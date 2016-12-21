2016 год. Москвичи несут цветы на могилу Сталина и проклинают его!

дрем дрем дрем venya Поздравляю Сталина с "дрем" рождения!



Edited at 2016-12-21 09:29 (UTC) Ответить

Развернуть

Ссылка

Re: дрем дрем дрем natural_collie комуняка Ответить

Развернуть

Ссылка

hnovckiy Сталин - знатный кровопийца и упырь, палач народов... И пока люди будут восхищаться этой мрачной личностью, не видать России цивилизованного правового развития. Ответить

Развернуть

Ссылка

levtsn "фанаты? Вы не фанаты.

А кто?

Идиоты!" Ответить



Ссылка

Для начала надо отменить псевдопраздник 9 мая kili45 Это когда россияне вспоминают как исключительно благодаря помощи американцев ихнии дедушки смогли своими трупами завалить Гитлера с которым они взасос целовались пока он "вдруг" не напал.





Edited at 2016-12-21 12:40 (UTC) Ответить

Развернуть

Ссылка

joe_rivetto ой, ебанько эти друг друга перетопчут и ок. Ответить

Развернуть

Ссылка

dragon_dances Совкосрань vs. православосрань - это конечно прекрасно. Жаль только, что бесноватые работают лишь на камеру, а не мочат друг дружку всерьёз.















Edited at 2016-12-21 11:28 (UTC) Ответить

Развернуть

Ссылка

Психушка Николай Присяжнюк Рано это сумасшедшую Милу выпустили. Только пару недель как из суда :) Ответить



Ссылка

Re: Психушка veselyi_gnom Нужно возрождать в рф советскую карательную психиатрию! Ответить

Развернуть

Ссылка

bee_kirik Молодежи приходится работать, чтобы кормить себя после того, что ваши вероятные, Илья, моральные ориентиры и борцы за свободу наворотили в 1991 году.

Если бы не работа, обязательно пришел возложить цветы к могиле действительно великого Вождя, от упоминания одного имени которого, спустя 63 года после смерти, у неполживых фотографов и дурналистов рвет булки.



Edited at 2016-12-21 09:28 (UTC) Ответить

Развернуть

Ссылка

zlobnyfoz Угу, рвет. От упоминания Сталина. И от упоминания Гитлера. Скоро еще от упоминания Путина будет рвать. Люди они тиранов, да еще и виновных в тысячах смертей, не сильно любят. Ответить

Развернуть

Ссылка

sfw0 Смотри Илья чтобы за тобой не пришли как за Кунгуровым.

Ответить



Ссылка

supmaxgreat Что сделал бы Сталин с этими пресловутыми 14% населения? Ответ очевиден и хорошо бы. Иосиф Виссарионович в нашем сердце. Ответить

Развернуть

Ссылка

vermishel69 Хоть что-то полезное сделал Дурантео. Ответить

Развернуть

Ссылка

weary_cynic Вот та же мысль! В кои-то веки я поймал себя на мысли, что я согласен с Энтео. Ответить

Развернуть

Ссылка

MahnovecZloy Генетические колхозники-рашкованы не перестают мечтать о колхозах)) Вот и несут цветочки Ответить

Развернуть

Ссылка

bee_kirik у тя на хуторе за свинями не убрано, куда ты вылез, чучело Ответить

Развернуть

Ссылка

Нахуй их. venya Нахуй Сталина. И Ленина докучи! Ответить

Развернуть

Ссылка

Re: Нахуй их. tw0_weeks "Диковато смотрятся люди, льющие слезы по Сталину, когда на дворе почти 2017 год."



Вообще забавно, что если кто-то в 2017 году любит Сталина, то это дикость, а если кто-то ненавидит спустя 64 года, то это норм))) Ответить

Развернуть

Ссылка

off_topus На какой помойке активистку рожали? Страшная шо пипец. Ответить

Развернуть

Ссылка

phenonium сохнешь по мальчикам? Ответить

Развернуть

Ссылка

vedic_astrolog Откуда такое количество тупых и безграмотных людей в России?

Они историю своей страны совсем не знают?

И книг никаких про те времена никогда не читали?

И даже фильмов не смотрели?

Ответить

Развернуть

Ссылка

dusty Приколись, чувак - они в той стране жили, про которую ты чего-то там думаешь, что знаешь, по книжкам и кино. Ответить

Развернуть

Ссылка

днюшка усатова pwie О! Да там весь бомонд! Зюганов, Энтео... Паноптикум. Ответить

Развернуть

Ссылка

Re: днюшка усатова patriot_012 У подружки Энтео монголоидные черты...Уверен, считает себя исконно русской. Кстати это очень типично для России. Все "записались" в паспорте русской. А забыли свои корни. Может в этом проблема России? Ответить

Развернуть

Ссылка

murzikcot Отправить бы этих фанатов Сралина в колхозы, отобрать у них паспорта и заставить работать за трудодни и мешок пшена в месяц. Ответить

Развернуть

Ссылка

vse_uze_zanyato Поклонники Джугашвили работу никакую не уважают. В вертухаи метят. Ответить

Развернуть

Ссылка

MahnovecZloy Был комсомольцем и онанистом

Стал православным активистом Ответить

Развернуть

Ссылка

mrbasileus_ru Варламов ожидаемо исходит на говно. Ответить

Развернуть

Ссылка

godwinbrumowski А у нас же демократия. Что тут такого?

Хочешь - несли цветы Ленину, хочешь Сталину, хочешь Солженицыну, хочешь иди в храм. Рядом вот памятник Жукову стоит, а также Минину и Пожарскому. Не нравится Сталин - положи две гвоздички туда. Это-ж здорово!

Ответить

Развернуть

Ссылка

joe_rivetto так и у нас есть право их говнищем облить тут, это ж тоже здорово! Ответить

Развернуть

Ссылка

veselyi_gnom При товарище Сталине Варламова точно расстреляли бы как врага народа! Ответить



Ссылка

evilpartisan Да пох на Варламова. Главное что Путина бы расстреляли! Ответить

Развернуть

Ссылка

Klaus Westhoffen Старые куски говно скоро сдохднут и все забудут Сцалина Ответить

Развернуть

Ссылка

Больные люди gra2us поклонники упыря. Это же явно какое-то психическое заболевание, самым ярким примером которого является Проханов: "многих моих родственников репрессировали, но сталин святой". Ответить

Развернуть

Ссылка

dietolog У Проханов плач по утраченному барству. Ответить

Развернуть

Ссылка

wizya А чем Сталин от Ельцина например отличается?

Или Черчиля ? Да ничем....такой же руководитель, просто радел за свою страну. Ответить

Развернуть

Ссылка

zlobnyfoz Ну и убил пару миллионов своих граждан. А так - ничем. Ответить

Развернуть

Ссылка

chamot1981 Читаю "молодёжи почти нет", смотрю фотографии где есть большие скопления людей, снова читаю. Либо я слепой, либо Варламов. Молодёжи у нас ну процентов 15 населения. В данной толпе возрастной состав России отражён достаточно точно. Или люое сборище, не состоящее наполовину из 20летних бездельников у нас объявляется нелегитимным?

А то что мракобес Энтео становится уважаемым человеком в определённых кругах - это даже забавно. Ответить



Ссылка

chamot1981 ну и мастерство заголовка шикарно. Ответить



Ссылка

susliksurok Сталин-мразь. Коммуняки-подонки. Энтео со страшной мадамкой-глупые невежды Ответить



Ссылка

sledaput Были и идейные коммунисты ... Те кто реально помогал ,чужое не брал итд Ответить



Ссылка