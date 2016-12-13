Как в Китае лечат людей (мифы о бесплатной медицине)



Все знают, что Китай – страна победившего коммунизма. Наверняка в нём должна быть хорошая и бесплатная медицина. Те, кто бывал в Великом и Прекрасном, могли заметить одну странность: в Китае практически нет аптек, а на улице вы вряд ли встретите машину скорой помощи. Почему так? Давайте посмотрим, как лечат людей в Китае и стоит ли вообще там болеть...

Все вы наслышаны о китайской традиционной медицине — массажах, акупунктуре, цигуне и чудодейственных травах. Всем этим китайцы лечились многие века, и средняя продолжительность их жизни составляла 35 лет. В 50-х годах к власти пришли коммунисты, и Мао Цзэдун заявил, что китайская медицина — это, конечно, хорошо, но пора бы уже перенять западную. Он распорядился построить по всему Китаю нормальные больницы и подготовить квалифицированный медицинский персонал.

До 70-х годов в китайской медицине всё было хорошо. Она быстро развивалась, люди получали качественное бесплатное лечение и делали прививки, продолжительность их жизни резко возросла. Но потом стало ясно, что если государство будет лечить всех за свой счет, то у него просто не хватит денег. В стране провели экономические реформы, власти сильно сократили расходы на медицину, и лечение в Китае стало платным. Логика такая: если зарабатываешь, то плати сам, а если ты совсем бедный, то мы немножко поможем.

С тех пор темпы развития китайской медицины почему-то сильно замедлились. В крупных городских больницах и частных клиниках всё более-менее хорошо, там есть современное оборудование и даже хорошие понимающие врачи. А ситуация в глубинке, особенно в плане отношения персонала к пациентам, сильно напоминает российскую.



В статье используются фотографии современной китайской больницы, которую я снял в Нанкине. Мои знакомые китайцы говорят, что это скорее исключение. Но в другую больницу я не попал ) Так что фото не очень точно иллюстрируют текст ;)

01. Интересный факт: какой бы большой ни была китайская больница, она практически всегда будет забита пациентами.


Я пришел в больницу в спокойный день, но чтобы вы понимали, иногда тут бывает вот так. Это очереди на регистрацию...


02. Внутри китайской больницы можно встретить «Старбакс». Вообще, в Китае пациентов не кормят, поэтому им приходится самим добывать себе еду во время лечения.


03. Крупные больницы хорошо оснащены и выглядят очень прилично. Так что если вы считаете, что Китай в плане медицины — это страна третьего мира, то всё далеко не так. Даже если посетить какую-нибудь больницу в глубинке, то там всё равно с большой вероятностью будет набор всего необходимого оборудования. Но врачи там будут такие, что лечиться у них, скорее всего, не захочется )


04. В любой китайской больнице вы столкнетесь с большими очередями. В последние годы во многих больницах появилась возможность электронной записи на приём, но сами китайцы к этому ещё не привыкли.


Вот как бывает, когда наплыв пациентов особенно большой.


05. В больницах, где нет современного оборудования, людей лечат старыми способами. Например, операции на брюшной полости там до сих пор проводят с помощью огромного разреза, хотя во всем цивилизованном мире уже давно делают лапароскопию (это когда инструменты в брюшную полость вводят через несколько маленьких разрезов). Если вдруг вы попадете в такую больницу, то никто из врачей не порекомендует вам обратиться туда, где лечат более современными методами.


06. С введением электронных очередей в крупных и хорошо оборудованных китайских больницах всё стало более-менее цивилизованно. Но вообще прием у китайского врача выглядит довольно странно. Китайцы боятся, что они могут пропустить свою очередь или что кто-то проскочит впереди них, поэтому они любят всей гурьбой заваливаться в кабинет врача, даже если там уже идёт прием. Они становятся кружком вокруг врачебного стола и с нетерпением ждут, когда нынешний пациент закончит, наконец, жаловаться и освободит заветный стул. Они могут с интересом наблюдать, как врач тебя осматривает, и часто дают при этом дельные и не очень советы.


07. Навигация


08.


09. Хороших специалистов в китайских больницах достаточно мало. Чтобы найти хорошего врача, нужно потрудиться. Судя по отзывам, большинство врачей — это аморфные апатичные люди, которым наплевать на пациентов. Поток пациентов в Китае очень большой, поэтому работники больниц начинают воспринимать свои обязанности как надоедливую рутину.


