах HDB живут более 80% сингапурцев, то есть как минимум 4,5 миллиона человек.
Цены на дома HDB фиксированные – чтобы купить квартиру в государственном доме, надо отстоять очередь. Причем покупать могут только граждане. Если у тебя вид на жительство, то надо 5 лет подождать. Для неграждан есть ещё одно правило: ты не можешь одновременно владеть квартирой в HDB и какой-либо ещё недвижимостью. Получить недорогую квартирку и сдавать её тоже не получится: по закону сдавать квартиру целиком в жилых комплексах HDB запрещено. Ты можешь сдавать только отдельную комнату.
30. Рядом с большинством ЖК построены многоуровневые паркинги. Но парковочные места принадлежат государству, и владельцы квартир должны за них платить. В лучшем случае можно купить абонемент на месяц.
31. На первом этаже в доме – общая зона: там отмечают свадьбы, проводят поминки и так далее.
32. Помимо многоэтажных паркингов, есть ещё обычные парковки во дворах. Здесь слоты маркированы белой линией, значит, это временная парковка, и парковаться тут может любой при условии оплаты и в определённые часы. Стоить может от 50 центов в час (примерно 21 рубль) или 4 долларов за ночь (167 рублей). В спальных районах во дворах домов парковки везде платные, но в принципе на окраинах Сингапура попадаются и бесплатные парковки.
33. Во дворах попадаются спортплощадки.
34. Многие местные хранят велосипеды на балконах, хотя есть и уличные велопарковки. Но с них велосипеды иногда крадут. Да, даже в Сингапуре.
35. На улицах Сингапура парковок почти нет. Зато есть специальная разметка, побуждающая водителя смотреть по сторонам и сбрасывать скорость: здесь возможен выход пешехода на дорогу. Ну и предупреждение о лежачем полицейском.
36. На улицах особо не разгонишься, то и дело попадаются лежачие полицейские и приподнятые пешеходные переходы. Их как раз называют словом "hump".
37. Сингапурские бабушки ждут автобус. Вернее, не совсем бабушки. Сингапурских женщин среднего возраста называют "aunties", а мужчин – "uncles". Так что тут сплошные тётушки и дядюшки.
38. Местный Дептранс и его маскот Обходительная Гленда, которая советует пассажирам быть чуткими и внимательными друг к другу. Здесь, например, рекомендуется перед посадкой в транспорт формировать очередь и пропускать выходящих пассажиров.
39. Сингапур пытается вытащить горожан из личных автомобилей. Крутая реклама: "Устал от пробок? Езжай поездом!" И дальше: "Ходи пешком, езди на велосипеде, бери такси, пользуйся общественным транспортом".
40. Очень крутая идея! Сингапурским пенсионерам и инвалидам выдают специальные карточки для неспешного перехода улицы. Они прикладывают такую карточку к датчику на светофоре, и зелёный свет горит для них дольше. Восхитительно!
41. Советуют брать такси, а не садиться пьяным за руль. Для агитации используют многоцветные дисплеи, ночью они 6-7 цветов могут отображать.
42. Это такие баки-мангалы, которые нужны для того, чтобы в Китайский Новый год и некоторые другие праздники сжигать в них ритуальные деньги (они же "золотая бумага", цзиньчжи). Ритуальные деньги китайцам нужны в качестве подарка умершим родственникам.
43. Администрация советует пользоваться этими баками аккуратно и не мусорить. Такие баки стоят перед всеми домами HDB.
44. Но всё равно многие сингапурцы жгут свои записки прямо на газонах ( Хотя местные утверждают, что это "ветром нанесло"!
45. Это здание "Солярис" в сингапурском наукограде Fusionopolis. Здание получило "платиновый" сертификат за экономию энергии (на 36% по сравнению с аналогами) и экологичность.
46. На "Солярисе" высажено 8000 кв. метров растений – больше, чем поместилось бы на территории, где стоит здание, до его постройки. Озеленение зданий – одно из требований современной сингапурской архитектуры. Оно нужно для того, чтобы во время дождей приостанавливать массу воды, которая в ином случае быстро заполнила бы канализацию. А так значительное количество воды остаётся на деревьях и с них потом испаряется.
