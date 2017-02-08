Сингапур: как тут живут люди

Путевые заметки, день 1


Сложно! Жизнь в Сингапуре – это постоянный стресс 😫! Количество тормозов превышает средний показатель по миру. В сфере обслуживания здесь сидят роботы. Если что-то не соответствует инструкции, робот зависает. Есть даже такое понятие "kennot", от английского "cannot". Это когда какой-нибудь работник сферы услуг говорит, что не может для вас что-то сделать, потому что "не положено".

Представьте: есть в меню в каком-нибудь кафе два вида овсяной каши. Одна с малиновым вареньем, другая с клубничным. А ты хочешь к ложке одного варенья добавить ещё ложку другого, чтобы веселее было. У нас бы с этим проблем не было, в крайнем случае с тебя взяли бы рублей 70 за второй топпинг. Но если ты попросишь об этом же сингапурского официанта, он обязательно скажет тебе: "No, no, kennot!"

Или, допустим, ты, заселяясь в отель, хочешь вызвать обслуживание номеров, чтобы лишний раз удостовериться в чистоте ободка унитаза. Ответом будет, конечно, "kennot".

Поменять товар в магазине – целая проблема. Если ты придёшь с чеком и просто попросишь заменить свою покупку, ты снова услышишь "kennot". Тебе придётся заполнить какую-то форму, получить по ней свои деньги назад и затем на них купить такой же товар. Ускорить процесс никак нельзя!

Все местные работники сферы услуг отказываются брать на себя ответственность за то, что чётко не прописано в инструкции. Даже несмотря на то, что какая-то несложная мелочь могла бы добавить баллов их заведению. Либо им лень, либо они боятся вылететь с работы за нестрогое выполнение указаний своего менеджера.

Утро началось с того, что меня не заселили в отель раньше времени, хотя предварительно обещали ранний въезд, если будут свободные номера. Свободные номера были, но за стойкой в 7 утра стоял филиппинский робот, который завис в ответ на предложение выдать мне ключи от номера пораньше. Призвать его к благоразумию не получилось. То есть даже предложение оплатить дополнительную ночь не сработало. "Ночь уже прошла, сэр!"

Злой и уставший, я в 7 утра пошел гулять по Сингапуру...



01. Город активно строится! За год, что меня тут не было, возвели много новых небоскребов ) Темпы как в Китае!


02. Кажется, дождь собирается...


03. Спальные районы Сингапура утопают в зелени.


04. Старый город и новая архитектура. Неплохо встраивают.


05. Сингапур 50-х


06. Самый шик – жить в своем доме. Купить землю без проблем могут только граждане. Те, у кого есть ВНЖ, могут послать запрос на покупку земли, но обычно получают отказ или вообще не получают никакого ответа. Хороший дом стоит около 4 миллионов долларов. Строить что-то своё сложно: много инженерных правил и ограничений, очень дорогие подземные работы и всё, что связано с сетями, строгие ограничения на шумные работы и т.д.


07. Зато живешь в раю.


08. Старые особняки


09. Мило.


10. Это дом типа "semi-detached", то есть он разбит на две стороны, у каждой из которых свой хозяин. Каждая его половина стоит 3-3,5 млн сингапурских долларов (от 125 миллионов рублей).


11. На крыше дома между двумя слуховыми окошками можно увидеть нечто похожее на туристическую "пенку". На самом деле это водонагреватель.


12. А вот новые дома. Огромные вылеты кровли сделаны для создания искусственной тени в патио на втором этаже.


13. Красиво. Что-то подобное я хотел себе построить.


14. Ещё современная архитектура.


15.


16. Глухие ставни на солнечной стороне защищают жильцов от прямых лучей.


17. Кто-то строит себе дом.


18. Улицы в районах с частными домами.


19. Иногда по тротуару сложно пройти из-за обилия зелени. А когда кто-нибудь ещё и мусорный бак выставляет, то пройти в принципе невозможно.


20. Есть мнение, что в Сингапуре очень чисто. Еще с советских времен все помнят, что за выброшенную жвачку в Сингапуре большой штраф. И что мы видим?.. А-А-А-А! МУСОР НА ТРОТУАРЕ!


21. Ладно, если есть деньги, можно жить в модном жилом комплексе.


22. Новые красивые дома


23. Стеклянный забор, озеленение


24. Закрытая территория


25. Внутри – сказка...


26. Бассейны, площадки – живёшь как в пятизвёздочном отеле. Про новые жилые комплексы Сингапура я сделаю отдельный пост. Квартирка тут стоит от миллиона долларов.


