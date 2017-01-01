Как русские отмечали Новый год в Куршевеле!

Фото опубликовано Замужем💍❤️ (@lianaavagyan) Янв 1 2017 в 12:31 PST

Фото опубликовано Замужем💍❤️ (@lianaavagyan) Янв 1 2017 в 12:30 PST

#happynewyear #2017 #courchevel Фото опубликовано Олеся Шарова (@osharova) Дек 31 2016 в 4:35 PST

С нг короч ! 😆😆😆 Видео опубликовано kate_sunday (@kate_sunday) Дек 31 2016 в 4:34 PST

Happy New Year!!! "Russo turisto obbligo morale" )))) 🤣#courchevel #happynewyear #2017 #letsgo Фото опубликовано Irina E. Lednik (@ms_irina_l) Дек 31 2016 в 3:33 PST

У нас тут в Куршевеле танцы! Видео опубликовано Ilya Varlamov (@varlamov) Дек 31 2016 в 5:44 PST

Это у вас там кризис и выбор, что купить на новогодний стол. А в Куршевеле до сих пор каждый второй говорит по-русски. Кстати, когда я говорю "русские", я имею в виду и украинцев, и казахов, в общем, всех наших. Французы всё равно не различают, кто откуда приехал. Так вот, наших очень легко узнать ещё до того, как они заговорили на родном языке. Если вы видите женщину в шубе – это 100% русская (украинка, белоруска и т.д.). Еще хороший индикатор – собачка. По-моему, только наши едут на горнолыжный курорт с собачкой и в шубе. С мужчинами сложнее, но и их зачастую легко вычислить...Итак, как гуляют в Куршевеле? Люди с деньгами сидят либо в дорогих ресторанах, отдавая за ужин тысячу долларов, либо по своим шале с приглашенными поварами. А вот простой народ гуляет на площади у подъемников. Здесь всю ночь играет музыка, и тысячи людей отрываются прямо на улице. Кстати, на улице гуляет в основном молодежь, которая приезжает на автобусах в Куршевель потанцевать! Ведь всё уличное веселье бесплатно. Даже глинтвейн и грог наливают на халяву. Вот так ;)01. Куршевель02. Все шале, рестораны, магазины и отели украшены.03. Народ запускает фейерверки.04. Итак… что там с нашими? Кто-то на дипномерах приехал. Наверное, французские дипломаты? Нет, судя по коду, это какая-то Евразийская экономическая комиссия... В общем, какие-то жулики, но русские ;)05. Наши женщины всегда в шубах… И постоянно фотографируются.06.07.08. Фото с золотым медведем.09. Классная шапка…10. Кстати, тут все патриоты… Вон, даже шампанское из Крыма поставляют во Французские Альпы.11. Собачка! Угадайте, откуда эта милая женщина ;)12. Матрешка )13.14. А вот наша куршевельская ёлка.15. Норм16. Праздник к нам приходит.17.18.19. Здесь варят бесплатный грог для народа!20. Простого народа21. Салют! Сначала гремит главный салют, а потом долго стреляют из шале олигархов и чиновников.22. Все местные отели выкуплены за полгода до Нового года.23.24.25.26.27.28.29. Центральный фейерверк на склоне30.31. Я, к сожалению, смотрел, а не снимал, но поверьте, очень достойный был фейерверк.32. Иностранцев тоже легко отличить! Они, в отличие от наших, не выёбываются, а просто веселятся ) Одеваются в дурацкие костюмы, отрываются, и вообще очень простые ребята, без пафоса и понтов.33. Наши же больше заняты тем, чтобы запилить как можно больше селфи.34.35. Площадь у подъёмника36. Концерт37.38.39.40.41. Дискотека очень крутая, кстати.42.43. С алкоголем нет проблем. У каждого второго бутылка шампанского. Нет, кстати, никаких рамок, никто не отнимает стеклянную тару. В общем, все бухают открыто и безудержно. Через час танцевать становится сложно, так как под ногами много пустых бутылок.44. Гости45.46. Местные пенсионеры47. Куршевелю, кстати, уже 70 ) Старенький )С Новым годом!