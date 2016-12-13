Пальмира, которую мы потеряли

Которую МЫ потеряли evgen_gavroche Нахуй нам эта Пальмира



Edited at 2016-12-13 16:28 (UTC) Ответить

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Re: Которую МЫ потеряли lazarev_vadim98 точно Ответить



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fuckyleaks А что еще могла построить трусливая русня? Ответить

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vadfred ну а как русские еще могут помочь оружием "запрещенному игилу"



сделать базу оставить оружие и свалить..хороший способ продажи под прикрытием. Ответить

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eblia Конспирология 80 лвл! Ответить

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eblia "Судя по всему, военные собирались в большой спешке: в столовой остались тарелки с едой, кто-то даже обронил свои банковские карты, не говоря уже о забытых книгах. Из видео можно примерно понять, какая обстановка была на российской базе."



Эта ебАная копи-паста во всех новостях расеи. Ламов, это дно. Ответить



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Леонид Богданов кремль выполнил СОЮЗНИЧЕСКИЕ обязательства перед ИГИЛ в поставке оружия, боеприпасов, амуниции.

Если верить сообщениям самих террористов в Пальмире они отхватили куш размером в 300 тонн боеприпасов, 30 танков, 6 БМП, шесть 122-мм пушек и 7 МТЛБ с установленными на них 23-мм ЗУ.

И кучу всякой амуниции - палатки, провиант, медикаменты и тп. Ответить

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Артур Чеков то что показали хлам в основном Ответить

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serega_bugor Объясните, в чем проблема перебить всех этих террористов? Ответить

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megapilus Ушли и даже тарелки за собой не помыли. Свинство. Ответить

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dipoper Ты моешь одноразовые тарелки? Давно дно пробил? Ответить

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sergiusrus "Нечто крупнокалиберное" - что-то из инженерного, типа буровой установки , воду добывать Ответить



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Не забудем не простим! gnom_veseliy Никто не забыт, и ничто не забыто!



Враг будет разбит, победа будет за нами!



Велика Сирия, а отступать некуда! Ответить



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vermishel69 Щаз по Кисель-ТВ ватным дебилам расскажут, что это очередной ХПП по заманиванию врага в засаду! :-))) Ответить

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sketch_turner Многоходовочка по продаже оружия. Ответить



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какая то спаренная пушка))) vosanho Варламов вааще не шарит в вооружениях.)))

Откосил от армии, кудрявый, ой откосил. Ответить

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makduf Магазины называет РОЖКАМИ Ответить

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stanislav1975 теперь бородачи смогут пользоваться российской кредитной карточкой и даже не платить,есть российскую жрачку,спать в российских кроватях,стрелять из российского оружия,а в скором времени возможно будут трахать российских женщин вместо их трусливых мужей поехавших в Сирию и умеющих только воевать против заведомо слабо вооруженного и подготовленного противника. Ответить

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kostyay Если честно, то абсолютно всем русским похуй на Сирию и их войнушки. Блять, в натуре заебали эти тупые новости. Пусть уже мочат друг друга эти дебилы мусульманские восклицая каждый - аллахакбар. Просто заебало. Также как и эта ебучая война На Украине.



Паны воюют, у холопов чубы трещат. Блять собрать бы всех Обам Меркелей, Порошенок, Путиных и прочее говно да вздёрнуть. Заебали донельзя. Ответить

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fuckyleaks У хохллов пердаки трещат Ответить

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историческая справка (как отступала Красная армия) al_lex_ey Согласно данным об оставлении РККА г.Ливен Орловской области, в городе было уничтожено все ценное имущество, взорваны коммуникации, Адамова мельница, каучуковый завод, спиртзавод, водокачка, солдаты и командиры РККА ломали имущество горожан. 23.11.41г последние части РККА, уходя из города, подожгли его в нескольких местах, были предприняты даже попытки поджога жилых домов. Согласно отчету секретаря Трубчевского подпольного райкома ВКП(б) A.Бурляева, перед занятием немцами Трубчевска по указанию райкома партии были взорваны сушзавод, пенькозавод, хлебозавод, испорчены водокачка и электростанция. На территории Смоленской области при отступлении РККА были разрушены все МТС, ... приведены в негодность ... инвентарь и запчасти. На территории Орловской области были выведены из строя практически все крупные и средние предприятия, причем даже относящиеся к пищевой промышленности, работавшие на удовлетворение потребностей местного населения. При оставлении РККА г. Торопец Калининской области были уничтожены 15 предприятий, в том числе спиртзавод, утильзавод, маслозавод, льнозавод, кирпичный, черепичный, скипидарный заводы, МТС, 6 артелей, рыбхоз Ответить

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Re: историческая справка (как отступала Красная армия) Николай Присяжнюк ..а также были вытоптаны все велодорожки, эвакуированы клумбы, а розочки нашей благолепной тёти Насти пошли на гербарий. Ответить

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ave_imperator клевая казарма. Я б такую палатку поставил у себя в квартире и жил. Только без прилагающейся солдатни, террористов и прочего скама. Ответить



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serega_bugor Объясните, в чем проблема тупо перебить нахуй всех этих террористов? Ответить

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mor94ok Ага а видео Стивен Спилберг снял в Голливудском павильоне.





