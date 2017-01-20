Барак Обама всё...



Сегодня очень важный день в жизни россиян. Их главный враг и стратегический противник Барак Обама покидает Белый дом и передаёт скипетр и державу столь желанному Дональду Трампу. Долгие 8 лет мы терпели все выходки злокозненного президента... Он отнимал у россиян пенсии, сбивал истребители "Адмирала Кузнецова", избивал заключённых в колониях и даже уничтожал трамвай!



Вместе с ним Белый дом покидает Пит Соуза, личный фотограф уже бывшего президента. Его фотографии публиковали ведущие мировые СМИ, именно он создал Обаме образ простого парня, способного подурачиться, пошутить, живого и настоящего. По словам Соузы, в общей сложности за 8 лет он сделал 2 миллиона фотографий. Издание составило обзорный репортаж из 55 лучших снимков.

ОСТОРОЖНО! ПОСТ МОЖЕТ НАВРЕДИТЬ ЛЮДЯМ С НЕУСТОЙЧИВОЙ ПСИХИКОЙ!



01. "Я смотрю на свою работу как на попытку показать, что он за [Барак Обама] человек и что за президент, а с помощью одного кадра это сделать невозможно", – Пит Соуза.


02. "Я действительно поймал момент, но композиция получилась беспорядочной. На самом деле, некоторые полагают, что именно это и делает кадр особенным, а вовсе не его "совершенство"".


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05. "Обама ведёт себя более раскрепощённо и неформально, можно сказать, непринуждённо. А Рейган, конечно, был более официальным. И это проявляется на фотографиях".


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17. "Уникально в моей работе то, что я более чем кто-либо другой из тех, кто работает в Белом доме или с ним [Обамой], вижу разные стороны его жизни".


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22. "Я всегда пытался сохранить то, что я делаю, вне политики в том смысле, что вы никогда не увидите меня дающим политические комментарии. Я лишь всегда пытаюсь показать фотографию и, возможно, иногда предысторию того, что произошло".


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26. "Я стараюсь оставаться верным документальной фотографии. Думаю, каждый понимает, что я президентский фотограф, и если кому-то не нравится этот президент или кто-то предпочитает фотографии прессы, он может и не следить за моей работой".


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Все фото: пресс-служба Белого дома, Пит Соуза
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  • Комментарии (534)
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    Илюха не гони
    jjcooler
    Россиянам было бы пофиг, если б такие как ты из каждого утюга не лили им говно в уши за Трампа с Обамой и клинтоншей впридачу.

    У тебя самого блять с ноября каждый день трындеж за Трампа, даже заголовочек с крокодилами поменял ради такого дела.

    Edited at 2017-01-20 07:21 (UTC)
    Re: Илюха не гони
    supmaxgreat
    С сегодняшнего дня Советский Союз начнёт возрождаться! США ждёт раскол и война северных штатов с южными! Европа развалится на части, НАТО развалится, ООН развалится! Володя и Дональд, они как Бэтмен и Робин - спасут человечество! Запомните эти имена - Володя и Дональд!
    Стопудов!
    jjcooler
    Да там все лучшие, и каждый следующий еще лучче!

