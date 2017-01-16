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Грузовой самолет упал на поселок в Киргизии, есть жертвыНовость



Грузовой самолет Boeing 747 авиакомпании Turkish Airlines частной турецкой компании упал на поселок Дача, который находится неподалеку от аэропорта Манас в Бишкеке – столице Киргизии. На месте крушения повреждены около 30 домов, произошел пожар. По последним данным Минздрава Киргизии к 08:50 мск, погибли 32 человека, среди них шестеро детей.




В Министерстве транспорта и дорог Киргизии утверждают, что происшествие случилось примерно в полутора километрах от взлетно-посадочной полосы аэропорта, когда самолет заходил на посадку:

По словам собеседника агентства, экипаж самолета Боинг-747-400 был в составе 4+1, самолет следовал по маршруту Гонконг-Бишкек-Стамбул, на месте ведутся аварийно-спасательные работы.

Собеседник агентства сказал, что предварительные причины крушения лайнера пока не известны. Вместе с тем источник "Интерфакса" в аэропорту "Манас" заявил, что из-за сильного тумана в условиях плохой видимости самолет мог не вписаться в полосу.

Очевидцы пишут в социальных сетях, что при падении самолет еще несколько метров проехал по поселку "Дача", где живут люди. Источник в экстренных службах Киргизии сообщил "Интерфаксу", что "число жертв может составить порядка 40 человек".

"Интерфакс"


"По предварительным данным, которые мы получили, самолет заходил на посадку по курсу 255 с востока на запад, но пролетел взлетную полосу, зацепил фюзеляжем забор и упал на дачный поселок. Сейчас там пожар, возгорание ликвидируют. Точных данных о погибших нет.

Погибли наши граждане. Это огромная трагедия. Конечно, мы примем решение о компенсации. Завтра у нас заседание комитета. Мы вынесем вопрос на обсуждение. Сейчас нужно выяснить причины аварии. Как нам сказали специалисты, в этих же погодных условиях посадку совершали другие самолеты. Почему не смог приземлиться "Боинг-747", непонятно".

Депутат Марат Аманкулов, "24.kg"

"Президент Алмазбек Атамбаев выразил соболезнования семьям погибших в результате крушения грузового самолета в районе аэропорта Манас и распорядился оказать им материальную помощь. Глава государства распорядился также оказать помощь в лечении и восстановлении здоровья пострадавшим в результате авиакатастрофы. Правительству поручено тщательно исследовать причины произошедшей трагедии и принять меры по устранению последствий авиакатастрофы".

Пресс-служба президента Киргизии

По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 280 УК Киргизии (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель нескольких лиц). Версия теракта в настоящее время исключается, приоритетной считается версия об ошибки экипажа, заявил вице-премьер Киргизии Мухамметкалый Абулгазиев. В расследовании происшествия, по его словам, примет участие Международный авиационный комитет (МАК). Россиян среди погибших и пострадавших нет, заявили в посольстве РФ в Бишкеке.

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  • Комментарии (87)
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    Неужели это был новогодний подарок судьбы?
    pravdoiskanie
    Игрушки на ёлку, они что ли, везли?
    Sergey Niko
    "На месте крушения Boeing в Киргизии объявились мародёры"

    а кому-то новые лоты на ebay выставлять
    https://life.ru/t/новости/959796/na_miestie_krushieniia_boeing_v_kirghizii_obiavilis_marodior
    gtris
    Это что то.
    partizan69_balt
    И что? Подобные новости уже не цепляют российских обывателей.Всё что меньше ста дохлых-незачёт. Надеюсь,что к 2018 году мы повысим планку цепляющих трупаков до 1000 и будем окончательно счастливо жрать колбасу,попёрдывая от удовольствия.Не замечая ничего и не переживаю ни о чём
    e_davidich007
    Этот экипаж 3-4 раза прилетал. Они знают взлетно-посадочную полосу в аэропорту "Манас". Видимость была до 400 метров. Поэтому диспетчер "Кыргызаэронавигации" дал разрешение на посадку. Условия позволяли сесть, ночью до них 11 самолётов приземлилось. Так что предварительная версия крушения - вина экипажа.
    Посольство Турции в Кыргызстане опровергает информацию о том, что упавший грузовой самолет принадлежал компании MyCargo Airlines, а оператором был Turkish Airlines. По их данным, самолет не имеет отношения к турецким авиалиниям.

    Edited at 2017-01-16 08:04 (UTC)
    jz828059
    У нас с киргизами похоже общий путь.
    Никогда не думал, что упавший на НП обычный самолет может погубить столько людей.
    Да ладно
    jjcooler
    В Африке обычное дело, ЕМНИП, лет 15 назад там тоже грузовой самолёт въехал на взлетной скорости в рынок который был прямо за забором аэродрома, там погибли сотни, но кто этих нигров считает...

    Что характерно, там пилоты выжили.

    Edited at 2017-01-16 08:34 (UTC)
    Пиздец просто.
    jjcooler
    На земле погибших больше чем в самолете.

    Интересно и сюда тоже набегут толпой малолетние иксперды точно знающие что секретного вез самолет, какие педали попутал пилот, как его взорвали и сбили террористы.
    Re: Пиздец просто.
    glavsnab
    Не набегут. Вот если б российский был самолет или упал бы в РФ, тогда да, надо было обвинить режим.
    helsinger1

    Бедовый поселок. Там и не росло ничего. Америкосы сколько лет там базировались и все самолеты перед посадкой сбрасывали топливо.

    tilibomkin
    > Россиян среди погибших и пострадавших нет,

    Блядь, зря самолет разбили.
    Хай!
    jjcooler
    О, вот ебнутый пропагандон подтянулся, долго думал какбы высраться.
    negative1984
    В стране Киргизия упал американский самолет турецкой авиакомпании... Доебаться не до чего, проклятая рашка никаким боком, либероидам зубоскалить не над чем... А где же вопли про хуевую конченую американскую авиацию и рукожопых турецких пилотов???

    Edited at 2017-01-16 08:59 (UTC)
    digidoil
    Магнитные мины. Теракт. Инфа 104%. Правительство скрывает. Хохлы в пичали. Попиздеть на киргизов повода нет.
    а как отреагирует на это
    boristumentcev
    самый популярный в России сатирический журнал, "шарли эбдо"?



    Edited at 2017-01-16 10:12 (UTC)
    Ничего странного
    jjcooler
    Самолет нероссийский, пилоты тоже, даже упал не в России, откуда взяться падальщикам? Их такая новость не возбуждает.
    gaz_v_pol
    В английской Википедии написано конкретное название авиакомпании, которой принадлежал разбившийся самолет с регистрационным номером TC-MCL. Авиакомпания называется ACT Airlines. Это небольшая авиакомпания, у нее 8 самолетов (теперь 7).

    https://en.wikipedia.org/wiki/Turkish_Airlines_Flight_6491
  • Комментарии (87)
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