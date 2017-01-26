Дебаты Навальный – Лебедев
Фото: Антон Белицкий
Сэкономлю ваше время, перескажу кратко, как всё было:
Действующие лица:
Н – политик Алексей Навальный, который хочет стать президентом;
Т – бизнесмен и дизайнер Тёма Лебедев;
Ксюша – телеведущая Ксения Собчак;
Ч – британский бизнесмен Евгений Чичваркин;
Д – медиаменеджер Демьян Кудрявцев.
Все встают за шатающиеся столики. На стене висит ружьё. Синдеева радуется платной трансляции.
Ксюша: Пошумим, б#$%ь!
Т: Ты перешёл грань! Я всех крою хуями, и ничего... А ты обиделся? И на деньги фанатов решил меня мочить?
Н: Спасибо маме, спасибо Господу Богу, спасибо Киноакадемии... Я баллотируюсь в президенты... Сейчас я отвечу всем жуликам на подсосе у государства в лице Лебедева. Ты там в 2009 году сказал, что откаты – хорошо, и сейчас мы на эту тему пошумим... Но вообще, ты неплохой парень, мне нравится, что вы там делаете... Я против тебя ничего не имею, и мне всё равно, что ты там пишешь!
Ксюша – Лебедеву: Ты провокатор!
Т: Нет!
Ксюша – Навальному: Алексей, но вы же...
Н: Я всё понимаю: все лижут, все берут взятки, но зачем этим гордиться? Он же в 2009 году сказал, что любит откаты! Он ужасный человек!
Ксюша: РАУНД!
Фото: Антон Белицкий
Н: Ты за слова отвечаешь?
Т: Ты чего доебался до слов? Ты из песни слов не выдёргивай. Ты мне что предъявить хочешь?
Ксюша: Тёма, так откаты – это как? Норм?
Т: Откаты – плохо, но в нашей индустрии откатов нет.
Н: Ты ведёшь бизнес с государством – значит, ты жулик.
Т: Ты ни хуя не понимаешь... Но у меня для тебя подарок есть!
Дарит карту метро Навальному.
Н: Ты мне зубы не заговаривай!
Т: А вот ещё лимонные дольки!
Н: Охуеть... Спасибо! Но кошелек покажи.
Фото: Антон Белицкий
Т: Ты чего вообще доебался до частного бизнеса?
Н: Да я вообще ни на кого не наезжаю... Мне очень всё нравится, ты нормальный парень... И твои ребята мне там помогают. Но я против коррупции.
Т: Так чего ты до меня-то доебался?
Н: Я не знаю...
Т: Ты вообще знаешь, что такое коррупция? Отвечай за слова. Факты есть?
Н: Нет, но я тебе не верю всё равно! Показывай карман! Где 117 лямов? Куда дел?
Ксюша: Тём, ну правда, покажи карманы, чё ты как этот...
Фото: Антон Белицкий
Т: Вы думаете, поймали вора? А вот хуй!
Н: Карманы показывай!
Ксюша: Покажи уже!
Т: Какие 117 лямов? Я-то тут причем? Меня вообще там не было, у меня алиби!
Н: Ты эту херню втирай своим друзьям, а меня так просто не наебать... Где 117 лямов?
Т: Я откуда знаю?
Н: Там в метро по рельсам бегают трехметровые жулики! Они наверняка украли и поделились с тобой!
Фото: Антон Белицкий
Т: Алексей, а за что там 117 миллионов? Вы вообще понимаете, о чём там речь? Там надо было в метро положить плиты и 3 года их обслуживать. Я тут вообще причем? Мы не производим гигантские плиты, как и гигантских жуликов. Мы сделали только дизайн надписей.
Н: Вам денег дали?
Т: Конечно.
Н: Сколько?
Т: А тебе какое дело?
Н: Показывай кошелёк!
Ксюша: Показывай кошелёк! Ну пожалуйста...
Т: Вы тут на слезу меня не пробивайте. Там договор между двумя частными фирмами, государство тут ни при чём. Так что хуй вам, а не контракт позырить.
Н: Но там наши деньги...
