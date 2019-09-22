Монте-Карло: как живут миллионеры



Добро пожаловать в княжество Монако и его известный на весь мир район Монте-Карло! Собственно, Монте-Карло, в отличие от всего остального маленького государства Лазурного берега, давно стал именем нарицательным, и, наверное, не все знают, что это и где. Может быть, кто-то даже думает, что это город во Франции или в Италии, такой фешенебельный курорт, казино, гоночная трасса и яхт-стоянка для богачей. Ну что ж, давайте сегодня посмотрим на водную гладь этого местечка, приютившего в своей гавани десятки и десятки самых разных судов. А прежде всего — яхт! Огромные и сделанные по уникальному проекту суперяхты, маленькие серийные модели и простые катера и лодки.

Всё это здесь, всё в Монте-Карло!

Подписаться на канал

01. На самом видном месте в гавани расположились гиганты. Вот чартерная суперяхта Solange 2013 года постройки, способная разместить 12 пассажиров. Аренда такой на неделю обойдётся вам примерно в миллион долларов.


02. Или вот, слева — белоснежный Atlantis II, построенный ещё в 1981 году. Внутри могут разместиться аж 26 пассажиров, а это в два раза больше, чем у большинства яхт, на которые мы сегодня будем смотреть. Справа — Luna B 2012 года на 12 человек, стоимостью в 55 миллионов долларов. Перед ней — Lioness V 2006 года, тоже на 12 пассажиров. Её можно арендовать за полмиллиона долларов в неделю.


03.


04. Сразу четыре красавицы! Яхтой Zeus, построенной в 1991 году владеет местный строительный магнат Джон Христодулу. Sixth Sense спустили на воду в этом году. Party Girl, построенная в 2012 году и рассчитанная на 12 гостей, может быть арендована за полмиллиона долларов в неделю. Почти в два раза дешевле яхта Unbridled 2009 года — на ней те же 12 гостей могут покататься за 300 тысяч долларов в неделю.


05. Катера, баскетбольное кольцо, бар, большой бассейн…


06. Тренажёры, террасы, бассейнчики…


07. Iman 1993 года. Также рассчитана на 12 гостей.


08. Но это я только к одному причалу подошёл. А посмотрите, сколько всего здесь самых разных транспортных средств!


09. Как вы понимаете, стоят такие яхты недёшево — примерные ценники вы видели. Плюс на каждой из них работает с десяток членов экипажа, профессиональных моряков, которым ещё зарплату нужно платить.


10.


11.


12. Так что суда в Монте-Карло под стать остальному городу. Владельцы футбольных клубов, строительных компаний, председатели советов директоров... В общем, люди, о которых слышали в «Форбсе». А снимают их часто знаменитости — например, актёры или музыканты. Это если говорить о публичных личностях, до которых есть дело папарацци.


13. А рядом с кораблями небожителей стоят простенькие катера и лодочки.


14. Продолжаем обзор конкретных яхт. Вот Moneikos 2006 года на 16 гостей. Принадлежит итальянскому миллиардеру Леонардо Дель Вечио.


15. А это Quite Essential на 12 гостей. Недельная аренда составит 300 тысяч долларов, а сама яхта стоит около 30 миллионов. Пишут, что её владелец — экс-сенатор Валентин Завадников.


16. Monokini 2013 года на 10 человек.


17. Mimtee, построенная в этом году. Вмещает 12 пассажиров.


18. Atmosphere 2000 года, на 12 гостей.


19. Zenobia 2003 года, на 12 пассажиров.


20. А вокруг просто море яхт... Находишься будто на огромной парковке.


21. Только вместо асфальта — море!


22.


23.


24.


25.


26. Похоже, причал местного яхт-клуба.


27. До этого мы видели яхты, построенные по индивидуальным проектам. Некоторые из них могут иметь «сестёр», но их никогда не будет больше нескольких штук во всём мире. А вот обыкновенные серийные яхты — всё равно что простые автомобили, Prestige 520 и Prestige 420.


28. Интерьер одной из них. В сущности, та же суперяхта, только совсем маленькая и без огромной команды.


29.


30.


31. Экипаж бездельничает любуется пейзажем.


32. А это одна из крупнейших в мире частных яхт — Le Grand Blue, рассчитанная на 20 пассажиров и спущенная на воду в 2000 году. Два года спустя её приобрёл Роман Абрамович и в 2006 передал другому российскому бизнесмену, Евгению Швидлеру.


