Барак Обама всё...

Илюха не гони jjcooler Россиянам было бы пофиг, если б такие как ты из каждого утюга не лили им говно в уши за Трампа с Обамой и клинтоншей впридачу.



У тебя самого блять с ноября каждый день трындеж за Трампа, даже заголовочек с крокодилами поменял ради такого дела.



Edited at 2017-01-20 07:21 (UTC) Ответить

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Re: Илюха не гони supmaxgreat С сегодняшнего дня Советский Союз начнёт возрождаться! США ждёт раскол и война северных штатов с южными! Европа развалится на части, НАТО развалится, ООН развалится! Володя и Дональд, они как Бэтмен и Робин - спасут человечество! Запомните эти имена - Володя и Дональд! Ответить

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moleskin_ua Президент с большой буквы! Ответить

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yckazantip Смотришь на него, и поневоле начинаешь улыбаться. Человек - позитив! Ответить

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ign Лучший Президент США за всю историю! Ответить

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Стопудов! jjcooler Да там все лучшие, и каждый следующий еще лучче!



Горби и Ельцинды свои у них както не встречаются. Эт только для нас! Ответить



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nyfe Обама клевый, грустно что он уходит. Ответить

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jjcooler Да,надо было его пожизненным сделать. Ответить

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Михаил Евграфович, он тоже бывший и знает об этом всё: andrey_kaminsky "В последнее время петербургская журналистика, по-видимому, сильно заинтересована мною и моими отношениями к «Современнику». В «Русском слове» и в «Эпохе» появились статейки в высшей степени пошлого свойства, стремящиеся очернить мою личность, а последний журнал, сверх того, выдумал целый роман насчет моих отношений к журналу, в редакции которого я принимаю участие, роман, которого гнусность смягчается лишь его тупоумием." Ответить



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Re: Михаил Евграфович, он тоже бывший и знает об этом всё navalnypresiden Вот, свет в окошечке горит,

Там Путин допоздна сидит. Ответить



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loneyacht секрет обамы в том, что он может легко находить общий язык со всеми, в т.ч. с детьми. Наш то только по части поцеловать в животик, вот это вот все. А у Обамы получается естественно и непринужденно.

Обама - лучшее что случилось с америкой за последние 100 лет. Ответить

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murzikcot Великая Страна! Великие Президенты! Всего Вам доброго мистер Обама! Просматривая эти удивительные и добрые фотографии пытался представить на месте Обамы хуйло вольдемарыча путлера, но не получалось. Ботоксная злая карла может только людей смешить своими нелепостями вроде полета с журавлями или встречей с "рыбаками" где рыбаки это петрушки из ФСО да проверенный контингент. А здесь на фото с Обамой все по доброму от души. Ответить

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Дмитрий Касимов Великой Америку сделали евреи! Англосаксы сами по себе, без евреев, - тупые и никчёмные животные! Ответить

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kindzadzaa Ну и кто теперь будет сцать в российских подъездах? Ответить

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vintagespb он и будет Ответить

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vintagespb кто бы мог подумать в 2009,что из него сделают главного врага.



вот что/кто у нас действительно хорошо работает, так это пропаганда. Ответить



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Да это пропаганда его заставила jjcooler Гордо нести хуйню как он порвал нас в клочья. Ответить

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ursaltau Крутые фотографии. Всё-таки Обама - один из лучших президентов США на сегодняшний день, как бы его ни ненавидели в России. Ответить

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iiiko на 8 фотке

возле Клинтонши фотки с сиськами? Ответить

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asnarik позор нашему крмелевскому фотграфу.



Edited at 2017-01-20 07:27 (UTC) Ответить



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asnarik Экономика США за 8 лет выросла на 2 трлн долл, до 17 трлн. (в РФ упала до 1 трлн.)

Безработица ниже чем в РФ, даже официальная.

Вывел войска из Ирака.

Сохранил Дженерал Моторс!



