Оскорбление чувств архитекторов
На дворе 1930-е или 1940-е, вы богаты и успешны, покупаете новый дом, и в этот дом непременно нужна картина! Вы спрашиваете у знакомого галериста, кто сейчас самый модный, актуальный и перспективный художник, и вас знакомят с Сальвадором Дали. Сальвадор молодой и дорогой, он уже написал "Постоянство памяти", он пользуется успехом, и вы заказываете у него картину. И вот очередной шедевр великого сюрреалиста уже украшает стены вашей просторной гостиной, но что-то не то... Что это за непонятные формы? Что это за слоны? Ну серьёзно, вы где-нибудь видели таких слонов? Но ничего, художник, может быть, ошибся. Жизни, может быть, не видел. Сейчас вы возьмете кисть и поправите, сделаете всё как надо! Можете себе представить такое?
И вот на дворе уже 2010 год, вы управляете бывшей столицей Китая, городом Нанкин. Ваш город планирует принять юношеские олимпийские игры в 2014-м и вам надо всех поразить. Вы узнаете у своего советника, кто сейчас в мире самый модный, актуальный и перспективный архитектор. Вам рекомендуют волшебную Заху Хадид, и вы заказываете у неё проект молодежного культурного центра.
Получается как-то так. Вот эти два прекрасных здания.
Но погодите... Что-то не то! Как-то совсем не по-китайски. Но ничего! Вы же тоже не пальцем сделаны. Сейчас мы возьмём и приведём здание в порядок! Будет красиво и уютно. А то напроектировали там всякие архитекторы не пойми чего.
02. Давайте для начала изучим оригинальный проект и посмотрим, что с ним сделали китайцы. Культурный центр в Нанкине представляет собой два небоскрёба (314 и 255 метров), вырастающих из "перфорированного" пятиэтажного подиума. Как объясняли в Zaha Hadid Architects, комплекс "создаёт динамический переход" между вертикальным и горизонтальным пространствами города.
03. Детали.
04. Несмотря на то, что здание было закончено только в этом году, выглядит оно неважно. Судя по всему, после Олимпиады его не мыли и никак за ним не ухаживали.
05. Качество строительства, мягко говоря, хреновое. Но к этому мы ещё вернемся.
06. Внутри фантастические интерьеры!
07. Но и тут лучше зажмуриться...
08. Штукатурка уже начинает падать посетителям на голову. Швы трескаются. Повсюду вылезают последствия халтуры и спешки.
09. С такими формами надо работать идеально, но китайцы не смогли... Обратите внимание на стену слева – это они так покрасили ее! Даже наши гастарбайтеры-маляры работают лучше.
10. Заха Хадид безусловно великая. Она стала легендой при жизни, а после смерти ценность её работ только возросла. Думаю, она минимум лет на 50 опередила своё время. Нечто такое будут массово строить только наши внуки, а нам благодаря этой великой женщине приоткрылось окошко в будущее.
11. Архитекторы продумали всё. Обратите внимание на навигацию!
12. Подиум построен из волоконно-бетонных панелей. Оформление интерьера перекликается с экстерьером, а ячеистая структура окон обеспечивает проникновение дневного света в здание.
13. Внутри находится концертный зал на 500 мест.
Его невероятный интерьер уже был номинирован на ряд архитектурных премий.
14. И вот в интерьер пришли китайцы. Как известно, в каждом китайце живет колхозник. Интерьер им показался скучным, так что они решили добавить в него разнообразия. Например, поставили телевизор и разложили какие-то камни. Ок...
15. Вот такие цветочные горшки предложили архитекторы.
16. Но китайцы концепции не поняли и начали украшать космический интерьер чем-то более земным...
17. А чо? Красиво!
18. Напридумывают иностранные архитекторы разной ерунды... У нас тут концертный зал или что? Надо, чтобы всё говорило о назначении! Так что пришлось послать местного завхоза на ближайший рынок за правильными горшками.
19. Вот теперь стало красиво! 😍
20. И зелени как-то мало! Без зелени никуда.
21. Архитекторы забыли про пепельницы перед каждым эскалатором! Надо расставить! Курить, правда, всё равно нельзя, но пепельницы уже купили, не выкидывать же!
22. Чтобы никто не сидел на космических лавочках, надо поставить заборчик.
23. Вот теперь ХОРОШО!
24. Как я уже сказал, архитекторы продумали все элементы здания, в том числе и навигацию.
Всё до малейших деталей.
25. Но китайцам этого показалось мало, и они дополнили интерьер красивыми стойками и стендами.
26. Выйдем на улицу.
27.
28. Заборчики
29. Качество строительства
30. Сомневаюсь, что здание проживет долго.
31.
32. Даже подсветка вся криво стоит.
33.
34. Здание в таком состоянии, что ему как будто уже не один десяток лет.
35. Повсюду уже какие-то подтеки, плесень, трещины.
37. Внутри отовсюду смотрят на тебя китайские горшки.
38. Они всегда остаются в поле зрения. Это такая специальная метка. Чтобы вы случайно не перепутали китайский культурный центр с космопортом.
39. Я не понимаю, зачем заказывать такой проект, если потом его уродовать своим колхозом.
40. Вы можете сейчас сказать: ну и что такого? Немного приукрасили интерьер, немного криво всё построили – имеют право! Заказчик всегда прав! Но нет. Не имеют. Не дорос до большой архитектуры – не обращайся к великим архитекторам. Обратился – молча делай что говорят и не выебывайся. Знаешь как лучше? Делай сам!
41. Когда хороший врач готовит вам курс лечения, вы же не вносите свои коррективы и не импровизируете с приемом лекарств. Вы не учите музыканта, как надо играть, и не лезете в живопись править полотна художников. Но когда дело доходит до архитектуры, каждый считает себя специалистом и начинает вносить изменения и корректировки!
42. Помню, где-то слышал фразу, что Китай невозможно завоевать, так как любые завоеватели будут растворяться в китайцах и китайской культуре. Можно ли в Китае делать хорошую архитектуру? Похоже, что её ждёт судьба потенциальных завоевателей.
43. Заха Хадид умерла полгода назад. Она больше не подарит миру своих фантастических зданий, поэтому особенно грустно видеть, что происходит с ее наследием.
В Китае такое происходит с архитектурой повсеместно. Как-то я рассказывал про здание национального музея в Ордосе.
Там с интерьерами точно та же история:
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Какие архитекторы?
Re: Какие архитекторы?
Edited at 2016-12-23 10:20 (UTC)
Дебилам — дебильный колхоз
В каждом российском подъезде происходит не менее лютый пиздец — с горшками, пепельницами и ссаниной.
Самый ништяк - это форма
Это архитекторы должны были изначально ознакомиться со вкусами заказчика и органически это все вписать.
Edited at 2016-12-23 10:38 (UTC)
Edited at 2016-12-23 10:56 (UTC)
Что за фигня? В этих искривленных интерьерах искривляется сознание
Edited at 2016-12-23 11:02 (UTC)
Edited at 2016-12-23 12:02 (UTC)
Второй вопрос - вопрос эксплуатации. Большинство изменений именно от этого. Кто сказал, что эксплуатировать здание будет та же контора, которая его строила? У них могут быть разные взгляды на красоту, удобство и практичность. Ну и не только китайская черта когда в строительство вбухивают деньги а на эксплуатации экономят постепенно разрушая то что построили.