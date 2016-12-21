2016 год. Москвичи несут цветы на могилу Сталина и проклинают его!
Это кажется невероятным, но сегодня, в 2016 году, есть люди, готовые поздравить Сталина с днём рождения... Красные с цветами пришли к его могиле. Пришли и те, кто пожелал Сталину гореть в аду. Их, правда, в отличие от фанатов усатого вождя, задержала полиция.
«Гори в аду, палач русского народа, убийца моих родных, моих святых, моих любимых поэтов!» – несколько православных активистов тоже подошли к могиле. На них сначала напали коммунисты, а позже задержала полиция.
Сбор фанатов около памятника Жукову
В бой идут одни старики.
С каждым годом фанатов все меньше... Молодёжи практически нет.
Эх!
Диковато смотрятся люди, льющие слезы по Сталину, когда на дворе почти 2017 год.
Ок.
Классная прическа
Пик Коммунизма
Джефф Монсон сегодня не пришёл.
А вот и молодежь!
Сказать спасибо товарищу
Путину Сталину за счастливое детство пришла видная спортсменка Марьяна Наумова, "заслуженный мастер спорта ДНР". Сегодня она собрала более 17 тысяч рублей на цветочки для вождя.
В какой-то момент подошел Энтео!
Его спутница кинула в бюст вождя цветы.
"Гори в аду!"
Началась потасовка.
Схватили
Задержали. "Нас с Милой избили коммунисты и арестовала полиция, за то, что мы кротко обличили сталинизм у могилы палача. Я всего лишь швырнул в него цветы и спокойно сказал «Гори в аду, палач русского народа, убийца моих родных, моих святых, моих любимых поэтов». В ответ десятки бесноватых набросились на меня. Сейчас в ОВД Китай-Город", – рассказал Энтео.
«Гори в аду, палач русского народа, убийца моих родных, моих святых, моих любимых поэтов!» – несколько православных активистов тоже подошли к могиле. На них сначала напали коммунисты, а позже задержала полиция.
Сбор фанатов около памятника Жукову
В бой идут одни старики.
С каждым годом фанатов все меньше... Молодёжи практически нет.
Эх!
Диковато смотрятся люди, льющие слезы по Сталину, когда на дворе почти 2017 год.
Ок.
Классная прическа
Пик Коммунизма
Джефф Монсон сегодня не пришёл.
А вот и молодежь!
Сказать спасибо товарищу
В какой-то момент подошел Энтео!
Его спутница кинула в бюст вождя цветы.
"Гори в аду!"
Началась потасовка.
Схватили
Задержали. "Нас с Милой избили коммунисты и арестовала полиция, за то, что мы кротко обличили сталинизм у могилы палача. Я всего лишь швырнул в него цветы и спокойно сказал «Гори в аду, палач русского народа, убийца моих родных, моих святых, моих любимых поэтов». В ответ десятки бесноватых набросились на меня. Сейчас в ОВД Китай-Город", – рассказал Энтео.
дрем дрем дрем
Edited at 2016-12-21 09:29 (UTC)
Re: дрем дрем дрем
"фанаты? Вы не фанаты.
А кто?
Идиоты!"
Для начала надо отменить псевдопраздник 9 мая
Edited at 2016-12-21 12:40 (UTC)
Edited at 2016-12-21 11:28 (UTC)
Психушка
Re: Психушка
Если бы не работа, обязательно пришел возложить цветы к могиле действительно великого Вождя, от упоминания одного имени которого, спустя 63 года после смерти, у неполживых фотографов и дурналистов рвет булки.
Edited at 2016-12-21 09:28 (UTC)
Нахуй их.
Re: Нахуй их.
Вообще забавно, что если кто-то в 2017 году любит Сталина, то это дикость, а если кто-то ненавидит спустя 64 года, то это норм)))
Они историю своей страны совсем не знают?
И книг никаких про те времена никогда не читали?
И даже фильмов не смотрели?
днюшка усатова
Re: днюшка усатова
Стал православным активистом
Хочешь - несли цветы Ленину, хочешь Сталину, хочешь Солженицыну, хочешь иди в храм. Рядом вот памятник Жукову стоит, а также Минину и Пожарскому. Не нравится Сталин - положи две гвоздички туда. Это-ж здорово!
Больные люди
Или Черчиля ? Да ничем....такой же руководитель, просто радел за свою страну.
А то что мракобес Энтео становится уважаемым человеком в определённых кругах - это даже забавно.