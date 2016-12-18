5 месяцев в Москве не была kisa_s_kogtem Надо проверить ,красиво ли все !!!)))) Ответить

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Re: 5 месяцев в Москве не была natural_collie да езжай, парковка 200 рублей кстати ))) Ответить

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dabat_3 Москва не знает куда деньги девать, а провинция в руинах. Переферийный капитализм наглядно. Ответить

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Alejandro Valdes А может наоборот, благодаря украшению заработали еще денег. Ответить

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dron285 Ништяк! Пусть тут будет немного провинциальной зависти :) Ответить

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gnus_mas скорее много ненависти Ответить

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ommirus В этом году вся Москва заляпана слоем густой грязи. Вообще не понятно, откуда она в таком количестве в центре. Даже там, где кругом плитка и асфальт, все в грязи. И это ещё морозы были, сейчас с оттепелью ещё хуже небось. Ответить

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gnus_mas хватит кормить москву Ответить

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perfectmixer хватит кормить россиян морквой:))говно же:)



Edited at 2016-12-18 18:10 (UTC) Ответить



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patriot_012 Спору нет, красиво. Но это москальский пир во время чумы. Высосали бабло из регионов и рады(даже несмотря что некоторые регионы фуфло) Ответить

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dim_fm из каких регионов высосали?

из москвичей высосали все до остатка уже.

свободных денег уже почти не остается. Все расписано до рубля, на что и когда оплатить Ответить

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dipoper Невероятно крутая Москва - утром 1 января. Народу нет, машин нет - как будто в 60-е попал. Ответить

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off_topus А если еще и снегопад прошел, то вообще круче крутого Ответить



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Astronov Ivan Как было так и осталось. Вопрос к знающим: А куда девают старые инсталяции, с прошлых новых годов? Можно нам в город отдать мы не против. А то ваша Москва прихуела с жиру беситься! Ответить

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ninnluuuk Старые разошлись по спальным районам! Одна инсталляция переехала на аллею,ведущую от метро в парк сокольники,например) Ответить



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duha99 Красиво ,везде так или в центре только ?) Ответить

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zloygarry Блин, ну какой там везде то :))) Ответить



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olegkolobov Красиво, жаль снега нет. Ответить

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dutchman07 Снега как раз много этой зимой, давно так много не было. Сейчас чуток подтаяло, небольшая оттепель, да и в центре убирают. Ответить

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semisvetiks Деревянные домики остались в самом центре столицы. Ответить



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dipoper 14 лет назад Новогоднюю ночь я провел у знакомых в Беляево. Были настоящие физики и ненастоящие лирики, вроде меня - в однокомнатной советской квартире, требующей ремонта. Было тесно, но этого никто не замечал. Под утро шесть человек спали, трое спорили на кухне о судьбах мира, двое мастерили в ванной-комнате из брусков и бумаги кораблики, которые тут же пускали в ванне.



Она разбудила меня и сказала - поедем? Я познакомился с ней 9 часов назад. Распрощавшись, мы вышли в морозное утро, залитое ярким солнцем.

- Такси? – спросил я.

- Нет – ответила она.

- Ты уже распоряжаешься моими деньгами – я улыбнулся.

- Да – ответила она тихо и уверенно.

Ее Марьино было далеко, а метро рядом.



На станции Ленинский проспект мне заложило уши. Я зажал нос и попытался их продуть, но уши заложило сильнее и закружилась голова. Я вскочил, мне вдруг стало страшно - но в этот момент меня отпустило. Она испугалась. Спросила - тошнит? Нет - почему то уши заложило. Но теперь все прошло, теперь хорошо.



В Марьино мы сели в автобус. В нем было холодно, окна все в инее. Я как в детстве начал тереть маленькое круглое окошко.

- Я выйду, а ты поедешь на станцию - не надо меня дальше провожать.

- Почему?

- Ты устал, а мне тут 50 метров пройти. Автобусы сейчас редко ходят. Через 5 минут ты приедешь на станцию, а еще через пять - поедешь на вокзал. Я помню расписание. Позвони вечером.

- Хорошо. Не часто я езжу в электричках. Не стоит упускать такого шанса.

- Да – ответила она тихо и уверенно. И вышла из автобуса.



На платформе Перервы стояли 2 пятидесятилетних мужика. Я был третьим. Вид у мужиков был бодрым.

- С ночной? - спросил один другого.

- Да.

Я никогда не работал в Новогоднюю ночь, поэтому тактично отошел в сторону.



Электричка была новой, с большими тамбурами, но холодной. Машинист по громкоговорителям предложил пройти в третий, теплый вагон.

