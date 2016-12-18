Китайские сенсации: вытяжка из общепита

Любителям недорогой китайской еды стоит зайти на китайскую кухню, после этого вы будете уже не с таким восторгом рассказывать, как там все вкусно и недорого! С качеством здесь действительно проблемы. Как вы знаете, многие блюда китайцы готовят в масле… А масло часто используется по много раз! Нет, я имею ввиду не то, что на одном и том же масле можно 3 раза пожарить кальмарчика. Я про то, что после того, как масло стало непригодным, его сливают в специальную канализацию, а потом перерабатывают и опять отправляют на кухню:



Но это я вам уже подробно рассказывал в прошлых постах. Еще интересная особенность китайского общепита — это вытяжка из кухонь! Вы сразу поймете, что за стеной готовят!



Да, китайскую кухню не спутать ни с чем!



01. Масло буквальное вытекает из вентиляционных решеток!


02. Вот так выглядит обратная сторона китайской кухни.


03. Вентиляторы все в черном масле… Что же они там готовят и на чем?


04. Забавно, некоторые подставляют даже специальный лоток для масла, чтобы оно не капало на землю. А что, потом можно опять на нем приготовить!


Приятного аппетита! Берегите себя!

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  • Комментарии (107)
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    Однобоко.
    djo_s
    А что сам не снял как китайцы собирают масло из канализации? Вставил какой-то псевдо-ролик 2013 года.
    НЕ ЛЮБЛЮ И НЕ ПОНИМАЮ КИТАЙСКУЮ КУХНЮ
    kibernetika
    И вообще уклад их жизни странный очень, непонятный для европейца.
    KasatikKobra
    Автомасла тоже подвергают регенерации и потом заливают в двигатели. Утилитарный подход. Переработка бумаги, пластика и т.п. существует, носим продукты в таких пакетах, пьём кофе из пластиковых стаканчиков. Китайцы весьма небрезгливы, везде плюют, но это по той причине, что нельзя в себе "держать гадость".
    Сафон Сафронов
    Если бы это было вредно из бы не было охулиард на планете.
    Или такой вариант комента: Это всё спланировано клятыми коммуняками, чтобы свободный китайский народ меньше размножался.
    Дмитрий Кирсанов
    Илья, ты в курсе что только что раскрыл коммерческую тайну всея Китая, а так же нанес серьезные репутационные травмы Китайскому общепиту, из за чего им теперь сложней будет кормить людей говном......а недавно тут Летучую обсирал ещё....а сам то...
    Klaus Westhoffen
    русня вообще жрёт говно с лопаты и с ковша экскаватора, запивая это стекломоем и норм
    подыхают правда часто и живут до 60 максимум, но кому какое дело до дегенеративногой нации?
    domavl
    Самое интересное, что и в РФ также в харчевнях, что держат китайцы.
    heyyeyaaeyaaaey
    Насчет китайцев хз, но Японцы живут дольше всех в мире, не смотря на то что там один из самых высоких уровней самоубийств.

    А про китайцев говорят что у них IQ высокий в среднем
    remeatus
    >но Японцы живут дольше всех в мире
    Нет, это не так. Там якобы много долгожителей, но я слышал, что это недостаток системы регистрации смертей. А вообще, средняя продолжительность жизни выше всего в западноевропейских странах, особенно во Франции.
    Евгений Черников
    Фишка в том, что берут, что на видео ребята просто приехали к жироуловителю (который часто ставят у ТЦ и в прочих местах, где есть отдельные кухни и т.д) и просто выгребли оттуда жир. Т.е это не специальный люк для масла, а обычная КАНАЛИЗАЦИЯ. В России тоже полно таких вот жироуловителей, только откачивают оттуда ассенизаторами. Получается, что готовят, по сути, на говне.Очень познавательно, спасибо, если вдруг буду в Китае, на улице еду покупать не буду.
    veravitte
    Нет, они Просто ставят мощные вытяжки, чтобы масло не оставалось в кухне. Главный же плюс азиатской кухни это свежие продукты , которые не хранятся в том числе и потому что экономят на холодильниках))
    worobioff_ku
    А в России,у нас ,думаете лучше?"Пгосто ви не обгащали внимания..."Пошарьтесь по задворкам,может и пострашнее найдёте...

    Edited at 2016-12-18 13:37 (UTC)
    howk
    Можно подумать что вытяжку в каком-нибудь мишленовском ресторане можно давать облизывать младенцам. Скорее всего там такая же бурда будет, это нормальные отложения при готовке пищи.
    neoptolem
    А у меня наоборот слюнки потекли, так захотелось жареной говядины с острым перцем и рис с морепродуктами.
    del_vecchio
    по-моему, переработка масла из канализации - это просто какое-то безумие. Едва ли от этого может быть какая-то существенная экономия.
    pppfff
    По секрету для Ильи - космонавты сливают мочу в "специальную канализацию", перерабатывают и потом снова пьют!
    Иными словами сам факт переработки ничего не значит.
    webeaver
    У китайцев она не столь технологичная, канцерогенное маслом практически такое же канцерогенное, пока все жиры не сгорят - идет в дело.
    Orion24rus
    Адок! А как у них с онкологией в Китае? Что говорит статистика относительно России в процентах?
    ise9
    Что хотел сказать? Что в Москве масло на ветиляторах не накапливается? Видимо дома вытяжки нет.

    Edited at 2016-12-18 15:52 (UTC)
    vladrivlin
    Такое характерно не только для китайского общепита.
    Наверное всё зависит от уровня ресторана, а вовсе не от того, чья это кухня.
    Василий Кузьминых
    Вентиляция из кухни любого ресторана будет выглядеть примерно так же, другое дело, что вытяжку не выносят на фасады, а выброс должен быть выше кровли. Ну, может быть еще в путних ресторанах вентиляшку чистят почаще.
  • Комментарии (107)
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