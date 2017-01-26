Так жить нельзя: деревенский гламур в центре Киева!

"Эксклюзивная квартира в "Римском" стиле, неординарный уникальный дизайн, современная качественная мебель, высокая двуспальная кровать, гардеробная - 8 кв.м, гостиная-студио, встроенная кухня, Современная бытовая техника от ведущих производителей Gorenje и Zanussi - гриль, плазма, паробокс, холодильник. Дом во дворе, есть собственное паркоместо".

Ваша любимая рубрика "Так жить нельзя"! Здесь мы смотрим, что может получиться, когда у человека нет вкуса, но есть лишние деньги. Обычно я рассматриваю квартиры соотечественников, но сегодня у нас гастроли украинского дизайнера. Наслаждайтесь!Помню, один мой знакомый переехал из южного региона в Москву. Денег у него совсем не было, но было желание скорее застолбить себе местечко на гламурном Олимпе столицы. Первым делом он взял бумажку и нарисовал на ней логотип "Версаче", сделал себе из этой бумажки подставку под чашку и с гордостью расположил на самом видном месте рабочего стола. Затем у него появилась идея на обычной черной шапке написать белой краской "RICH". Тогда эти шапки были в моде, но что-то его остановило. Может быть, краску не нашел, а может, понял глупость своей затеи.Когда я увидел эту прекрасную квартиру в самом центре Киева, первым делом подумал, что мой старый знакомый поднялся и переехал на Украину... Но нет... Итак, встречайте: квартира гламурного хохла! Что бывает, когда ты продаешь последнюю корову и переезжаешь в столицу с мешком денег! Чистая роскошь с сельским ароматом!Первое, что меня удивило, – это микроволновка в гостиной... Нет, я всё понимаю, надо где-то разогревать сосиски и пирожки, купленные у метро, но зачем делать это в гостиной?!Ладно, дадим слово хозяину!Ну, как знал, так и написал! Зато мы теперь знаем, что такое римский стиль...01. С первого взгляда квартира поражает роскошью! Потолок и стены декорированы работами мастеров! На потолке у нас "Сотворение Адама", прямо как в Сикстинской капелле! И пусть вас не смущает полная каша с декором, ведь иногда хочется всего и сразу! Главное здесь, конечно, размноженный логотип "Версаче". Как сказал бы один киногерой, логотип "Версаче" "задавал стиль всей комнате".02. Мягкая мебель с ближайшего рынка, много золота, даже камин есть! Обычно такую мебель покупают цыгане, когда главным критерием выбора является не удобство, а максимально "богатый" внешний вид. Обратите внимание, как мило хозяин поставил цветок на телевизор! Кстати, сразу видно, что интерьер делал колхозник: ни один нормальный человек не повесит так плазму, ведь смотреть телевизор, задрав голову вверх, невозможно – это как купить билеты на первый ряд кинотеатра.03. Очень красиво!04. Теперь давайте перейдем в спальню! Тут у нас тоже всё роскошно. Стулья на любой вкус, в основном сусальные. На античные статуи денег не хватило, поэтому под потолком есть фриз с их репродукциями.05. А теперь главное!!! КРОВАТЬ! Кровать просто шикарна! Кровать для безумных утех. К сожалению, владельцу не объяснили, что в городе необязательно ставить кровать в спальне к стенке, как в деревне. В городе можно поставить кровать и по центру комнаты. Тем более такую шикарную! Эх... дайте мне наручники, и покажу вам 20 новых поз с этой волшебной кроватью!06. Всё-таки деревня не отпускает "римский стиль": тут и бабушкино бельё с цветами, и милые котики на стенах... Уверен, в шкафу найдутся полотенца, проложенные душистым мылом, а с антресолей должен свисать чулок, набитый луковицами. Когда я смотрел фотографии этой квартиры, я всё ждал, что на телевизоре будет салфетка кружевная. Ну или пирамидка из подушек на кровати. Где пирамидка? А?07. Кухня...08. АААА! Так это кухня в гостиной! Это у нас современная студия. Всё, теперь я понял прикол с микроволновкой. Простите, первый наезд был совершенно необоснованным.09. Кстати, обратите внимание, как хозяин везде ловко ставил штатив и убегал из кадра!10. Шикарная ванная с двумя (!!!) раковинами. Зачем в такой маленькой квартире две раковины, я не понимаю, тем более такие неудобные. Зато есть космическая душевая кабина. Две раковины часто делают в больших домах. Они уместны, когда два супруга могут одновременно собираться на работу. Но в данном случае лучше бы столешницу нормальную сделал для раковины.11. Вы только посмотрите на это!12. И, конечно, в туалете у нас есть фонтан со львами ) Красота! Всё по высшему разряду.13. В прихожей не хватает металлической перекладины, о которую можно было бы соскребать грязь с сапог.14. Что тут можно сказать, красиво жить не запретишь!