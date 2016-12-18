Невероятно крутая Москва
Москву наконец украсили к Новому году. Могу сказать, что в этом году получилось особенно круто! 😎 Я не помню, чтобы хоть один город в мире так стильно и масштабно украшали к празднику. По сравнению с прошлым годом все стало современнее и лаконичнее. Раньше многие улицы были буквально завалены различными световыми инсталляциями, и был явный перебор, а еще эти нелепые домики, которые не всегда подходили стилистически к общему оформлению. В этом году Москва великолепна! Практически не к чему придраться! Вчера 3 часа гулял и получил большое удовольствие!
01. Как и в прошлом году главной идеей оформления стали световые арки с узорами. Вот арка в начале Камергерского.
02. На новых фонарях на Тверской улице теперь вот такие гирлянды.
03. По Тверской теперь очень много людей гуляет.
04. Световой тоннель на бульваре — теперь главное место для фотографий.
05. Украшение Пушкинской
06. Павильоны для продажи сувениров и еды стали теперь современными.
07. Раньше были какие-то избушки, теперь намного лучше.
08. На всех площадях светящиеся арки с узорами.
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10. Напротив мэрии
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14. Напротив мэрии построили маленький рождественский городок с кафе, магазинами и каруселью.
15. Здесь же можно сделать фото на память.
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17. Дмитровка стала гораздо аккуратнее, чем в прошлом году.
А в прошлом тут был вот такой вот адок!
18.
19. Световые деревья на пешеходных улицах.
20.
21. На Кузнецком напротив ЦУМа теперь тоже современные павильоны.
22. Очень круто… Намного лучше, чем старые домики.
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24. Смотрите, какая красота!
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27. Еще невероятно хороши витрины ЦУМа!
28. В каждой витрине сказка — а их десятки! Обязательно посмотрите.
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30. Интересно, сколько обошлось оформление каждой витрины? ) Теперь понятно, почему в ЦУМе такие цены!
31. Театральная площадь
32. Здесь домиков не поставили, надеюсь, и не поставят.
33.
34.
35. Площадь революции
36. Здесь огромная ледяная горка.
37. ОМОН
38.
39. На Охотном ряду тоже современные павильоны и световые арки.
40.
41. Елку зачем-то поставили на высокий постамент…
42. На Красной площади как всегда каток и рождественская ярмарка от ГУМа… Она каждый год шикарно выглядит.
43. На Никольской арки
44. Ярмарка ГУМа
45.
46.
47. Для детей карусели
48.
49.
50. В общем, в этом году вышло круто! 😎 Идите гулять! 🎄
|Прогулка по новогодней Москве
|Москву зажгли
|Москва заслужила
5 месяцев в Москве не была
Re: 5 месяцев в Москве не была
Москва не знает куда деньги девать, а провинция в руинах. Переферийный капитализм наглядно.
Edited at 2016-12-18 18:10 (UTC)
из москвичей высосали все до остатка уже.
свободных денег уже почти не остается. Все расписано до рубля, на что и когда оплатить
Она разбудила меня и сказала - поедем? Я познакомился с ней 9 часов назад. Распрощавшись, мы вышли в морозное утро, залитое ярким солнцем.
- Такси? – спросил я.
- Нет – ответила она.
- Ты уже распоряжаешься моими деньгами – я улыбнулся.
- Да – ответила она тихо и уверенно.
Ее Марьино было далеко, а метро рядом.
На станции Ленинский проспект мне заложило уши. Я зажал нос и попытался их продуть, но уши заложило сильнее и закружилась голова. Я вскочил, мне вдруг стало страшно - но в этот момент меня отпустило. Она испугалась. Спросила - тошнит? Нет - почему то уши заложило. Но теперь все прошло, теперь хорошо.
В Марьино мы сели в автобус. В нем было холодно, окна все в инее. Я как в детстве начал тереть маленькое круглое окошко.
- Я выйду, а ты поедешь на станцию - не надо меня дальше провожать.
- Почему?
- Ты устал, а мне тут 50 метров пройти. Автобусы сейчас редко ходят. Через 5 минут ты приедешь на станцию, а еще через пять - поедешь на вокзал. Я помню расписание. Позвони вечером.
- Хорошо. Не часто я езжу в электричках. Не стоит упускать такого шанса.
- Да – ответила она тихо и уверенно. И вышла из автобуса.
На платформе Перервы стояли 2 пятидесятилетних мужика. Я был третьим. Вид у мужиков был бодрым.
- С ночной? - спросил один другого.
- Да.
Я никогда не работал в Новогоднюю ночь, поэтому тактично отошел в сторону.
Электричка была новой, с большими тамбурами, но холодной. Машинист по громкоговорителям предложил пройти в третий, теплый вагон.
Войдя в обледеневший тамбур я поскользнулся. Успев схватиться за поручень, я чуть было не улетел в раскрытые двери - очевидно замерзли фиксаторы или что там их закрывает
.
На Курском вокзале электричка стояла 5 минут. В третьем вагоне было действительно тепло. Я развалился на лавочке, поглядывая в окно. В окне было видно яркое голубое небо и верхнюю половину вагонов соседнего поезда на которой было написано КРЫМ. Мне стало тепло. Я вспомнил голубое крымское небо, жару и вольный азовский ветер.
Я вышел на Каланчевке. У метро между Ленинградским и Ярославским вокзалом было пусто. Палатки не работали и только рядом с одной, замерзший но бодрый кавказец предлагал весь ассортимент ларьков того времени. Я спустился в метро, где стало чуть больше народа.
Вечером она спросила:
- Ну как ты?
- Нормально. Давай летом в Крым поедем?
- В Крым?
- Да в Крым - там хорошо, там яблоки - я вспомнил рубиновые новогодние яблоки Джонаголд из своего советского детства.
- Яблоки?
- Поедем?
- Поедем!
На прошлой неделе выбрался на чистые пруды и насладился красотой.
И еще такую как на фото 23.
А как начали европу в нем наводить, так скучно стало и чуждо, грусть и печаль о самобытном. Повалили тогда в европу.
Япошки, китайцы не валят в европы и америки, им в непотерянной своей самобытности с милльонами интереснее.
Edited at 2016-12-18 18:11 (UTC)
И уже дня четыре уличное освещение вообще не горит во дворе. Вот прям сейчас не горит. Что-то сломалось. Когда-нито починят.
Параллельный мир, Ивановская область.
Невероятно крутая Москва
Re: Невероятно крутая Москва
Москва
Re: Москва