47. Тут хорошо видны солнечные панели, которые обеспечивают "Солярис" энергией.
48. Сейчас в Сингапуре строят новый гигантский порт в районе Туас, и туда переносят часть старых дизельных кранов. В будущем порт планируется оснастить автоматическими кранами.
49. Китайский Новый год уже прошёл, но украшения пока не убрали.
50. Настоящий Сингапур выглядит так. Это район Гейланг.
51. Вечером пошёл есть чили-краба. Крутой ресторан, куда ходят местные. Здесь нет скатертей и официанты без фраков, зато очень вкусно. Ресторан расположен прямо на парковке, так что важно не попасть под машину, пока идешь в туалет.
52. Вечером всегда очередь.
53. Свежая рыбка, лобстеры и крабы. Краб стоит $80 за килограмм (3 343 рубля). Своего краба ты выбираешь сам )
54. А вот и крабики!
55. На кухне чистота.
56. Атмосфера демократичная. Люди собираются семьями, приходят сюда со своими родителями, потому что китайская новогодняя неделя ещё не закончилась.
57. Отличное завершение вечера )
Всё, завтра лечу в Бруней! Не пропустите!
Сложно! Жизнь в Сингапуре – это постоянный стресс 😫! Количество тормозов превышает средний показатель по миру. В сфере обслуживания здесь сидят роботы. Если что-то не соответствует инструкции, робот зависает. Есть даже такое понятие "kennot", от английского "cannot". Это когда какой-нибудь работник сферы услуг говорит, что не может для вас что-то сделать, потому что "не положено".
Представьте: есть в меню в каком-нибудь кафе два вида овсяной каши. Одна с малиновым вареньем, другая с клубничным. А ты хочешь к ложке одного варенья добавить ещё ложку другого, чтобы веселее было. У нас бы с этим проблем не было, в крайнем случае с тебя взяли бы рублей 70 за второй топпинг. Но если ты попросишь об этом же сингапурского официанта, он обязательно скажет тебе: "No, no, kennot!"
Или, допустим, ты, заселяясь в отель, хочешь вызвать обслуживание номеров, чтобы лишний раз удостовериться в чистоте ободка унитаза. Ответом будет, конечно, "kennot".
Поменять товар в магазине – целая проблема. Если ты придёшь с чеком и просто попросишь заменить свою покупку, ты снова услышишь "kennot". Тебе придётся заполнить какую-то форму, получить по ней свои деньги назад и затем на них купить такой же товар. Ускорить процесс никак нельзя!
Все местные работники сферы услуг отказываются брать на себя ответственность за то, что чётко не прописано в инструкции. Даже несмотря на то, что какая-то несложная мелочь могла бы добавить баллов их заведению. Либо им лень, либо они боятся вылететь с работы за нестрогое выполнение указаний своего менеджера.
Утро началось с того, что меня не заселили в отель раньше времени, хотя предварительно обещали ранний въезд, если будут свободные номера. Свободные номера были, но за стойкой в 7 утра стоял филиппинский робот, который завис в ответ на предложение выдать мне ключи от номера пораньше. Призвать его к благоразумию не получилось. То есть даже предложение оплатить дополнительную ночь не сработало. "Ночь уже прошла, сэр!"
Злой и уставший, я в 7 утра пошел гулять по Сингапуру...
01. Город активно строится! За год, что меня тут не было, возвели много новых небоскребов ) Темпы как в Китае!
02. Кажется, дождь собирается...
03. Спальные районы Сингапура утопают в зелени.
04. Старый город и новая архитектура. Неплохо встраивают.
05. Сингапур 50-х
06. Самый шик – жить в своем доме. Купить землю без проблем могут только граждане. Те, у кого есть ВНЖ, могут послать запрос на покупку земли, но обычно получают отказ или вообще не получают никакого ответа. Хороший дом стоит около 4 миллионов долларов. Строить что-то своё сложно: много инженерных правил и ограничений, очень дорогие подземные работы и всё, что связано с сетями, строгие ограничения на шумные работы и т.д.
