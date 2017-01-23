Так жить нельзя: квартира твоих кошмаров
Прошу минуточку вашего внимания! Сегодня я вновь с гордостью представляю вам вашу любимую рубрику – "Так жить нельзя"! Сразу скажу, не стоит слишком серьёзно воспринимать название. Жить можно как угодно. Я не собираюсь никого учить, как жить, но ТАК я бы не смог! А вы?
Сегодня очень сложная квартира... Я прошу вас (голосом Задорнова) не смеяться и не издеваться над хозяевами. Вполне возможно, они попали в беду. Может быть, им нужна помощь, и это не просто интерьер, а зашифрованный сигнал SOS.
Помните, в 90-е были популярны стереограммы? Когда печатали абстрактный паттерн, и если правильно сфокусировать зрение, можно было увидеть объемное изображение? Я тогда учился в школе, и, помню, были тетради "Колибри", на обложке каждой была как раз стереограмма! Обожал их рассматривать.
Судя по всему, не я один любил это дело... Я вырос и забыл про стереограммы, а кто-то обклеил себе ими весь интерьер!!! Что случилось в голове этого человека? Что с ним сейчас? Успеем ли мы ему помочь?
01. Итак, квартира расположена в очень дорогом доме на набережной Москвы-реки... Стоит всего 11 000 000 долларов...
Что вы получите за эти деньги?
"Площадь квартиры составляет 556 кв. м, площадь пристройки – 1200 кв. м. Пристройка без отделки.
Спланировано:
1 уровень – гостиная, кухня, 5 спален, 4 санузла;
2 уровень – кухня-гостиная, 2 спальни, кабинет.
В пристройке можно обустроить представительский офис или личную резиденцию с кинозалом, винным погребом, бассейном.
В квартире выполнена отделка в классическом стиле с элементами ар-деко. Окна выходят в сторону Андреевской набережной и Академии наук.
Квартира находится в собственности более 3 лет.
2 машино-места в подземном паркинге входят в стоимость".
02. Итак, давайте посмотрим. Огромная гостиная...
03. Практически все поверхности декорированы пестрыми паттернами.
04. Обратите внимание: чтобы усилить галлюциногенный эффект, дизайнер сделал зеркальный потолок! Вдруг вам мало будет штор, подушек и стены с телевизором!
05. Что это по бокам от дивана? Урны, наверное! Может быть, эта квартира принадлежит чиновнику департамента ЖКХ Москвы? Это как раз те ребята, что всегда ставят две урны возле каждой лавочки!
06. А вот кухня совсем скромная. Разочарован.
07. Найдите гигантскую таксу! Нашли? Я себе представляю: сидишь ты такой, смотришь на эти стены, а тут такса! И ты думаешь: она существует, или тебя уже накрыло?
08. И тут она начинает говорить! Вторая версия: может быть, эта квартира принадлежит бывшему наркополицейскому, который после расформирования ведомства ищет новые пути...
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10. А вот это моё любимое! Спальня. Если долго смотреть на стену, из неё выбежит слон! Он будет хохотать и топтать тебя! Здесь главное, когда входишь в спальню, не врезаться в стену. Теперь я думаю, что квартира принадлежит партизану... Любовь к маскировке – наше всё!
11. Прихожая... шикарно!
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13. Ещё одна спальня! Что вы понимаете в роскоши? Напоминаю, в квартире 5 спален!
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15. Учитесь жить шикарно!
16. Кабинет
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18. Рабочая зона в гостиной
19. Ладно, давайте посмотрим ванную... О, кожаный диванчик ;) Красота! Как в лучших саунах 90-х!
20. Ванную отделяют от хозяйской спальни очаровательные шторки.
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22. Ещё одна спальня! Здесь у нас уже животные мотивы, всё леопардовое.
23. Обратите внимание на туалет ) В него мы ещё зайдем.
24. Очередная спальня в зеброво-леопардовом стиле.
25. Жемчужина квартиры – туалет в разноцветной леопардовой плиточке.
|Собачья конура под видом квартиры в Крыму
|Так жить нельзя: 8 кв. метров
|Так жить нельзя: киевское барокко
|Так жить нельзя: райский уголок в панельной многоэтажке
|Так жить нельзя: дворец вора в законе
|Так жить нельзя: трипольская культура
|Так жить нельзя: резиденция Дональда Трампа
|Так жить нельзя: дом Алладина в Москве
|Так жить нельзя: дом украинского Маугли!
|Так жить нельзя: квартира подмосковного принца
|Так жить нельзя: Кремль в голове
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Кац: "Всё-таки привычка лезть к другим в печёнку не покидает советского человека, кем бы он ни был."
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Варламов: "Есть в этом что-то очень советское — ненавидеть всех, кто выбивается из строя.Какие процессы происходят в мозгу человека, который видит на улице непохожего на себя и хочет его как-то задеть."
Дебилам — дебильный интерьер
Edited at 2017-01-23 07:32 (UTC)
Дебилам — дебильный интерьер
Хотя туалет например - чистое зло в каждой детали. Удивительно что унитаз белый, а не в леопардовом камуфляже.
Решив не работать, заходишь в спальню и садишься на лавочку. Задумчиво смотришь на лепердовый сортир и вздрагиваешь от грозного окрика жены: "хули ты на лавке забыл, долбоеб? Нахуя тебе вообще скамейка в спальне?"
Народ должен это знать.
Видимо хозяин оставил,точней доверил дизайнеру и уехал отдыхать в бали,а когда приехал.... Ну а что? Опять сносить и вбухивать пару лямов$ на ремонт? Вот и продает как есть.
Глаза болят. Пойду в белый лист посмотрю.
Edited at 2017-01-23 07:56 (UTC)