Питер глазами Путина в смутное время (1992–1993 годы)
В 1992 году будущий президент России Владимир Путин уже вовсю работал председателем комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга (город как раз вернули историческое название) – занимался инвестициями, туризмом и контролем над игорным бизнесом.
Страна тем временем переходила к рынку, а вместе с ней и Питер, хотя советское прошлое ещё долго не отпускало. Пока на Конюшенной площади торговали акциями и фишками, на Невском всё ещё висела доска почёта с героями социалистического труда, а фанаты советской власти собирались на митингах. Пока в центре возникали магазины нового типа и открывались "фирмы" всех сортов, на окраинах города ещё долгое время оставались огороды, а спальные районы застраивались по советским планам. При этом многие символы коммунизма уже начали прятать: не пощадили даже Ленина и его броневичок.
Давайте прогуляемся по Питеру путинского времени и посмотрим, каким он был.
Станция метро "Площадь Александра Невского – II", 1993 год. Турникеты ещё старенькие.
В метро можно было встретить кого угодно, например Карлу Бруни – модель, певицу и будущую жену президента Франции Николя Саркози. Вот она на эскалаторе станции метро "Площадь Восстания" в 1992 году. Фото Фердинандо Шанны.
Художник Тимур Новиков и актриса Ирена Куксенайте (она уже встречалась нам в прошлом выпуске) на Вознесенском проспекте.
Мода
Прохожие на Аничковом мосту
По Невскому ходили вот такие троллейбусные поезда
Магазин Babylon на Литейном. В этих магазинах можно было купить дефицитные товары, поэтому туда всегда стояла очередь.
Торговля у подземного перехода на Невском. Сейчас этот переход по-прежнему представляет собой торговую точку, но её слегка облагородили.
Очередь за мороженым на Невском. Заметьте, что все люди тепло одеты, то есть мороженое так продаётся в холодное время года. Либо был дефицит мороженого, либо тут продавали что-то ещё.
Кришнаиты у Гостиного двора, 1993 год. Сейчас бы их всех посадили, но тогда, при Путине, такое было возможно ;) А ещё обратите внимание на рекламу на доме: кто-то уже начал компьютеры ремонтировать.
Площадь у Гостиного двора была форумом, где случались жаркие политические баталии. Фото Фердинандо Шанны.
На Перинной линии готовят сцену для какого-то концерта. С телефургончика ещё не стёрли надпись "Телевидение СССР". Пишут, кстати, что фургон финский, но на шасси КамАЗа.
Гостиный двор ещё не отреставрирован. Перекрёсток выглядит полузаброшенным.
Мрачный зимний Невский
Лошадки у Казанского собора. Не очень понятно, кто это рядом с ними – то ли казаки, то ли какие-то реконструкторы.
Рядом с лютеранской церковью Петра и Павла – доска почёта с последними героями социалистического труда. Фото Фердинандо Шанны, 1992 год.
Моряки на углу Невского и улицы Гоголя
Ноябрь 1993-го, на Дворцовой снова митинг. Возможно, антиельцинский, хоть и с использованием триколора. Кроме того, это могло быть пикетирование митинга коммунистов силами демократов.
На Конюшенной площади продают взрослый и детский символы 90-х – акции и фишки (они же "сотки").
На башню Кунсткамеры устанавливают новую армиллярную сферу. 28 декабря 1993 года.
На стрелке Васильевского острова наносят разметку на асфальт. Технологии с тех пор изменились не везде...
Унылые питерские крыши. Вид (в южную сторону) с Исаакия в 1992-1993 годах.
Грузовой (!) трамвай на мосту Лейтенанта Шмидта (теперь – Благовещенский). Железные столбы – это специальные штанги для размыкания контактной сети троллейбуса при разводе моста. Теперь по Благовещенскому мосту не ходят ни трамваи, ни троллейбусы.
Как вы думаете, как называется это место? Правильно, Филологический переулок. Хочется упражняться в филологии на ближайшем заборе.
Митинг у здания Университета 1 сентября 1993 года.
Вход на станцию метро "Василеостровская"
Рядом с метро. Видимо, какой-то митинг националистов.
Центр Фирменной Торговли, 1992 год. В городе рекламируют шведское пиво Pripps.
Так выглядела гостиница "Прибалтийская". Сейчас это Park Inn.
