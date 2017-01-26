Дебаты Навальный – Лебедев

Сэкономлю ваше время, перескажу кратко, как всё было:– политик Алексей Навальный, который хочет стать президентом;– бизнесмен и дизайнер Тёма Лебедев;– телеведущая Ксения Собчак;– британский бизнесмен Евгений Чичваркин;– медиаменеджер Демьян Кудрявцев.Пошумим, б#$%ь!Ты перешёл грань! Я всех крою хуями, и ничего... А ты обиделся? И на деньги фанатов решил меня мочить?Спасибо маме, спасибо Господу Богу, спасибо Киноакадемии... Я баллотируюсь в президенты... Сейчас я отвечу всем жуликам на подсосе у государства в лице Лебедева. Ты там в 2009 году сказал, что откаты – хорошо, и сейчас мы на эту тему пошумим... Но вообще, ты неплохой парень, мне нравится, что вы там делаете... Я против тебя ничего не имею, и мне всё равно, что ты там пишешь!Ты провокатор!Нет!Алексей, но вы же...Я всё понимаю: все лижут, все берут взятки, но зачем этим гордиться? Он же в 2009 году сказал, что любит откаты! Он ужасный человек!РАУНД!Ты за слова отвечаешь?Ты чего доебался до слов? Ты из песни слов не выдёргивай. Ты мне что предъявить хочешь?Тёма, так откаты – это как? Норм?Откаты – плохо, но в нашей индустрии откатов нет.Ты ведёшь бизнес с государством – значит, ты жулик.Ты ни хуя не понимаешь... Но у меня для тебя подарок есть!Ты мне зубы не заговаривай!А вот ещё лимонные дольки!Охуеть... Спасибо! Но кошелек покажи.Ты чего вообще доебался до частного бизнеса?Да я вообще ни на кого не наезжаю... Мне очень всё нравится, ты нормальный парень... И твои ребята мне там помогают. Но я против коррупции.Так чего ты до меня-то доебался?Я не знаю...Ты вообще знаешь, что такое коррупция? Отвечай за слова. Факты есть?Нет, но я тебе не верю всё равно! Показывай карман! Где 117 лямов? Куда дел?Тём, ну правда, покажи карманы, чё ты как этот...Вы думаете, поймали вора? А вот хуй!Карманы показывай!Покажи уже!Какие 117 лямов? Я-то тут причем? Меня вообще там не было, у меня алиби!Ты эту херню втирай своим друзьям, а меня так просто не наебать... Где 117 лямов?Я откуда знаю?Там в метро по рельсам бегают трехметровые жулики! Они наверняка украли и поделились с тобой!Алексей, а за что там 117 миллионов? Вы вообще понимаете, о чём там речь? Там надо было в метро положить плиты и 3 года их обслуживать. Я тут вообще причем? Мы не производим гигантские плиты, как и гигантских жуликов. Мы сделали только дизайн надписей.Вам денег дали?Конечно.Сколько?А тебе какое дело?Показывай кошелёк!Показывай кошелёк! Ну пожалуйста...Вы тут на слезу меня не пробивайте. Там договор между двумя частными фирмами, государство тут ни при чём. Так что хуй вам, а не контракт позырить.Но там наши деньги...Все цифры по госконтрактам опубликованы. История с дизайном табличек – это не госзаказ, и ничего я вам показывать не должен.Ах так?! У меня вообще закон есть против таких как ты, мы тебя прижмём, когда я стану президентом.Лол! Мой кошелек – это мой кошелек, ничей нос я туда не пущу.По закону ты прав, но по понятиям... Когда я стану президентом, ты всё покажешь!Дважды лол!Ты чё, в Зимбабве хочешь жить?Да это были посредники!Зимбабве!Посредники!Ну хорош уже про Зимбабве. Слабо кого-нибудь похвалить из чиновников?Хвалю Путина за то, что он столько сделал для России с 2000 по 2004 год. Но потом Россия внезапно оказалась в заднице. И теперь моя профессия – крыть всех хуями, прямо как у Тёмы.Навальный молодец или нет?Ну хз, я бы лучше за Ликсутова голосовал...Да какая разница, что там Тёма думает. Главное, чтобы перед выборами не подгадил.Моя задача – предостеречь народ от президента-Навального. Популизм Навального не стоит выеденного яйца. Он завалит страну золотыми батонами!Но ведь минимальная зарплата в 25 тысяч рублей...Так сколько будет стоить батон хлеба?Открываем учебник макроэкономики! У нас всё будет как в Аргентине, отвечаю!А как же Зимбабве? Что-то я запуталась... Ладно, проехали. Вопрос Алексею от аудитории! Где ты раньше был, если думал, что Тёма – вор и неправильный пацан?Тёма не вор, это всё его госконтракты. Пацан к успеху шёл – не фартануло. Это не месть, меня сам Тёма и вызвал на дуэль. Я всё доказал!Ха-ха! Чё, так плохо выигрывать деньги?Да вам эти контракты отдали без конкурса!Это разрешено по закону.Это неправильно! Там нет конкуренции!Бывает интеллектуальная конкуренция. Опять ты честных бизнесменов щемишь!Кажется, мы начинаем понимать, что максимум, что покажет Артемий – это хуй.Мой хуй – мои правила. Это Алексей у нас хочет, чтобы в туалетах были прозрачные двери.Не надо сравнивать двери туалетов и деньги Газпрома!А вот Газпром не трогай.Вопрос Артемию. Зачем нападать на Навального перед выборами?Навальный – самый популярный оппозиционный политик. Но Путин лучше. В стране можно жить и зарабатывать нормально! Он Собянина в Москву назначил!Зарабатывать нормально? А офшоры тогда тебе зачем?Да мы по всему миру работаем, даже в Китае. Так удобнее. А офшоры были давно.А вот когда я стану президентом, то снижу налоги на зарплаты, чтобы даже такие как ты могли в России работать.Ну и молодец.Были 140 миллионов или нет? Тёма их получил?Точно были! С 2013 года Тёма со своими компаниями выиграл госконтрактов на 140 миллионов. По большинству из них данных нет.Зачем тебе эти посредники? Напрямую с Путиным и его командой никак?Без посредников не пускают, ироды.Правда ли, что Лебедев – вор?Лебедев вообще-то молодец. Матом красиво ругается в рекламных целях. У него была лучшая студия в стране! Правда, потом Тёма взял и кинул меня на 120 000 евро. Но я его ни в чём не обвиняю.Чичваркин всё врёт! Просто ему не понравилась наша работа, и он захотел деньги назад.Никакой работы мы не получили, сам ты врёшь! И вообще, Навальный более убедителен, хоть он и проклятый социалист. Короче, я не понимаю, что у вас тут происходит, пойду дальше пить винцо и смотреть "Шерлока".Тёма всё делает по закону, так что отъебитесь от него! Он, конечно, скуповат, но всё равно молодец. Требовать чего-то надо не от Тёмы, а от государства. Но Тёма изначально был неправ, потому что коррупция – это плохо!Ну ты и загнул, как будто не в России живём. РАУНД!А вот и результаты! Везде победил Навальный.Всё равно он мудак и всё придумал.Ясно же, что за Навального надо было голосовать, чё ты тут демократию устроил.