gtris R.I.P.



Edited at 2017-01-16 06:11 (UTC) Ответить



Ссылка

murzikcot Какой муслимам R.I.P? Ассалям алейкум,аллах акбар как то так. Ответить

Развернуть

Ссылка

tremendouz Турки и гражданская авиация это достаточно несовместимые понятия если говорить о безопасности. Ответить

Развернуть

Ссылка

gtris Если верить СМИ, то турецкие летчики обучаются у нас, в ЦАГИ. А точнее в НИИ Жуковского. Ответить

Развернуть

Ссылка

Неужели это был новогодний подарок судьбы? pravdoiskanie Игрушки на ёлку, они что ли, везли? Ответить



Ссылка

Re: Неужели это был новогодний подарок судьбы? gtris А может не надо ерничать над погибшимы? Ответить

Развернуть

Ссылка

microtigra кому-то придётся диспут на али открывать Ответить



Ссылка

Sergey Niko "На месте крушения Boeing в Киргизии объявились мародёры"



а кому-то новые лоты на ebay выставлять Ответить



Ссылка

https://life.ru/t/новости/959796/na_miestie_krushieniia_boeing_v_kirghizii_obiavilis_marodior gtris Это что то. Ответить



Ссылка

Re: https://life.ru/t/новости/959796/na_miestie_krushieniia_boeing_v_kirghizii_obiavilis_maro boristumentcev В любой нищей стране такая катастрофа вызывает мародерство. Ответить

Развернуть

Ссылка

Иркутский "руслан" вспомнился boristumentcev :-(



Edited at 2017-01-16 11:00 (UTC) Ответить



Ссылка

boristumentcev В Ленинградской области в семидесятые военный "ан-24" на детский сад упал. Ответить

Развернуть

Ссылка

bearbeer_nk в калининградской области, в светлогорске Ответить

Развернуть

Ссылка

negative1984 удивительно, хохлам сказать и нечего. Ответить

Развернуть

Ссылка

Артур Чеков на цензоре жиденько с комментариями..вот если бы на Россию упал турецкий самолет...ухх) Ответить



Ссылка

partizan69_balt И что? Подобные новости уже не цепляют российских обывателей.Всё что меньше ста дохлых-незачёт. Надеюсь,что к 2018 году мы повысим планку цепляющих трупаков до 1000 и будем окончательно счастливо жрать колбасу,попёрдывая от удовольствия.Не замечая ничего и не переживаю ни о чём Ответить



Ссылка

x_persona сам высрал и сам же сожрал свое говно. охуеть.



Ответить

Развернуть

Ссылка

e_davidich007 Этот экипаж 3-4 раза прилетал. Они знают взлетно-посадочную полосу в аэропорту "Манас". Видимость была до 400 метров. Поэтому диспетчер "Кыргызаэронавигации" дал разрешение на посадку. Условия позволяли сесть, ночью до них 11 самолётов приземлилось. Так что предварительная версия крушения - вина экипажа.

Посольство Турции в Кыргызстане опровергает информацию о том, что упавший грузовой самолет принадлежал компании MyCargo Airlines, а оператором был Turkish Airlines. По их данным, самолет не имеет отношения к турецким авиалиниям.



Edited at 2017-01-16 08:04 (UTC) Ответить



Ссылка

jz828059 У нас с киргизами похоже общий путь.

Никогда не думал, что упавший на НП обычный самолет может погубить столько людей. Ответить



Ссылка

Да ладно jjcooler В Африке обычное дело, ЕМНИП, лет 15 назад там тоже грузовой самолёт въехал на взлетной скорости в рынок который был прямо за забором аэродрома, там погибли сотни, но кто этих нигров считает...



Что характерно, там пилоты выжили.



Edited at 2017-01-16 08:34 (UTC) Ответить

Развернуть

Ссылка

Пиздец просто. jjcooler На земле погибших больше чем в самолете.



Интересно и сюда тоже набегут толпой малолетние иксперды точно знающие что секретного вез самолет, какие педали попутал пилот, как его взорвали и сбили террористы. Ответить



Ссылка

Re: Пиздец просто. glavsnab Не набегут. Вот если б российский был самолет или упал бы в РФ, тогда да, надо было обвинить режим. Ответить



Ссылка

helsinger1 Бедовый поселок. Там и не росло ничего. Америкосы сколько лет там базировались и все самолеты перед посадкой сбрасывали топливо. Ответить



Ссылка

tilibomkin > Россиян среди погибших и пострадавших нет,



Блядь, зря самолет разбили. Ответить



Ссылка

Хай! jjcooler О, вот ебнутый пропагандон подтянулся, долго думал какбы высраться. Ответить



Ссылка

negative1984 В стране Киргизия упал американский самолет турецкой авиакомпании... Доебаться не до чего, проклятая рашка никаким боком, либероидам зубоскалить не над чем... А где же вопли про хуевую конченую американскую авиацию и рукожопых турецких пилотов???



Edited at 2017-01-16 08:59 (UTC) Ответить

Развернуть

Ссылка

eblia They never show dead bodies, do they annihilate? Ответить



Ссылка

rus_maxim повезло еще что полупустой был. Ответить



Ссылка

jjcooler В смысле мало барахла везли? Ответить

Развернуть

Ссылка

digidoil Магнитные мины. Теракт. Инфа 104%. Правительство скрывает. Хохлы в пичали. Попиздеть на киргизов повода нет. Ответить



Ссылка

mr_beaverson Мдааа, Варламов знатных уебанов у себя в комментах под блогом собрал. Ответить



Ссылка

mikewaz0wski Уровень журналистики - полная жопа. Ответить



Ссылка

а как отреагирует на это boristumentcev







Edited at 2017-01-16 10:12 (UTC) самый популярный в России сатирический журнал, "шарли эбдо"? Ответить



Ссылка

korolev_dweller На удивление мало трупоедов в комментариях. Соболезнования погибшим. Ответить



Ссылка

Ничего странного jjcooler Самолет нероссийский, пилоты тоже, даже упал не в России, откуда взяться падальщикам? Их такая новость не возбуждает. Ответить



Ссылка