Новости русских бед: лес столбов, памятник скамейке и другой пиздец
Фото: E1.Ru
Cвежая порция новостей головотяпства и разгильдяйства, первая в новом году! Крепкие хозяйственники и другие вредители держат оборону и делают всё, чтобы жить в наших городах было неудобно и неприятно. Задача премии "Стеклянный болт" – выявить откровенную глупость и сделать так, чтобы чиновники не расслаблялись, иначе фраза "И так сойдёт!" скоро станет девизом России.
#1
Москва, Открытое шоссе, перекресток с бульваром Маршала Рокоссовского. Знак для автомобилистов установлен на пешеходной дорожке на уровне головы. Любой пешеход автоматически превращается в экстремала. В Москве это очень большая проблема, знаки часто ставят на уровне головы пешехода, я сам пару раз получал по голове от вот такой преграды.
#2
Москву захватывают столбы! Почему-то всё чаще столбы у нас устанавливают ровно посередине тротуара. По такому тротуару не только неудобно ходить, его ещё и нормально очистить невозможно. Трактор не может тут проехать, а дворников сюда не отряжают. Поэтому в лучшем случае коммунальщики это место вообще не трогают, а в худшем просто заваливают тротуар большим сугробом. Отличная работа! А пешеходы могут и по шоссе пройти, чай не баре.
#3
Переход возле заезда на мост на улице Алабяна(она же теперь часть северо-западной хорды) в Москве. Столбы атакуют!
#4
Москва, Суворовская площадь, Культурный центр Вооружённых сил. Благодаря столбам тротуара и здесь практически нет.
#5
Москва, пересечение Кантемировской улицы и Пролетарского проспекта. Во время строительства новой развязки столб для указателей установили посередине тротуара. Смотрите, как теперь удобно здесь ходить и убирать снег!
#6
В сквере на Комсомольской площади рядом с трамвайной остановкой уже давно стоят гранитные скамейки. Вернее, скамейкой это назвать сложно: скорее, это памятник скамейке. Народ на остановке всегда есть, люди ждут трамвай, но в холодное время на эти скамейки даже смотреть больно.
#7
Целая партия фотографий пришла из Нижнего Новгорода, они пойдут единым лотом. Это улица Большая Покровская (также известная как Покровка), старейшая улица города, теперь наполовину пешеходная. В 2004 году была реконструирована и и замощена брусчаткой. На ней сохранились исторические здания, но на их состояние мэрия забивает.
Дом А. Рудольф (первая половина XIX века) весь зарос рекламой. Выглядит ужасно.
Флигель М. Катанской (первая половина XIX века). В июне 2016-го тут был крупный пожар. Говорят, тут на крыше какой-то мужик жарил шашлык )
Дом купчихи О.Н. Каменевой (1912—1915). А-а-а, что это?! Скульптуры из монтажной пены?
Убогая пристройка к Дому Мещанского собрания (1849—1881).
Флигель усадьбы А.В.Мичуриной (1864). Полтора года назад разрушился карниз здания, но собственник и мэрия решили оставить всё как есть.
#8
Город Семёнов (Нижегородская область), историческое здание (торговый дом купцов Пономаревых) после реставрации. Здесь почему-то решили ограничиться половиной водосточной трубы.
И здесь. Если срочно не исправить ситуацию, очень скоро вода испортит отреставрированное здание.
#9
Москва. Станция метро "Киевская" кольцевая. Реставрация люстры в нашем любимом стиле "и так сойдёт" )
#10
У ТЦ "Маргарита" в Мытищах на лестнице и пандусе положили плитку, которую обычно используют внутри помещения. Получился идеальный каток в морозную погоду.
#11
Город Волжский. Пандус, установленный на остановке "Ул. Александрова" в 21-м микрорайоне, полностью перегородил пешеходную зону между остановочным павильоном и карманом и даже немного вылез на проезжую часть.
#12
Весёлая история из Екатеринбурга. Арбитражный суд Свердловской области решил с помощью забора оттяпать себе участок Шарташской прямо перед своим зданием и организовать там закрытую парковку для своих сотрудников.
Фото: E1.Ru
В суде объяснили это так: "В целях надлежащей организации движения пешеходов по территории Арбитражного суда Свердловской области пешеходный переход на территорию суда со стороны улицы Луначарского закрыт!" И ещё промямлили что-то про меры безопасности.
"Они сначала перегородили улицу, а теперь и мимо здания ходить нельзя. Возможно, что это какие-то антитеррористические мероприятия. Но я всё равно не понимаю, почему нельзя ходить мимо здания суда? Считаю, что это недопустимо и унижает жителей города", – заявил E1.RU мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. Впрочем, за весь прошлый год мэрия с этим так ничего и не сделала. Прокуратура же признала все ограждения законными.
