Как отличить русского в Куршевеле: 10 признаков



Рыбак рыбака видит издалека! А русский видит соотечественника, особенно если соотечественник выехал на дорогой курорт. Ведь все знают: мало просто приехать в Куршевель, Церматт или Санкт-Мориц, надо, чтобы все об этом узнали и позавидовали. Поэтому на курорте надо быть при полном параде, чтобы подруги, сучки, захлебнулись ядовитой слюной!

Итак, 10 признаков наших соотечественников на дорогом горнолыжном курорте!



01. Начнем с простого – шуба!


02. В шубах ходят все! Вообще, ехать в горы без шубы – это преступление.


03. Концентрация шуб в Куршевеле как на рейсе Москва – Баку (99% женщин обязательно летит в шубах). Мне кажется, если в Куршевеле девушку встретят без шубы, её сразу заберет полиция и вышлет за пределы курорта.


04. Шубы надевают на спортивный костюм и вечернее платье. В шубе выходят на завтрак и по магазинам. Но с шубами есть одна проблема. Не дай бог две женщины будут в одинаковых шубах!!!


05. Это огромная трагедия. Если две куршевельские женщины вдруг приезжают в одинаковых шубах, они сразу ломаются. Их лица перестают излучать радость, они не делают селфи и не позируют в нелепых позах перед фотографами. Они стоят грустные как зомби и смотрят в одну точку...


06. Нет, ну посудите сами... Вы купили модную шубу, которой ни у кого нет...


07. А тут какая-то сучка из Тюмени приезжает в такой же!!!


08. В общем, шуба – это наше всё!


09. В шубах ходят даже мужчины.


10. Вот один депутат нашей Думы приехал с супругой и сразу шубу надел! А как ещё выйти к людям? Как показать себя? На улице, кстати, немногим ниже нуля, не очень понятно, зачем так укутываться... Видимо, шифруется. Из уважения к частной жизни депутата не буду называть его имени, но кто-то по носу узнает.


11. Но вернемся к дамам... Кто побогаче, носит шубу в пол.


12. Кто победнее, носит коротенькую...


13. Особо продвинутые укутываются в меха, словно космонавты в скафандр.


14. А теперь вам задание: быстро найдите здесь русскую женщину!


15. В шубах сидят в кафе... Даже если жарко, никто шубу не снимет. Иначе как подруги поймут, что тебе мужик на Новый год подарил шкуру милых убитых зверьков?


16. Иногда встречается шубный креатив! Последний писк моды – меха с цветным рисунком!


17. Ну или меха в поддержку войны в Сирии...


18. Какая-то лишайная шуба... Кстати, в Куршевеле можно играть в игру – ловить разных животных, меха которых надеты на местных женщин. Норка, нутрия, тушкан – собери их всех, как покемонов!


20. Если вы вдруг приехали без шубы, то на въезде в Куршевель за 50 евро всегда можно купить плюшевую накидку. На селфи не будет заметно разницы.


Закрепим главный пункт парой примеров из Инстаграма:


@katya_rokotova


@anakiseliova


@princessanastasia4444

21. Ладно... С шубами все ясно... Второй признак – сумочка!!! Неважно, идёте вы утром в туалет или едете кататься на лыжах – без дорогой сумочки НИКУДА! Даже на склоне на вас должен быть, например, клатч "Шанель" за 4000 евро. В него можно спрятать ски-пасс, например. Но главное, вы должны всем показать, что у вас есть мужчина, который купил вам сумочку за 4000 евро!


22. С сумочками ходят все!


23. Желательно через пречо. Желательно "Шанель".


24. Говорят, однажды девушка в Куршевеле вышла прогуляться без сумочки, и её забрали в полицию.


25. Для закрепления материала предлагаю вам небольшой тест. Быстренько определите здесь наших соотечественниц!


26. Следующий признак русского – пакеты с покупками! История тут такая. На любом дорогом курорте есть много дорогих магазинов: "Шанель", "Прада", "Диор", "Валентино", "Картье" и другие... Казалось бы, зачем в горах нужны магазины с дорогими шмотками, ювелиркой и часами? Их отличие от аналогичных магазинов в Милане или Нью-Йорке в том, что в Куршевеле всё стоит дороже и не бывает скидок. Сразу вспоминается анекдот из 90-х:

Встречаются двое новых русских, один другого спрашивает:
— О, а ты за сколько эти часы купил?
— За 500 000 долларов! Вот в этом бутике!
— Дурак, они за углом за 600 000 продаются!


27. В общем, наши люди всё свободное от ресторанов время бегают из одного бутика в другой и скупают всё, что красиво блестит.


28. Если видите человека с пакетом из модного бутика – это, скорее всего, наш!


29. Ну, тут всё понятно!


30. И здесь!


