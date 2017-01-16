Грузовой самолет упал на поселок в Киргизии, есть жертвыНовость
Грузовой самолет Boeing 747
At least 35 dead after Turkish cargo plane crashes near #Kyrgyzstan’s capital Bishkek https://t.co/3w5gWaZut9 pic.twitter.com/VmVten3M87— Ruptly (@Ruptly) 16 января 2017 г.
Видео с дрона. Zanoza сняла место крушения грузового самолета сверху #TK6491 Полное видео по ссылке: https://t.co/idJI9FkUvE pic.twitter.com/CJmi15lcT5— Zanoza (@zanoza_kg) 16 января 2017 г.
В Министерстве транспорта и дорог Киргизии утверждают, что происшествие случилось примерно в полутора километрах от взлетно-посадочной полосы аэропорта, когда самолет заходил на посадку:
По словам собеседника агентства, экипаж самолета Боинг-747-400 был в составе 4+1, самолет следовал по маршруту Гонконг-Бишкек-Стамбул, на месте ведутся аварийно-спасательные работы.
Собеседник агентства сказал, что предварительные причины крушения лайнера пока не известны. Вместе с тем источник "Интерфакса" в аэропорту "Манас" заявил, что из-за сильного тумана в условиях плохой видимости самолет мог не вписаться в полосу.
Очевидцы пишут в социальных сетях, что при падении самолет еще несколько метров проехал по поселку "Дача", где живут люди. Источник в экстренных службах Киргизии сообщил "Интерфаксу", что "число жертв может составить порядка 40 человек".
"Интерфакс"
"По предварительным данным, которые мы получили, самолет заходил на посадку по курсу 255 с востока на запад, но пролетел взлетную полосу, зацепил фюзеляжем забор и упал на дачный поселок. Сейчас там пожар, возгорание ликвидируют. Точных данных о погибших нет.
Погибли наши граждане. Это огромная трагедия. Конечно, мы примем решение о компенсации. Завтра у нас заседание комитета. Мы вынесем вопрос на обсуждение. Сейчас нужно выяснить причины аварии. Как нам сказали специалисты, в этих же погодных условиях посадку совершали другие самолеты. Почему не смог приземлиться "Боинг-747", непонятно".
Депутат Марат Аманкулов, "24.kg"
"Президент Алмазбек Атамбаев выразил соболезнования семьям погибших в результате крушения грузового самолета в районе аэропорта Манас и распорядился оказать им материальную помощь. Глава государства распорядился также оказать помощь в лечении и восстановлении здоровья пострадавшим в результате авиакатастрофы. Правительству поручено тщательно исследовать причины произошедшей трагедии и принять меры по устранению последствий авиакатастрофы".
Пресс-служба президента Киргизии
По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 280 УК Киргизии (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель нескольких лиц). Версия теракта в настоящее время исключается, приоритетной считается версия об ошибки экипажа, заявил вице-премьер Киргизии Мухамметкалый Абулгазиев. В расследовании происшествия, по его словам, примет участие Международный авиационный комитет (МАК). Россиян среди погибших и пострадавших нет, заявили в посольстве РФ в Бишкеке.
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Edited at 2017-01-16 06:11 (UTC)
Неужели это был новогодний подарок судьбы?
Re: Неужели это был новогодний подарок судьбы?
кому-то придётся диспут на али открывать
а кому-то новые лоты на ebay выставлять
https://life.ru/t/новости/959796/na_miestie_krushieniia_boeing_v_kirghizii_obiavilis_marodior
Re: https://life.ru/t/новости/959796/na_miestie_krushieniia_boeing_v_kirghizii_obiavilis_maro
Иркутский "руслан" вспомнился
Edited at 2017-01-16 11:00 (UTC)
Посольство Турции в Кыргызстане опровергает информацию о том, что упавший грузовой самолет принадлежал компании MyCargo Airlines, а оператором был Turkish Airlines. По их данным, самолет не имеет отношения к турецким авиалиниям.
Edited at 2017-01-16 08:04 (UTC)
Никогда не думал, что упавший на НП обычный самолет может погубить столько людей.
Да ладно
Что характерно, там пилоты выжили.
Edited at 2017-01-16 08:34 (UTC)
Пиздец просто.
Интересно и сюда тоже набегут толпой малолетние иксперды точно знающие что секретного вез самолет, какие педали попутал пилот, как его взорвали и сбили террористы.
Re: Пиздец просто.
Бедовый поселок. Там и не росло ничего. Америкосы сколько лет там базировались и все самолеты перед посадкой сбрасывали топливо.
Блядь, зря самолет разбили.
Хай!
Edited at 2017-01-16 08:59 (UTC)
а как отреагирует на это
Edited at 2017-01-16 10:12 (UTC)
Ничего странного
https://en.wikipedia.org/wiki/Turkish_A