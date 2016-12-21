2016 год. Москвичи несут цветы на могилу Сталина и проклинают его!

Это кажется невероятным, но сегодня, в 2016 году, есть люди, готовые поздравить Сталина с днём рождения... Красные с цветами пришли к его могиле. Пришли и те, кто пожелал Сталину гореть в аду. Их, правда, в отличие от фанатов усатого вождя, задержала полиция.



«Гори в аду, палач русского народа, убийца моих родных, моих святых, моих любимых поэтов!» – несколько православных активистов тоже подошли к могиле. На них сначала напали коммунисты, а позже задержала полиция.



Сбор фанатов около памятника Жукову


В бой идут одни старики.


С каждым годом фанатов все меньше... Молодёжи практически нет.


Эх!


Диковато смотрятся люди, льющие слезы по Сталину, когда на дворе почти 2017 год.


Ок.


Классная прическа








Пик Коммунизма





Джефф Монсон сегодня не пришёл.





А вот и молодежь!


Сказать спасибо товарищу Путину Сталину за счастливое детство пришла видная спортсменка Марьяна Наумова, "заслуженный мастер спорта ДНР". Сегодня она собрала более 17 тысяч рублей на цветочки для вождя.



















В какой-то момент подошел Энтео!


Его спутница кинула в бюст вождя цветы.


"Гори в аду!"


Началась потасовка.


Схватили








Задержали. "Нас с Милой избили коммунисты и арестовала полиция, за то, что мы кротко обличили сталинизм у могилы палача. Я всего лишь швырнул в него цветы и спокойно сказал «Гори в аду, палач русского народа, убийца моих родных, моих святых, моих любимых поэтов». В ответ десятки бесноватых набросились на меня. Сейчас в ОВД Китай-Город", – рассказал Энтео.











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  • Комментарии (877)
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    hnovckiy
    Сталин - знатный кровопийца и упырь, палач народов... И пока люди будут восхищаться этой мрачной личностью, не видать России цивилизованного правового развития.
    Для начала надо отменить псевдопраздник 9 мая
    kili45
    Это когда россияне вспоминают как исключительно благодаря помощи американцев ихнии дедушки смогли своими трупами завалить Гитлера с которым они взасос целовались пока он "вдруг" не напал.


    Edited at 2016-12-21 12:40 (UTC)
    dragon_dances
    Совкосрань vs. православосрань - это конечно прекрасно. Жаль только, что бесноватые работают лишь на камеру, а не мочат друг дружку всерьёз.







    Edited at 2016-12-21 11:28 (UTC)
    bee_kirik
    Молодежи приходится работать, чтобы кормить себя после того, что ваши вероятные, Илья, моральные ориентиры и борцы за свободу наворотили в 1991 году.
    Если бы не работа, обязательно пришел возложить цветы к могиле действительно великого Вождя, от упоминания одного имени которого, спустя 63 года после смерти, у неполживых фотографов и дурналистов рвет булки.

    Edited at 2016-12-21 09:28 (UTC)
    zlobnyfoz
    Угу, рвет. От упоминания Сталина. И от упоминания Гитлера. Скоро еще от упоминания Путина будет рвать. Люди они тиранов, да еще и виновных в тысячах смертей, не сильно любят.
    sfw0
    Смотри Илья чтобы за тобой не пришли как за Кунгуровым.
    supmaxgreat
    Что сделал бы Сталин с этими пресловутыми 14% населения? Ответ очевиден и хорошо бы. Иосиф Виссарионович в нашем сердце.
    Re: Нахуй их.
    tw0_weeks
    "Диковато смотрятся люди, льющие слезы по Сталину, когда на дворе почти 2017 год."

    Вообще забавно, что если кто-то в 2017 году любит Сталина, то это дикость, а если кто-то ненавидит спустя 64 года, то это норм)))
    vedic_astrolog
    Откуда такое количество тупых и безграмотных людей в России?
    Они историю своей страны совсем не знают?
    И книг никаких про те времена никогда не читали?
    И даже фильмов не смотрели?
    dusty
    Приколись, чувак - они в той стране жили, про которую ты чего-то там думаешь, что знаешь, по книжкам и кино.
    Re: днюшка усатова
    patriot_012
    У подружки Энтео монголоидные черты...Уверен, считает себя исконно русской. Кстати это очень типично для России. Все "записались" в паспорте русской. А забыли свои корни. Может в этом проблема России?
    murzikcot
    Отправить бы этих фанатов Сралина в колхозы, отобрать у них паспорта и заставить работать за трудодни и мешок пшена в месяц.
    godwinbrumowski
    А у нас же демократия. Что тут такого?
    Хочешь - несли цветы Ленину, хочешь Сталину, хочешь Солженицыну, хочешь иди в храм. Рядом вот памятник Жукову стоит, а также Минину и Пожарскому. Не нравится Сталин - положи две гвоздички туда. Это-ж здорово!
    Больные люди
    gra2us
    поклонники упыря. Это же явно какое-то психическое заболевание, самым ярким примером которого является Проханов: "многих моих родственников репрессировали, но сталин святой".
    wizya
    А чем Сталин от Ельцина например отличается?
    Или Черчиля ? Да ничем....такой же руководитель, просто радел за свою страну.
    chamot1981
    Читаю "молодёжи почти нет", смотрю фотографии где есть большие скопления людей, снова читаю. Либо я слепой, либо Варламов. Молодёжи у нас ну процентов 15 населения. В данной толпе возрастной состав России отражён достаточно точно. Или люое сборище, не состоящее наполовину из 20летних бездельников у нас объявляется нелегитимным?
    А то что мракобес Энтео становится уважаемым человеком в определённых кругах - это даже забавно.
    susliksurok
    Сталин-мразь. Коммуняки-подонки. Энтео со страшной мадамкой-глупые невежды
    sledaput
    Были и идейные коммунисты ... Те кто реально помогал ,чужое не брал итд
    dusty
    Ну, Энтео - известный урод, так что вполне логично, что его в ОВД оттащили.