Как отличить русского в Куршевеле: 10 признаков

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Рыбак рыбака видит издалека! А русский видит соотечественника, особенно если соотечественник выехал на дорогой курорт. Ведь все знают: мало просто приехать в Куршевель, Церматт или Санкт-Мориц, надо, чтобы все об этом узнали и позавидовали. Поэтому на курорте надо быть при полном параде, чтобы подруги, сучки, захлебнулись ядовитой слюной!Итак, 10 признаков наших соотечественников на дорогом горнолыжном курорте!01. Начнем с простого – шуба!02. В шубах ходят все! Вообще, ехать в горы без шубы – это преступление.03. Концентрация шуб в Куршевеле как на рейсе Москва – Баку (99% женщин обязательно летит в шубах). Мне кажется, если в Куршевеле девушку встретят без шубы, её сразу заберет полиция и вышлет за пределы курорта.04. Шубы надевают на спортивный костюм и вечернее платье. В шубе выходят на завтрак и по магазинам. Но с шубами есть одна проблема. Не дай бог две женщины будут в одинаковых шубах!!!05. Это огромная трагедия. Если две куршевельские женщины вдруг приезжают в одинаковых шубах, они сразу ломаются. Их лица перестают излучать радость, они не делают селфи и не позируют в нелепых позах перед фотографами. Они стоят грустные как зомби и смотрят в одну точку...06. Нет, ну посудите сами... Вы купили модную шубу, которой ни у кого нет...07. А тут какая-то сучка из Тюмени приезжает в такой же!!!08. В общем, шуба – это наше всё!09. В шубах ходят даже мужчины.10. Вот один депутат нашей Думы приехал с супругой и сразу шубу надел! А как ещё выйти к людям? Как показать себя? На улице, кстати, немногим ниже нуля, не очень понятно, зачем так укутываться... Видимо, шифруется. Из уважения к частной жизни депутата не буду называть его имени, но кто-то по носу узнает.11. Но вернемся к дамам... Кто побогаче, носит шубу в пол.12. Кто победнее, носит коротенькую...13. Особо продвинутые укутываются в меха, словно космонавты в скафандр.14. А теперь вам задание: быстро найдите здесь русскую женщину!15. В шубах сидят в кафе... Даже если жарко, никто шубу не снимет. Иначе как подруги поймут, что тебе мужик на Новый год подарил шкуру милых убитых зверьков?16. Иногда встречается шубный креатив! Последний писк моды – меха с цветным рисунком!17. Ну или меха в поддержку войны в Сирии...18. Какая-то лишайная шуба... Кстати, в Куршевеле можно играть в игру – ловить разных животных, меха которых надеты на местных женщин. Норка, нутрия, тушкан – собери их всех, как покемонов!20. Если вы вдруг приехали без шубы, то на въезде в Куршевель за 50 евро всегда можно купить плюшевую накидку. На селфи не будет заметно разницы.Закрепим главный пункт парой примеров из Инстаграма:21. Ладно... С шубами все ясно... Второй признак – сумочка!!! Неважно, идёте вы утром в туалет или едете кататься на лыжах – без дорогой сумочки НИКУДА! Даже на склоне на вас должен быть, например, клатч "Шанель" за 4000 евро. В него можно спрятать ски-пасс, например. Но главное, вы должны всем показать, что у вас есть мужчина, который купил вам сумочку за 4000 евро!22. С сумочками ходят все!23. Желательно через пречо. Желательно "Шанель".24. Говорят, однажды девушка в Куршевеле вышла прогуляться без сумочки, и её забрали в полицию.25. Для закрепления материала предлагаю вам небольшой тест. Быстренько определите здесь наших соотечественниц!26. Следующий признак русского – пакеты с покупками! История тут такая. На любом дорогом курорте есть много дорогих магазинов: "Шанель", "Прада", "Диор", "Валентино", "Картье" и другие... Казалось бы, зачем в горах нужны магазины с дорогими шмотками, ювелиркой и часами? Их отличие от аналогичных магазинов в Милане или Нью-Йорке в том, что в Куршевеле всё стоит дороже и не бывает скидок. Сразу вспоминается анекдот из 90-х:Встречаются двое новых русских, один другого спрашивает:— О, а ты за сколько эти часы купил?— За 500 000 долларов! Вот в этом бутике!