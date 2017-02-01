Что лучше: Москва или Нью-Йорк?

Сейчас мы попытаемся сравнить несравнимое! Прекрасную Москву...


...и ужасный Нью-Йорк.


Началось всё с того, что много лет назад, когда на месте Нью-Йорка были джунгли, а на месте Москвы болото, я познакомился с Лёвой levik. Лёва тогда ещё не работал ведущим специалистом по кнопке "поделиться" в "Гугл Диске", но уже тогда он носил шляпу как у директора колхоза и постоянно ныл, что я на него наговариваю.

Потом мы несколько раз путешествовали вместе, и, я вам скажу, это были прекрасные поездки! До сих пор воспоминания о них ласкают мою душу, словно волны утреннего моря – пляжи Коктебеля в хорошую погоду. И, знаете, Лёва оказался не таким уж и плохим парнем (если не считать тот случай, когда он зажал последнюю бутылку водки в Китае и заперся с ней в номере).

Если серьёзно, то Лева levik с 1992 года живет в Нью-Йорке. Москву он не знает, но уверен, что тут всё плохо (начитался всяких там блогеров)! Я же хорошо знаю как Москву, так и Нью-Йорк. Мы часто спорили, какой город лучше. Я как коренной москвич (да, я последний коренной москвич в этом городе) топил, конечно, за Москву, Лёва – за Нью-Йорк. И вот мы решили провести онлайн-дебаты! Всё будет в новом формате. Два часа будем доказывать свою правоту, а вы следите ;) Трансляция обновляется автоматически!



В комментах помогайте мне (ну не Лёве же) с аргументами!

Если у кого-то не отображается онлайн в ЖЖ, то нас можно читать напрямую в Телеграме! Я создал для дебатов отдельный канал, где периодически буду вести дискуссии с интересными людьми.

А если Телеграма у вас тоже нет, то за дебатами можно следить напрямую здесь.

И не спешите голосовать!

Опрос #2062298
Открыт: Всем, подробные результаты видны: Всем. Участников: 678

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286(42.2%)
Лёва
392(57.8%)


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  • Комментарии (192)
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    macarona_san
    Так как я, никогда не был ни там ни там. С увереностю могу сказать-в Мосве лучше.
    southwest
    В первую очередь надо сравнивать людей.
    В Москве живут вежливые, порядочные, образованные, красивые русские люди, а в Нью-Йорке всюду хамский, неотёсанный, злой и уродливый зверинец.
    dda_01
    На фото НЙ это район авторазборок железный треугольник?Это почти единственное место в городе ,где можно понастальгировать по Родине)) в классическом ее виде.
    markofka222

    Москва - это Совок.

    Вдаваться в остальные подробности просто нету смысла.

    НЙ - самый клевый город!

    Люди, энергетика, архитектура, все самое интересное там происходит.

    kanzlerkandidat
    НЙ это дыра, где пидоры, наркоманы и всякая поебень. да цены на квартиры, что охуеть можно. за 3-х комнатную 5-7 тысяч долларов в месяц. так что ты еблан тупой, даже обьнять лень почему
    punkirs
    странный конечно спорт, ни о чём.
    Москва - это Москва, как человек, который тут родился, я конечно буду за свой город.
    Но NY - это тупо NY и сравнивать его с Москвой бесполезно. Там всё на уровень выше. Москва пока даже близко не Гарлем.
    petit_brie
    Не люблю города с большой плотностью населения и многоэтажной застройкой. Мне больше нравится Женева.

    Edited at 2017-02-01 14:20 (UTC)
    dipoper
    Оказывается Одуван не умеет топить за Москву!

    Набрался у Темы агиток типа: наш ахуительный продукт, наше охуительное кафэ. А если начать прижимать - обмякнет как лизайнер супротив насрального.

    Дислайк с занесением в личное дело!

    Евгений Смирнов
    Москва как минимум не хуже Нью-Йорка, где вся вонь из метро прорывается наружу через примитивную систему вентиляции, а в знойный летний день приумножается вонью от гниющего мусора, который сотрудники тамошних многочисленных ресторанов и кафе выставляют на улицу и ждут пока его не заберут сборщики. Все это суммируется и на выходе дает такой амбре, от которого некоторые, возможно, выпадут в обморок.
    tyumin
    Раз начали про то, что в НЙ много бомжей, а в Москве хорошее метро: на днях ехал в московском метро, где в вагоне спали два бомжа.
    Евгений Смирнов
    А если в вспомнить, что в Москве нет такой клоаки, сопоставимой по уровню засранности с Брайтон бич, то у НЙ вообще никаких шансов.
    alex_kh_80
    Забавно, где ты на Брайтоне засранность нашел? А ничего, что там элитный жилой комплекс Ocean?
    Антон Овчаров
    У этого Левы все аргументы это "свинья везде грязь найдет" и "мне нравится, ничего не знаю, все равно лучше"
    print_design
    Бред какой-то. А можно потом всю эту стенограмму почитать уже целиком? Чем ждать какого-то нового сообщения, да еще и читать снизу вверх.
    Смысл наблюдать вашу разговор в прямом эфире без возможности вставить свое слово? Это как сидеть в "курилке" с заклееным ртом.
    glukon
    тут же хохлов большая часть, конечно они за бомжатник присунут
  • Комментарии (192)
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