10. Но зато профессия врача в Китае довольно престижная. У профессионалов есть хороший соцпакет, который зависит от их категории. Также у них есть план работ, за выполнение которого им дают дополнительные премии. Зарплата хороших врачей в крупных городах Китая — 10-12 тысяч юаней (90-110 тысяч рублей) плюс разные доплаты и льготы. Ну и левые заработки тоже наверняка есть.


11. Самое прекрасное в китайской больнице: можно приехать туда с ужасными травмами и в предсмертном состоянии, но никто не станет тебя лечить и даже не окажет первую помощь до тех пор, пока ты не заплатишь за прием у врача.


Шутка из китайского интернета: врачи ждут, когда умирающий пациент заплатит за лечение )


12. Были истории, что после драк в клубах в больницы приходили ребята с ножевыми ранениями и жесткими травмами, и им не оказывали помощь, потому что надо было платить залог в несколько тысяч юаней. Еще в Китае нет понятия скорой помощи. Если дело не касается реанимации, то скорая помощь, которую вы вызываете себе на дом, — это просто такси. Вас посадят в машину и повезут в больницу, и только там уже начнут осматривать и лечить. Намного быстрее и дешевле сразу вызвать обычное такси и на нем самостоятельно добраться до врачей.


13. Размер залога, который нужно внести до начала лечения, зависит от больницы и от срока пребывания в ней. Он может составлять 10 тысяч юаней (около 90 тысяч рублей). В эту сумму, как я уже говорил, не входит питание. Обычно пациентов больниц кормят родственники или платные сиделки.


14. Китайские врачи очень любят выписывать разные лекарства. Дело в том, что в Китае аптеки находятся в основном в больницах, поэтому врачи заинтересованы в том, чтобы продавать пациентам как можно больше лекарств. Часто бывает такое, нужные для лечения препараты выписывают в двойном или даже тройном объеме.


15. А вообще, наличие лекарств в аптеке зависит от уровня больницы. Чем она больше и современнее, тем больше шанс найти в ней импортные препараты, которые используются на западе. А в больницах попроще продают лекарства только китайского производства.


16. Но зато в китайских больницах за короткий срок можно сделать любые анализы и исследования. Людям не приходится ждать несколько месяцев, чтобы сделать какое-нибудь УЗИ или МРТ. Оборудования в больницах много, оно используется по полной, но всё это, естественно, платно. УЗИ стоит в районе 2 тысяч рублей, МРТ — 4-5 тысяч рублей, анализ крови — 150-500 рублей. Если у тебя нет денег всё это оплатить, то никто тебе не поможет.


17. Китайцы жутко завидуют тому, что в России медицина бесплатная. Но при этом, когда они попадают в российские больницу, у них случается шок. Во-первых, от вида больниц, а во-вторых, от того, что результаты анализов тут нужно ждать неделю и что МРТ делают только в областной больнице.


18. У китайцев есть приложение для смартфонов, в котором можно получить бесплатную врачебную консультацию. Это очень удобно, например, в период праздников, когда половина врачей не работает. Там нужно описать свои жалобы и симптомы, можно даже прикрепить фотографии. Любой дежурный врач в стране, подключенный к приложению, может наткнуться на на вашу проблему и рассказать вам, что с ней нужно делать.


19. Приложение объединяет большинство больниц по всему Китаю. В нем можно выбрать свой город, конкретную больницу, отделение или даже врача. Там же можно посмотреть отзывы.

А это аппарат для оплаты услуг врача )


Вот так вот. Как вам китайские больницы?


Можно ли выжить в провинциальной больнице?
 Что должно быть бесплатным (никакой халявы!)
 Как должна выглядеть современная больница

Русский – значит здоровый?

 Иностранка в русском аду...

 Городская клиническая больница №1 в Твери. Это нормально?


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  • Комментарии (218)
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    domavl
    Да и про скорые загнул: два раза летели по деревне на скорой с мигалками. В первый раз мужик допился до судорог, а второй - у баба кость рыбья в горле застряла.

    А, да, в этом году и меня подлатали: за операцию отдал 2000ю (два сухожилия сшили, да рану щаштопали).
    joeck_12
    "операции на брюшной полости там до сих пор проводят с помощью огромного разреза, хотя во всем цивилизованном мире уже давно делают лапароскопию".

    Смотря какая операция. Нередко еще и в Европе делают полный разрез. Смотря какого масштаба и сложности операция, какова площадь поражения и сколько тканей надо удалить.



    Edited at 2016-12-13 07:26 (UTC)
    vedun_nn
    Вот недогоняю в чем проблема.

    Есть у тебя деньги - иди в платную клинику, получай все сразу, без очередей, с чистыми туалетами.

