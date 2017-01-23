Так жить нельзя: квартира твоих кошмаров

Прошу минуточку вашего внимания! Сегодня я вновь с гордостью представляю вам вашу любимую рубрику – "Так жить нельзя"! Сразу скажу, не стоит слишком серьёзно воспринимать название. Жить можно как угодно. Я не собираюсь никого учить, как жить, но ТАК я бы не смог! А вы?Сегодня очень сложная квартира... Я прошу вас (голосом Задорнова) не смеяться и не издеваться над хозяевами. Вполне возможно, они попали в беду. Может быть, им нужна помощь, и это не просто интерьер, а зашифрованный сигнал SOS.Помните, в 90-е были популярны стереограммы? Когда печатали абстрактный паттерн, и если правильно сфокусировать зрение, можно было увидеть объемное изображение? Я тогда учился в школе, и, помню, были тетради "Колибри", на обложке каждой была как раз стереограмма! Обожал их рассматривать.Судя по всему, не я один любил это дело... Я вырос и забыл про стереограммы, а кто-то обклеил себе ими весь интерьер!!! Что случилось в голове этого человека? Что с ним сейчас? Успеем ли мы ему помочь?01. Итак, квартира расположена в очень дорогом доме на набережной Москвы-реки... Стоит всего 11 000 000 долларов...Что вы получите за эти деньги?"Площадь квартиры составляет 556 кв. м, площадь пристройки – 1200 кв. м. Пристройка без отделки.Спланировано:1 уровень – гостиная, кухня, 5 спален, 4 санузла;2 уровень – кухня-гостиная, 2 спальни, кабинет.В пристройке можно обустроить представительский офис или личную резиденцию с кинозалом, винным погребом, бассейном.В квартире выполнена отделка в классическом стиле с элементами ар-деко. Окна выходят в сторону Андреевской набережной и Академии наук.Квартира находится в собственности более 3 лет.2 машино-места в подземном паркинге входят в стоимость".02. Итак, давайте посмотрим. Огромная гостиная...03. Практически все поверхности декорированы пестрыми паттернами.04. Обратите внимание: чтобы усилить галлюциногенный эффект, дизайнер сделал зеркальный потолок! Вдруг вам мало будет штор, подушек и стены с телевизором!05. Что это по бокам от дивана? Урны, наверное! Может быть, эта квартира принадлежит чиновнику департамента ЖКХ Москвы? Это как раз те ребята, что всегда ставят две урны возле каждой лавочки!06. А вот кухня совсем скромная. Разочарован.07. Найдите гигантскую таксу! Нашли? Я себе представляю: сидишь ты такой, смотришь на эти стены, а тут такса! И ты думаешь: она существует, или тебя уже накрыло?08. И тут она начинает говорить! Вторая версия: может быть, эта квартира принадлежит бывшему наркополицейскому, который после расформирования ведомства ищет новые пути...09.10. А вот это моё любимое! Спальня. Если долго смотреть на стену, из неё выбежит слон! Он будет хохотать и топтать тебя! Здесь главное, когда входишь в спальню, не врезаться в стену. Теперь я думаю, что квартира принадлежит партизану... Любовь к маскировке – наше всё!11. Прихожая... шикарно!12.13. Ещё одна спальня! Что вы понимаете в роскоши? Напоминаю, в квартире 5 спален!14.15. Учитесь жить шикарно!16. Кабинет17.18. Рабочая зона в гостиной19. Ладно, давайте посмотрим ванную... О, кожаный диванчик ;) Красота! Как в лучших саунах 90-х!20. Ванную отделяют от хозяйской спальни очаровательные шторки.21.22. Ещё одна спальня! Здесь у нас уже животные мотивы, всё леопардовое.23. Обратите внимание на туалет ) В него мы ещё зайдем.24. Очередная спальня в зеброво-леопардовом стиле.25. Жемчужина квартиры – туалет в разноцветной леопардовой плиточке.