07. Зато живешь в раю.
08. Старые особняки
09. Мило.
10. Это дом типа "semi-detached", то есть он разбит на две стороны, у каждой из которых свой хозяин. Каждая его половина стоит 3-3,5 млн сингапурских долларов (от 125 миллионов рублей).
11. На крыше дома между двумя слуховыми окошками можно увидеть нечто похожее на туристическую "пенку". На самом деле это водонагреватель.
12. А вот новые дома. Огромные вылеты кровли сделаны для создания искусственной тени в патио на втором этаже.
13. Красиво. Что-то подобное я хотел себе построить.
14. Ещё современная архитектура.
15.
16. Глухие ставни на солнечной стороне защищают жильцов от прямых лучей.
17. Кто-то строит себе дом.
18. Улицы в районах с частными домами.
19. Иногда по тротуару сложно пройти из-за обилия зелени. А когда кто-нибудь ещё и мусорный бак выставляет, то пройти в принципе невозможно.
20. Есть мнение, что в Сингапуре очень чисто. Еще с советских времен все помнят, что за выброшенную жвачку в Сингапуре большой штраф. И что мы видим?.. А-А-А-А! МУСОР НА ТРОТУАРЕ!
21. Ладно, если есть деньги, можно жить в модном жилом комплексе.
22. Новые красивые дома
23. Стеклянный забор, озеленение
24. Закрытая территория
25. Внутри – сказка...
26. Бассейны, площадки – живёшь как в пятизвёздочном отеле. Про новые жилые комплексы Сингапура я сделаю отдельный пост. Квартирка тут стоит от миллиона долларов.
27. Пешеходам в Сингапуре приходится страдать. Внеуличные переходы тут часто дублируются зебрами, но они всё равно провоцируют людей перебегать дорогу. Какая-нибудь старушка с клюкой ни за что не полезет два пролёта вверх и потом ещё столько же вниз.
28. Вот тут видно, что женщина переходит дорогу там, где нет никакой зебры. Хотя могла бы быть.
29. Если денег немного, живешь в домах HDB. Это дома, построенные по программе Housing & Development Board, то есть департамента жилищного строительства и развития правительства Сингапура. По сути это социальное жильё, которое начали массово строить в 60-е, чтобы избавить Сингапур от лачуг и трущоб. Сейчас в домах HDB живут более 80% сингапурцев, то есть как минимум 4,5 миллиона человек.
Цены на дома HDB фиксированные – чтобы купить квартиру в государственном доме, надо отстоять очередь. Причем покупать могут только граждане. Если у тебя вид на жительство, то надо 5 лет подождать. Для неграждан есть ещё одно правило: ты не можешь одновременно владеть квартирой в HDB и какой-либо ещё недвижимостью. Получить недорогую квартирку и сдавать её тоже не получится: по закону сдавать квартиру целиком в жилых комплексах HDB запрещено. Ты можешь сдавать только отдельную комнату.
30. Рядом с большинством ЖК построены многоуровневые паркинги. Но парковочные места принадлежат государству, и владельцы квартир должны за них платить. В лучшем случае можно купить абонемент на месяц.
31. На первом этаже в доме – общая зона: там отмечают свадьбы, проводят поминки и так далее.
32. Помимо многоэтажных паркингов, есть ещё обычные парковки во дворах. Здесь слоты маркированы белой линией, значит, это временная парковка, и парковаться тут может любой при условии оплаты и в определённые часы. Стоить может от 50 центов в час (примерно 21 рубль) или 4 долларов за ночь (167 рублей). В спальных районах во дворах домов парковки везде платные, но в принципе на окраинах Сингапура попадаются и бесплатные парковки.
33. Во дворах попадаются спортплощадки.
