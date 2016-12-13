Как в Китае лечат людей (мифы о бесплатной медицине)
Все знают, что Китай – страна победившего коммунизма. Наверняка в нём должна быть хорошая и бесплатная медицина. Те, кто бывал в Великом и Прекрасном, могли заметить одну странность: в Китае практически нет аптек, а на улице вы вряд ли встретите машину скорой помощи. Почему так? Давайте посмотрим, как лечат людей в Китае и стоит ли вообще там болеть...
Все вы наслышаны о китайской традиционной медицине — массажах, акупунктуре, цигуне и чудодейственных травах. Всем этим китайцы лечились многие века, и средняя продолжительность их жизни составляла 35 лет. В 50-х годах к власти пришли коммунисты, и Мао Цзэдун заявил, что китайская медицина — это, конечно, хорошо, но пора бы уже перенять западную. Он распорядился построить по всему Китаю нормальные больницы и подготовить квалифицированный медицинский персонал.
До 70-х годов в китайской медицине всё было хорошо. Она быстро развивалась, люди получали качественное бесплатное лечение и делали прививки, продолжительность их жизни резко возросла. Но потом стало ясно, что если государство будет лечить всех за свой счет, то у него просто не хватит денег. В стране провели экономические реформы, власти сильно сократили расходы на медицину, и лечение в Китае стало платным. Логика такая: если зарабатываешь, то плати сам, а если ты совсем бедный, то мы немножко поможем.
С тех пор темпы развития китайской медицины почему-то сильно замедлились. В крупных городских больницах и частных клиниках всё более-менее хорошо, там есть современное оборудование и даже хорошие понимающие врачи. А ситуация в глубинке, особенно в плане отношения персонала к пациентам, сильно напоминает российскую.
В статье используются фотографии современной китайской больницы, которую я снял в Нанкине. Мои знакомые китайцы говорят, что это скорее исключение. Но в другую больницу я не попал ) Так что фото не очень точно иллюстрируют текст ;)
01. Интересный факт: какой бы большой ни была китайская больница, она практически всегда будет забита пациентами.
Я пришел в больницу в спокойный день, но чтобы вы понимали, иногда тут бывает вот так. Это очереди на регистрацию...
02. Внутри китайской больницы можно встретить «Старбакс». Вообще, в Китае пациентов не кормят, поэтому им приходится самим добывать себе еду во время лечения.
03. Крупные больницы хорошо оснащены и выглядят очень прилично. Так что если вы считаете, что Китай в плане медицины — это страна третьего мира, то всё далеко не так. Даже если посетить какую-нибудь больницу в глубинке, то там всё равно с большой вероятностью будет набор всего необходимого оборудования. Но врачи там будут такие, что лечиться у них, скорее всего, не захочется )
04. В любой китайской больнице вы столкнетесь с большими очередями. В последние годы во многих больницах появилась возможность электронной записи на приём, но сами китайцы к этому ещё не привыкли.
Вот как бывает, когда наплыв пациентов особенно большой.
05. В больницах, где нет современного оборудования, людей лечат старыми способами. Например, операции на брюшной полости там до сих пор проводят с помощью огромного разреза, хотя во всем цивилизованном мире уже давно делают лапароскопию (это когда инструменты в брюшную полость вводят через несколько маленьких разрезов). Если вдруг вы попадете в такую больницу, то никто из врачей не порекомендует вам обратиться туда, где лечат более современными методами.
06. С введением электронных очередей в крупных и хорошо оборудованных китайских больницах всё стало более-менее цивилизованно. Но вообще прием у китайского врача выглядит довольно странно. Китайцы боятся, что они могут пропустить свою очередь или что кто-то проскочит впереди них, поэтому они любят всей гурьбой заваливаться в кабинет врача, даже если там уже идёт прием. Они становятся кружком вокруг врачебного стола и с нетерпением ждут, когда нынешний пациент закончит, наконец, жаловаться и освободит заветный стул. Они могут с интересом наблюдать, как врач тебя осматривает, и часто дают при этом дельные и не очень советы.
07. Навигация
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09. Хороших специалистов в китайских больницах достаточно мало. Чтобы найти хорошего врача, нужно потрудиться. Судя по отзывам, большинство врачей — это аморфные апатичные люди, которым наплевать на пациентов. Поток пациентов в Китае очень большой, поэтому работники больниц начинают воспринимать свои обязанности как надоедливую рутину.
10. Но зато профессия врача в Китае довольно престижная. У профессионалов есть хороший соцпакет, который зависит от их категории. Также у них есть план работ, за выполнение которого им дают дополнительные премии. Зарплата хороших врачей в крупных городах Китая — 10-12 тысяч юаней (90-110 тысяч рублей) плюс разные доплаты и льготы. Ну и левые заработки тоже наверняка есть.
11. Самое прекрасное в китайской больнице: можно приехать туда с ужасными травмами и в предсмертном состоянии, но никто не станет тебя лечить и даже не окажет первую помощь до тех пор, пока ты не заплатишь за прием у врача.
Шутка из китайского интернета: врачи ждут, когда умирающий пациент заплатит за лечение )
12. Были истории, что после драк в клубах в больницы приходили ребята с ножевыми ранениями и жесткими травмами, и им не оказывали помощь, потому что надо было платить залог в несколько тысяч юаней. Еще в Китае нет понятия скорой помощи. Если дело не касается реанимации, то скорая помощь, которую вы вызываете себе на дом, — это просто такси. Вас посадят в машину и повезут в больницу, и только там уже начнут осматривать и лечить. Намного быстрее и дешевле сразу вызвать обычное такси и на нем самостоятельно добраться до врачей.