31. Идем дальше... Следующий признак нашего человека – бриллианты! Наша девушка бриллианты надевает в любой ситуации. Она катается в бриллиантах на лыжах, ходит в бриллиантах на завтрак. В приличном обществе обеспеченные люди не наденут на себя все свои бриллианты утром. Наши выряжаются с самого утра, ведь сучка-подружка может подловить в самый неподходящий момент, и надо быть при полном параде!


32. Следующий признак... Если человек идёт на склон в гражданской одежде сделать селфи, то можно на 90% быть уверенным, что он наш!


33. Что дальше? Ах да! Наши люди очень любят фотографироваться! Если вы в том же инстаграме откроете геотег "Куршевель 1850", то 90% всех фоток будет от наших. Если девушка позирует в неестественной позе, то, скорее всего, она говорит по-русски.



@ms_irina_l


@yuliabonya

34. Именно из-за наших девушек в Куршевеле развелись уличные фотографы! Они как вороны стоят на главной площади поселка и пытаются сфотографировать кого-то за деньги! Благодаря русским в Куршевеле появились "лайфстайл-фотографы", которые дежурят в отелях и ресторанах. Соответственно, они могут сопровождать даму в шубе в её прогулках по бутикам и даже на склонах.


35. Идём дальше. Следующий признак – сапожки со стразами!


36. Чем больше стразиков, жемчужин и других украшений на ваших уггах, тем лучше!


37. Всё должно сверкать и блестеть!


38. Это специальные куршевельские угги!


Кстати, к уггам обычно нужны кожаные леггинсы. Может быть и искусственная кожа, главное, чтобы коленки блестели.

@syuzanna90

Если вдруг уггов не нашлось, к вашим услугам помесь унтов и ботинок для сноуборда.



@yulia.hlushchenkova

39. Есть еще куршевельские лыжи и сноуборды из той же серии.


40. Следующий признак – шапка! Это специальная шапка-куршевелька с гигантским меховым помпоном. По легенде, шапка-куршевелька была изобретена обитавшими в Альпах неандертальцами.


41. Помпон предохранял их головы от лавин и каменных обвалов.


42. Опять же, на въезде в Куршевель можно купить такую шапку за 20 евро.


43. Или купить помпон и пришить его к своей шапке


Шапка-куршевелька в естественной среде обитания.

@alexa_amo

Если такой не нашлось, можно купить просто меховую шапку. Главное условие – чтобы мех лез в глаза: хорошего меха много не бывает, особенно на голове.


Также доподлинно известно, что меховая шапка отлично сочетается с меховой оторочкой воротника или шубой.

@larochka1912

44. Конечно, наши люди очень любят животные принты. В этом сезоне в моде змеи!


45. Змеиная шкура повсюду!


46.


47. На втором месте вечная классика – леопард!


48. Сразу видно, костюм прошлогодний! Ведь в 2017 все модники ходят в змеиных принтах!


49. Женщина-леопард, есть в этом что-то родное!


50. В магазине можно купить леопардовые варежки.


51. И штанишки.


52. Всё понятно?


53. А теперь давайте закрепим полученные знания


54. Сумочка, шуба, бриллианты… Родной человек идет!


55. Сумочка, шуба, шапка! Какие люди!


56. Кстати, если больше 4-х пунктов из 10 совпадают, то с большой вероятностью можно сказать, что перед нами украинка.


57. Шуба, сумочка, бриллианты, сапожки! Кайф!


58. С детками сложнее. Если вы видите ребенка в шубе, то это 100% украинец. Я не знаю, почему, но на Украине принято в шубы наряжать всех членов семьи, кто может самостоятельно ходить. У нас обычно меха надевают на взрослых. А маленьких русских катают на пони от одного магазина к другому!


59. Впрочем, многие приезжают именно кататься. Тех, кто приехал на горнолыжный курорт не ради понтов и статуса, а ради горных лыж, вы в толпе не узнаете. Они обычно спортивны, подтянуты, одеты в удобную одежду и мало чем отличаются от франзузов, немцев или англичан.


60. На собаке пуховик дороже, чем на тебе!


61. Местная реклама… Я специально не переводил, что там написано, но уверен, что что-то вроде: "Не хватает денег на шубу? Продай почку!"



Как русские Рождество в Куршевеле отмечали
 Как русские отмечали Новый год в Куршевеле!


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  • Комментарии (402)
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    heyyeyaaeyaaaey
    "Это огромная трагедия. Если две куршевельские женщины вдруг приезжают в одинаковых шубах, они сразу ломаются. Их лица перестают излучать радость, они не делают селфи и не позируют в нелепых позах перед фотографами. Они стоят грустные как зомби и смотрят в одну точку..."

    Это наверно связано с тем что люди в зеркалах выгладят красивее чем в жизни, зеркала же специально делают такими что бы они удлиняли силуэт для того что бы больше хотелось купить товар в магазине, и когда люди смотрят в зеркало они видят себя в нем более стройными чем есть на самом деле

    а когда девушка видит другую девушку в почти такой же одежды они видимо начинает замечать что ее одежда не так уж и красива

    Впрочем возможно есть и противоположные примеры когда зеркало делает человека толще и шире, а у человека в похожей одежде может быть подделка либо та же одежда просто не по размеру.
    heyyeyaaeyaaaey
    Т.е. на Западе встречаются славянские типы головы и на Востоке Европы можно найти Западные но это редкие исключения.

