Пальмира, которую мы потеряли
Сегодня боевики "Исламского государства" (террористическая организация, запрещена в России) выложили видео с военной базы, оставленной российскими солдатами в Пальмире. Помимо прочего на базе можно увидеть много оружия, которое военные, видимо, не успели забрать с собой или уничтожить.
Судя по всему, военные собирались в большой спешке: в столовой остались тарелки с едой, кто-то даже обронил свои банковские карты, не говоря уже о забытых книгах. Из видео можно примерно понять, какая обстановка была на российской базе.
Общий вид. Защитных сооружений никаких нет.
Что-то успело сгореть. Возможно, это российские военные и взорвали перед уходом.
Но уцелело многое.
Обычные армейские палатки
Террористы обследуют территорию базы.
Особенно их интересует оружие.
Оружия брошено много.
Какая-то спаренная установка – видимо, зенитка.
Мне тут подсказывают, что это буровая установка (например, для воды).
Автоматы
Рожки наверняка от АК
Не знаю, что за оружие.
Ещё пушка
Кажется, башня от БМП или БТР.
Партия новых автоматов
Боеприпасы
Неудивительно, что террористы так довольны.
Казармы
Столовка
Следы российского присутствия в Сирии...
Кто-то детективами увлекался.
Кто-то – ремонтом.
Граффити на память
Такие дела.
Которую МЫ потеряли
Edited at 2016-12-13 16:28 (UTC)
Re: Которую МЫ потеряли
сделать базу оставить оружие и свалить..хороший способ продажи под прикрытием.
Эта ебАная копи-паста во всех новостях расеи. Ламов, это дно.
Если верить сообщениям самих террористов в Пальмире они отхватили куш размером в 300 тонн боеприпасов, 30 танков, 6 БМП, шесть 122-мм пушек и 7 МТЛБ с установленными на них 23-мм ЗУ.
И кучу всякой амуниции - палатки, провиант, медикаменты и тп.
"Нечто крупнокалиберное" - что-то из инженерного, типа буровой установки , воду добывать
Не забудем не простим!
Враг будет разбит, победа будет за нами!
Велика Сирия, а отступать некуда!
какая то спаренная пушка)))
Откосил от армии, кудрявый, ой откосил.
Магазины называет РОЖКАМИ
Паны воюют, у холопов чубы трещат. Блять собрать бы всех Обам Меркелей, Порошенок, Путиных и прочее говно да вздёрнуть. Заебали донельзя.
историческая справка (как отступала Красная армия)
Re: историческая справка (как отступала Красная армия)
Edited at 2016-12-13 17:04 (UTC)
позор россии!
сцыкота русская только с обдристанными ляжками убегать от ополченцев может))))
ой-вэй !
Продажные местные чуркобесы еще что-нибудь перепродадут.
Ибо гражданская...
Re: ой-вэй !
Россия поставляет оружие сирийской армии, ИГИЛ, обучает солдат, наносит авиа удары и пуляет ракетами уже 1.5 года, каждый день получает гробы оттуда.
Вот такая она гибридная гражданская война в Сирии.
Скорее всего это даже не база. Поставили три палатки и разместили там российских советников с охраной.
При угрозе захвата решили просто отойти и все.
Все остальное хлам, особенно зенитки и пушки))) которые нахрен не нужны потому и оставили, что бы отступить.
Вероятнее всего это и не база. Судя по количеству палаток это просто место временной дислокации российских советников с охраной. Соответственно при первой же угрозе советники вместе е с сирийской охраной отошли, при этом не стали забирать это говнище на фото.
Методичка кремлеботов подоспела
Товарищ Сталин такое бегство не одобрил бы...
Ставка Верховного Главнокомандования ПРИКАЗЫВАЕТ:
1. Разрушать и сжигать дотла все населенные пункты в тылу немецких войск на расстоянии 40-60 км в глубину от переднего края и на 20-30 км вправо и влево от дорог. Для уничтожения населенных пунктов в указанном радиусе действия бросить немедленно авиацию, широко использовать артиллерийский, и минометный огонь, команды разведчиков, лыжников и партизанские диверсионные группы, снабженные бутылками с зажигательной смесью, гранатами и подрывными средствами.
2. В каждом полку создать команды охотников по 20-30 человек каждая для взрыва и сжигания населенных пунктов, в которых располагаются войска противника. В команды охотников подбирать наиболее отважных и крепких в политико-моральном отношении бойцов, командиров и политработников, тщательно разъясняя им задачи и значение этого мероприятия для разгрома германской армии. Выдающихся смельчаков за отважные действия по уничтожению населенных пунктов, в которых расположены немецкие войска, представлять к правительственной награде.
3. При вынужденном отходе наших частей на том или другом участке уводить с собой советское население и обязательно уничтожать все без исключения населенные пункты, чтобы противник не мог их использовать. В первую очередь для этой цели использовать выделенные в полках команды охотников.
4. Военным Советам фронтов и отдельных армий систематически проверять, как выполняются задания по уничтожению населенных пунктов в указанном выше радиусе от линии фронта. Ставке через каждые 3 дня отдельной сводкой доносить, сколько и какие населенные пункты уничтожены за прошедшие дни и какими средствами достигнуты эти результаты.
Ставка Верховного Главнокомандования
И. Сталин, Б. Шапошников
ДИРЕКТИВА СОВНАРКОМА СССР И ЦК ВКП (б) "ПАРТИЙНЫМ И СОВЕТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ ПРИФРОНТОВЫХ ОБЛАСТЕЙ" 29.06.41г №П509
4) При вынужденном отходе частей Красной Армии угонять подвижной железнодорожный состав, не оставлять врагу ни одного паровоза, ни одного вагона, не оставлять противнику ни килограмма хлеба, ни литра горючего. Колхозники должны угонять скот, хлеб сдавать под сохранность государственным органам для вывозки его в тыловые районы. Все ценное имущество, в том числе цветные металлы, хлеб и горючее, которое не может быть вывезено, должно безусловно уничтожаться
5) В занятых врагом районах создавать партизанские отряды и диверсионные группы для борьбы с частями вражеской армии, для разжигания партизанской войны всюду в везде, для взрыва мостов, дорог, порчи телефонной и телеграфной связи, поджога складов и т.д. В захваченных районах создавать невыносимые условия для врага и всех его пособников, преследовать и уничтожать их на каждом шагу, срывать все их мероприятия
Долбоебы
Ну всё равно ни кто не поверит, то)
Это манёвр, передача оружия ИГИЛ, зачем русня Сирию качает - непонятно. Ну что русня снабжает сомнений теперь нет