Более того, исправить ситуацию никто не может уже шесть лет. Раньше сюда не пропускали только машины. Но весной 2016 года уважаемые судьи поставили противопешеходные калитки, чтобы всякие простолюдины не шастали. Само собой, уральцы стали просто перелазить через забор.
Фото: E1.Ru
Фото: E1.Ru
Фото: E1.Ru
Тогда к калитке пригнали специально обученного пристава. А-ха-ха-ха-ха! Конечно, в обязанности некоторых приставов входит охрана зданий суда. Но этот занимается тем, что прогоняет пешеходов с захваченной у них же улицы!
Фото: E1.Ru
Кстати, светофор в сторону захваченной улицы так и продолжает работать, что говорит о том, что по всем планам там до сих пор должна быть проезжая часть.
#13
Совместное творчество РЖД и СЗППК: расстояние от билетной кассы до ж/д платформы "Ланская в Санкт-Петербурге составляет 430 метров. А если пешеход подходит к платформе с юга, то для покупки билета ему придётся нагулять лишний километр. Так уже очень давно, однако новость получает актуальность в связи с тем, что недавно сбор за оформление билета в поезде повысили до 80 рублей. То есть ты платишь дань РЖД за их плохую инфраструктуру! Прекрасно!
#14
Уникальное инженерно-техническое решение появилось в Брянске по адресу ул. Медведева, д. 65/2.
Управляющая компания "Таймыр" решила огородить свой двор заборчиком и заодно прихватила пандус одного из магазинов.
#15
Вход на станцию МЦК "Автозаводская" присоединили к существующему надземному переходу через Третье транспортное кольцо.
Чтобы подняться наверх, нужно пройти 5 лестничных пролетов (в снежную погоду изрядно грязных), из удобств – перила и пандус. Лифта или эскалатора нет, хотя территория позволяет доработать переход. Как маломобильным людям и родителям с колясками попасть на МЦК без карабканья по лестнице – неизвестно. На самой станции МЦК при этом лифт есть.
Кто из номинантов больше прочих достоин "Стеклянного болта"?
#1
47(3.7%)
#2
42(3.3%)
#3
41(3.3%)
#4
45(3.6%)
#5
32(2.6%)
#6
27(2.2%)
#7
40(3.2%)
#8
39(3.1%)
#9
44(3.5%)
#10
42(3.3%)
#11
82(6.5%)
#12
439(35.0%)
#13
125(10.0%)
#14
73(5.8%)
#15
136(10.8%)
О том, что такое премия «Стеклянный болт», читайте здесь.
Новые примеры разгильдяйства и головотяпства чиновников присылайте мне на почту: st.bolt@varlamov.me. Всех пнем, всё осветим!
Напомню условия:
– Пока рассматриваем только Россию;
– Глупость должна быть свежей ) Баяны оставьте себе;
– Пишите город, дату съёмки, место и желательно имена ответственных за безобразие.
|Евроремонт года: как русские уничтожали Россию
|Новости русских бед: тротуары, уборка снега и другой пиздец...
|Новости русских бед: "И так сойдет!" и другой пиздец...
|Новости русских бед: дураки, дороги и другой пиздец...
|Стеклянный болт
Всё самое свежее я теперь публикую в Телеграм-канале. Подписывайтесь!
А чтобы не пропускать мои посты, подключитесь к Телеграм-боту
И про Твиттер не забывайте...
... и ещё Инстаграм! 👍
Дебилам — дебильную красу
Михаил Евграфович всегда с нами:)
Там не плитка, там линолеум. Исправьте)
Шта??? Вы серьезно??
Причем здание станции историческое, когда-то платформы были совсем рядом, потом уже построили насыпь и станция оказалась под ней.
Еще стоит добавить, что с юга практически никто не подходит- там промзона и нет жилых домов, а если человек работает там и ездит ежедневно на Финляндский ( ну, мало ли), то он не бегает в кассу каждый день.
Edited at 2017-01-24 07:50 (UTC)
А заднеприводные с постовым, которые захватили тротуар, вообще охренели.
Edited at 2017-01-24 09:07 (UTC)
А столбы на тротуарах Москвы(да и в др.городах) явно на втором месте.
Одно время на нём был наклеен стикер "Россия для низких".
Очень веселил.
И нет бы справедливо попенять на совковое наследие, куда там - это слишком сложно для фашиков вроде тебя)
судьи первостатейные пидоры, всегда так было
мцк говно само по себе
12 - из голосования вообще убрать, им пиздюлей надо, а не болт..
Правда надо было делать тротуары еще шире , тогда бы было место для велодорожек.
«Благодаря столбам тротуара и здесь практически нет»
Re: «Благодаря столбам тротуара и здесь практически нет
Почему люди не летают, как птицы? (А.Н.Островский "Гроза")
#12- это российские законы, которые никто не соблюдает и народ просто ищет пути обойти их....
Сборы за оформление билета в электричке
Очень хотелось бы найти решение для этой проблемы.
Re: Сборы за оформление билета в электричке