27. Пешеходам в Сингапуре приходится страдать. Внеуличные переходы тут часто дублируются зебрами, но они всё равно провоцируют людей перебегать дорогу. Какая-нибудь старушка с клюкой ни за что не полезет два пролёта вверх и потом ещё столько же вниз.


28. Вот тут видно, что женщина переходит дорогу там, где нет никакой зебры. Хотя могла бы быть.


29. Если денег немного, живешь в домах HDB. Это дома, построенные по программе Housing & Development Board, то есть департамента жилищного строительства и развития правительства Сингапура. По сути это социальное жильё, которое начали массово строить в 60-е, чтобы избавить Сингапур от лачуг и трущоб. Сейчас в домах HDB живут более 80% сингапурцев, то есть как минимум 4,5 миллиона человек.


Цены на дома HDB фиксированные – чтобы купить квартиру в государственном доме, надо отстоять очередь. Причем покупать могут только граждане. Если у тебя вид на жительство, то надо 5 лет подождать. Для неграждан есть ещё одно правило: ты не можешь одновременно владеть квартирой в HDB и какой-либо ещё недвижимостью. Получить недорогую квартирку и сдавать её тоже не получится: по закону сдавать квартиру целиком в жилых комплексах HDB запрещено. Ты можешь сдавать только отдельную комнату.

30. Рядом с большинством ЖК построены многоуровневые паркинги. Но парковочные места принадлежат государству, и владельцы квартир должны за них платить. В лучшем случае можно купить абонемент на месяц.


31. На первом этаже в доме – общая зона: там отмечают свадьбы, проводят поминки и так далее.


32. Помимо многоэтажных паркингов, есть ещё обычные парковки во дворах. Здесь слоты маркированы белой линией, значит, это временная парковка, и парковаться тут может любой при условии оплаты и в определённые часы. Стоить может от 50 центов в час (примерно 21 рубль) или 4 долларов за ночь (167 рублей). В спальных районах во дворах домов парковки везде платные, но в принципе на окраинах Сингапура попадаются и бесплатные парковки.


33. Во дворах попадаются спортплощадки.


34. Многие местные хранят велосипеды на балконах, хотя есть и уличные велопарковки. Но с них велосипеды иногда крадут. Да, даже в Сингапуре.


35. На улицах Сингапура парковок почти нет. Зато есть специальная разметка, побуждающая водителя смотреть по сторонам и сбрасывать скорость: здесь возможен выход пешехода на дорогу. Ну и предупреждение о лежачем полицейском.


36. На улицах особо не разгонишься, то и дело попадаются лежачие полицейские и приподнятые пешеходные переходы. Их как раз называют словом "hump".


37. Сингапурские бабушки ждут автобус. Вернее, не совсем бабушки. Сингапурских женщин среднего возраста называют "aunties", а мужчин – "uncles". Так что тут сплошные тётушки и дядюшки.


38. Местный Дептранс и его маскот Обходительная Гленда, которая советует пассажирам быть чуткими и внимательными друг к другу. Здесь, например, рекомендуется перед посадкой в транспорт формировать очередь и пропускать выходящих пассажиров.


39. Сингапур пытается вытащить горожан из личных автомобилей. Крутая реклама: "Устал от пробок? Езжай поездом!" И дальше: "Ходи пешком, езди на велосипеде, бери такси, пользуйся общественным транспортом".


40. Очень крутая идея! Сингапурским пенсионерам и инвалидам выдают специальные карточки для неспешного перехода улицы. Они прикладывают такую карточку к датчику на светофоре, и зелёный свет горит для них дольше. Восхитительно!


41. Советуют брать такси, а не садиться пьяным за руль. Для агитации используют многоцветные дисплеи, ночью они 6-7 цветов могут отображать.


42. Это такие баки-мангалы, которые нужны для того, чтобы в Китайский Новый год и некоторые другие праздники сжигать в них ритуальные деньги (они же "золотая бумага", цзиньчжи). Ритуальные деньги китайцам нужны в качестве подарка умершим родственникам.


43. Администрация советует пользоваться этими баками аккуратно и не мусорить. Такие баки стоят перед всеми домами HDB.


44. Но всё равно многие сингапурцы жгут свои записки прямо на газонах ( Хотя местные утверждают, что это "ветром нанесло"!


45. Это здание "Солярис" в сингапурском наукограде Fusionopolis. Здание получило "платиновый" сертификат за экономию энергии (на 36% по сравнению с аналогами) и экологичность.


46. На "Солярисе" высажено 8000 кв. метров растений – больше, чем поместилось бы на территории, где стоит здание, до его постройки. Озеленение зданий – одно из требований современной сингапурской архитектуры. Оно нужно для того, чтобы во время дождей приостанавливать массу воды, которая в ином случае быстро заполнила бы канализацию. А так значительное количество воды остаётся на деревьях и с них потом испаряется.


