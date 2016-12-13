Как в Китае лечат людей (мифы о бесплатной медицине)

Все знают, что Китай – страна победившего коммунизма. Наверняка в нём должна быть хорошая и бесплатная медицина. Те, кто бывал в Великом и Прекрасном, могли заметить одну странность: в Китае практически нет аптек, а на улице вы вряд ли встретите машину скорой помощи. Почему так? Давайте посмотрим, как лечат людей в Китае и стоит ли вообще там болеть...Все вы наслышаны о китайской традиционной медицине — массажах, акупунктуре, цигуне и чудодейственных травах. Всем этим китайцы лечились многие века, и средняя продолжительность их жизни составляла 35 лет. В 50-х годах к власти пришли коммунисты, и Мао Цзэдун заявил, что китайская медицина — это, конечно, хорошо, но пора бы уже перенять западную. Он распорядился построить по всему Китаю нормальные больницы и подготовить квалифицированный медицинский персонал.До 70-х годов в китайской медицине всё было хорошо. Она быстро развивалась, люди получали качественное бесплатное лечение и делали прививки, продолжительность их жизни резко возросла. Но потом стало ясно, что если государство будет лечить всех за свой счет, то у него просто не хватит денег. В стране провели экономические реформы, власти сильно сократили расходы на медицину, и лечение в Китае стало платным. Логика такая: если зарабатываешь, то плати сам, а если ты совсем бедный, то мы немножко поможем.С тех пор темпы развития китайской медицины почему-то сильно замедлились. В крупных городских больницах и частных клиниках всё более-менее хорошо, там есть современное оборудование и даже хорошие понимающие врачи. А ситуация в глубинке, особенно в плане отношения персонала к пациентам, сильно напоминает российскую.В статье используются фотографии современной китайской больницы, которую я снял в Нанкине. Мои знакомые китайцы говорят, что это скорее исключение. Но в другую больницу я не попал ) Так что фото не очень точно иллюстрируют текст ;)01. Интересный факт: какой бы большой ни была китайская больница, она практически всегда будет забита пациентами.Я пришел в больницу в спокойный день, но чтобы вы понимали, иногда тут бывает вот так. Это очереди на регистрацию...02. Внутри китайской больницы можно встретить «Старбакс». Вообще, в Китае пациентов не кормят, поэтому им приходится самим добывать себе еду во время лечения.03. Крупные больницы хорошо оснащены и выглядят очень прилично. Так что если вы считаете, что Китай в плане медицины — это страна третьего мира, то всё далеко не так. Даже если посетить какую-нибудь больницу в глубинке, то там всё равно с большой вероятностью будет набор всего необходимого оборудования. Но врачи там будут такие, что лечиться у них, скорее всего, не захочется )04. В любой китайской больнице вы столкнетесь с большими очередями. В последние годы во многих больницах появилась возможность электронной записи на приём, но сами китайцы к этому ещё не привыкли.Вот как бывает, когда наплыв пациентов особенно большой.05. В больницах, где нет современного оборудования, людей лечат старыми способами. Например, операции на брюшной полости там до сих пор проводят с помощью огромного разреза, хотя во всем цивилизованном мире уже давно делают лапароскопию (это когда инструменты в брюшную полость вводят через несколько маленьких разрезов). Если вдруг вы попадете в такую больницу, то никто из врачей не порекомендует вам обратиться туда, где лечат более современными методами.06. С введением электронных очередей в крупных и хорошо оборудованных китайских больницах всё стало более-менее цивилизованно. Но вообще прием у китайского врача выглядит довольно странно. Китайцы боятся, что они могут пропустить свою очередь или что кто-то проскочит впереди них, поэтому они любят всей гурьбой заваливаться в кабинет врача, даже если там уже идёт прием. Они становятся кружком вокруг врачебного стола и с нетерпением ждут, когда