Как русские отмечали Новый год в Куршевеле!



Это у вас там кризис и выбор, что купить на новогодний стол. А в Куршевеле до сих пор каждый второй говорит по-русски. Кстати, когда я говорю "русские", я имею в виду и украинцев, и казахов, в общем, всех наших. Французы всё равно не различают, кто откуда приехал. Так вот, наших очень легко узнать ещё до того, как они заговорили на родном языке. Если вы видите женщину в шубе – это 100% русская (украинка, белоруска и т.д.). Еще хороший индикатор – собачка. По-моему, только наши едут на горнолыжный курорт с собачкой и в шубе. С мужчинами сложнее, но и их зачастую легко вычислить...



Итак, как гуляют в Куршевеле? Люди с деньгами сидят либо в дорогих ресторанах, отдавая за ужин тысячу долларов, либо по своим шале с приглашенными поварами. А вот простой народ гуляет на площади у подъемников. Здесь всю ночь играет музыка, и тысячи людей отрываются прямо на улице. Кстати, на улице гуляет в основном молодежь, которая приезжает на автобусах в Куршевель потанцевать! Ведь всё уличное веселье бесплатно. Даже глинтвейн и грог наливают на халяву. Вот так ;)



01. Куршевель


02. Все шале, рестораны, магазины и отели украшены.


03. Народ запускает фейерверки.


04. Итак… что там с нашими? Кто-то на дипномерах приехал. Наверное, французские дипломаты? Нет, судя по коду, это какая-то Евразийская экономическая комиссия... В общем, какие-то жулики, но русские ;)




05. Наши женщины всегда в шубах… И постоянно фотографируются.






#happynewyear #2017 #courchevel

Фото опубликовано Олеся Шарова (@osharova)



С нг короч ! 😆😆😆

Видео опубликовано kate_sunday (@kate_sunday)



Happy New Year!!! "Russo turisto obbligo morale" )))) 🤣#courchevel #happynewyear #2017 #letsgo

Фото опубликовано Irina E. Lednik (@ms_irina_l)



06.


07.


08. Фото с золотым медведем.


09. Классная шапка…


10. Кстати, тут все патриоты… Вон, даже шампанское из Крыма поставляют во Французские Альпы.


11. Собачка! Угадайте, откуда эта милая женщина ;)


12. Матрешка )


13.


14. А вот наша куршевельская ёлка.


15. Норм


16. Праздник к нам приходит.


17.


18.


19. Здесь варят бесплатный грог для народа!


20. Простого народа


21. Салют! Сначала гремит главный салют, а потом долго стреляют из шале олигархов и чиновников.


22. Все местные отели выкуплены за полгода до Нового года.


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27.


28.


29. Центральный фейерверк на склоне


30.


31. Я, к сожалению, смотрел, а не снимал, но поверьте, очень достойный был фейерверк.


32. Иностранцев тоже легко отличить! Они, в отличие от наших, не выёбываются, а просто веселятся ) Одеваются в дурацкие костюмы, отрываются, и вообще очень простые ребята, без пафоса и понтов.


33. Наши же больше заняты тем, чтобы запилить как можно больше селфи.


34.


35. Площадь у подъёмника


36. Концерт


37.


38.


39.


40.


41. Дискотека очень крутая, кстати.


У нас тут в Куршевеле танцы!

Видео опубликовано Ilya Varlamov (@varlamov)



42.


43. С алкоголем нет проблем. У каждого второго бутылка шампанского. Нет, кстати, никаких рамок, никто не отнимает стеклянную тару. В общем, все бухают открыто и безудержно. Через час танцевать становится сложно, так как под ногами много пустых бутылок.


44. Гости


45.


46. Местные пенсионеры


47. Куршевелю, кстати, уже 70 ) Старенький )


С Новым годом!

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promo varlamov.ru november 17, 2011 20:24 145
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    matsam
    Пост экстремистский - разжигает классовую ненависть в преддверии 100 летия Великой Октябрьской Социалистической Революции. Откровенная Гапоновщина. С Новым 2017 годом !!! !
    funktionieren
    на фото с дипномерами 555 какая-то хачёвка, лиана с какой-то армянской фамилией

    и в инсте у неё хач-фото - сплошь фотки в торговых центрах

    а говорят - стереотипы
    Klaus Westhoffen
    Традиционно русские выглядят как закомплексованные животные с дешевыми понтами. Понты конечно же от вековой нищеты, рабства и унижения.
    Не зря русских считают в Европе унтерменшами и биологическим мусором, который по забавной случайности не превратился в концлагерный пепел

    Edited at 2017-01-01 17:16 (UTC)
    dubai100
    Лучше было бы назвать блог: Как русская буржуазия развлекается в Куршавеле. Ты ещё правда вряд ли понимаешь, что такое буржуазия.

    Edited at 2017-01-01 15:26 (UTC)
    nelson654
    Читал тут Николая Давыдова, лучшего венчурного инвестора России в фейсбуке.
    Отдыхает в Сочи и очень доволен.
    Надеюсь скоро это позорная забугорная туса отойдет в историю.
    Странно.
    kili45
    Русские же не любят Европу. Они даже украинцев убивают за то что те хотели в Европу без виз ездить.
    smilevilkas
    ну дык патряоты всея руси собрались, даже крымское
    пойло хлещут, любят скрепы из далека
    smilevilkas
    скоро всех сделают не выездными и будут отдыхать
    в домах отдыха мордовии, магадана и сыктывкара,
    не хер, скрепы надо любить
    sicheslavets
    Охуительно - отмечать Новый Год в Куршавеле в шапке с гербом СССР, страны, при которой владелец шапки хрен бы дальше Крыма выехал.
    graze
    "Кстати, когда я говорю «русские», я имею в виду и украинцев, и казахов, в общем, всех наших."

    кстати да, пора бы уже определение "русских" поменять на всех тех, кто из россии (а не по этносу), как это было при царе

    Edited at 2017-01-01 20:02 (UTC)
    macaronnic
    Иностранцы да молодцы, типа без понтов просто как клоуны одеватсья. Но иногда от этого тоже устаешь - простого присутствия вкуса нет, хотя деньги у них и есть.
    alex_kh_80
    Какое убожество эти русские в Куршавеле! На черной трассе на них бы посмотреть. Особенно Ирина Краузе впечатлила.
    Re: народ гуляет:)
    civil_eng
    Так потому у тебя и нет бабок, потому что кое-кто из твоих соотечественников расслабляется в Куршевеле.
  • Комментарии (217)
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