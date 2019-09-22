Монте-Карло: как живут миллионеры
Добро пожаловать в княжество Монако и его известный на весь мир район Монте-Карло! Собственно, Монте-Карло, в отличие от всего остального маленького государства Лазурного берега, давно стал именем нарицательным, и, наверное, не все знают, что это и где. Может быть, кто-то даже думает, что это город во Франции или в Италии, такой фешенебельный курорт, казино, гоночная трасса и яхт-стоянка для богачей. Ну что ж, давайте сегодня посмотрим на водную гладь этого местечка, приютившего в своей гавани десятки и десятки самых разных судов. А прежде всего — яхт! Огромные и сделанные по уникальному проекту суперяхты, маленькие серийные модели и простые катера и лодки.
Всё это здесь, всё в Монте-Карло!
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01. На самом видном месте в гавани расположились гиганты. Вот чартерная суперяхта Solange 2013 года постройки, способная разместить 12 пассажиров. Аренда такой на неделю обойдётся вам примерно в миллион долларов.
02. Или вот, слева — белоснежный Atlantis II, построенный ещё в 1981 году. Внутри могут разместиться аж 26 пассажиров, а это в два раза больше, чем у большинства яхт, на которые мы сегодня будем смотреть. Справа — Luna B 2012 года на 12 человек, стоимостью в 55 миллионов долларов. Перед ней — Lioness V 2006 года, тоже на 12 пассажиров. Её можно арендовать за полмиллиона долларов в неделю.
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04. Сразу четыре красавицы! Яхтой Zeus, построенной в 1991 году владеет местный строительный магнат Джон Христодулу. Sixth Sense спустили на воду в этом году. Party Girl, построенная в 2012 году и рассчитанная на 12 гостей, может быть арендована за полмиллиона долларов в неделю. Почти в два раза дешевле яхта Unbridled 2009 года — на ней те же 12 гостей могут покататься за 300 тысяч долларов в неделю.
05. Катера, баскетбольное кольцо, бар, большой бассейн…
06. Тренажёры, террасы, бассейнчики…
07. Iman 1993 года. Также рассчитана на 12 гостей.
08. Но это я только к одному причалу подошёл. А посмотрите, сколько всего здесь самых разных транспортных средств!
09. Как вы понимаете, стоят такие яхты недёшево — примерные ценники вы видели. Плюс на каждой из них работает с десяток членов экипажа, профессиональных моряков, которым ещё зарплату нужно платить.
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12. Так что суда в Монте-Карло под стать остальному городу. Владельцы футбольных клубов, строительных компаний, председатели советов директоров... В общем, люди, о которых слышали в «Форбсе». А снимают их часто знаменитости — например, актёры или музыканты. Это если говорить о публичных личностях, до которых есть дело папарацци.
13. А рядом с кораблями небожителей стоят простенькие катера и лодочки.
14. Продолжаем обзор конкретных яхт. Вот Moneikos 2006 года на 16 гостей. Принадлежит итальянскому миллиардеру Леонардо Дель Вечио.
15. А это Quite Essential на 12 гостей. Недельная аренда составит 300 тысяч долларов, а сама яхта стоит около 30 миллионов. Пишут, что её владелец — экс-сенатор Валентин Завадников.
16. Monokini 2013 года на 10 человек.
17. Mimtee, построенная в этом году. Вмещает 12 пассажиров.
18. Atmosphere 2000 года, на 12 гостей.
19. Zenobia 2003 года, на 12 пассажиров.
20. А вокруг просто море яхт... Находишься будто на огромной парковке.
21. Только вместо асфальта — море!
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26. Похоже, причал местного яхт-клуба.
27. До этого мы видели яхты, построенные по индивидуальным проектам. Некоторые из них могут иметь «сестёр», но их никогда не будет больше нескольких штук во всём мире. А вот обыкновенные серийные яхты — всё равно что простые автомобили, Prestige 520 и Prestige 420.
28. Интерьер одной из них. В сущности, та же суперяхта, только совсем маленькая и без огромной команды.
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31. Экипаж
32. А это одна из крупнейших в мире частных яхт — Le Grand Blue, рассчитанная на 20 пассажиров и спущенная на воду в 2000 году. Два года спустя её приобрёл Роман Абрамович и в 2006 передал другому российскому бизнесмену, Евгению Швидлеру.
33. На корме и с бортов небольшие террасы с диванами.
34. А на борту — ещё одна яхта.
35. Чем не фрегат?
36. А как вам такой футуристичный дизайн? So'mar 2014 года, можно арендовать на 8 человек за 150 тысяч в неделю. Ну или купить за 9 миллионов долларов — как вам удобнее.
37. Seablue'z 2006 года на 10 гостей. Сдаётся за 120 тысяч долларов в неделю.
38. Kismet американского миллиардера и владельца «Фулхэма» Шахида Хана. Её тоже можно арендовать — всего за миллион и двести тысяч долларов в неделю. Год назад на ней ходили в круиз Бейонсе и Джей-Зи.
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40. А вот Madame Gu 2013 года, принадлежащая, как пишут, депутату Андрею Скочу.
41. На корме терраса с лежаками, а с бортов в воду ведут лестницы.
42. Яхты и горы, на склонах которых расположился Монако. В центре над стеной — княжеский дворец.
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44. Зелёная крыша — знаменитое казино Монте-Карло.
45. И прощальные кадры яхт!
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47. Вот так живут сказочные богачи, паркующие свои суда в Монте-Карло.
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Редкий случай.
Обидно, что некоторые из них принадлежат ворам и подонкам, но куда деваться
Вполне можно поучаствовать в одной из множества регат, проходящих на Лазурном Берегу и тоже потусоваться в Монте Карло
Видать, не такие уж щепетильные капиталюги в отношении своего имущества.
Это же яхта! Вдруг поцарапают. 😿
Я вот машину-то свою никому не доверю, даже припарковать.
ОТНЯЛИ И ПОДЕЛИЛИ на узкий круг семей.
Всякая мрась говорит , что это не порочно.
С чего ты взял что порочно?