нынешний пациент закончит, наконец, жаловаться и освободит заветный стул. Они могут с интересом наблюдать, как врач тебя осматривает, и часто дают при этом дельные и не очень советы.07. Навигация08.09. Хороших специалистов в китайских больницах достаточно мало. Чтобы найти хорошего врача, нужно потрудиться. Судя по отзывам, большинство врачей — это аморфные апатичные люди, которым наплевать на пациентов. Поток пациентов в Китае очень большой, поэтому работники больниц начинают воспринимать свои обязанности как надоедливую рутину.10. Но зато профессия врача в Китае довольно престижная. У профессионалов есть хороший соцпакет, который зависит от их категории. Также у них есть план работ, за выполнение которого им дают дополнительные премии. Зарплата хороших врачей в крупных городах Китая — 10-12 тысяч юаней (90-110 тысяч рублей) плюс разные доплаты и льготы. Ну и левые заработки тоже наверняка есть.11. Самое прекрасное в китайской больнице: можно приехать туда с ужасными травмами и в предсмертном состоянии, но никто не станет тебя лечить и даже не окажет первую помощь до тех пор, пока ты не заплатишь за прием у врача.Шутка из китайского интернета: врачи ждут, когда умирающий пациент заплатит за лечение )12. Были истории, что после драк в клубах в больницы приходили ребята с ножевыми ранениями и жесткими травмами, и им не оказывали помощь, потому что надо было платить залог в несколько тысяч юаней. Еще в Китае нет понятия скорой помощи. Если дело не касается реанимации, то скорая помощь, которую вы вызываете себе на дом, — это просто такси. Вас посадят в машину и повезут в больницу, и только там уже начнут осматривать и лечить. Намного быстрее и дешевле сразу вызвать обычное такси и на нем самостоятельно добраться до врачей.13. Размер залога, который нужно внести до начала лечения, зависит от больницы и от срока пребывания в ней. Он может составлять 10 тысяч юаней (около 90 тысяч рублей). В эту сумму, как я уже говорил, не входит питание. Обычно пациентов больниц кормят родственники или платные сиделки.14. Китайские врачи очень любят выписывать разные лекарства. Дело в том, что в Китае аптеки находятся в основном в больницах, поэтому врачи заинтересованы в том, чтобы продавать пациентам как можно больше лекарств. Часто бывает такое, нужные для лечения препараты выписывают в двойном или даже тройном объеме.15. А вообще, наличие лекарств в аптеке зависит от уровня больницы. Чем она больше и современнее, тем больше шанс найти в ней импортные препараты, которые используются на западе. А в больницах попроще продают лекарства только китайского производства.16. Но зато в китайских больницах за короткий срок можно сделать любые анализы и исследования. Людям не приходится ждать несколько месяцев, чтобы сделать какое-нибудь УЗИ или МРТ. Оборудования в больницах много, оно используется по полной, но всё это, естественно, платно. УЗИ стоит в районе 2 тысяч рублей, МРТ — 4-5 тысяч рублей, анализ крови — 150-500 рублей. Если у тебя нет денег всё это оплатить, то никто тебе не поможет.17. Китайцы жутко завидуют тому, что в России медицина бесплатная. Но при этом, когда они попадают в российские больницу, у них случается шок. Во-первых, от вида больниц, а во-вторых, от того, что результаты анализов тут нужно ждать неделю и что МРТ делают только в областной больнице.18. У китайцев есть приложение для смартфонов, в котором можно получить бесплатную врачебную консультацию. Это очень удобно, например, в период праздников, когда половина врачей не работает. Там нужно описать свои жалобы и симптомы, можно даже прикрепить фотографии. Любой дежурный врач в стране, подключенный к приложению, может наткнуться на на вашу проблему и рассказать вам, что с ней нужно делать.19. Приложение объединяет большинство больниц по всему Китаю. В нем можно выбрать свой город, конкретную больницу, отделение или даже врача. Там же можно посмотреть отзывы.А это аппарат для оплаты услуг врача )Вот так вот. Как вам китайские больницы?