— Дурак, они за углом за 600 000 продаются!27. В общем, наши люди всё свободное от ресторанов время бегают из одного бутика в другой и скупают всё, что красиво блестит.28. Если видите человека с пакетом из модного бутика – это, скорее всего, наш!29. Ну, тут всё понятно!30. И здесь!31. Идем дальше... Следующий признак нашего человека – бриллианты! Наша девушка бриллианты надевает в любой ситуации. Она катается в бриллиантах на лыжах, ходит в бриллиантах на завтрак. В приличном обществе обеспеченные люди не наденут на себя все свои бриллианты утром. Наши выряжаются с самого утра, ведь сучка-подружка может подловить в самый неподходящий момент, и надо быть при полном параде!32. Следующий признак... Если человек идёт на склон в гражданской одежде сделать селфи, то можно на 90% быть уверенным, что он наш!33. Что дальше? Ах да! Наши люди очень любят фотографироваться! Если вы в том же инстаграме откроете геотег "Куршевель 1850", то 90% всех фоток будет от наших. Если девушка позирует в неестественной позе, то, скорее всего, она говорит по-русски.34. Именно из-за наших девушек в Куршевеле развелись уличные фотографы! Они как вороны стоят на главной площади поселка и пытаются сфотографировать кого-то за деньги! Благодаря русским в Куршевеле появились "лайфстайл-фотографы", которые дежурят в отелях и ресторанах. Соответственно, они могут сопровождать даму в шубе в её прогулках по бутикам и даже на склонах.35. Идём дальше. Следующий признак – сапожки со стразами!36. Чем больше стразиков, жемчужин и других украшений на ваших уггах, тем лучше!37. Всё должно сверкать и блестеть!38. Это специальные куршевельские угги!Кстати, к уггам обычно нужны кожаные леггинсы. Может быть и искусственная кожа, главное, чтобы коленки блестели.Если вдруг уггов не нашлось, к вашим услугам помесь унтов и ботинок для сноуборда.39. Есть еще куршевельские лыжи и сноуборды из той же серии.40. Следующий признак – шапка! Это специальная шапка-куршевелька с гигантским меховым помпоном. По легенде, шапка-куршевелька была изобретена обитавшими в Альпах неандертальцами.41. Помпон предохранял их головы от лавин и каменных обвалов.42. Опять же, на въезде в Куршевель можно купить такую шапку за 20 евро.43. Или купить помпон и пришить его к своей шапкеШапка-куршевелька в естественной среде обитания.Если такой не нашлось, можно купить просто меховую шапку. Главное условие – чтобы мех лез в глаза: хорошего меха много не бывает, особенно на голове.Также доподлинно известно, что меховая шапка отлично сочетается с меховой оторочкой воротника или шубой.44. Конечно, наши люди очень любят животные принты. В этом сезоне в моде змеи!45. Змеиная шкура повсюду!46.47. На втором месте вечная классика – леопард!48. Сразу видно, костюм прошлогодний! Ведь в 2017 все модники ходят в змеиных принтах!49. Женщина-леопард, есть в этом что-то родное!50. В магазине можно купить леопардовые варежки.51. И штанишки.52. Всё понятно?53. А теперь давайте закрепим полученные знания54. Сумочка, шуба, бриллианты… Родной человек идет!55. Сумочка, шуба, шапка! Какие люди!56. Кстати, если больше 4-х пунктов из 10 совпадают, то с большой вероятностью можно сказать, что перед нами украинка.57. Шуба, сумочка, бриллианты, сапожки! Кайф!58. С детками сложнее. Если вы видите ребенка в шубе, то это 100% украинец. Я не знаю, почему, но на Украине принято в шубы наряжать всех членов семьи, кто может самостоятельно ходить. У нас обычно меха надевают на взрослых. А маленьких русских катают на пони от одного магазина к другому!59. Впрочем, многие приезжают именно кататься. Тех, кто приехал на горнолыжный курорт не ради понтов и статуса, а ради горных лыж, вы в толпе не узнаете. Они обычно спортивны, подтянуты, одеты в удобную одежду и мало чем отличаются от франзузов, немцев или англичан.60. На собаке пуховик дороже, чем на тебе!61. Местная реклама… Я специально не переводил, что там написано, но уверен, что что-то вроде: "Не хватает денег на шубу? Продай почку!"