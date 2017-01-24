Новости русских бед: лес столбов, памятник скамейке и другой пиздец

vandervart кацапия во всей красе Ответить

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Дебилам — дебильную красу Marat Dyatko Брали бы пример со шведов и не заморачивались Ответить

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Михаил Евграфович всегда с нами:) andrey_kaminsky "Люди подобного закала принадлежат к тому бесчисленному легиону, члены которого, руководствуясь пословицей: «Не боги горшки обжигают», охотно принимают всякое дело за глиняный горшок и приступают к орудованию не столько с размышлением, сколько с дерзновением. Что может наделать такой господин, сколько он может намесить пирогов из грязи, благодаря своему дерзновению, — это предмет не только любопытный, но и поучительный, тем более что в этом случае бестолковые вожделения отражаются не исключительно на самом бестолковом деятеле (который нередко за это даже хорошее жалованье получает), но и на целой среде." Ответить



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2semechki Соглашусь. Лучше меньше, да лучше. Ответить

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riese По поводу 10 фотки.



Там не плитка, там линолеум. Исправьте) Ответить



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markela

Причем здание станции историческое, когда-то платформы были совсем рядом, потом уже построили насыпь и станция оказалась под ней.

Еще стоит добавить, что с юга практически никто не подходит- там промзона и нет жилых домов, а если человек работает там и ездит ежедневно на Финляндский ( ну, мало ли), то он не бегает в кассу каждый день.



Edited at 2017-01-24 07:50 (UTC) Номер 13- нарисована неверно, лестница на платформу совсем рядом. Такой путь можно пройти, если ехать на Финляндский вокзал, но кто туда едет с Ланской? Все едут в другую сторону. Станция на картинке прямо, а лестница сразу за мостом, с белыми стенами. https://yandex.ru/maps/2/saint-petersbu rg/?utm_source=geoblock_maps_sanktpeterb urg&ll=30.327165%2C59.994645&z=17&l=stv%2Csta&panorama%5Bpoint%5D=30.328418%2C59.99418 3&panorama%5Bdirection%5D=338.348626%2C1.2 82400&panorama%5Bspan%5D=120.000000%2C66.22682 2 Причем здание станции историческое, когда-то платформы были совсем рядом, потом уже построили насыпь и станция оказалась под ней.Еще стоит добавить, что с юга практически никто не подходит- там промзона и нет жилых домов, а если человек работает там и ездит ежедневно на Финляндский ( ну, мало ли), то он не бегает в кассу каждый день. Ответить



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valroma А если работает там, но ездит не ежедневно? Ответить

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2semechki Только массовая ядерная чистка и последующие миллион лет работы природы смогут привести эти места в приличный вид.

А заднеприводные с постовым, которые захватили тротуар, вообще охренели. Ответить



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Mlambongwenya Umgungundlovu Многие проблемы можно решить за несколько лет при правильном подходе. Хотя определенные вещи вроде перевоспитания нации могут потребовать около сотни лет.



Edited at 2017-01-24 09:07 (UTC) Ответить

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v_leo Переход перед зданием суда,конечно,верх сумасбродства!

А столбы на тротуарах Москвы(да и в др.городах) явно на втором месте. Ответить



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fotokiski А где еще столбы ставить? На проезжей части? Ответить

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seryi_polosatiy У меня возле дома дорожный знак(постоянный) висит аналогичным образом, на уровне головы (6-я Красноармейская).

Одно время на нём был наклеен стикер "Россия для низких".

Очень веселил. Ответить

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giper



уютный уголок старого Петербурга напротив метро Василеостровская Ответить

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kindzadzaa На России для людей никогда ничего не делали. Это не удивительно Ответить



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Uncanny Jackal Не то, что вна социальном государстве, где для электората построили свинарник вместо театра)



И нет бы справедливо попенять на совковое наследие, куда там - это слишком сложно для фашиков вроде тебя) Ответить

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in fiocci столбы зло

судьи первостатейные пидоры, всегда так было

мцк говно само по себе Ответить



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e_tek у нас климат такой. Ответить

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00O1 Санкции виноваты Ответить



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macrop 1 - это не экстремалы, в деревья же ты на улиц не врезаешься..