    Горби и Ельцинды свои у них както не встречаются. Эт только для нас!
    Михаил Евграфович, он тоже бывший и знает об этом всё:
    andrey_kaminsky
    "В последнее время петербургская журналистика, по-видимому, сильно заинтересована мною и моими отношениями к «Современнику». В «Русском слове» и в «Эпохе» появились статейки в высшей степени пошлого свойства, стремящиеся очернить мою личность, а последний журнал, сверх того, выдумал целый роман насчет моих отношений к журналу, в редакции которого я принимаю участие, роман, которого гнусность смягчается лишь его тупоумием."
    Re: Михаил Евграфович, он тоже бывший и знает об этом всё
    navalnypresiden
    Вот, свет в окошечке горит,
    Там Путин допоздна сидит.
    loneyacht
    секрет обамы в том, что он может легко находить общий язык со всеми, в т.ч. с детьми. Наш то только по части поцеловать в животик, вот это вот все. А у Обамы получается естественно и непринужденно.
    Обама - лучшее что случилось с америкой за последние 100 лет.
    murzikcot
    Великая Страна! Великие Президенты! Всего Вам доброго мистер Обама! Просматривая эти удивительные и добрые фотографии пытался представить на месте Обамы хуйло вольдемарыча путлера, но не получалось. Ботоксная злая карла может только людей смешить своими нелепостями вроде полета с журавлями или встречей с "рыбаками" где рыбаки это петрушки из ФСО да проверенный контингент. А здесь на фото с Обамой все по доброму от души.
    vintagespb
    кто бы мог подумать в 2009,что из него сделают главного врага.

    вот что/кто у нас действительно хорошо работает, так это пропаганда.
    ursaltau
    Крутые фотографии. Всё-таки Обама - один из лучших президентов США на сегодняшний день, как бы его ни ненавидели в России.
    asnarik
    Экономика США за 8 лет выросла на 2 трлн долл, до 17 трлн. (в РФ упала до 1 трлн.)
    Безработица ниже чем в РФ, даже официальная.
    Вывел войска из Ирака.
    Сохранил Дженерал Моторс!

    "А вы госдолг США ВИДЕЛИ 0_0? "


    Edited at 2017-01-20 08:43 (UTC)
    pavel_register
    Да Обама нормальный парень.
    Но, к сожалению, американские военные-разведывательные и финансово-промышленные элиты не дали ему построить нормальные отношения с Россией.
    shemitel
    Уничтожил Ливию, Сирию, позволил создать Игил со всеми вытекающими, зафорсил арабскую весну. Словом убил, покалечил, лишил домов миллионы людей. Зато рубаха-парень и фоточки клевые. Лучший президент. Л-логика.
    SbstnPereira
    а наших слуг народа от кормушки за уши не оттащишь
    либо под угрозой оружия
    либо на реанимобиле
    либо ногами вперед
    fromrashka
    29-ю фоту надо было последней поставить, это как контрольный выстрел прямо. Пойду снега поем.
    Ну , если Обама ломает новочеркасский трвамай ...
    frost12345
    Тогда , значит , наши Горе чиновники вводят авмериканские войска в Европу и развязывают Майданы наукраинах и войны в сириях .
    Re: Ну , если Обама ломает новочеркасский трвамай ...
    venya_shuher
    Обезьяна обезьяной. Чего там либерастня с хохлами в ней интеллектуального разглядели?




    Edited at 2017-01-20 10:13 (UTC)
    tosyan_90
    Президент говно, как и остальные которые были до него. Но пиарили его хорошо.
    gtris
    Правы. Не был альфа самцом у стерхов, амфоры со дна моря не доставал, в батискафе не плавал, на лошади с голым торсом не скакал и т.д.
    shura_shurov
    Автор поста любит судить не по результатам, а по намерениям. Вот и фото - они красивые, как и фото досуга Николая II, результаты так же - подобны.
    fan_ofchelsea
    Слабоумный президент.
    Все что он начал, все провалил. Одним словом ЛУЗЕР.
    Даже его славное детище обамокер и то показательно начали при нем отменять.
    Про внешнюю политику вообще можно молчать. Поддержка революции на БВ(он наверное что там к власти прийдут либералы, кеторые дадут право на гей парады :)) и Украине и порванную экономику региональной державы. А вышло вон оно как, ставленник Путина у власти в США. Он добился всех своих целей. МОЛОДЕЦ
    lifeonmaldives
    Как человек, он и правда лучший кто был в наше время на посту президента. Но как президент, он слабоват. В России только ястребов боятся. Обама немного не дожимает.
  • Комментарии (534)
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