Мода
Остановка на углу Наличной и Нахимова, Васильевский остров. По городу ещё ходили легендарные автобусы ЛиАЗ-677.
Кронверкский проспект
Броневичок "Остин-Путиловец" (с такого же якобы выступал Ленин) увозят с постамента перед Мраморным дворцом в зал инженерных войск Музея артиллерии. 18 марта 1992 года.
Бюст Ленина на Московском вокзале в 1993 году заменили на бюст Петра I. Это одна из последних фотографий вокзального вождя.
Пляж Петропавловской крепости
Новый вход в Ленинградский зоопарк. Чем больше парных животных, тем лучше!
Торжественная церемония именования Австрийской площади на Петроградской стороне. Анатолий Собчак, супруга канцлера Австрии Кристина Враницкая и кое-кто ещё.
Владимир Владимирович проявляет скептицизм.
Стадион им. Кирова, 1993 год. Сейчас на его месте недостроенная "Зенит-Арена".
На стадионе было так... Это спортивное сооружение просуществовало 56 лет. В 1992 году стадион им. Кирова был домашней ареной "Зенита".
Проспект Энгельса. Иномарок в городе почти нет.
Трамвайная остановка у метро "Озерки"
Проспект Стачек. Очень мило!
Пустынный проспект Просвещения. 30-этажки, гигантские торговые центры и реклама проституток сюда ещё не пришли.
Художник Сергей Брок "с одолженным у кого-то псом-водолазом Тоськой". Фотография, сделанная в 1992 году у дома 27 по улице Рубинштейна, стала обложкой альбома "Чёрный пёс Петербург" группы DDT.
Магазин-"стекляшка" на проспекте Луначарского. Несмотря на модные магазины в центре, торговля во многих районах оставалась типично советской.
Торговля у метро "Владимирская"
Мини-рынок у станции метро "Сенная". Говорят, именно здесь появилась первая в городе шаверма.
Толкучка на Сенной
Когда-то Сенная была не только сердцем городской торговли, но и биржей жилья: здесь договаривались о его обмене.
Огороды на южной границе Питера, в районе КАДа. 1993 год.
Уличное кафе у метро "Фрунзенская", 1992 год.
Возле станции метро "Электросила"
Дом культуры Ильича, 1992 год
Питер глазами Путина в смутное время (1990–1991 годы)
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Опель Калибра. Ездит и ничего...)
Edited at 2017-02-05 15:22 (UTC)
Edited at 2017-02-05 13:48 (UTC)
Что 25 лет назад, что 15, что 5 - всё одно - грязь и серость.
Только машины становятся дороже.
А так - говно говном.
Бестолочь!
Сейчас смотришь -убожество кругом. Грязь, запустения, серость и нищета.
Смотришь - и удивляешься.
Зато понимаешь людей, защищающих совок, мол там было здорово. Конечно, тогда это казалось здоровским. Сравнить-то было не с чем
То что на фотографиях выше - это уже давно не СССР. Но 93-й еще ничего был, кстати.
Вот через пару-тройку лет (95-98) бартер начнется, задержки зарплат по году-полтора...
Позорище!
в 93-м, негра
Edited at 2017-02-05 13:57 (UTC)
Побольше чёрнобелых фоток, фоток с лужами, и тезис будет точно доказан.
Негра!
Отлично!
тьфу пля
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _\. . . . . ._,-%. . . ..`
Как раз последние 17 лет страна всеми частями путина живет
Обратили внимание на замок для велосипеда. U-lock в те времена в России, просто охренеть.
Барахолок маловато на фото.
Re: Барахолок маловато на фото.
где я был?
Массово фишки пришли с Чупа-Чупс. "Чупа-Чупс представляет чупа-кэпс!".
А дальше уже пошла волна фишек от POG, фишек Мортал Комбат, фишек кадрами из фильмов, с покемонами и так далее.
Edited at 2017-02-05 14:47 (UTC)
Прикольнуло. Вспомнились "Властелины колец", 3-я часть с армией мертвецов.
ты же вроде либерал?)
Фото, где митинг на Дворцовой у Александровской колонны. Митинг демократической общественности против 7 ноября - как праздника. Там чёрное полотнище с надписью белыми буквами - 7 НОЯБРЯ ДЕНЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ ТРАГЕДИИ. А на флагах сверху привязаны чёрные ленты, как символ скорби.