47. Тут хорошо видны солнечные панели, которые обеспечивают "Солярис" энергией.


48. Сейчас в Сингапуре строят новый гигантский порт в районе Туас, и туда переносят часть старых дизельных кранов. В будущем порт планируется оснастить автоматическими кранами.


49. Китайский Новый год уже прошёл, но украшения пока не убрали.


50. Настоящий Сингапур выглядит так. Это район Гейланг.


51. Вечером пошёл есть чили-краба. Крутой ресторан, куда ходят местные. Здесь нет скатертей и официанты без фраков, зато очень вкусно. Ресторан расположен прямо на парковке, так что важно не попасть под машину, пока идешь в туалет.


52. Вечером всегда очередь.


53. Свежая рыбка, лобстеры и крабы. Краб стоит $80 за килограмм (3 343 рубля). Своего краба ты выбираешь сам )


54. А вот и крабики!


55. На кухне чистота.


56. Атмосфера демократичная. Люди собираются семьями, приходят сюда со своими родителями, потому что китайская новогодняя неделя ещё не закончилась.


57. Отличное завершение вечера )


Всё, завтра лечу в Бруней! Не пропустите!


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  • Комментарии (139)
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    vihlop
    Современные архитекторы в большинстве своем напоминают обезьян с линейкой в руках. И здания соответствующие, словно ящики какие-то. Хотя кому-то нравится, но как хорошо, что в будущем о них никто не вспомнит, и снова начнут строить красивые здания.
    potheadman
    Вообще азиаты очень тормозные.

    И водители из них неважные.

    Ведут себя как роботы, строго по инструкции.

    Ебанаты, короче!
    dipoper
    Вот в Сингапуре я бы от машины отказался.
    Максимум каким-нибудь 3-х колесным мопэдом обзавелся.

    А в России - хренушки!
    froster2
    Расслоение общества огромное. Высоченные бетонные заборы частной застройки тому подтверждение. Так что в Рашке лучше.
    _sudar
    Ты заборы в Переделкино видел? Под 9 метров высотой, будешь поблизости - посмотри.
    dimmoff
    Жесткое следование инструкциям, даже тупым, признак жесткого преследования за неисполнения законов. Не по закону(не по инструкции) - штраф 500$! Вот и боятся нарушить даже там, где и инструкции-то нет)
    one111
    Я там видел штраф в $2000 за езду на велосипеде по тротуарам вдоль реки.

    $500 - только за всякую ерунду, вроде упортебления пищи в метро )))
    11a52
    "…Сезар и Адели болтали о всякой всячине то на английском, то на французском, а дети оказались замкнуты на Томаса. Он, в общем, даже не возражал. Своих детей у него не было, но с детьми своих знакомых он легко находил темы для общения. Сейчас он рассказывал Жак-Иву и Соланж об акулах (события недавних каникул тут оказались очень кстати). Солнце катилось к горизонту, покидая сектор неба над самым регулируемым мегаполисом на планете. Последние золотые лучи ложились вдоль пролива между Сингапуром и индонезийским островом Батам. По этому проливу ползли огромные грузовые корабли, и одним из этих кораблей был 280-метровый танкер-газовоз «Осимамисо». Он шел с грузом 150 тысяч кубометров (75 тысяч тонн) сжиженного природного газа из Кинабалу (Борнео). Как и все корабли, прибывающие в Сингапур с восточного направления, он прошел чуть южнее Сентоса, направляясь к огромному комплексу морских терминалов Сингапур-Джуронг. По правилам, танкер-газовоз должен был снизить скорость до 10 узлов, и запросить у диспетчера точку взятия лоцмана на борт. Но, он продолжал идти на 22 узлах, и не отвечал на запросы. Диспетчеры схватили телефоны и стали звонить дежурному администратору порта и старшему дежурному офицеру морской полиции.

