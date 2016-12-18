Китайские сенсации: вытяжка из общепита

Однобоко. djo_s А что сам не снял как китайцы собирают масло из канализации? Вставил какой-то псевдо-ролик 2013 года. Ответить

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НЕ ЛЮБЛЮ И НЕ ПОНИМАЮ КИТАЙСКУЮ КУХНЮ kibernetika И вообще уклад их жизни странный очень, непонятный для европейца. Ответить



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KasatikKobra Автомасла тоже подвергают регенерации и потом заливают в двигатели. Утилитарный подход. Переработка бумаги, пластика и т.п. существует, носим продукты в таких пакетах, пьём кофе из пластиковых стаканчиков. Китайцы весьма небрезгливы, везде плюют, но это по той причине, что нельзя в себе "держать гадость". Ответить



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wifeofthelion Интеллигент "Детектится по соплям: быдло - харкает, интеллигент - глотает" (Лурк))) Ответить

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minskblog При этом продолжительность жизни в Китае 80 лет, а в России 66. Может быть, дело вовсе не в масле? Ответить

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rungariz Цифра с потолка Ответить



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gosha_grey Чтоб я так жил ))) Ответить



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Сафон Сафронов Если бы это было вредно из бы не было охулиард на планете.

Или такой вариант комента: Это всё спланировано клятыми коммуняками, чтобы свободный китайский народ меньше размножался. Ответить

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worobioff_ku На пальмовом масле жарят?Или по старинке на машинном? Ответить

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mr_mong На жире твоей жирной блудливой мамашки) Ответить



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Дмитрий Кирсанов Илья, ты в курсе что только что раскрыл коммерческую тайну всея Китая, а так же нанес серьезные репутационные травмы Китайскому общепиту, из за чего им теперь сложней будет кормить людей говном......а недавно тут Летучую обсирал ещё....а сам то... Ответить



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Klaus Westhoffen русня вообще жрёт говно с лопаты и с ковша экскаватора, запивая это стекломоем и норм

подыхают правда часто и живут до 60 максимум, но кому какое дело до дегенеративногой нации? Ответить

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domavl Самое интересное, что и в РФ также в харчевнях, что держат китайцы. Ответить



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heyyeyaaeyaaaey Насчет китайцев хз, но Японцы живут дольше всех в мире, не смотря на то что там один из самых высоких уровней самоубийств.



А про китайцев говорят что у них IQ высокий в среднем Ответить



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remeatus >но Японцы живут дольше всех в мире

Нет, это не так. Там якобы много долгожителей, но я слышал, что это недостаток системы регистрации смертей. А вообще, средняя продолжительность жизни выше всего в западноевропейских странах, особенно во Франции. Ответить

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Евгений Черников Фишка в том, что берут, что на видео ребята просто приехали к жироуловителю (который часто ставят у ТЦ и в прочих местах, где есть отдельные кухни и т.д) и просто выгребли оттуда жир. Т.е это не специальный люк для масла, а обычная КАНАЛИЗАЦИЯ. В России тоже полно таких вот жироуловителей, только откачивают оттуда ассенизаторами. Получается, что готовят, по сути, на говне.Очень познавательно, спасибо, если вдруг буду в Китае, на улице еду покупать не буду. Ответить

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Сафон Сафронов Там ещё балакают про "рестоуранз энз маркетс".

Так что еду только с собой... Ответить



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veravitte Нет, они Просто ставят мощные вытяжки, чтобы масло не оставалось в кухне. Главный же плюс азиатской кухни это свежие продукты , которые не хранятся в том числе и потому что экономят на холодильниках)) Ответить

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worobioff_ku А в России,у нас ,думаете лучше?"Пгосто ви не обгащали внимания..."Пошарьтесь по задворкам,может и пострашнее найдёте...



Edited at 2016-12-18 13:37 (UTC) Ответить



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zigzagzug puerrtto



Edited at 2016-12-18 14:13 (UTC) гадко шутил про Азербайджан, и это плохо кончилось. Стоит ли рассказывать гадости про 1-ю экономику мира? Ответить

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spapipa Да, лучше побояться говорить правду :) Ответить



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howk Можно подумать что вытяжку в каком-нибудь мишленовском ресторане можно давать облизывать младенцам. Скорее всего там такая же бурда будет, это нормальные отложения при готовке пищи. Ответить



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wifeofthelion Вот спасибо, ужин отменяется, аппетит испорчен напрочь.) Ответить



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neoptolem А у меня наоборот слюнки потекли, так захотелось жареной говядины с острым перцем и рис с морепродуктами. Ответить



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kina_loko пост в рамках кампании Трампо по дискретизации Китая Ответить



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neoptolem Нет. Это прелюдия к новому бизнесу Одувана и Каца. Закусочные на велосипедах после которых какаешь фиалками. Ответить

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del_vecchio по-моему, переработка масла из канализации - это просто какое-то безумие. Едва ли от этого может быть какая-то существенная экономия. Ответить



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pppfff По секрету для Ильи - космонавты сливают мочу в "специальную канализацию", перерабатывают и потом снова пьют!

Иными словами сам факт переработки ничего не значит. Ответить



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webeaver У китайцев она не столь технологичная, канцерогенное маслом практически такое же канцерогенное, пока все жиры не сгорят - идет в дело. Ответить



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grey_woo Ну зачем ты это написал? Я теперь в чайниз ресторант ни ногой:-/ Ответить



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Orion24rus Адок! А как у них с онкологией в Китае? Что говорит статистика относительно России в процентах? Ответить



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В Патае то же самое. strapelka В Патае то же самое. Ответить



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ise9 Что хотел сказать? Что в Москве масло на ветиляторах не накапливается? Видимо дома вытяжки нет.



Edited at 2016-12-18 15:52 (UTC) Ответить



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vladrivlin Такое характерно не только для китайского общепита.

Наверное всё зависит от уровня ресторана, а вовсе не от того, чья это кухня. Ответить



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