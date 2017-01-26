Так жить нельзя: деревенский гламур в центре Киева!

Ваша любимая рубрика "Так жить нельзя"! Здесь мы смотрим, что может получиться, когда у человека нет вкуса, но есть лишние деньги. Обычно я рассматриваю квартиры соотечественников, но сегодня у нас гастроли украинского дизайнера. Наслаждайтесь!

Помню, один мой знакомый переехал из южного региона в Москву. Денег у него совсем не было, но было желание скорее застолбить себе местечко на гламурном Олимпе столицы. Первым делом он взял бумажку и нарисовал на ней логотип "Версаче", сделал себе из этой бумажки подставку под чашку и с гордостью расположил на самом видном месте рабочего стола. Затем у него появилась идея на обычной черной шапке написать белой краской "RICH". Тогда эти шапки были в моде, но что-то его остановило. Может быть, краску не нашел, а может, понял глупость своей затеи.

Когда я увидел эту прекрасную квартиру в самом центре Киева, первым делом подумал, что мой старый знакомый поднялся и переехал на Украину... Но нет... Итак, встречайте: квартира гламурного хохла! Что бывает, когда ты продаешь последнюю корову и переезжаешь в столицу с мешком денег! Чистая роскошь с сельским ароматом!



Первое, что меня удивило, – это микроволновка в гостиной... Нет, я всё понимаю, надо где-то разогревать сосиски и пирожки, купленные у метро, но зачем делать это в гостиной?!

Ладно, дадим слово хозяину!
"Эксклюзивная квартира в "Римском" стиле, неординарный уникальный дизайн, современная качественная мебель, высокая двуспальная кровать, гардеробная - 8 кв.м, гостиная-студио, встроенная кухня, Современная бытовая техника от ведущих производителей Gorenje и Zanussi - гриль, плазма, паробокс, холодильник. Дом во дворе, есть собственное паркоместо".


Ну, как знал, так и написал! Зато мы теперь знаем, что такое римский стиль...



01. С первого взгляда квартира поражает роскошью! Потолок и стены декорированы работами мастеров! На потолке у нас "Сотворение Адама", прямо как в Сикстинской капелле! И пусть вас не смущает полная каша с декором, ведь иногда хочется всего и сразу! Главное здесь, конечно, размноженный логотип "Версаче". Как сказал бы один киногерой, логотип "Версаче" "задавал стиль всей комнате".


02. Мягкая мебель с ближайшего рынка, много золота, даже камин есть! Обычно такую мебель покупают цыгане, когда главным критерием выбора является не удобство, а максимально "богатый" внешний вид. Обратите внимание, как мило хозяин поставил цветок на телевизор! Кстати, сразу видно, что интерьер делал колхозник: ни один нормальный человек не повесит так плазму, ведь смотреть телевизор, задрав голову вверх, невозможно – это как купить билеты на первый ряд кинотеатра.


03. Очень красиво!


04. Теперь давайте перейдем в спальню! Тут у нас тоже всё роскошно. Стулья на любой вкус, в основном сусальные. На античные статуи денег не хватило, поэтому под потолком есть фриз с их репродукциями.


05. А теперь главное!!! КРОВАТЬ! Кровать просто шикарна! Кровать для безумных утех. К сожалению, владельцу не объяснили, что в городе необязательно ставить кровать в спальне к стенке, как в деревне. В городе можно поставить кровать и по центру комнаты. Тем более такую шикарную! Эх... дайте мне наручники, и покажу вам 20 новых поз с этой волшебной кроватью!


06. Всё-таки деревня не отпускает "римский стиль": тут и бабушкино бельё с цветами, и милые котики на стенах... Уверен, в шкафу найдутся полотенца, проложенные душистым мылом, а с антресолей должен свисать чулок, набитый луковицами. Когда я смотрел фотографии этой квартиры, я всё ждал, что на телевизоре будет салфетка кружевная. Ну или пирамидка из подушек на кровати. Где пирамидка? А?


07. Кухня...


08. АААА! Так это кухня в гостиной! Это у нас современная студия. Всё, теперь я понял прикол с микроволновкой. Простите, первый наезд был совершенно необоснованным.


09. Кстати, обратите внимание, как хозяин везде ловко ставил штатив и убегал из кадра!


10. Шикарная ванная с двумя (!!!) раковинами. Зачем в такой маленькой квартире две раковины, я не понимаю, тем более такие неудобные. Зато есть космическая душевая кабина. Две раковины часто делают в больших домах. Они уместны, когда два супруга могут одновременно собираться на работу. Но в данном случае лучше бы столешницу нормальную сделал для раковины.


11. Вы только посмотрите на это!


12. И, конечно, в туалете у нас есть фонтан со львами ) Красота! Всё по высшему разряду.


13. В прихожей не хватает металлической перекладины, о которую можно было бы соскребать грязь с сапог.