    А в «Кафе с лотосами на холме» молоденькая официантка, одетая в серые штанишки, кепку, и футболку с логотипом сети кафе, очень старательно расставляла на столике чашки и блюдца, и ужасно нервничала.
    - Мэм, не напрягайтесь так, - посоветовал ей Томпсон.
    - Что неправильно? - спросила девушка, стараясь изобразить на лице служебную улыбку.
    - Нет-нет, все нормально, - успокоил американец, - вы отлично справляетесь, мэм, но не надо напрягаться. Это чертовски усложняет работу. Лучше расслабьтесь, и делайте все легко.
    - Вы так думаете? - с некоторым сомнением отозвалась она.
    - Это можно прочесть в любой книжке по физкультуре, - сказал он.
    - Стоп! - отчеканил Леметри, - Что-то не так.
    - Что неправильно? - снова спросила официантка.
    - Девочка, ты тут абсолютно не при чем, - сказал француз, - мне чертовски не нравится, что все полисмены, а я вижу четырех, одновременно схватились за свои рации, и что-то слушают.
    - Ты думаешь, возникла какая-то серьезная проблема? – уточнила Адели.
    - У здешней полиции иногда бывают экстренные оповещения… - начала официантка…

    …Это действительно было экстренное оповещение. Скоростные катера портовой полиции уже неслись наперерез грузовому судну, опасно нарушившему правила движения в порту. Никто из полисменов не думал, что сейчас произойдет нечто ужасное. Просто, команда перепилась, или обкурилась. Такое уже случалось и здесь, и во многих других крупных портах Азии… Вдруг со стороны танкера-газовоза раздалась серия хлестких звонких щелков, будто пулеметная очередь. Полусферы – верхушки четырех огромных криогенных емкостей оторвались, и подпрыгнули в воздух, а корабль исчез, накрытый грандиозной шапкой из клубящегося тумана – смеси быстро испаряющегося сжиженного газа и конденсирующейся из воздуха влаги. На какую-то секунду, полицейские катера оказались как будто в зоне арктического холода. А потом это чудовищно распухшее туманное облако вспыхнуло. Те, кто оказались рядом, не успели вообще ничего почувствовать, а наблюдателей, находившихся подальше на берегу, ослепила вспышка, на фоне которой заходящее солнце показалось тусклым мячиком цвета бронзы…



    «Вспышка на западе»! - выкрикнул Леметри формулу тревоги при ядерном взрыве. Его выкрик вызвал у Томпсона стандартную, отработанную реакцию. Оба офицера отлично использовали те секунды, которые оставались в их распоряжении до прихода ударной волны, мчащейся втрое быстрее звука. Единственным доступным укрытием был лотосовый пруд: неглубокий широкий бетонный бассейн, залитый метровым слоем воды. Оба офицера нырнули туда, утащив с собой Адели, обоих ее детей и подвернувшуюся официантку. И тут же, сверху, как будто злой великан хлопнул огромной невидимой ладонью. Это прошла ударная волна, передав перпендикулярно своему курсу лишь малую долю разрушительной силы…"

    (с) Розов, цикл Меганезия.
    dimas_ucha
    Живут как скот, что тут думать. Иное дело четкие пацаны на лавочке пиво сосут, семечки лузгают, потом еще её сломают, лавочку-то - вот это жизнь мощная!
    one111
    Климат только портит. Т.к. собирает воду в деревьях и потом её испаряет, делая влажность воздуха ещё более невыносимой.
    Шуточка?
    tyamana007
    >Краб стоит $80 за килограмм (3 343 рубля)
    Это такая отсылка к твиту про "откуплюсь" по 41 рубль за доллар?
    viperhprot
    >>Ладно, если есть деньги, можно жить в модном жилом комплексе
    МУРАВЕЙНИК КОМИБЛОК
    А ВОТ В МЮНХЕНЕ
    1
    Хм. Зачем нам Сингапур? Про Сингапур уже не интересно. Тут вроде карлика сменять планируют. Про карлика вороватого интересно.
    sem_lj
    Это называется "со своим уставом в чужой монастырь". Ну менталитет у них такой. Вышколены они суровыми законами так.
    moscoww
    Ну это тебе не в раше скорую нахуй посылать, срать в падиках и воровать бюджет!
    2kerdy
    Английский язык в качестве официального автоматически удваивает ВВП. Так что тем странам, которые не знают как резко поднять экономику нужно знать, что существуют очень простые пути решения.
    redjid
    Может, патлатый просто по-английски плохо говорит (как он тут в блоге переводит надписи, мы уже видели) и не может внятно объяснить, что ему нужно?
    one111
    - Лет ми спик фром зе харт оф май боттом. Ай вонт э сэкенд топпинг он май чили краб!

    - No, no, cannot, lah!

    Edited at 2017-02-08 16:52 (UTC)
    Edwin Gustov
    Гонконг>>>>Сингапур

    Сингапур это искусственное офисное пространство для выпускников MBA с зарплатой >$100k и работой на международные корпорации, а Гонконг это живой город.
    e_liza_vetka
    Интересно побывать (благодаря Кудряво-Рыжему) "в бананово-лимонном Сингапуре..."



    Edited at 2017-02-08 16:30 (UTC)
  • Комментарии (139)
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