Т: Все цифры по госконтрактам опубликованы. История с дизайном табличек – это не госзаказ, и ничего я вам показывать не должен.
Н: Ах так?! У меня вообще закон есть против таких как ты, мы тебя прижмём, когда я стану президентом.
Т: Лол! Мой кошелек – это мой кошелек, ничей нос я туда не пущу.
Н: По закону ты прав, но по понятиям... Когда я стану президентом, ты всё покажешь!
Т: Дважды лол!
Фото: Антон Белицкий
Н: Ты чё, в Зимбабве хочешь жить?
Т: Да это были посредники!
Н: Зимбабве!
Т: Посредники!
Ксюша – Навальному: Ну хорош уже про Зимбабве. Слабо кого-нибудь похвалить из чиновников?
Н: Хвалю Путина за то, что он столько сделал для России с 2000 по 2004 год. Но потом Россия внезапно оказалась в заднице. И теперь моя профессия – крыть всех хуями, прямо как у Тёмы.
Ксюша: Навальный молодец или нет?
Т: Ну хз, я бы лучше за Ликсутова голосовал...
Н: Да какая разница, что там Тёма думает. Главное, чтобы перед выборами не подгадил.
Т: Моя задача – предостеречь народ от президента-Навального. Популизм Навального не стоит выеденного яйца. Он завалит страну золотыми батонами!
Н: Но ведь минимальная зарплата в 25 тысяч рублей...
Т: Так сколько будет стоить батон хлеба?
Н: Открываем учебник макроэкономики! У нас всё будет как в Аргентине, отвечаю!
Фото: Антон Белицкий
Ксюша: А как же Зимбабве? Что-то я запуталась... Ладно, проехали. Вопрос Алексею от аудитории! Где ты раньше был, если думал, что Тёма – вор и неправильный пацан?
Н: Тёма не вор, это всё его госконтракты. Пацан к успеху шёл – не фартануло. Это не месть, меня сам Тёма и вызвал на дуэль. Я всё доказал!
Т: Ха-ха! Чё, так плохо выигрывать деньги?
Н: Да вам эти контракты отдали без конкурса!
Ксюша: Это разрешено по закону.
Н: Это неправильно! Там нет конкуренции!
Т: Бывает интеллектуальная конкуренция. Опять ты честных бизнесменов щемишь!
Ксюша: Кажется, мы начинаем понимать, что максимум, что покажет Артемий – это хуй.
Фото: Антон Белицкий
Т: Мой хуй – мои правила. Это Алексей у нас хочет, чтобы в туалетах были прозрачные двери.
Н: Не надо сравнивать двери туалетов и деньги Газпрома!
Т: А вот Газпром не трогай.
Ксюша: Вопрос Артемию. Зачем нападать на Навального перед выборами?
Т: Навальный – самый популярный оппозиционный политик. Но Путин лучше. В стране можно жить и зарабатывать нормально! Он Собянина в Москву назначил!
Н: Зарабатывать нормально? А офшоры тогда тебе зачем?
Т: Да мы по всему миру работаем, даже в Китае. Так удобнее. А офшоры были давно.
Н: А вот когда я стану президентом, то снижу налоги на зарплаты, чтобы даже такие как ты могли в России работать.
Т: Ну и молодец.
Вопрос из зала Навальному: Были 140 миллионов или нет? Тёма их получил?
Н: Точно были! С 2013 года Тёма со своими компаниями выиграл госконтрактов на 140 миллионов. По большинству из них данных нет.
Вопрос из зала Тёме: Зачем тебе эти посредники? Напрямую с Путиным и его командой никак?
Т: Без посредников не пускают, ироды.
Фото: Антон Белицкий
Включают Чичваркина, но он ничего не слышит.
Ксюша – Чичваркину: Правда ли, что Лебедев – вор?
Ч: Лебедев вообще-то молодец. Матом красиво ругается в рекламных целях. У него была лучшая студия в стране! Правда, потом Тёма взял и кинул меня на 120 000 евро. Но я его ни в чём не обвиняю.
Т: Чичваркин всё врёт! Просто ему не понравилась наша работа, и он захотел деньги назад.
