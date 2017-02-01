Что лучше: Москва или Нью-Йорк?

tororot А если подумать, то Москва. Ответить

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na_nebesah если денег нет, то абсолютно однохуйственно Ответить



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kanzlerkandidat без денег и в житомире хуево Ответить



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tororot Обама или Трамп? Ответить

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macarona_san Так как я, никогда не был ни там ни там. С увереностю могу сказать-в Мосве лучше. Ответить



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southwest В первую очередь надо сравнивать людей.

В Москве живут вежливые, порядочные, образованные, красивые русские люди, а в Нью-Йорке всюду хамский, неотёсанный, злой и уродливый зверинец.

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dda_01 На фото НЙ это район авторазборок железный треугольник?Это почти единственное место в городе ,где можно понастальгировать по Родине)) в классическом ее виде. Ответить

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kanzlerkandidat кастрюлю с головы сними и в дурку Ответить

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Re: Питер! varlamov.ru добро пожаловать в бан за спам ;) Ответить

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markofka222 Москва - это Совок. Вдаваться в остальные подробности просто нету смысла. НЙ - самый клевый город! Люди, энергетика, архитектура, все самое интересное там происходит. Ответить



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kanzlerkandidat НЙ это дыра, где пидоры, наркоманы и всякая поебень. да цены на квартиры, что охуеть можно. за 3-х комнатную 5-7 тысяч долларов в месяц. так что ты еблан тупой, даже обьнять лень почему Ответить



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punkirs странный конечно спорт, ни о чём.

Москва - это Москва, как человек, который тут родился, я конечно буду за свой город.

Но NY - это тупо NY и сравнивать его с Москвой бесполезно. Там всё на уровень выше. Москва пока даже близко не Гарлем. Ответить



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dimas_ucha Что ты перегнул с Гарлемом. Наркоман наверное.



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petit_brie Не люблю города с большой плотностью населения и многоэтажной застройкой. Мне больше нравится Женева.



Edited at 2017-02-01 14:20 (UTC) Ответить



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kanzlerkandidat Вена и Мюнхен, лучше городов в мире нет. Ответить

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Сергей Иванов вторая фотка очень похожа на торговые ряды где нибудь на станколите или в лианозово Ответить



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2d Один хер Токио всех выебет. Ответить



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dipoper Оказывается Одуван не умеет топить за Москву!



Набрался у Темы агиток типа: наш ахуительный продукт, наше охуительное кафэ. А если начать прижимать - обмякнет как лизайнер супротив насрального.



Дислайк с занесением в личное дело!



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zmey_gadukin Кудрявый получит по щам )) Ответить



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evguseek а только у меня ощущение, что он сам с собой базарит? Ответить

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kanzlerkandidat Киев в жопе, а не в европе. Ответить

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Евгений Смирнов Москва как минимум не хуже Нью-Йорка, где вся вонь из метро прорывается наружу через примитивную систему вентиляции, а в знойный летний день приумножается вонью от гниющего мусора, который сотрудники тамошних многочисленных ресторанов и кафе выставляют на улицу и ждут пока его не заберут сборщики. Все это суммируется и на выходе дает такой амбре, от которого некоторые, возможно, выпадут в обморок. Ответить



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smilevilkas а что лучше, водка или односолодовый виски?

как малые дети в песочнице Ответить

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tyumin Раз начали про то, что в НЙ много бомжей, а в Москве хорошее метро: на днях ехал в московском метро, где в вагоне спали два бомжа. Ответить



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kanzlerkandidat это был твой батя с дружком Ответить



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Евгений Смирнов А если в вспомнить, что в Москве нет такой клоаки, сопоставимой по уровню засранности с Брайтон бич, то у НЙ вообще никаких шансов. Ответить



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alex_kh_80 Забавно, где ты на Брайтоне засранность нашел? А ничего, что там элитный жилой комплекс Ocean? Ответить



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remoskilos Сравнили кислое с длинным Ответить



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Антон Овчаров У этого Левы все аргументы это "свинья везде грязь найдет" и "мне нравится, ничего не знаю, все равно лучше" Ответить



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print_design Бред какой-то. А можно потом всю эту стенограмму почитать уже целиком? Чем ждать какого-то нового сообщения, да еще и читать снизу вверх.

Смысл наблюдать вашу разговор в прямом эфире без возможности вставить свое слово? Это как сидеть в "курилке" с заклееным ртом. Ответить



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froster2 Да Одуван там такой детский леп развёл ужась. Не, больше я сюда не ходок. Ответить

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