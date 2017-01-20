Барак Обама всё...
Сегодня очень важный день в жизни россиян. Их главный враг и стратегический противник Барак Обама покидает Белый дом и передаёт скипетр и державу столь желанному Дональду Трампу. Долгие 8 лет мы терпели все выходки злокозненного президента... Он отнимал у россиян пенсии, сбивал истребители "Адмирала Кузнецова", избивал заключённых в колониях и даже уничтожал трамвай!
Вместе с ним Белый дом покидает Пит Соуза, личный фотограф уже бывшего президента. Его фотографии публиковали ведущие мировые СМИ, именно он создал Обаме образ простого парня, способного подурачиться, пошутить, живого и настоящего. По словам Соузы, в общей сложности за 8 лет он сделал 2 миллиона фотографий. Издание составило обзорный репортаж из 55 лучших снимков.
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01. "Я смотрю на свою работу как на попытку показать, что он за [Барак Обама] человек и что за президент, а с помощью одного кадра это сделать невозможно", – Пит Соуза.
02. "Я действительно поймал момент, но композиция получилась беспорядочной. На самом деле, некоторые полагают, что именно это и делает кадр особенным, а вовсе не его "совершенство"".
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05. "Обама ведёт себя более раскрепощённо и неформально, можно сказать, непринуждённо. А Рейган, конечно, был более официальным. И это проявляется на фотографиях".
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17. "Уникально в моей работе то, что я более чем кто-либо другой из тех, кто работает в Белом доме или с ним [Обамой], вижу разные стороны его жизни".
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22. "Я всегда пытался сохранить то, что я делаю, вне политики в том смысле, что вы никогда не увидите меня дающим политические комментарии. Я лишь всегда пытаюсь показать фотографию и, возможно, иногда предысторию того, что произошло".
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26. "Я стараюсь оставаться верным документальной фотографии. Думаю, каждый понимает, что я президентский фотограф, и если кому-то не нравится этот президент или кто-то предпочитает фотографии прессы, он может и не следить за моей работой".
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Все фото: пресс-служба Белого дома, Пит Соуза
Илюха не гони
У тебя самого блять с ноября каждый день трындеж за Трампа, даже заголовочек с крокодилами поменял ради такого дела.
Edited at 2017-01-20 07:21 (UTC)
Re: Илюха не гони
Стопудов!
Горби и Ельцинды свои у них както не встречаются. Эт только для нас!
Михаил Евграфович, он тоже бывший и знает об этом всё:
Re: Михаил Евграфович, он тоже бывший и знает об этом всё
Там Путин допоздна сидит.
Обама - лучшее что случилось с америкой за последние 100 лет.
вот что/кто у нас действительно хорошо работает, так это пропаганда.
Да это пропаганда его заставила
возле Клинтонши фотки с сиськами?
Edited at 2017-01-20 07:27 (UTC)
Безработица ниже чем в РФ, даже официальная.
Вывел войска из Ирака.
Сохранил Дженерал Моторс!
"А вы госдолг США ВИДЕЛИ 0_0? "
Edited at 2017-01-20 08:43 (UTC)
Но, к сожалению, американские военные-разведывательные и финансово-промышленные элиты не дали ему построить нормальные отношения с Россией.
либо под угрозой оружия
либо на реанимобиле
либо ногами вперед
Молоток!
Ну , если Обама ломает новочеркасский трвамай ...
Re: Ну , если Обама ломает новочеркасский трвамай ...
Edited at 2017-01-20 10:13 (UTC)
это безответственно со стороны обамы
у меня сегодня с утра он опять нагадил в лифте
Все что он начал, все провалил. Одним словом ЛУЗЕР.
Даже его славное детище обамокер и то показательно начали при нем отменять.
Про внешнюю политику вообще можно молчать. Поддержка революции на БВ(он наверное что там к власти прийдут либералы, кеторые дадут право на гей парады :)) и Украине и порванную экономику региональной державы. А вышло вон оно как, ставленник Путина у власти в США. Он добился всех своих целей. МОЛОДЕЦ
Верно подмечено