Edited at 2016-12-13 17:04 (UTC) Ответить

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Klaus Westhoffen ахахах РУССКИЕ БЕГУТ!

позор россии!

сцыкота русская только с обдристанными ляжками убегать от ополченцев может)))) Ответить

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ой-вэй ! John Rambo как потеряли так и назад найдут.

Продажные местные чуркобесы еще что-нибудь перепродадут.

Ибо гражданская... Ответить



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Re: ой-вэй ! tvboxua Гражданская???

Россия поставляет оружие сирийской армии, ИГИЛ, обучает солдат, наносит авиа удары и пуляет ракетами уже 1.5 года, каждый день получает гробы оттуда.

Вот такая она гибридная гражданская война в Сирии. Ответить

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Andry Handry российская база с АК-47? что ж не с ППШ тогда сразу, ещё шапки ушанки забыли Ответить

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Alexey Popkov Да и зенитки там не впечатлили - говно 60-х годов выпуска.

Скорее всего это даже не база. Поставили три палатки и разместили там российских советников с охраной.

При угрозе захвата решили просто отойти и все.

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Alexey Popkov База в три палатки, на двух кроватях в которых спало аж 2 русских советника.



Все остальное хлам, особенно зенитки и пушки))) которые нахрен не нужны потому и оставили, что бы отступить. Ответить



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megapilus Я представляю опечаленные рожы басмачей увидевших такие трофеи. Пацаны расходимся, нас наебали. Ответить

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kinchevk Могли бы сжечь, автоматы и др. железо становиться не пригодным после сильного нагрева. Хули, не свое, а государственное. В советское время за оставления врагу оружия полагался трибунал. Ответить

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Alexey Popkov Эти автоматы древние как задница мамонта. Таких в РФ не используют. Скорее всего это оружие сирийской армии.

Вероятнее всего это и не база. Судя по количеству палаток это просто место временной дислокации российских советников с охраной. Соответственно при первой же угрозе советники вместе е с сирийской охраной отошли, при этом не стали забирать это говнище на фото. Ответить

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z0w Таки да. Рашка помогла ИГ оружием))) Ответить

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Методичка кремлеботов подоспела grujdanin Да не это просто "2 советника отошли ненадолго и всякий хлам оставили")) Ответить

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Товарищ Сталин такое бегство не одобрил бы... al_lex_ey ПРИКАЗ СТАВКИ ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДОВАНИЯ №0428 от 17.11.1941г "О создании спецкоманд по разрушению населенных пунктов в тылу фашистских войск, 1941г"

Ставка Верховного Главнокомандования ПРИКАЗЫВАЕТ:

1. Разрушать и сжигать дотла все населенные пункты в тылу немецких войск на расстоянии 40-60 км в глубину от переднего края и на 20-30 км вправо и влево от дорог. Для уничтожения населенных пунктов в указанном радиусе действия бросить немедленно авиацию, широко использовать артиллерийский, и минометный огонь, команды разведчиков, лыжников и партизанские диверсионные группы, снабженные бутылками с зажигательной смесью, гранатами и подрывными средствами.

2. В каждом полку создать команды охотников по 20-30 человек каждая для взрыва и сжигания населенных пунктов, в которых располагаются войска противника. В команды охотников подбирать наиболее отважных и крепких в политико-моральном отношении бойцов, командиров и политработников, тщательно разъясняя им задачи и значение этого мероприятия для разгрома германской армии. Выдающихся смельчаков за отважные действия по уничтожению населенных пунктов, в которых расположены немецкие войска, представлять к правительственной награде.

3. При вынужденном отходе наших частей на том или другом участке уводить с собой советское население и обязательно уничтожать все без исключения населенные пункты, чтобы противник не мог их использовать. В первую очередь для этой цели использовать выделенные в полках команды охотников.

4. Военным Советам фронтов и отдельных армий систематически проверять, как выполняются задания по уничтожению населенных пунктов в указанном выше радиусе от линии фронта. Ставке через каждые 3 дня отдельной сводкой доносить, сколько и какие населенные пункты уничтожены за прошедшие дни и какими средствами достигнуты эти результаты.

Ставка Верховного Главнокомандования

И. Сталин, Б. Шапошников



ДИРЕКТИВА СОВНАРКОМА СССР И ЦК ВКП (б) "ПАРТИЙНЫМ И СОВЕТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ ПРИФРОНТОВЫХ ОБЛАСТЕЙ" 29.06.41г №П509

4) При вынужденном отходе частей Красной Армии угонять подвижной железнодорожный состав, не оставлять врагу ни одного паровоза, ни одного вагона, не оставлять противнику ни килограмма хлеба, ни литра горючего. Колхозники должны угонять скот, хлеб сдавать под сохранность государственным органам для вывозки его в тыловые районы. Все ценное имущество, в том числе цветные металлы, хлеб и горючее, которое не может быть вывезено, должно безусловно уничтожаться

5) В занятых врагом районах создавать партизанские отряды и диверсионные группы для борьбы с частями вражеской армии, для разжигания партизанской войны всюду в везде, для взрыва мостов, дорог, порчи телефонной и телеграфной связи, поджога складов и т.д. В захваченных районах создавать невыносимые условия для врага и всех его пособников, преследовать и уничтожать их на каждом шагу, срывать все их мероприятия Ответить



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kapitan10011 главное скрипки не забыли.. Ответить



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