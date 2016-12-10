В России впервые открыли церковь в торговом центреНовость



В торговом центре "Мега" в Красноярске открылся храм-часовня Федора Томского. Он располагается в отдельном помещении на четвертом этаже комплекса. Это первый случай в России, когда церковь находится в ТЦ. Сперва в "Меге" была отдельная комната, где священник проводили духовные беседы, совершал исповедь и причастие. Затем этой комнаты стало не хватать, после чего было решено открыть церковь.



Как рассказал сайту kerpc.ru настоятель Феодоровского и Кирилло-Мефодиевского храма поселка Элита протоиерей Георгий Козгов, весной 2016 года к нему обратилось руководство торгового проспекта с просьбой о духовном окормлении сотрудников охраны и посетителей. Была выделена небольшая комната, где отец Георгий регулярно проводил духовные беседы, совершал Таинства Исповеди и Причастия. За богослужениями послушания нес алтарник храма Кирилла и Мефодия, экс-директор ООО "Рынок" Владимир Скворцов, который и выступил одним из инициаторов создания храма-часовни.

Когда стало ясно, что комната уже не вмещает всех желающих, протоиерей Георгий Козгов, Владимир Скворцов и управляющий службой охраны обратились к администрации комплекса с просьбой выделить более просторное помещение. Руководство инициативу поддержало.

"В данном районе храмов нет. А в нашем коллективе, как и везде, тоже есть люди, которые нуждаются в духовном окормлении", – подчеркивает представитель службы охраны.

Когда возник вопрос о том, в честь кого будет назван храм, ни у кого сомнений не возникло. "Отец Георгий учился в Томске, духовно укреплялся у мощей Феодора Томского. И я в день памяти св. Феодора побывал там, и не только духовно, но и телесно исцелился. И у меня возникло желание прославить память святого на своей родной земле", – рассказал Владимир Скворцов.



Как только появилось необходимое помещение, сразу же начались работы по благоустройству. Храм-часовня оборудован всем необходимым. По словам священника, четыре больших иконы привезли на прошлой неделе. Скоро появится еще несколько, в частности, икона Михаила Архангела и образ Божией Матери "Неупиваемая чаша". Настоятель домового храма надеется, что в ближайшее время удастся заполнить ликами святых весь иконостас. "В храме поселка Элита есть две частички мощей старца Феодора Томского. Вторая будет храниться здесь. Мы уже заказали икону", – добавил батюшка.

Кстати, деревянную церковную утварь для храма изготовили верующие заключенные, которые отбывают срок в селе Арейское – все они находятся на духовном попечении отца Георгия.



По субботам в храме проходят богослужения – Божественные литургии и молебны с чтением акафиста Феодору Томскому. Первая Литургия состоялась 8 октября.

Красноярская епархия РПЦ


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  • Комментарии (116)
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    А шо ж вони хочут??? Рынок-с!
    jalynski
    Если Маммона не идет к храму, то храм идет к Маммоне.
    nelson654
    Молодцы, прогрессируют. Нужно у протестантов учиться. Вместо огромных и дорогих храмов строить много, но более дешевых.
    РПЦ и РКЦ в этом сильно проигрывают протестантам.
    odnaelena
    Христос изгнал торговцев из храма, клирики пришли в ТЦ... удобно, чо? Больше подати... но вот вера тут совсем не причем.
    nelson654
    Людям 70 лет гусская советская власть вбивала антиправославную русофобию. Со временем совок выветрится.

    Edited at 2016-12-10 08:07 (UTC)
    o_nimus
    НАрод пашет. Некогда сходить в церковь нормально?Или церковь так дань собирает, как у нас кошерные отделы в каждом супермаркете?
    dark_barker
    Церковь в торговом центре или торговый центр в церкви, как раньше... Да какая разница.

    Edited at 2016-12-10 07:32 (UTC)
    moscoww
    Нет. Это просто рашен бизнес во главе с перзидентом.
    Причем бизнес еще и ориентированный на политические предпочтения: оболванивание и без того тупого электората.
    tejasreader
    Отличная идея я считаю! Вот представте: занимаетесь вы покупками и вдруг чувствуете - что то не то. Но не проблема! Зашли, справили духовную нужду большую и малую, и дальше покупаете всякое! Экономит время.
    oldpapuas
    Всё от Гуньдяя идёт. Он известный поставщик сигарет и алкоголя, да и нефтью по слухам не брезгует.
    serega_bugor
    Помолись батюшке со скидкой и получи купон на пиво и пельмени

    И рядом все -- удобно
    den_rad
    Если прихожанам удобнее в ТЦ, почему нет? Не понимаю, в чем проблема
    cat_miaow
    Эх, московские ТЦ попавшие под снос не догадались... Открыли бы у себя по часовне, и, может, стояли бы до сих пор.
  • Комментарии (116)
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