"А вы госдолг США ВИДЕЛИ 0_0? "





Edited at 2017-01-20 08:43 (UTC) Ответить

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Vladimir Shishov Красавчик, и в целом оказался молодцом на посту президента. Ответить



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pavel_register Да Обама нормальный парень.

Но, к сожалению, американские военные-разведывательные и финансово-промышленные элиты не дали ему построить нормальные отношения с Россией. Ответить

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fromrashka Россия? Это где? Где-то рядом с Нигерией же, да. Ответить

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shemitel Уничтожил Ливию, Сирию, позволил создать Игил со всеми вытекающими, зафорсил арабскую весну. Словом убил, покалечил, лишил домов миллионы людей. Зато рубаха-парень и фоточки клевые. Лучший президент. Л-логика. Ответить

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jjcooler Это все на благо ШША, так что таки да, лучший. Ответить

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SbstnPereira а наших слуг народа от кормушки за уши не оттащишь

либо под угрозой оружия

либо на реанимобиле

либо ногами вперед

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blum_barash просроченый гуталин всё Ответить



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fromrashka 29-ю фоту надо было последней поставить, это как контрольный выстрел прямо. Пойду снега поем. Ответить



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Молоток! jjcooler Много не ешь, и желтый не трогай. Ответить

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Ну , если Обама ломает новочеркасский трвамай ... frost12345 Тогда , значит , наши Горе чиновники вводят авмериканские войска в Европу и развязывают Майданы наукраинах и войны в сириях . Ответить



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Re: Ну , если Обама ломает новочеркасский трвамай ... venya_shuher









Edited at 2017-01-20 10:13 (UTC) Обезьяна обезьяной. Чего там либерастня с хохлами в ней интеллектуального разглядели? Ответить

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in fiocci теперь всей стране придётся наклейки переклеивать на "трамп чмо"

это безответственно со стороны обамы Ответить

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jjcooler Так ты не клей, не уподобляйся тупым ебланам. И завязывай ссать у себя в подъезде. Ответить

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tosyan_90 Президент говно, как и остальные которые были до него. Но пиарили его хорошо. Ответить



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gtris Правы. Не был альфа самцом у стерхов, амфоры со дна моря не доставал, в батискафе не плавал, на лошади с голым торсом не скакал и т.д. Ответить



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kostyatsigulev Обама чмо1 гореть ему в аду, этому "миротворцу" получившему премию Мира! Ответить



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vandervart писдешь.

у меня сегодня с утра он опять нагадил в лифте Ответить



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jjcooler Ты жопу не забыл вытереть? Ответить

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shura_shurov Автор поста любит судить не по результатам, а по намерениям. Вот и фото - они красивые, как и фото досуга Николая II, результаты так же - подобны. Ответить

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navalnypresiden Но все-таки он знатно либерастнул эту консервативную по сути Америку Ответить

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fan_ofchelsea Слабоумный президент.

Все что он начал, все провалил. Одним словом ЛУЗЕР.

Даже его славное детище обамокер и то показательно начали при нем отменять.

Про внешнюю политику вообще можно молчать. Поддержка революции на БВ(он наверное что там к власти прийдут либералы, кеторые дадут право на гей парады :)) и Украине и порванную экономику региональной державы. А вышло вон оно как, ставленник Путина у власти в США. Он добился всех своих целей. МОЛОДЕЦ Ответить

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jjcooler Зато фотачки охуенные. Ответить



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Сергей Козлов На многих фотках с женой, но традицонные семейные ценности почемуто не у них, а в россии, где президент выгнал жену в год семьи Ответить

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Верно подмечено jjcooler Горби и Ельцин оба двое зато отличные семьянины. Ответить

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lifeonmaldives Как человек, он и правда лучший кто был в наше время на посту президента. Но как президент, он слабоват. В России только ястребов боятся. Обама немного не дожимает. Ответить

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