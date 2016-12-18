Китайские сенсации: вытяжка из общепита
Любителям недорогой китайской еды стоит зайти на китайскую кухню, после этого вы будете уже не с таким восторгом рассказывать, как там все вкусно и недорого! С качеством здесь действительно проблемы. Как вы знаете, многие блюда китайцы готовят в масле… А масло часто используется по много раз! Нет, я имею ввиду не то, что на одном и том же масле можно 3 раза пожарить кальмарчика. Я про то, что после того, как масло стало непригодным, его сливают в специальную канализацию, а потом перерабатывают и опять отправляют на кухню:
Но это я вам уже подробно рассказывал в прошлых постах. Еще интересная особенность китайского общепита — это вытяжка из кухонь! Вы сразу поймете, что за стеной готовят!
Да, китайскую кухню не спутать ни с чем!
01. Масло буквальное вытекает из вентиляционных решеток!
02. Вот так выглядит обратная сторона китайской кухни.
03. Вентиляторы все в черном масле… Что же они там готовят и на чем?
04. Забавно, некоторые подставляют даже специальный лоток для масла, чтобы оно не капало на землю. А что, потом можно опять на нем приготовить!
Приятного аппетита! Берегите себя!
Но это я вам уже подробно рассказывал в прошлых постах. Еще интересная особенность китайского общепита — это вытяжка из кухонь! Вы сразу поймете, что за стеной готовят!
Да, китайскую кухню не спутать ни с чем!
01. Масло буквальное вытекает из вентиляционных решеток!
02. Вот так выглядит обратная сторона китайской кухни.
03. Вентиляторы все в черном масле… Что же они там готовят и на чем?
04. Забавно, некоторые подставляют даже специальный лоток для масла, чтобы оно не капало на землю. А что, потом можно опять на нем приготовить!
Приятного аппетита! Берегите себя!
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Однобоко.
НЕ ЛЮБЛЮ И НЕ ПОНИМАЮ КИТАЙСКУЮ КУХНЮ
Или такой вариант комента: Это всё спланировано клятыми коммуняками, чтобы свободный китайский народ меньше размножался.
подыхают правда часто и живут до 60 максимум, но кому какое дело до дегенеративногой нации?
А про китайцев говорят что у них IQ высокий в среднем
Нет, это не так. Там якобы много долгожителей, но я слышал, что это недостаток системы регистрации смертей. А вообще, средняя продолжительность жизни выше всего в западноевропейских странах, особенно во Франции.
Так что еду только с собой...
Edited at 2016-12-18 13:37 (UTC)
Edited at 2016-12-18 14:13 (UTC)
Иными словами сам факт переработки ничего не значит.
Ну зачем ты это написал? Я теперь в чайниз ресторант ни ногой:-/
В Патае то же самое.
Edited at 2016-12-18 15:52 (UTC)
Наверное всё зависит от уровня ресторана, а вовсе не от того, чья это кухня.