aka_mik Ждем первую церковь в школе Ответить

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А шо ж вони хочут??? Рынок-с! jalynski Если Маммона не идет к храму, то храм идет к Маммоне. Ответить



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nelson654 Молодцы, прогрессируют. Нужно у протестантов учиться. Вместо огромных и дорогих храмов строить много, но более дешевых.

РПЦ и РКЦ в этом сильно проигрывают протестантам. Ответить

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odnaelena Христос изгнал торговцев из храма, клирики пришли в ТЦ... удобно, чо? Больше подати... но вот вера тут совсем не причем. Ответить

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nelson654 Людям 70 лет гусская советская власть вбивала антиправославную русофобию. Со временем совок выветрится.



Edited at 2016-12-10 08:07 (UTC) Ответить

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o_nimus НАрод пашет. Некогда сходить в церковь нормально?Или церковь так дань собирает, как у нас кошерные отделы в каждом супермаркете? Ответить



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Сначала на📢купить говна CoCCineLLe А потом зайти и покаяться



Edited at 2016-12-10 09:45 (UTC) Ответить

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dark_barker Церковь в торговом центре или торговый центр в церкви, как раньше... Да какая разница.



Edited at 2016-12-10 07:32 (UTC) Ответить



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zaykas Самое им там место. Ответить



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st_pioner на общих основаниях только

пусть за аренду платят Ответить

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bukva2012 Бывают эпидемии шизофрении? Ответить



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moscoww Нет. Это просто рашен бизнес во главе с перзидентом.

Причем бизнес еще и ориентированный на политические предпочтения: оболванивание и без того тупого электората.

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grinkod Процветает церковный бизнес!



Когда уже церквей станет больше, чем школ? Ответить

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serega_bugor В церквях уже давно кассовые аппараты стрекочут

Так что все ок Ответить



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lyops — У вас есть наша бонусная карта? Хотите приобрести? Ответить



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svarshik100 бизнес ёпт, каким бы он не был. Ответить



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patriot_012 Почем опиум для нраода? Ответить



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tejasreader Отличная идея я считаю! Вот представте: занимаетесь вы покупками и вдруг чувствуете - что то не то. Но не проблема! Зашли, справили духовную нужду большую и малую, и дальше покупаете всякое! Экономит время. Ответить



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andrew_wotchel Скоро все поймут, что православие не имеет никакого отношения к Богу. Ответить

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nelson654 Совок головного мозга со временем выветрится у так как ты. Ответить



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oldpapuas Всё от Гуньдяя идёт. Он известный поставщик сигарет и алкоголя, да и нефтью по слухам не брезгует. Ответить



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serega_bugor Помолись батюшке со скидкой и получи купон на пиво и пельмени



И рядом все -- удобно Ответить



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boltnev Ну и что? Тоже мне новость Ответить



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den_rad Если прихожанам удобнее в ТЦ, почему нет? Не понимаю, в чем проблема Ответить



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bolur5 Со шлюхами и блэкджеком было бы ещё удобнее! Ответить



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cat_miaow Эх, московские ТЦ попавшие под снос не догадались... Открыли бы у себя по часовне, и, может, стояли бы до сих пор. Ответить



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jmyshanya Их даже лик Путина не спас... Ответить



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oktober_ekb наконец-то открыли там где ей место! еще бы налоги платить начали! Ответить



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moscoww В черную пятницу тринадцатого. Ответить



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Alpha Centauri это не первая церковь в ТЦ. есть в СПб по адресу пр. Королёва, 7Б Ответить



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chumuhrey Быстрее бы в казино открыли Ответить



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mutnyi74 Все правильно Ответить



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siron_nsk Ашан уже подал в суд на "гипермаркет Аллея"? Ответить



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befree220513 Скоро откроют церковь при общественном сортире. Очень удобно! Ответить



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