Оскорбление чувств архитекторов

stryz Главное картинка красивая-всегда можно показывать чего добился Китай,а рядом постить фото российской деревни. Ответить

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dragon_dances Была холодная космическая пустыня, а китайцы сделали уютную, домашнюю обстановку. Не нравится - чемодан, вокзал, Москва. Наслаждаться как с безупречным вкусом и знанием всех современных тенденций-технологий, родные таджики асфальт на снег кладут. Ответить



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Какие архитекторы? venya Оскорбление чувств дизайнеров! Ответить



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Re: Какие архитекторы? ne_manya Дизайнеры должны страдать! Ответить

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tornader снаружи похожи на роутер с антеннами .. Ответить



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pavel_ladikov женские ботфорты





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dubai100 "и не выебывайся" - прекратите мат! не берите пример с мудаков!





Edited at 2016-12-23 10:20 (UTC) Ответить

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illuminatenorde Я матюкаться не буду, а вы - хуй его знает! Ответить



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northold Давайте почитаем миллион сообщений на тему Варламов опять выпендривается. Вообще-то все правильно, этот колхоз надо лечить. Ответить



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Дебилам — дебильный колхоз Marat Dyatko Китайский колхоз надо или российский?

В каждом российском подъезде происходит не менее лютый пиздец — с горшками, пепельницами и ссаниной. Ответить

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Самый ништяк - это форма andrey_kaminsky "трёхантенный Wi-Fi роутер" - вот где креатив!) Ответить



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qoiro Параметрическая архитектура. У нас такое будет лет через 100. Ответить

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cat_miaow На самом деле даже на фотках смотрится офигенно. Особенно концертный зал! В реальности вообще должно крышу сносить. Я бы из-за одного этого здания съездил в этот город. Ответить



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Oldsave Oldsaveoldsave Она не одна это придумывала, её фирма продолжает создавать подобное и сейчас. Ответить



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vvyy Про Джобса тоже так говорили. Да он и инженером почти что не был. А вот оно как получается. Ответить



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vik100 Да херня все эти здания, вот это вот всё. Никто не знает где купить нормальную ёлку? Ответить



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sahar_rad Не нравится изначальный проект, надоели эти бетонные мастодонты. Ответить



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oizooizooizo А покажите хорошей, с вашей точки зрения, современной архитектуры. Ответить

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papaverini А что с интерьером не так ? Все согласно китайским традициям... и горшки,и цветуечки.

Это архитекторы должны были изначально ознакомиться со вкусами заказчика и органически это все вписать.



Edited at 2016-12-23 10:38 (UTC) Ответить



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kingeugen Только, если это в ТЗ стояло. Но скорее всего ничего такого не было. Скорее заказчик и не в курсе про горшки и пепельницы. Ответить

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rybolovlad Горшки выкинуть - пятнадцать минут. Не увидел, какие конструктивные элементы китайцы поменяли глобально. Некачественные материалы отремонтируют, чтобы на голову не уеблось, замажут при кап. ремонте, стойки тоже сменят в угоду новым стойкам, они в мрамор не вмонтированы. А проблема ваз для сранья под цветами не стоит выеденного яйца. Ответить

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opticoolos тоже так думаю, щтукатурка это хуйня, если с несущими накосячили и фунаментом, то народу передавит Ответить



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illuminatenorde Заха, прости, мы все проебали. Ответить



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beekjuffer Камешки как раз в тему - Хадид ведь имитирует объекты неживой природы, каждый камешек - здание постройки Хадид в миниатюре. Их только нужно заменить на камешки побольше размером и отполировать (или, напротив, оставить ласкать взор фактурой), ну и осветлить, конечно. А вот цветочные горшки не вписываются, да.



Edited at 2016-12-23 10:56 (UTC) Ответить



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sirvinil О, знатоки подтянулись Ответить

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wolkmann Сколько пустого незадействованного пространства пропадает! Можно ещё площади в аренду сдать под бутики со шмотками, например... Ответить



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sirvinil Сувенирных киосков еще нет Ответить



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lesnoyskitalets Что за фигня? В этих искривленных интерьерах искривляется сознание Ответить



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cat_miaow Скрепы распрямляются, традиционные ценности блекнут? Осторожно! Ещё чуть-чуть и может начаться процесс критического мышления... Ответить



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supmaxgreat Надо построить Дворец Советов, который не успели. И вернуть бассейн "Москва" на своё законное место.



Edited at 2016-12-23 11:02 (UTC) Ответить

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Oldsave Oldsaveoldsave Вот это верно!



Edited at 2016-12-23 12:02 (UTC) Ответить



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vermutovchina Впечатлительная натура конечно, наш Варламыч... его перфекционизму не занимать, но Китайцы ещё только учатся осваивать столь объёмные проекты в столько короткие сроки. Ответить



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perfectlylife Ну так то не переживай. Сразу ничего не делается.

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yopta_yopta Оскорбление чувств китайцев... Вот нах пытаться их понять или переделать? У нас и на Родине проблем хватает, Варламов, оставь людей в покое, тебе их не понять! Ответить



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sirvinil Ну, хоть какая-то иньекция вкуса. А то, что у нас каждая кухарка - дизайнер, давно известно. Ответить



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denilkhanov построили спешке. и снесут в спешке если нужно. в чем вопрос Ответить



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dajkraba А Варламов то архитектурный успел закончил или сдрыснул в 3дМакс халтурить? Ответить



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