34. Многие местные хранят велосипеды на балконах, хотя есть и уличные велопарковки. Но с них велосипеды иногда крадут. Да, даже в Сингапуре.
35. На улицах Сингапура парковок почти нет. Зато есть специальная разметка, побуждающая водителя смотреть по сторонам и сбрасывать скорость: здесь возможен выход пешехода на дорогу. Ну и предупреждение о лежачем полицейском.
36. На улицах особо не разгонишься, то и дело попадаются лежачие полицейские и приподнятые пешеходные переходы. Их как раз называют словом "hump".
37. Сингапурские бабушки ждут автобус. Вернее, не совсем бабушки. Сингапурских женщин среднего возраста называют "aunties", а мужчин – "uncles". Так что тут сплошные тётушки и дядюшки.
38. Местный Дептранс и его маскот Обходительная Гленда, которая советует пассажирам быть чуткими и внимательными друг к другу. Здесь, например, рекомендуется перед посадкой в транспорт формировать очередь и пропускать выходящих пассажиров.
39. Сингапур пытается вытащить горожан из личных автомобилей. Крутая реклама: "Устал от пробок? Езжай поездом!" И дальше: "Ходи пешком, езди на велосипеде, бери такси, пользуйся общественным транспортом".
40. Очень крутая идея! Сингапурским пенсионерам и инвалидам выдают специальные карточки для неспешного перехода улицы. Они прикладывают такую карточку к датчику на светофоре, и зелёный свет горит для них дольше. Восхитительно!
41. Советуют брать такси, а не садиться пьяным за руль. Для агитации используют многоцветные дисплеи, ночью они 6-7 цветов могут отображать.
42. Это такие баки-мангалы, которые нужны для того, чтобы в Китайский Новый год и некоторые другие праздники сжигать в них ритуальные деньги (они же "золотая бумага", цзиньчжи). Ритуальные деньги китайцам нужны в качестве подарка умершим родственникам.
43. Администрация советует пользоваться этими баками аккуратно и не мусорить. Такие баки стоят перед всеми домами HDB.
44. Но всё равно многие сингапурцы жгут свои записки прямо на газонах ( Хотя местные утверждают, что это "ветром нанесло"!
45. Это здание "Солярис" в сингапурском наукограде Fusionopolis. Здание получило "платиновый" сертификат за экономию энергии (на 36% по сравнению с аналогами) и экологичность.
46. На "Солярисе" высажено 8000 кв. метров растений – больше, чем поместилось бы на территории, где стоит здание, до его постройки. Озеленение зданий – одно из требований современной сингапурской архитектуры. Оно нужно для того, чтобы во время дождей приостанавливать массу воды, которая в ином случае быстро заполнила бы канализацию. А так значительное количество воды остаётся на деревьях и с них потом испаряется.
47. Тут хорошо видны солнечные панели, которые обеспечивают "Солярис" энергией.
48. Сейчас в Сингапуре строят новый гигантский порт в районе Туас, и туда переносят часть старых дизельных кранов. В будущем порт планируется оснастить автоматическими кранами.
49. Китайский Новый год уже прошёл, но украшения пока не убрали.
50. Настоящий Сингапур выглядит так. Это район Гейланг.
51. Вечером пошёл есть чили-краба. Крутой ресторан, куда ходят местные. Здесь нет скатертей и официанты без фраков, зато очень вкусно. Ресторан расположен прямо на парковке, так что важно не попасть под машину, пока идешь в туалет.
52. Вечером всегда очередь.
53. Свежая рыбка, лобстеры и крабы. Краб стоит $80 за килограмм (3 343 рубля). Своего краба ты выбираешь сам )
54. А вот и крабики!
55. На кухне чистота.
56. Атмосфера демократичная. Люди собираются семьями, приходят сюда со своими родителями, потому что китайская новогодняя неделя ещё не закончилась.
57. Отличное завершение вечера )
Всё, завтра лечу в Бруней! Не пропустите!
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Edited at 2017-02-08 15:09 (UTC)
И водители из них неважные.
Ведут себя как роботы, строго по инструкции.