12 - из голосования вообще убрать, им пиздюлей надо, а не болт.. Ответить



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alez Причина скорей-всего в том что очень мало комплексных проектов. Кто-то столбы ставит, кто-то пешеходные дорожки делает. И требования по совместимости со смежными системами в ТЗ не предъявляются. Ответить



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Mlambongwenya Umgungundlovu Хорошо хоть в СССР делали широкие тротуары если бы в снегопад и гололед тротуары были бы узкими как в некоторых странах запада был бы вообще издец.



Правда надо было делать тротуары еще шире , тогда бы было место для велодорожек. Ответить



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Uncanny Jackal Собственно, наглядная демонстрация уровня развития нашего общества - всё, что вне родной хатки, суть враждебная территория, по определению не пригодная для жизни. Чиновники, очевидно, тоже так рассуждают. Ответить



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1 Все так рассуждают. Девиз России - "Своруй, наеби!". И Ванга сказала, что это навсегда. Ответить

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«Благодаря столбам тротуара и здесь практически нет» igor_levit Илья, обратите внимание, что в случае негативного контекста причинно-следственная связь обозначается предлогом «из-за», и только в случае позитивного контекста — словом «благодаря». Иначе получается, что столбы молодцы, что захватили тротуар! )))

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Re: «Благодаря столбам тротуара и здесь практически нет isinca Это называется сарказм Ответить



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swordfish_77 По такому тротуару не только неудобно ходить



Почему люди не летают, как птицы? (А.Н.Островский "Гроза") Ответить



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evguseek Со столбами на тротуарах вообще беда, но ещё большая беда, что они появляются на НОВЫХ дорожных объектах. Яркий "пример" — законченная в минувшем году реконструкция Волгоградского пр-та (Москва). Столбы на тротуарах на Остаповском проезде (куда эстакада приходит с Люблинской) и на пересечении Волгоградского пр-та с Волжским бульваром, там на тротуарах вдоль дублеров проспекта. Сначала всё на команду Лужкова валили, затем зазвучали из телевизора бравурные отчеты по построенным и введенным километрам, а непрофессионализм при всём при этом налицо. Постыдился бы ССС за свою тему "город для жителей", жителям же видно всё! Ответить



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kostyay Вот хочу сказать всем директорам магазинов. Вешайте вывески повыше, а то для каких-то коротышек понавесят, постоянно уворачиваться приходится. Надысь чуть не пол-ебала в пятёрочке чуть не раскроил. Ответить



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ds02006 Составляйте протокол, подавайте в суд. Ответить

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добрый доктор #9- это ведь вся россия....фасад, как будто почистили, покрасили, а вот труба и выдала всю сущность страны:)

#12- это российские законы, которые никто не соблюдает и народ просто ищет пути обойти их.... Ответить



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Сборы за оформление билета в электричке Настя Вершицкая Проблема с оформлением билета для поездки на электричке есть почти на всех станциях Ленобласти по направлению к Выборгу. Несколько лет назад везде поставили надземные переходы, на которые пожилым людям сложно подниматься, но, чтобы купить билет, надо не просто подняться, а совершить спуск и подъем на эту конструкцию аж дважды. В среднем у них на это уходит около получаса. И за бабушек с дедушками обидно, и самому очень неудобно проделывать лишний путь.

Очень хотелось бы найти решение для этой проблемы. Ответить



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Re: Сборы за оформление билета в электричке markela Можно купить абонемент на месяц или на количество поездок, тогда бегать по переходам не придется, а бабушкам с апреля по октябрь проезд бесплатный. Ответить



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ramtamtager Жаль нет конкретных фамилий а то у нас всегда мифический Путин виноват. Ответить

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yabarmalei обама перед уходом вкопал столбы Ответить



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rusev63 на #4 фото, явно не столб захватчик. Кто-то пристраивает. Ответить



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chamot1981 Чёт слабо сегодня. До этого огенней было Ответить



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