    Нет денег - иди в бесплатную. Да, придется потерпеть очереди и не всегда стерильные туалеты, зато ни копейки денег не возьмут.

    Совершенно не понимаю всех этих возмущений.
    supmaxgreat
    Лечиться надо водкой. Убивает микробов, расширяет сосуды, снимает стресс. Мы им отправляем ж/д составы с "лекарствами", китайцы радостно встречают посылки и "лечятся" до полного выздоровления.
    comrade_lukich
    Что вы, что вы! Средняя зарплата по стране - 38 тысяч рублей, на всех заборах же написано. А врач просто ленивый. Если не валять дурака, а работать по 4 смены в сутки, он спокойно сможет получать 9х4 = 36 тысяч в месяц!!
    vermutovchina
    Что китайцу хорошо, русскому ещё лучше! Даёшь отмену скорых и кормёжку в больницах, хватит лично посещать врача - всё можно будет обсудить с врачом по СМС... и глядишь нас станет 1,5 ярда!
    joeck_12
    так их и изначально немало было - около 0,4 миллиарда в начале 20 века. Но если бы у них потом не было войн, революций, чисток, репрессий, политики одного ребенка, медицина хотя бы как в СССР/России была, то их было бы сейчас не 1,5 млрд, а миллиардов 8-10.
    После ногвости о победе коммунизма в Китае -
    andrey_kaminsky
    всё остальное - хуйня. Ебааать - в Китае коммунизм:) Так вот ты какой - коммунизм. Им ещё бы иероглифы убрать, я считаю, иероглифы слегка портят коммунизм
    Re: После ногвости о победе коммунизма в Китае -
    patriot_012
    Почти треть россиян (29%) стали хуже относиться к Владимиру Путину в последнее время


    Об этом свидетельствуют результаты ноябрьского опроса, проведенного «Левада-центром». При этом, как пишут «Ведомости», 48% респондентов по-прежнему верит, что Путин искренне хочет добиться повышения благосостояния народа, но ему мешает сопротивление бюрократии.
    sergepopov
    Про аптеки - ну как минимум не правда. Столько же сколько в любом другом адекватном месте, в МСК например.
    basadora
    аптек с нашим ассортиментом или хотя бы с большим количеством западных препаратов?..там много аптек с лекарствами на основе трав ТКМ, но это уже не такая полноценная аптека получается.. везде китайские пилюли, пластыри и витамины, а элементарный отривин и ему подобные вообще на вес золото, вместо этого гормональные спреи. Что-то в инъекциях вообще невозможно купить, импортные антибиотики - в паре аптек на город (не считая некоторых аптек при больницах). Найз, терафлю и прочие? Не найдете- в лучшем случае на все ответ ибупрофен и парацетамол...

    Edited at 2016-12-13 11:47 (UTC)
    joeck_12
    Читала в одном автобиографическом романе, в Китае 60х была государственная программа под названием «Тысячи босоногих докторов» (или как-то так). Направлена была на распространение среди крестьян базовых знаний санитарии, гигиены и медицины. Ведь врачей в огромной стране катастрофически не хватало. Люди лечились хрен знает чем – змеями, пауками, куриным пометом...Курс «босоногого врача» длился месяца два(!), причем обучение было с уклоном в западную медицину. Обучали самому простому, чтобы «доктора» несли эти знания в народ: блюсти чистоту и мыть руки, дезинфицировать кипятком посуду больного, что при поносе или температуре надо много пить, даже учили даже какие-то простейшие операции(!) делать.
    dmsnmv
    Планета и так перенаселена. Поэтому я приветствую этот подход,если нет денег - подыхай. У меня деньги есть,мне это не грозит. Китайцы молодцы.
    kremlyoff
    Ну что вы так категорично. Просто новый вид художественной литературы.

    Edited at 2016-12-13 11:26 (UTC)
    Nikita Govorun
    Минимальная зарплата в Китае 325$ , а минимальная зарплата в России 7500 руб. Зато мы в области балета впереди планеты всей
    dim102
    С нетерпением ждем репортаж о том, какие плохие в китае дороги.
    mistercrohn
    > Китайцы жутко завидуют тому, что в России медицина бесплатная.

    И давно???
    И давно???
    ngc1365
    Как только отдали 10000ю ДО начала лечения, так сразу начали завидовать.
    joeck_12
    Навряд ли врачи что «рекомендуют». Чем чаще к ним будешь обращаться, тем больше они заработают.
    Язвенники могут бсплатно погуглить или по бесплатной СМС службе узнать, что им рис вареный есть надо или пельмени на пару.
    zinaida111
    А зачем этот пост нужен?

