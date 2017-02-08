Сингапур: как тут живут люди

Сложно! Жизнь в Сингапуре – это постоянный стресс 😫! Количество тормозов превышает средний показатель по миру. В сфере обслуживания здесь сидят роботы. Если что-то не соответствует инструкции, робот зависает. Есть даже такое понятие "kennot", от английского "cannot". Это когда какой-нибудь работник сферы услуг говорит, что не может для вас что-то сделать, потому что "не положено".Представьте: есть в меню в каком-нибудь кафе два вида овсяной каши. Одна с малиновым вареньем, другая с клубничным. А ты хочешь к ложке одного варенья добавить ещё ложку другого, чтобы веселее было. У нас бы с этим проблем не было, в крайнем случае с тебя взяли бы рублей 70 за второй топпинг. Но если ты попросишь об этом же сингапурского официанта, он обязательно скажет тебе: "No, no, kennot!"Или, допустим, ты, заселяясь в отель, хочешь вызвать обслуживание номеров, чтобы лишний раз удостовериться в чистоте ободка унитаза. Ответом будет, конечно, "kennot".Поменять товар в магазине – целая проблема. Если ты придёшь с чеком и просто попросишь заменить свою покупку, ты снова услышишь "kennot". Тебе придётся заполнить какую-то форму, получить по ней свои деньги назад и затем на них купить такой же товар. Ускорить процесс никак нельзя!Все местные работники сферы услуг отказываются брать на себя ответственность за то, что чётко не прописано в инструкции. Даже несмотря на то, что какая-то несложная мелочь могла бы добавить баллов их заведению. Либо им лень, либо они боятся вылететь с работы за нестрогое выполнение указаний своего менеджера.Утро началось с того, что меня не заселили в отель раньше времени, хотя предварительно обещали ранний въезд, если будут свободные номера. Свободные номера были, но за стойкой в 7 утра стоял филиппинский робот, который завис в ответ на предложение выдать мне ключи от номера пораньше. Призвать его к благоразумию не получилось. То есть даже предложение оплатить дополнительную ночь не сработало. "Ночь уже прошла, сэр!"Злой и уставший, я в 7 утра пошел гулять по Сингапуру...01. Город активно строится! За год, что меня тут не было, возвели много новых небоскребов ) Темпы как в Китае!02. Кажется, дождь собирается...03. Спальные районы Сингапура утопают в зелени.04. Старый город и новая архитектура. Неплохо встраивают.05. Сингапур 50-х06. Самый шик – жить в своем доме. Купить землю без проблем могут только граждане. Те, у кого есть ВНЖ, могут послать запрос на покупку земли, но обычно получают отказ или вообще не получают никакого ответа. Хороший дом стоит около 4 миллионов долларов. Строить что-то своё сложно: много инженерных правил и ограничений, очень дорогие подземные работы и всё, что связано с сетями, строгие ограничения на шумные работы и т.д.07. Зато живешь в раю.08. Старые особняки09. Мило.10. Это дом типа "semi-detached", то есть он разбит на две стороны, у каждой из которых свой хозяин. Каждая его половина стоит 3-3,5 млн сингапурских долларов (от 125 миллионов рублей).11. На крыше дома между двумя слуховыми окошками можно увидеть нечто похожее на туристическую "пенку". На самом деле это водонагреватель.12. А вот новые дома. Огромные вылеты кровли сделаны для создания искусственной тени в патио на втором этаже.13. Красиво. Что-то подобное я хотел себе построить.14. Ещё современная архитектура.15.16. Глухие ставни на солнечной стороне защищают жильцов от прямых лучей.17. Кто-то строит себе дом.18. Улицы в районах с частными домами.19. Иногда по тротуару сложно пройти из-за обилия зелени. А когда кто-нибудь ещё и мусорный бак выставляет, то пройти в принципе невозможно.20. Есть мнение, что в Сингапуре очень чисто. Еще с советских времен все помнят, что за выброшенную жвачку в Сингапуре большой штраф. И что мы видим?.. А-А-А-А! МУСОР НА ТРОТУАРЕ!21. Ладно, если есть деньги, можно жить в модном жилом комплексе.22. Новые красивые дома23. Стеклянный забор, озеленение24. Закрытая территория25. Внутри – сказка...26. Бассейны, площадки – живёшь как в пятизвёздочном отеле. Про новые жилые комплексы Сингапура я сделаю отдельный пост. Квартирка тут стоит от миллиона долларов.27. Пешеходам в Сингапуре приходится страдать. Внеуличные переходы тут часто дублируются зебрами, но они всё равно провоцируют людей перебегать дорогу. Какая-нибудь старушка с клюкой ни за что не полезет два пролёта вверх и потом ещё столько же вниз.28. Вот тут видно, что женщина переходит дорогу там, где нет никакой зебры. Хотя могла бы быть.29. Если денег немного, живешь в домах HDB. Это дома, построенные по программе Housing & Development Board, то есть департамента жилищного строительства и развития правительства Сингапура. По сути это социальное жильё, которое начали массово строить в 60-е, чтобы избавить Сингапур от лачуг и трущоб. Сейчас в домах HDB живут более 80% сингапурцев, то есть как минимум 4,5 миллиона человек.