13. Размер залога, который нужно внести до начала лечения, зависит от больницы и от срока пребывания в ней. Он может составлять 10 тысяч юаней (около 90 тысяч рублей). В эту сумму, как я уже говорил, не входит питание. Обычно пациентов больниц кормят родственники или платные сиделки.
14. Китайские врачи очень любят выписывать разные лекарства. Дело в том, что в Китае аптеки находятся в основном в больницах, поэтому врачи заинтересованы в том, чтобы продавать пациентам как можно больше лекарств. Часто бывает такое, нужные для лечения препараты выписывают в двойном или даже тройном объеме.
15. А вообще, наличие лекарств в аптеке зависит от уровня больницы. Чем она больше и современнее, тем больше шанс найти в ней импортные препараты, которые используются на западе. А в больницах попроще продают лекарства только китайского производства.
16. Но зато в китайских больницах за короткий срок можно сделать любые анализы и исследования. Людям не приходится ждать несколько месяцев, чтобы сделать какое-нибудь УЗИ или МРТ. Оборудования в больницах много, оно используется по полной, но всё это, естественно, платно. УЗИ стоит в районе 2 тысяч рублей, МРТ — 4-5 тысяч рублей, анализ крови — 150-500 рублей. Если у тебя нет денег всё это оплатить, то никто тебе не поможет.
17. Китайцы жутко завидуют тому, что в России медицина бесплатная. Но при этом, когда они попадают в российские больницу, у них случается шок. Во-первых, от вида больниц, а во-вторых, от того, что результаты анализов тут нужно ждать неделю и что МРТ делают только в областной больнице.
18. У китайцев есть приложение для смартфонов, в котором можно получить бесплатную врачебную консультацию. Это очень удобно, например, в период праздников, когда половина врачей не работает. Там нужно описать свои жалобы и симптомы, можно даже прикрепить фотографии. Любой дежурный врач в стране, подключенный к приложению, может наткнуться на на вашу проблему и рассказать вам, что с ней нужно делать.
19. Приложение объединяет большинство больниц по всему Китаю. В нем можно выбрать свой город, конкретную больницу, отделение или даже врача. Там же можно посмотреть отзывы.
А это аппарат для оплаты услуг врача )
Вот так вот. Как вам китайские больницы?
|Можно ли выжить в провинциальной больнице?
|Что должно быть бесплатным (никакой халявы!)
|Как должна выглядеть современная больница
|Русский – значит здоровый?
|Иностранка в русском аду...
|Городская клиническая больница №1 в Твери. Это нормально?
А, да, в этом году и меня подлатали: за операцию отдал 2000ю (два сухожилия сшили, да рану щаштопали).
Смотря какая операция. Нередко еще и в Европе делают полный разрез. Смотря какого масштаба и сложности операция, какова площадь поражения и сколько тканей надо удалить.
Edited at 2016-12-13 07:26 (UTC)
Есть у тебя деньги - иди в платную клинику, получай все сразу, без очередей, с чистыми туалетами.
Нет денег - иди в бесплатную. Да, придется потерпеть очереди и не всегда стерильные туалеты, зато ни копейки денег не возьмут.
Совершенно не понимаю всех этих возмущений.
После ногвости о победе коммунизма в Китае -
Re: После ногвости о победе коммунизма в Китае -
Об этом свидетельствуют результаты ноябрьского опроса, проведенного «Левада-центром». При этом, как пишут «Ведомости», 48% респондентов по-прежнему верит, что Путин искренне хочет добиться повышения благосостояния народа, но ему мешает сопротивление бюрократии.
Идея с приложением на смартфон - крутая
Edited at 2016-12-13 11:47 (UTC)
мне это не грозит
Edited at 2016-12-13 11:26 (UTC)
И давно???
И давно???
Язвенники могут бсплатно погуглить или по бесплатной СМС службе узнать, что им рис вареный есть надо или пельмени на пару.
В россии уже давно медицина не бесплатная. Все лечение оплачивается за счет частной медицинской страховки - полиса ОМС, за который человек платит 5,1% от своего ФОТ.
К тому же, "бесплатными" остались прием врача и простые анализы. Все остальные (хоть и в поликлинике) - за деньги, через кассу.
Такое говорят только идиоты.
Зато на фото охуенная больница, современная, оборудованная.
Бывал я в рассейских больницах, там что то за бабки что то за бесплатно, но и близко такой роскоши нет.
Однажды я попал на консультацию к врачу в Белгород.
В областной больнице было более 5 касс для оплаты услуг. в каждую стояло человек по 30-40.
Я нашел в самой глубине корпуса самую маленькую очередь и все равно стоял там 30 минут для оплаты некой доп услуги.
Но я гражданин Украины.
Сомневаюсь, что там больница была забита гражданами Украины
Украинская, правда, со своими загибами и не лучше, мне два раза подряд одинаково группу крови не смогли определить.
Когда на психиатрию(для документов) обследовался не знаю что лучше, в Украине попался врач сам похожий на пациента психушки который меня боялся сильнее чем я его, в России 70+ летняя бабка которая дала опросник и прогнала результаты через компьютер до сих пор работавший на ДОСе, оба раза выводы в незашифрованом виде я должен был ещё по больнице переносить, хотя для психиатрических обследований это табу.
Зато бесплатно.
Что касается соцстраха и пенсионного - там по другому (особенно пенсионное), но медицину мы взносами не оплачиваем.
Роды - 20000 евро, но это для иностранцев.
Страна тратить огромные деньги не медицину (2-е место в мире после сша).
Собственная крутейшая в мире фарм-промышленность...
В общем мои лондонские соседи старики по 100 раз на дню говорят - какое счастье что мы живем в Швейцарии.
Вообще Швейцария - это самый лучший ответ на большинство вопросов, которые начинаются фразой "А в какой стране..."