33. На корме и с бортов небольшие террасы с диванами.


34. А на борту — ещё одна яхта.


35. Чем не фрегат?


36. А как вам такой футуристичный дизайн? So'mar 2014 года, можно арендовать на 8 человек за 150 тысяч в неделю. Ну или купить за 9 миллионов долларов — как вам удобнее.


37. Seablue'z 2006 года на 10 гостей. Сдаётся за 120 тысяч долларов в неделю.


38. Kismet американского миллиардера и владельца «Фулхэма» Шахида Хана. Её тоже можно арендовать — всего за миллион и двести тысяч долларов в неделю. Год назад на ней ходили в круиз Бейонсе и Джей-Зи.


39.


40. А вот Madame Gu 2013 года, принадлежащая, как пишут, депутату Андрею Скочу.


41. На корме терраса с лежаками, а с бортов в воду ведут лестницы.


42. Яхты и горы, на склонах которых расположился Монако. В центре над стеной — княжеский дворец.


43.


44. Зелёная крыша — знаменитое казино Монте-Карло.


45. И прощальные кадры яхт!


46.


47. Вот так живут сказочные богачи, паркующие свои суда в Монте-Карло.

Избранные записи из этого журнала

Подписывайтесь:



Обратите внимание:



Tags: , ,
promo varlamov.ru november 17, 2011 20:24 154
Buy for 2 000 tokens
Реклама в этом блоге
По рекламе пишите reklama@varlamov.me или reklama@avtormedia.ru В этом блоге можно разместить рекламный пост. Ежемесячная аудитория – более 2 млн. уникальных посетителей. Для тех, кто просто хочет скачать прайс, есть эта ссылка. Для тех, кто хочет посмотреть полную презентацию со…
  • Комментарии (209)
    • :
    ← назад
    вперёд →
    (Анонимно)Новый
    zloygarry
    Вот потому в мире столько противоречий, войн и нищеты... Но-красиво, да.
    Новый
    Элина Молотова
    Немалая часть этих яхт принадлежит не кому то а россиянам, а стоимость каждой примерно равна бюджету среднего города) Как говорится- делайте выводы
    Новый
    Алексей Романов
    Так и не понял, зачем им это. Да и местечко само - ничего особенного, полно таких же по Европе, только не таких перегруженных людьми и зданиями. Будучи при деньгах, я бы явно не сюда захотел
    Новый
    Сергей Косников
    К слову - простым смертным там тоже рады
    Вполне можно поучаствовать в одной из множества регат, проходящих на Лазурном Берегу и тоже потусоваться в Монте Карло
    Новый
    ctrayc
    Ну если ты готов платить за сутки стоянки в марине четыре цены, то каэш велкам. А если нет, то Назар с пляжа, нищеброд, песдуй в Ниццу.
    Новый
    kostarev_mg
    Поглазели и харэ. Хватит отвлекаться, продолжаем донатить больных детей и собирать гуманитарку нуждающимся.
    Новый
    Eugene Moisyeyev
    Как можно сдать СВОЮ личную яхту в аренду????
    Видать, не такие уж щепетильные капиталюги в отношении своего имущества.
    Это же яхта! Вдруг поцарапают. 😿
    Я вот машину-то свою никому не доверю, даже припарковать.
    Новый
    Igor Filatov
    Это если она одна. :) Цены на аренду - атас. Вполне себе инвестиция, учитывая, что яхты 80-х годов ещё ок. :)
    Новый
    iknow_nothing
    Одно слово -- бездуховность. Легче верблюду войти через угольное ушко, чем владельцем яхт в царствие небесное. Могли бы все отдать страждущим, а себе построить что ни будь в Майнкрафте.
    Новый
    ikscxelcycnur
    зная порочность мнения "все отнять и поделить", предлагаю смягченный вариант "отнять яхты и поделить". Или более смягченный "обложить налогом". Только тогда их на каймановых островах и зарегистрируют. Или -- в том же Монако.
    Новый
    seraja_skala
    В 90х у тебя и всех остальных "постсоветских" людей
    ОТНЯЛИ И ПОДЕЛИЛИ на узкий круг семей.

    Всякая мрась говорит , что это не порочно.
    С чего ты взял что порочно?
    Новый
  • Комментарии (209)
    • :
    ← назад
    вперёд →