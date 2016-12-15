Новые районы Китая (китайский Парнас): хотели бы так жить?

У нас очень любят муравейники. В качестве противовеса нашим муравейникам я обычно показываю европейское качественное жильё, а читатели меня совершенно справедливо упрекают, что "мы не Европа, ты посмотри, сколько там стоит квартира, а сколько у нас!" Хорошо, давайте посмотрим, что строят китайцы по нашим ценам! Средняя цена в новых жилых комплексах на окраине города – 1000 долларов за метр, примерно, как у нас. Что человек получит за эти деньги?01. Ой, смотрите, наши прекрасные муравейники! Да, в Китае тоже любят такой формат. Но здесь есть нюанс! В Великом и Прекрасном проживает в 10 раз больше людей, чем у нас. Так что массовое малоэтажное строительство у них, в отличие от России, невозможно.02. Сразу после сдачи районов улицы засаживают взрослыми деревьями! Это очень круто, новый район сразу зелёный и уютный. У нас многие годы в новых районах – выжженная пустыня и голая земля.03. Здесь же много зелени.04. Архитектура новых домов.05. На мой взгляд, деревьев сажают даже больше, чем надо. Зачем так плотно? Они смогут вырасти нормально?06. Посмотрим на район сверху. Видно садик, всё как у нас.07. Районная улица08. Обратите внимание на благоустройство.09. Как правило, такие районы строят, чтобы переселить деревенщин. Например, городу очень срочно нужна ещё одна, 102-я развязка на 6-м кольце, а тут какие-то, блин, крестьяне понаставили своих бараков! Придётся там всё сносить, а деревенщинам выплачивать компенсации. Власти заодно отчитаются о повышении уровня жизни и растущей урбанизации. Строительные и девелоперские компании получат новые заказы. Деревенщина, наконец, получит цивильное жильё. Все рады!Китайцы обычно рассказывают с завистью в голосе про таких вот крестьян, которые получили новые квартиры. Говорят, они их сдают, а сами живут красиво, как рантье (живут у родственников). Проблема, конечно, в том, что такое переселение обычно влечет за собой кучу проблем, в том числе с трудоустройством. Люди всю жизнь прожили в деревнях, и теперь им сложно найти себе применение. Отсюда все эти огородики на земле из-под фундамента здания.Людям надо где-то работать, а в таких кварталах такому большому количеству людей делать нечего, конечно. Кто-то убирает улицы, кто-то работает в магазинчиках, но что делают остальные, я ума не приложу.10. Между центром города и такими районами сильная маятниковая миграция. Люди туда не торопятся, поэтому многие дома стоят пустыми. Но и прекратить строительство невозможно, потому что строительство – это миллионы рабочих мест, государственные кредиты, вот это всё.Коммунальные платежи в таких домах составляют в среднем около 1000 юаней (10000 рублей) за всё – воду, электроэнергию, отопление. В Пекине – 1500 (15000 рублей) в месяц.11. В провинции можно взять ипотеку на покупку квартиры под 3-5% годовых. Вспомните об этом в следующий раз, когда увидите на билборде в Москве рекламу "Взяла кредит под 16%!" (типа, какая радость!).Кстати, метраж в китайских квартирах по-другому считается. В счёт идут внешние стены и площадки у лифтов. Поэтому у многих китайцев квартира номинально площадью 100 кв. м, хотя на самом деле намного меньше.Их заставляют эту лишнюю площадь оплачивать, при этом никто не претендует (что странно) на общественные площадки у лифтов. Не бывает такого, чтобы там кто-нибудь обувь хранил, шкаф поставил, стройматериалы на зиму выгрузил. У нас-то обычно народ захламляет площадку своим барахлом.12. Почти Россия13. Здесь можно заметить первый принципиальный момент в современной китайской застройке. Огромные кварталы по периметру окружены малоэтажной лентой магазинов, кафе и ресторанов. Это не первые этажи, а именно отдельно стоящие специальные торговые помещения. Улица сразу получается живой.14. Они могут быть 4-5 этажными, на верхних этажах могут располагаться офисы.15. Здесь же могут стоять какие-то административные здания.16. Вот здесь хорошо видно: улица, а справа и слева идут торговые помещения и общепит.17. А вот и следующее принципиальное отличие. Все кварталы имеют закрытую территорию! Не отдельные здания, а именно квартал. Он обнесён забором.18. Вход на территорию только для жителей. Везде на входе внутрь квартала стоит КПП с охраной.19. Вход по карточкам. Такой общий консьерж на весь квартал.20. Вот план одного из кварталов. Он гигантский! На территории 30 (!) многоэтажных зданий, внизу видна торговля, выходящая на улицу. А теперь посмотрите внимательно на этот план. Ничего необычного не замечаете? Точно! Внутри нет никаких парковок! Зато есть реки, пруды и другое благоустройство!21. Кто-то паркует мотоциклы около подъездов. Но, насколько я понял, это временная история, пока ещё не все заселились.22. Территория между домами похожа на большой парк.23. Различные беседки, общественные пространства. У нас здесь была бы парковка.24. Вот, посмотрите. К подъезду можно подъехать не более чем на несколько минут, чтобы разгрузиться. Если вы оставите машину надолго, приедет охрана и выпишет вам штраф!25. Все дворы без машин.26. Даже китайцы не понимают, как можно превращать дворы в парковки.27. Вот таким должен быть двор обычного жилого дома для среднего класса. Какая парковка? А, парковка! Она только подземная. Покупай место и ставь под землёй. Нет денег? Есть парковка на улице за забором.28. Внутри же квартала – зона для людей.29. Вот так это выглядит.30. И так.31. Школа и плакат (на дальнем плане), призывающий не говорить на своих деревенских диалектах ;) Это как если бы в Москве повесили баннер: "Господа понаехвашие! В Москве говорят по-русски!"32. В таких домах в Китае селятся в основном крестьяне и рабочие, чьи дома часто сносят. Как говорится, можно вывезти человека из деревни, но деревню из человека – невозможно ;) Многие сразу начинают сушить бельё прямо на улице. Одна женщина при мне пошла к дворовому пруду и начала на берегу рыбу чистить ) А что, всю жизнь ходила на речку рыбу чистить – почему надо менять привычки?33. Беседки и тренажёры для пенсионеров.34. Не всегда проектировщики угадывают желания людей.35. Доска объявлений при входе в район36.37. Ещё интересный момент. Как вы знаете, китайцы очень любят всё копировать. Часто районы украшают копии известных мировых достопримечательностей.38.39. Прям как Европа! Хе-хе! 😜40. Даже Стоунхендж построили свой ;)41.42. Качество китайское )))43. Всё уже немного разваливается!44.45. Я снимал на самой окраине Хэфэя. Город быстро растёт, так что новые районы вытесняют бывшие поля.Ну что? Хотели бы так жить?