Ч: Никакой работы мы не получили, сам ты врёшь! И вообще, Навальный более убедителен, хоть он и проклятый социалист. Короче, я не понимаю, что у вас тут происходит, пойду дальше пить винцо и смотреть "Шерлока".
Включают Демьяна Кудрявцева.
Д: Тёма всё делает по закону, так что отъебитесь от него! Он, конечно, скуповат, но всё равно молодец. Требовать чего-то надо не от Тёмы, а от государства. Но Тёма изначально был неправ, потому что коррупция – это плохо!
Ксюша: Ну ты и загнул, как будто не в России живём. РАУНД!
А вот и результаты! Везде победил Навальный.
Т: Всё равно он мудак и всё придумал.
Ксюша: Ясно же, что за Навального надо было голосовать, чё ты тут демократию устроил.
Фото: Антон Белицкий
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А Навальный на дебатах как рыба в воде.
Ну а если по сути, то чёрное и белое пыталось спорить кто из них зелёный. А рефери намекал, что чёрное все таки зеленее
Демьян молодец
считается ли субподрядчик победителя госзаказа тоже получателем государственных денег и должен ли он, соответственно быть прозрачным и отчитываться о полученных бюджетных деньгах.
Навальный говорит, что субподрядчик абсолютно такой же участник госзаказа и должен все показать.
Лебедев категорически против, мол, так мы до мышей доебемся и хлеб я в магазине тоже за бюджетные деньги куплю.
Но речь-то об очень ограниченной цепочке, которая начинается с победителя госконкурса, никто не говорит что нужно прослеживать куда до низов растекутся эти деньги, но основные исполнители работ должны быть подотчетны, даже несмотря на то, что они выполняют работу для победителя госконкурса, а не сами являются победителями.
По рецепту Лебедева выходит, что можно делать прокладки-победители и уводить деньги в тень через субподрядчиков, защищенных от общественности этой прокладкой, что сейчас и происходит. Выигрывает прокладка, получает миллиард, а потом раскидывает его по десяти субподрядчикам, три из которых это карманы какого-нибудь зама мэра, например. И ведь по закону все чисто, деньги вроде как уже не бюджетные, а честные, коммерческие, полученные от победителя госзаказа.
Еще удивило как Лебедев многие моменты в упор не понимал, передергивал или прикидывался шлангом.
Например, Лебедев сказал, что в стране в целом все круто, путин хороший президент, но Навальный на это предоставил документ из которого следовало, что компании Лебедева (как и заметное число средних и крупных предпринимателей) пользуются (или пользовались на момент оформления документа) оффшорами и иностранными банками.
То есть, наезд Навального был в таком духе и даже потом он прямым текстом это повторил: вы хвалите путина, но как любой адекватный современный бизнесмен, боитесь Россию. Тот же Яндекс зарегистрирован в Голландии не потому что у него там основные бизнес-процессы, а потому что эта юрисдикция несет меньше рисков.
Но здесь Лебедев абсолютно неадекватно съехал на тему "какого хрена ты мне запрещаешь иметь деньги за границей", хотя Навальный ему раз за разом повторял, что не запрещает, и не в этом дело, а в лицемерной позиции.
Ебать.
Edited at 2017-01-26 20:26 (UTC)
А когда приходится говорить - несет хуйню, т.к. времени на раздумья нет.
Навальный более подкован в дебатах и это одна из причин, почему он порвал Татьяныча.
Edited at 2017-01-26 20:38 (UTC)
Разочарование года.
Edited at 2017-01-26 18:49 (UTC)
Не преведи господь такому в Кремль въехать.
C помощью аддона FlashGot на Firefox получилось вытащить источник на MP4 и глянуть видео со звуком уже через 1.5 часа после трансляции, видимо осталось в Кэше VK или что то в этом роде, но скоро могут из кэша удалить
ебломвыражением лица Навальному только в президенты двигаться.
Вместо аргументов навальный съехал на "коррупция это плохо".
Edited at 2017-01-26 21:37 (UTC)
Теперь понятно почему Путин вас еб"т и будет дальше
занавес
не. ЧЮ - слабое место у зялта.