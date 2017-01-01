Как русские отмечали Новый год в Куршевеле!
Это у вас там кризис и выбор, что купить на новогодний стол. А в Куршевеле до сих пор каждый второй говорит по-русски. Кстати, когда я говорю "русские", я имею в виду и украинцев, и казахов, в общем, всех наших. Французы всё равно не различают, кто откуда приехал. Так вот, наших очень легко узнать ещё до того, как они заговорили на родном языке. Если вы видите женщину в шубе – это 100% русская (украинка, белоруска и т.д.). Еще хороший индикатор – собачка. По-моему, только наши едут на горнолыжный курорт с собачкой и в шубе. С мужчинами сложнее, но и их зачастую легко вычислить...
Итак, как гуляют в Куршевеле? Люди с деньгами сидят либо в дорогих ресторанах, отдавая за ужин тысячу долларов, либо по своим шале с приглашенными поварами. А вот простой народ гуляет на площади у подъемников. Здесь всю ночь играет музыка, и тысячи людей отрываются прямо на улице. Кстати, на улице гуляет в основном молодежь, которая приезжает на автобусах в Куршевель потанцевать! Ведь всё уличное веселье бесплатно. Даже глинтвейн и грог наливают на халяву. Вот так ;)
01. Куршевель
02. Все шале, рестораны, магазины и отели украшены.
03. Народ запускает фейерверки.
04. Итак… что там с нашими? Кто-то на дипномерах приехал. Наверное, французские дипломаты? Нет, судя по коду, это какая-то Евразийская экономическая комиссия... В общем, какие-то жулики, но русские ;)
05. Наши женщины всегда в шубах… И постоянно фотографируются.
06.
07.
08. Фото с золотым медведем.
09. Классная шапка…
10. Кстати, тут все патриоты… Вон, даже шампанское из Крыма поставляют во Французские Альпы.
11. Собачка! Угадайте, откуда эта милая женщина ;)
12. Матрешка )
13.
14. А вот наша куршевельская ёлка.
15. Норм
16. Праздник к нам приходит.
17.
18.
19. Здесь варят бесплатный грог для народа!
20. Простого народа
21. Салют! Сначала гремит главный салют, а потом долго стреляют из шале олигархов и чиновников.
22. Все местные отели выкуплены за полгода до Нового года.
23.
24.
25.
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27.
28.
29. Центральный фейерверк на склоне
30.
31. Я, к сожалению, смотрел, а не снимал, но поверьте, очень достойный был фейерверк.
32. Иностранцев тоже легко отличить! Они, в отличие от наших, не выёбываются, а просто веселятся ) Одеваются в дурацкие костюмы, отрываются, и вообще очень простые ребята, без пафоса и понтов.
33. Наши же больше заняты тем, чтобы запилить как можно больше селфи.
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35. Площадь у подъёмника
36. Концерт
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41. Дискотека очень крутая, кстати.
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43. С алкоголем нет проблем. У каждого второго бутылка шампанского. Нет, кстати, никаких рамок, никто не отнимает стеклянную тару. В общем, все бухают открыто и безудержно. Через час танцевать становится сложно, так как под ногами много пустых бутылок.
44. Гости
45.
46. Местные пенсионеры
47. Куршевелю, кстати, уже 70 ) Старенький )
С Новым годом!
Edited at 2017-01-01 17:21 (UTC)
Шире чем укрошлюхи перед поляками
и в инсте у неё хач-фото - сплошь фотки в торговых центрах
а говорят - стереотипы
Не зря русских считают в Европе унтерменшами и биологическим мусором, который по забавной случайности не превратился в концлагерный пепел
Edited at 2017-01-01 17:16 (UTC)
Edited at 2017-01-01 15:26 (UTC)
Фотки не из ЖЖ не видны.
Отдыхает в Сочи и очень доволен.
Надеюсь скоро это позорная забугорная туса отойдет в историю.
Странно.
Re: Странно.
пойло хлещут, любят скрепы из далека
в домах отдыха мордовии, магадана и сыктывкара,
не хер, скрепы надо любить
кстати да, пора бы уже определение "русских" поменять на всех тех, кто из россии (а не по этносу), как это было при царе
Edited at 2017-01-01 20:02 (UTC)
народ гуляет:)
я бы тоже расслабился были бы бабки:)
Re: народ гуляет:)
Гы, каклы в позолоченных кастрюлях.