Что лучше: Москва или Нью-Йорк?
Сейчас мы попытаемся сравнить несравнимое! Прекрасную Москву...
...и ужасный Нью-Йорк.
Началось всё с того, что много лет назад, когда на месте Нью-Йорка были джунгли, а на месте Москвы болото, я познакомился с Лёвой levik. Лёва тогда ещё не работал ведущим специалистом по кнопке "поделиться" в "Гугл Диске", но уже тогда он носил шляпу как у директора колхоза и постоянно ныл, что я на него наговариваю.
Потом мы несколько раз путешествовали вместе, и, я вам скажу, это были прекрасные поездки! До сих пор воспоминания о них ласкают мою душу, словно волны утреннего моря – пляжи Коктебеля в хорошую погоду. И, знаете, Лёва оказался не таким уж и плохим парнем (если не считать тот случай, когда он зажал последнюю бутылку водки в Китае и заперся с ней в номере).
Если серьёзно, то Лева levik с 1992 года живет в Нью-Йорке. Москву он не знает, но уверен, что тут всё плохо (начитался всяких там блогеров)! Я же хорошо знаю как Москву, так и Нью-Йорк. Мы часто спорили, какой город лучше. Я как коренной москвич (да, я последний коренной москвич в этом городе) топил, конечно, за Москву, Лёва – за Нью-Йорк. И вот мы решили провести онлайн-дебаты! Всё будет в новом формате. Два часа будем доказывать свою правоту, а вы следите ;) Трансляция обновляется автоматически!
В комментах помогайте мне (ну не Лёве же) с аргументами!
Если у кого-то не отображается онлайн в ЖЖ, то нас можно читать напрямую в Телеграме! Я создал для дебатов отдельный канал, где периодически буду вести дискуссии с интересными людьми.
А если Телеграма у вас тоже нет, то за дебатами можно следить напрямую здесь.
И не спешите голосовать!
...и ужасный Нью-Йорк.
Началось всё с того, что много лет назад, когда на месте Нью-Йорка были джунгли, а на месте Москвы болото, я познакомился с Лёвой levik. Лёва тогда ещё не работал ведущим специалистом по кнопке "поделиться" в "Гугл Диске", но уже тогда он носил шляпу как у директора колхоза и постоянно ныл, что я на него наговариваю.
Потом мы несколько раз путешествовали вместе, и, я вам скажу, это были прекрасные поездки! До сих пор воспоминания о них ласкают мою душу, словно волны утреннего моря – пляжи Коктебеля в хорошую погоду. И, знаете, Лёва оказался не таким уж и плохим парнем (если не считать тот случай, когда он зажал последнюю бутылку водки в Китае и заперся с ней в номере).
Если серьёзно, то Лева levik с 1992 года живет в Нью-Йорке. Москву он не знает, но уверен, что тут всё плохо (начитался всяких там блогеров)! Я же хорошо знаю как Москву, так и Нью-Йорк. Мы часто спорили, какой город лучше. Я как коренной москвич (да, я последний коренной москвич в этом городе) топил, конечно, за Москву, Лёва – за Нью-Йорк. И вот мы решили провести онлайн-дебаты! Всё будет в новом формате. Два часа будем доказывать свою правоту, а вы следите ;) Трансляция обновляется автоматически!
В комментах помогайте мне (ну не Лёве же) с аргументами!
Если у кого-то не отображается онлайн в ЖЖ, то нас можно читать напрямую в Телеграме! Я создал для дебатов отдельный канал, где периодически буду вести дискуссии с интересными людьми.
А если Телеграма у вас тоже нет, то за дебатами можно следить напрямую здесь.
И не спешите голосовать!
Кто ближе к истине?
Варламов
286(42.2%)
Лёва
392(57.8%)
Всё самое свежее я теперь публикую в Телеграм-канале. Подписывайтесь!
А чтобы не пропускать мои посты, подключитесь к Телеграм-боту
И про Твиттер не забывайте...
... и ещё Инстаграм! 👍
В Москве живут вежливые, порядочные, образованные, красивые русские люди, а в Нью-Йорке всюду хамский, неотёсанный, злой и уродливый зверинец.
Re: Питер!
Москва - это Совок.
Вдаваться в остальные подробности просто нету смысла.
НЙ - самый клевый город!
Люди, энергетика, архитектура, все самое интересное там происходит.
Москва - это Москва, как человек, который тут родился, я конечно буду за свой город.
Но NY - это тупо NY и сравнивать его с Москвой бесполезно. Там всё на уровень выше. Москва пока даже близко не Гарлем.
Edited at 2017-02-01 14:20 (UTC)
Набрался у Темы агиток типа: наш ахуительный продукт, наше охуительное кафэ. А если начать прижимать - обмякнет как лизайнер супротив насрального.
Дислайк с занесением в личное дело!
как малые дети в песочнице
Смысл наблюдать вашу разговор в прямом эфире без возможности вставить свое слово? Это как сидеть в "курилке" с заклееным ртом.
http://print-design.livejournal.com/t
Edited at 2017-02-01 14:32 (UTC)