14. Что тут можно сказать, красиво жить не запретишь!


Так жить нельзя: квартира твоих кошмаров
 Так жить нельзя: киевское барокко

 Так жить нельзя: 8 кв. метров

Так жить нельзя: трипольская культура

 Так жить нельзя: райский уголок в панельной многоэтажке
 Так жить нельзя: дворец вора в законе
Всё самое свежее я теперь публикую в Телеграм-канале. Подписывайтесь!

А чтобы не пропускать мои посты, подключитесь к Телеграм-боту

И про Твиттер не забывайте...

... и ещё Инстаграм! 👍

Tags: , , , , ,
promo varlamov.ru ноябрь 17, 2011 20:24 145
Buy for 2 000 tokens
Реклама в этом блоге
В этом блоге можно разместить рекламный пост. Ежемесячная аудитория – более 1,5 млн. уникальных посетителей. Для тех, кто просто хочет скачать прайс, есть эта ссылка. Для тех, кто хочет посмотреть полную презентацию со статистикой, портретом аудитории и моими предложениями по рекламе,…
  • Комментарий (221)
    • :
    ← назад
    вперёд →
    supmaxgreat
    Советские квартиры были лучше обставлены, везде книги и фотокарточки. В СССР был стиль все-таки, из-за высокой образованности населения.
    napseg
    >это как купить билеты на первый ряд кинотеатра.

    Всегда старюсь покупать билеты на первый ряд, так хочется что бы экран занимал весь угол зрения, а не просто был большим телевизоров вдалеке.
    Sasha Kochura
    И ноги вытянуть можно, тоже люблю первый ряд, в нормальных кинотеатрах голову задирать не надо
    froster2
    Роспись на потолке "Одуван передаёт мощи Кацу". Не по христиански это.
    dipoper
    Сообщение для владельцев подобных квартир вна Украине:

    Пшонки нет, но вы держитесь!
    Специалист по дизайну и урбанистике, Михаил Евграфови
    andrey_kaminsky
    "В самом деле, возьмите любого из наших обывателей; пойдите во всякое время на Невский проспект и отделите от этого праздношатающегося стада какого хотите субъекта, — что вы получите? — вы получите извозчика по убеждениям, извозчика по развитию, извозчика по надеждам и стремлениям! Какое дело извозчику до литературы, до умственного труда вообще? Может ли интересовать его что-нибудь, находящееся вне самого простого брюшного материализма? Могут ли эти первоначальные организмы, эти сектаторы брюхопоклонничества, чем-нибудь тревожиться, особливо в те ликующие минуты, когда двери ресторанов отворены настежь, а камелии и кокотки так и шмыгают по торцовой мостовой?"
    Но, определённо есть прогресс
    andrey_kaminsky
    Это уже не золотобатонный стиль в чистом виде, а некий переходной, об этом говорят квадратные толчки. Настоящий золотобатонник никогда не допустил бы квадратных толчков в своих покоях, ибо квадратными должны быть рамки с портретами Вождя.
    little_ursa
    Жесть.
    не отпускает мысль, что только жилплощадь испортили. Это же все по-хорошему надо ломать и переделывать
    nakipelo
    Покупатель имеет права требовать скидку. Ведь квартира требует капитального ремонта.
    loginfree
    Эта ж/п самый треш, что я здесь видел. Три разных стула вообще убили.
    vermutovchina
    Вульгарщина и безвкусица, тоже имеет право на существование...как хипстеры и байкеры
    vilmantas
    Интересно как он все это продаст? Кому?
    А над кроватью забыл зеркало повесить:-)
    И пластиковые окна:-) А бочка рядом со стиральной машиной зачем?
    antirobot_idiot
    ну вы думаете он один такой уникальный, уверен, покупатели из соседнего села найдутся
    garpoon
    Я недавно посмотрел сериал *Гоморра* (по мотивам одноимённого фильма) про неаполитанскую мафию. Интерьеры поднявшихся мафиози (простых малоумных ребят) - именно такие, воспроизведено очень точно.
    avesta_1
    А мне принты крутые понравились
    Приглашаешь друга- сдать экзамен по истории живописи
    Не ответил?-извини, пошел на х2й!!
    semashko74
    А мне нравится. Правда квартирка маловата по площади. Такая мебель любит просторы. А здесь все понапихано вплотную. Да и косяк с двумя умывальниками и ещё есть что-то что выбивается из стиля, но вцелом, всяко лучше, чем никак.
    shtirl
    гордо стоящая в центре сортира сушилка для белья доставляет.
    но по-деревенски было бы развесить подштанники на балконе
    antirobot_idiot
    Эй! кто там поближе, дайте Варламову наручники, я хочу видеть это, да еще 20 разных новинок сразу

    ну а вообще, конечно пиндец полный
  • Комментарий (221)
    • :
    ← назад
    вперёд →