    В россии уже давно медицина не бесплатная. Все лечение оплачивается за счет частной медицинской страховки - полиса ОМС, за который человек платит 5,1% от своего ФОТ.
    elenka_i_l
    ++
    К тому же, "бесплатными" остались прием врача и простые анализы. Все остальные (хоть и в поликлинике) - за деньги, через кассу.
    jurashz
    Все знают, что Китай – страна победившего коммунизма.

    Такое говорят только идиоты.

    Зато на фото охуенная больница, современная, оборудованная.
    Бывал я в рассейских больницах, там что то за бабки что то за бесплатно, но и близко такой роскоши нет.

    Однажды я попал на консультацию к врачу в Белгород.
    В областной больнице было более 5 касс для оплаты услуг. в каждую стояло человек по 30-40.
    Я нашел в самой глубине корпуса самую маленькую очередь и все равно стоял там 30 минут для оплаты некой доп услуги.
    Но я гражданин Украины.
    Сомневаюсь, что там больница была забита гражданами Украины
    Влад Гаврилов
    Мне тоже приходилось как-то обследоваться. 4 раза подряд влепили сколько-то рентген флюрографией пока не смогли получить снимок.
    Украинская, правда, со своими загибами и не лучше, мне два раза подряд одинаково группу крови не смогли определить.

    Когда на психиатрию(для документов) обследовался не знаю что лучше, в Украине попался врач сам похожий на пациента психушки который меня боялся сильнее чем я его, в России 70+ летняя бабка которая дала опросник и прогнала результаты через компьютер до сих пор работавший на ДОСе, оба раза выводы в незашифрованом виде я должен был ещё по больнице переносить, хотя для психиатрических обследований это табу.
    jvc15
    китайцы иглоукалыванием, гимнастикой и травами, лечат почти все болезни
    papaverini
    Работала в госпитале в Харбине...Жуть жуткая, обшарпанные стены,минимум отопления,родственники спящие на полу. (ничего не напоминает ?)
    Зато бесплатно.
    elenka_i_l
    Да ну лаадно. Если бы нам выплачивали с зарплатой все взносы в ТФОМС ФФОМС ФСС, перечисляемые работодателем, и нам бы хватило и на УЗИ и на МРТ хоть каждый месяц.
    algol78
    Увы, это не так. Взнос в фонд медицинского страхования - 5,1% от зарплаты. Даже от высокой средней московской зарплаты в 66 тысяч это получится - 3,4 тысячи рублей. Один прием врача без процедур стоит в обычной недорогой платной клинике от 1000-1500 рублей. Поставить пломбу - от 2000 р. (и небогатые люди ходят в районные стоматологии). Роды - от 100 тысяч рублей, ну и т.д. При этом нужно учитывать, что работоспособного населения в России чуть больше половины, за вторую половину платят первые (к примеру у нас с женой двое детей, которые получают медицинскую страховку за счет наших взносов). В общем не хватит взносов в ФОМС для самостоятельной оплаты лечения всей семьи, никак не хватит. Может хватить молодому-здоровому, который к врачам обращается раз в год, зубы проверить, но ведь общество не только из таких состоит.
    Что касается соцстраха и пенсионного - там по другому (особенно пенсионное), но медицину мы взносами не оплачиваем.
    algol78
    Есть хоть одна страна в мире, где с медициной для большинства населения все хорошо? У нас - понятно, в Штатах - на деле лютый пиздец даже со страховкой (записаться к врачу за 2-3 недели вперед, все что свыше страховки безумно дорого, скорая в Нью-Йорке - долларов 600-700 будет стоить, и т.д.), в Германии тоже полно претензий, в Великобритании с ее бесплатной медициной народ тоже жалуется. В Швейцарии, в Норвегии может все идеально?
    zapadlov
    Швейцария. Обязательная медстраховка для всех. Дорогая, но 100% для всех. Обеспеченность аппаратами ПЭТ одна из самых высоких в мире. Обязательное страхование от несчастного случая.
    Роды - 20000 евро, но это для иностранцев.
    Страна тратить огромные деньги не медицину (2-е место в мире после сша).
    Собственная крутейшая в мире фарм-промышленность...
    В общем мои лондонские соседи старики по 100 раз на дню говорят - какое счастье что мы живем в Швейцарии.

    Вообще Швейцария - это самый лучший ответ на большинство вопросов, которые начинаются фразой "А в какой стране..."
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