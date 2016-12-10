В России впервые открыли церковь в торговом центреНовость
В торговом центре "Мега" в Красноярске открылся храм-часовня Федора Томского. Он располагается в отдельном помещении на четвертом этаже комплекса. Это первый случай в России, когда церковь находится в ТЦ. Сперва в "Меге" была отдельная комната, где священник проводили духовные беседы, совершал исповедь и причастие. Затем этой комнаты стало не хватать, после чего было решено открыть церковь.
Как рассказал сайту kerpc.ru настоятель Феодоровского и Кирилло-Мефодиевского храма поселка Элита протоиерей Георгий Козгов, весной 2016 года к нему обратилось руководство торгового проспекта с просьбой о духовном окормлении сотрудников охраны и посетителей. Была выделена небольшая комната, где отец Георгий регулярно проводил духовные беседы, совершал Таинства Исповеди и Причастия. За богослужениями послушания нес алтарник храма Кирилла и Мефодия, экс-директор ООО "Рынок" Владимир Скворцов, который и выступил одним из инициаторов создания храма-часовни.
Когда стало ясно, что комната уже не вмещает всех желающих, протоиерей Георгий Козгов, Владимир Скворцов и управляющий службой охраны обратились к администрации комплекса с просьбой выделить более просторное помещение. Руководство инициативу поддержало.
"В данном районе храмов нет. А в нашем коллективе, как и везде, тоже есть люди, которые нуждаются в духовном окормлении", – подчеркивает представитель службы охраны.
Когда возник вопрос о том, в честь кого будет назван храм, ни у кого сомнений не возникло. "Отец Георгий учился в Томске, духовно укреплялся у мощей Феодора Томского. И я в день памяти св. Феодора побывал там, и не только духовно, но и телесно исцелился. И у меня возникло желание прославить память святого на своей родной земле", – рассказал Владимир Скворцов.
Как только появилось необходимое помещение, сразу же начались работы по благоустройству. Храм-часовня оборудован всем необходимым. По словам священника, четыре больших иконы привезли на прошлой неделе. Скоро появится еще несколько, в частности, икона Михаила Архангела и образ Божией Матери "Неупиваемая чаша". Настоятель домового храма надеется, что в ближайшее время удастся заполнить ликами святых весь иконостас. "В храме поселка Элита есть две частички мощей старца Феодора Томского. Вторая будет храниться здесь. Мы уже заказали икону", – добавил батюшка.
Кстати, деревянную церковную утварь для храма изготовили верующие заключенные, которые отбывают срок в селе Арейское – все они находятся на духовном попечении отца Георгия.
По субботам в храме проходят богослужения – Божественные литургии и молебны с чтением акафиста Феодору Томскому. Первая Литургия состоялась 8 октября.
Красноярская епархия РПЦ
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Ждем первую церковь в школе
А шо ж вони хочут??? Рынок-с!
Я оскроблен!
РПЦ и РКЦ в этом сильно проигрывают протестантам.
Edited at 2016-12-10 08:07 (UTC)
Сначала на📢купить говна
Edited at 2016-12-10 09:45 (UTC)
Edited at 2016-12-10 07:32 (UTC)
пусть за аренду платят
Причем бизнес еще и ориентированный на политические предпочтения: оболванивание и без того тупого электората.
Когда уже церквей станет больше, чем школ?
Так что все ок
И рядом все -- удобно
Ну и что? Тоже мне новость
Их даже лик Путина не спас...
коно ебель
Быстрее бы в казино открыли
Все правильно
Скоро откроют церковь при общественном сортире. Очень удобно!