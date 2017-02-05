Питер глазами Путина в смутное время (1992–1993 годы)

chuzhoi17 Какое же Путин чмо... Ответить

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stalkerseven не хочу так жить. трампик помоги Ответить



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Павел Рыкалин Мда, вроде и давно это было, а у меня и сейчас машина как на заглавной картинке, которая за Запорожцем.

Опель Калибра. Ездит и ничего...) Ответить

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wantup09 Везде Путин это на радость местной либеральной тусовке штоль? Фотки интересные, но путинпутинпутин заебывает и не смешно.



Edited at 2017-02-05 15:22 (UTC) Ответить



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qoiro Не знал, что в Питере есть метро. Ответить

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gtris







Edited at 2017-02-05 13:48 (UTC) Нет главной фотографии. Путин в малиновом пиджаке и трениках adidas Ответить

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supmaxgreat В 2018 году Владимир Путин не просто уйдет, а раствориться в будущем на тысячи и даже миллионы лет. С его наследием будут жить даже инопланетяне. Ответить

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rocketsan Варламову кто-то втык вставил - с прошлого поста количество упоминаний Путина снизилось до 4 раз! Ответить



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gtris О Путине забыть? Только Трамп. Ответить

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banggood Как же они надоели.... Ответить

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alaft Трамваи от Автово на Ю-З и сейчас точно такие же грохочущие железяки ездят с сиденьями из гнутых железных трубок. Ответить

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taxfree12 ты не поверишь, но в 1941 было тоже самое, есть даже сцена из фильма про войну, где немцы встречают городской трамвай в стрельне в начале блокады Ответить

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vandervart мутные глаза путена довели питер до смутных времен Ответить



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zemtsovegor На 4 фотографии в запорожце Путин едет) Ответить

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mat_uc Ну Питер консервативен.



Что 25 лет назад, что 15, что 5 - всё одно - грязь и серость.



Только машины становятся дороже.



А так - говно говном. Ответить

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woolfs И основной маршрут гостей северной столицы: Гостиный двор - Пассаж - ДЛТ - Фрунзенский- нарвский - Московский универмаги... с надеждой, что где нибудь "выкинут" в длинную очередь под запись: австрийские сапоги, румынские, чешские кроссовки, финские куртки.... Ответить

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Luciano Benedetti Погуглил. Сейчас фирма "Свега" находится на Выборгском шоссе. Возможно, даже та, которая на фотографии с рекламой ремонта компьютеров (они таким занимались аккурат с 89-го по 93-й). Ответить



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taxfree12 Ктати Куксенайте Ирена с 2000 года - профессор кафедры декоративно-прикладного искусства Новой Академии Изящных Искусств (Санкт-Петербург). И где Апрашка то блеать? Ответить



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posty123 Самое интересное - тогда эта действительность казалась обыкновенной и вполне нормальной. Даже крутой местами: все-таки -Ленинград! Культурная столица!

Сейчас смотришь -убожество кругом. Грязь, запустения, серость и нищета.

Смотришь - и удивляешься.

Зато понимаешь людей, защищающих совок, мол там было здорово. Конечно, тогда это казалось здоровским. Сравнить-то было не с чем Ответить

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no_posts_there Люди защищающие совок - они не Россию образца 1993-го года защищают, а СССР 60-70-х годов.

То что на фотографиях выше - это уже давно не СССР. Но 93-й еще ничего был, кстати.

Вот через пару-тройку лет (95-98) бартер начнется, задержки зарплат по году-полтора... Ответить

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Сергей Иванов в 92м Путин ворованой гуманитаркой барыжил, в 93м уже цветниной Ответить



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Позорище! grammar_nazi в 92-м, ёпта

в 93-м, негра Ответить



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siron_nsk Какой дремучий совок ещё.



Edited at 2017-02-05 13:57 (UTC) Ответить

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pppfff А вот осилишь дать определение тому, что называешь совком? Ответить



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rev01utionary Скрытый путинист Варламов прозрачно намекает, что смутное время было, но закончилось.



Побольше чёрнобелых фоток, фоток с лужами, и тезис будет точно доказан. Ответить



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тьфу пля kocmogpom бестолку фотографии рассматривать, сейчас навели марафет, а жизнь как была так и осталась поскудная, с хамским отошением между людьми и к людям в гос уфереждениях. Ответить



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gtris Давайте расслабимся и послушаем хорошую музыку. Путин уже всех за*бал.

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avesta_1 Почему глазами путина?? что за зазывалочка?

Как раз последние 17 лет страна всеми частями путина живет Ответить



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Alex Goodwin "Тимур Новиков" на лисапеде

Обратили внимание на замок для велосипеда. U-lock в те времена в России, просто охренеть. Ответить



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Барахолок маловато на фото. basilisk Закон о свободе торговли - и громадные толкучки на всех проходных местах. Ответить



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Re: Барахолок маловато на фото. Анна Федорова Во многих районах, типа Озерков, с тех пор ничего не поменялось. Только лица торгующих посмуглели. Ответить



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enverhodjah что за "символы 90-х акции и фишки они же сотки"?

где я был? Ответить

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ovikharev Возможно имеется ввиду плакат Dunkin Планета Динозавров, но там не фишки были, а наклейки. А фишки (они же сотки или кэпсы) - это картонные кружочки с картинками, которые люто любили дети 90-х.



Массово фишки пришли с Чупа-Чупс. "Чупа-Чупс представляет чупа-кэпс!".

А дальше уже пошла волна фишек от POG, фишек Мортал Комбат, фишек кадрами из фильмов, с покемонами и так далее.



Edited at 2017-02-05 14:47 (UTC) Ответить



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puritan_n >>Вход на станцию метро "Василеостровская"



Прикольнуло. Вспомнились "Властелины колец", 3-я часть с армией мертвецов. Ответить



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westmalletriple И вот такая же армия мертвецов на вход в Василеостровскую и сейчас каждый будний день часов в 6 вечера. Ответить



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ты же вроде либерал?) roonua А постишь фото с Путиным Ответить



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