Цены на дома HDB фиксированные – чтобы купить квартиру в государственном доме, надо отстоять очередь. Причем покупать могут только граждане. Если у тебя вид на жительство, то надо 5 лет подождать. Для неграждан есть ещё одно правило: ты не можешь одновременно владеть квартирой в HDB и какой-либо ещё недвижимостью. Получить недорогую квартирку и сдавать её тоже не получится: по закону сдавать квартиру целиком в жилых комплексах HDB запрещено. Ты можешь сдавать только отдельную комнату.30. Рядом с большинством ЖК построены многоуровневые паркинги. Но парковочные места принадлежат государству, и владельцы квартир должны за них платить. В лучшем случае можно купить абонемент на месяц.31. На первом этаже в доме – общая зона: там отмечают свадьбы, проводят поминки и так далее.32. Помимо многоэтажных паркингов, есть ещё обычные парковки во дворах. Здесь слоты маркированы белой линией, значит, это временная парковка, и парковаться тут может любой при условии оплаты и в определённые часы. Стоить может от 50 центов в час (примерно 21 рубль) или 4 долларов за ночь (167 рублей). В спальных районах во дворах домов парковки везде платные, но в принципе на окраинах Сингапура попадаются и бесплатные парковки.33. Во дворах попадаются спортплощадки.34. Многие местные хранят велосипеды на балконах, хотя есть и уличные велопарковки. Но с них велосипеды иногда крадут. Да, даже в Сингапуре.35. На улицах Сингапура парковок почти нет. Зато есть специальная разметка, побуждающая водителя смотреть по сторонам и сбрасывать скорость: здесь возможен выход пешехода на дорогу. Ну и предупреждение о лежачем полицейском.36. На улицах особо не разгонишься, то и дело попадаются лежачие полицейские и приподнятые пешеходные переходы. Их как раз называют словом "hump".37. Сингапурские бабушки ждут автобус. Вернее, не совсем бабушки. Сингапурских женщин среднего возраста называют "aunties", а мужчин – "uncles". Так что тут сплошные тётушки и дядюшки.38. Местный Дептранс и его маскот Обходительная Гленда, которая советует пассажирам быть чуткими и внимательными друг к другу. Здесь, например, рекомендуется перед посадкой в транспорт формировать очередь и пропускать выходящих пассажиров.39. Сингапур пытается вытащить горожан из личных автомобилей. Крутая реклама: "Устал от пробок? Езжай поездом!" И дальше: "Ходи пешком, езди на велосипеде, бери такси, пользуйся общественным транспортом".40. Очень крутая идея! Сингапурским пенсионерам и инвалидам выдают специальные карточки для неспешного перехода улицы. Они прикладывают такую карточку к датчику на светофоре, и зелёный свет горит для них дольше. Восхитительно!41. Советуют брать такси, а не садиться пьяным за руль. Для агитации используют многоцветные дисплеи, ночью они 6-7 цветов могут отображать.42. Это такие баки-мангалы, которые нужны для того, чтобы в Китайский Новый год и некоторые другие праздники сжигать в них ритуальные деньги (они же "золотая бумага", цзиньчжи). Ритуальные деньги китайцам нужны в качестве подарка умершим родственникам.43. Администрация советует пользоваться этими баками аккуратно и не мусорить. Такие баки стоят перед всеми домами HDB.44. Но всё равно многие сингапурцы жгут свои записки прямо на газонах ( Хотя местные утверждают, что это "ветром нанесло"!45. Это здание "Солярис" в сингапурском наукограде Fusionopolis. Здание получило "платиновый" сертификат за экономию энергии (на 36% по сравнению с аналогами) и экологичность.46. На "Солярисе" высажено 8000 кв. метров растений – больше, чем поместилось бы на территории, где стоит здание, до его постройки. Озеленение зданий – одно из требований современной сингапурской архитектуры. Оно нужно для того, чтобы во время дождей приостанавливать массу воды, которая в ином случае быстро заполнила бы канализацию. А так значительное количество воды остаётся на деревьях и с них потом испаряется.47. Тут хорошо видны солнечные панели, которые обеспечивают "Солярис" энергией.48. Сейчас в Сингапуре строят новый гигантский порт в районе Туас, и туда переносят часть старых дизельных кранов. В будущем порт планируется оснастить автоматическими кранами.49. Китайский Новый год уже прошёл, но украшения пока не убрали.50. Настоящий Сингапур выглядит так. Это район Гейланг.51. Вечером пошёл есть чили-краба. Крутой ресторан, куда ходят местные. Здесь нет скатертей и официанты без фраков, зато очень вкусно. Ресторан расположен прямо на парковке, так что важно не попасть под машину, пока идешь в туалет.52. Вечером всегда очередь.53. Свежая рыбка, лобстеры и крабы. Краб стоит $80 за килограмм (3 343 рубля). Своего краба ты выбираешь сам )54. А вот и крабики!55. На кухне чистота.56. Атмосфера демократичная. Люди собираются семьями, приходят сюда со своими родителями, потому что китайская новогодняя неделя ещё не закончилась.57. Отличное завершение вечера )Всё, завтра лечу в Бруней! Не пропустите!