Ебанаты, короче!
Максимум каким-нибудь 3-х колесным мопэдом обзавелся.
А в России - хренушки!
$500 - только за всякую ерунду, вроде упортебления пищи в метро )))
великолепные планировки!
дизайн!
ах, сингапур!
А в «Кафе с лотосами на холме» молоденькая официантка, одетая в серые штанишки, кепку, и футболку с логотипом сети кафе, очень старательно расставляла на столике чашки и блюдца, и ужасно нервничала.
- Мэм, не напрягайтесь так, - посоветовал ей Томпсон.
- Что неправильно? - спросила девушка, стараясь изобразить на лице служебную улыбку.
- Нет-нет, все нормально, - успокоил американец, - вы отлично справляетесь, мэм, но не надо напрягаться. Это чертовски усложняет работу. Лучше расслабьтесь, и делайте все легко.
- Вы так думаете? - с некоторым сомнением отозвалась она.
- Это можно прочесть в любой книжке по физкультуре, - сказал он.
- Стоп! - отчеканил Леметри, - Что-то не так.
- Что неправильно? - снова спросила официантка.
- Девочка, ты тут абсолютно не при чем, - сказал француз, - мне чертовски не нравится, что все полисмены, а я вижу четырех, одновременно схватились за свои рации, и что-то слушают.
- Ты думаешь, возникла какая-то серьезная проблема? – уточнила Адели.
- У здешней полиции иногда бывают экстренные оповещения… - начала официантка…
…Это действительно было экстренное оповещение. Скоростные катера портовой полиции уже неслись наперерез грузовому судну, опасно нарушившему правила движения в порту. Никто из полисменов не думал, что сейчас произойдет нечто ужасное. Просто, команда перепилась, или обкурилась. Такое уже случалось и здесь, и во многих других крупных портах Азии… Вдруг со стороны танкера-газовоза раздалась серия хлестких звонких щелков, будто пулеметная очередь. Полусферы – верхушки четырех огромных криогенных емкостей оторвались, и подпрыгнули в воздух, а корабль исчез, накрытый грандиозной шапкой из клубящегося тумана – смеси быстро испаряющегося сжиженного газа и конденсирующейся из воздуха влаги. На какую-то секунду, полицейские катера оказались как будто в зоне арктического холода. А потом это чудовищно распухшее туманное облако вспыхнуло. Те, кто оказались рядом, не успели вообще ничего почувствовать, а наблюдателей, находившихся подальше на берегу, ослепила вспышка, на фоне которой заходящее солнце показалось тусклым мячиком цвета бронзы…
…
«Вспышка на западе»! - выкрикнул Леметри формулу тревоги при ядерном взрыве. Его выкрик вызвал у Томпсона стандартную, отработанную реакцию. Оба офицера отлично использовали те секунды, которые оставались в их распоряжении до прихода ударной волны, мчащейся втрое быстрее звука. Единственным доступным укрытием был лотосовый пруд: неглубокий широкий бетонный бассейн, залитый метровым слоем воды. Оба офицера нырнули туда, утащив с собой Адели, обоих ее детей и подвернувшуюся официантку. И тут же, сверху, как будто злой великан хлопнул огромной невидимой ладонью. Это прошла ударная волна, передав перпендикулярно своему курсу лишь малую долю разрушительной силы…"
(с) Розов, цикл Меганезия.
Молодцы ребята. Очень радует количество зелени :)
докажи теперь что нет )))
Шуточка?
Это такая отсылка к твиту про "откуплюсь" по 41 рубль за доллар?
Re: Шуточка?
МУРАВЕЙНИК КОМИБЛОК
А ВОТ В МЮНХЕНЕ
- No, no, cannot, lah!
Edited at 2017-02-08 16:52 (UTC)
Сингапур это искусственное офисное пространство для выпускников MBA с зарплатой >$100k и работой на международные корпорации, а Гонконг это живой город.
Edited at 2017-02-08 16:30 (UTC)
А мог бы бабло срубить,нам их не понять.