Войдя в обледеневший тамбур я поскользнулся. Успев схватиться за поручень, я чуть было не улетел в раскрытые двери - очевидно замерзли фиксаторы или что там их закрывает

.

На Курском вокзале электричка стояла 5 минут. В третьем вагоне было действительно тепло. Я развалился на лавочке, поглядывая в окно. В окне было видно яркое голубое небо и верхнюю половину вагонов соседнего поезда на которой было написано КРЫМ. Мне стало тепло. Я вспомнил голубое крымское небо, жару и вольный азовский ветер.



Я вышел на Каланчевке. У метро между Ленинградским и Ярославским вокзалом было пусто. Палатки не работали и только рядом с одной, замерзший но бодрый кавказец предлагал весь ассортимент ларьков того времени. Я спустился в метро, где стало чуть больше народа.



Вечером она спросила:

- Ну как ты?

- Нормально. Давай летом в Крым поедем?

- В Крым?

- Да в Крым - там хорошо, там яблоки - я вспомнил рубиновые новогодние яблоки Джонаголд из своего советского детства.

- Яблоки?

- Поедем?

- Поедем! Ответить

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z0w Радиоактивный пепел, смотрелся бы лучше. Ответить

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dutchman07 Кризис, где твоё жало? (голосом патриарха Кирилла) :) Ответить



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gmsash в такой мацкве таксист ограбит, а туристу и не жалко даже! вотачо! Ответить



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zloygarry Когда работаешь-ничего этого и не видишь... Хорошо, хоть у Ильи время есть-фото посмотрим :))) Ответить

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off_topus +1

На прошлой неделе выбрался на чистые пруды и насладился красотой. Ответить



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antineutrino_91 Лучше не знать сколько стоит это оформление. Сберечь нервы. Ответить

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nord_ross Нормалек, только омоновцы и уродливый Жуков на ослике резанули глаза Ответить



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morseanen Круто! Россия может гордиться своей столицей. Мюнхену бы такую красоту!



И еще такую как на фото 23. Ответить

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perfectmixer ебать моску:) сплошная блажь чуть окультуренного сброда:)) я горжусь генами своего папы:)) и историей освоения пермских земель русскими:) Ответить



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Иван Нахимов А раньше в любой день город сиял неоном. Пока не запретили и не поснимали вывески. И мильонеры не уезжали из страны так. Ибо комфортно было в родной самобытности, среди огней и безудержной торговли, и родной , русский мегагород горел звездой в чертогах разума.

А как начали европу в нем наводить, так скучно стало и чуждо, грусть и печаль о самобытном. Повалили тогда в европу.



Япошки, китайцы не валят в европы и америки, им в непотерянной своей самобытности с милльонами интереснее.



Edited at 2016-12-18 18:11 (UTC) Ответить



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fixik_papus А у нас на районе елку уже второй год не ставят. Денег нет.

И уже дня четыре уличное освещение вообще не горит во дворе. Вот прям сейчас не горит. Что-то сломалось. Когда-нито починят.

Параллельный мир, Ивановская область. Ответить



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jmyshanya ивановская - это недалеко до москвы доехать... Ответить

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gbla_kbla Нахрена только эти огромные входные конструкции что на Манежке, что перед Долгоруким? Весь вид закрывают. Не могут у нас без заборов обойтись никак. Ответить



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grimjeker Олене.бу главное пыль в глаза пустить. Интересно, сколько сегодня народу посетит травмопункт из-за его гребаной (уже, кстати, рассыпающейся и шатающейся) плитки. По асфальту идти можно, плитка - чистый каток, даже хуже. Мудила тюменский, других слов и не подберешь. Ответить



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wunder_bar Да лучше б перестали улицы реагентами посыпать, вместо всей этой херни. Но на этом, конечно, не попилишь. Ответить

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petit_brie Зато только у нас в -10 бывают лужи! Ответить



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Невероятно крутая Москва Михаил Шолудько И это только в центре! А в спальных районах и на окраинах вааще круть! Ответить



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Re: Невероятно крутая Москва Татьяна Иванова Ага. Кроме освещения, которое оплачивают налогоплательщики, еще недовольные и злые лица+ гавно по колено. Спасибо, я лучше в Берлин )))) Ответить



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Москва Константин Горбунов Круто! Только бы ещё солью всу Москву не засыпали бы до одури. Сегодня прошёлся, всю красоту портит черно-коричневая жижа под ногами, вся Москва в этом дерьме. Зачем заваливать солью тротуары, площади, пешеходные улицы и маленькие улочки? Зачем? Ответить

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