    Например Faelid/Fälid/Dalo-Falid на Западе встречается часто а на Востоке Европы довольно редок

    Edited at 2017-01-10 07:25 (UTC)
    dragon_dances
    Нация понтов. На всех социальных уровнях все в лучших цыганских традициях стремятся продемонстрировать окружающим что жизнь удалась, а остальные соотечественники быдло на их фоне. И чем больше денег, тем просто дороже понты. Мозги не прибавляются в принципе. Деньги на понты зарабатываются соответственно бесхитростными способами - труба да царское кормление.

    Edited at 2017-01-10 07:45 (UTC)
    Re: Илья заболел желтухой
    pppfff
    "А мы хотим Россию для всех. Чтобы любой человек чувствовал себя в России достойно. Чтобы он мог спать с кем хочет, носить какую хочет одежду, передвигаться на любом транспорте в любую погоду. Где у всех людей будут равные права, и никто не посмеет унижать одного человека только потому, что он не похож на остальных.

    Не будьте серой массой! Будьте собой!"

    (c) Варламов, 23 часа 58 минут назад

    Edited at 2017-01-10 07:46 (UTC)
    venya_shuher
    Не будет, хохлушек в Куршавеле не наблюдается, они все в Польше унитазы чистить своим мужьям помогают и на Ленинградке в Москве валюту для своей страны зарабатывают.
    grinkod
    Опять Варламов делает посты для раскрутки!

    Вот увидите, этот топик войдёт в ТОП-10 по итогам 2017 года.
    k_samarina
    Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется, и нам сочувствие дается, как нам дается благодать.
    Украина Понадкусе
    Не, разве вы не знаете, что любимое занятие русского либерала -- это классифицировать и вешать ярлыки по национальному признаку.
    Тут сомнений не, что это Зялт писал от души!
    venya_shuher
    Ну отдыхают люди, имеют право, и чо сразу колхоз то? Без интеллекта, образования, воспитания успеха в бизнесе не добьешься плюс идеальные формы, красота и ум для женщин, колхозницы в такое общество априори не вхожи.
    supmaxgreat
    Раньше все почему-то ходили в лисьих шубах, лисьих шапках и унтах, а теперь эта мода прошла...
    microvolni
    пенсионеры, всю жизнь на заводе, накопили на шубу, вышли показать себя
    timberhead
    По незнанию языков. включая родной. Для россиянина знать иностранные языки- грех, табу и западло. За реееедким исключением.
    Хуйню написали
    andrey_kaminsky
    Для россиянина незнание иностранных языков точно такая же хрень как и незнание библии - не учили в детстве, не учили и потом, да и нафиг не нужно. Ни греха ни западла, по вашей православно-зоновской классификации здесь нет. А кому нужно - тот учит.
    raychem

    Бля, а как же “право человека быть самим собой”？чем эти долбоебы хуже нью-йоркского фрика, московских моржей-велосипедистов, Каца и Варламова с его прической? :) Двойные стандарты, батенька, у вас. Впрочем, как обычно

    venya_shuher
    И чо будет? Побежишь Зимний брать со своими друзьями-алкашами белогондонниками? Вы в лучшие годы то больше 30 тысяч вывести на улицу не могли. А щас режим учел прежние ошибки и будет восставший креаклиат просто опиздюливать дубинками еще на подходе. Да и лидер у либерастов чекистский стукачек Навальный.
    lublu_zeluju
    Нда, печальненько мы выглядим в глазах ...других людей. Спасибо за взгляд со стороны. Кому он нужен этот кич? У себя на родине так можно,как в чечне)) Но блин капец как убого выглядят дорогие шубы и оттюнингованные немолодые лица в такой концентрации!Никогда бы не подумала, что удивлюсь неуместности роскоши на лыжном курорте.
    Чего переживаете?
    andrey_kaminsky
    Нет здесь никакого "печально выглядим". Выебонская шуба не больший позор, чем чёрный цвет кожи к примеру, т. е. никакого позора. Да и выглядим не мы, а они:)
    niki
    На самом деле шубы любят и пожилые европейки, просто они в них ходят в других местах. Например в Баден-Бадене видел немало теток в шубах при плюсовой температуре (и все не наши).

    Забыл Лохматый еще один признак соотечественника - с утра бухой, как старьевщик))
    dipoper
    Глубоко провинциальные физиономии, не обезображенные интеллектом. Зато с обильно нанесенным мейкапом из пафоса и понтов.

    Отбери у них кредитки - торгашки на рынках и халдейки в сетевых забегаловках - на порядок интереснее окажутся.
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