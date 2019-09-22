Монте-Карло: как живут миллионеры

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Андрей Вяткин Это считай дом, элитный, на воде. Плывешь куда хочешь, все удобства. Ответить

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freken_magda Чот догого. Не может сранай корапь столько стоить. Ответить

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yabarmalei он чистый, вот за клинниг и берут Ответить



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vladiolusua Пролистал не читая.

Редкий случай. Ответить

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Igor Filatov А я ждал, что будет скидка на фрахт по промокоду Varlamoff. :) Ответить

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ext_1446627 Красиво, конечно.

Обидно, что некоторые из них принадлежат ворам и подонкам, но куда деваться Ответить

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ze_danilla а полицаи из Россиюшки считают, что когда начнётся Большой Драп - им выделят место на этих яхтах Ответить

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zaiats_2k Сколько нам потребуется боевых водолазов чтобы потопить это всё? Ответить

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zloygarry Вот потому в мире столько противоречий, войн и нищеты... Но-красиво, да. Ответить



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Элина Молотова Немалая часть этих яхт принадлежит не кому то а россиянам, а стоимость каждой примерно равна бюджету среднего города) Как говорится- делайте выводы Ответить



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Алексей Романов Так и не понял, зачем им это. Да и местечко само - ничего особенного, полно таких же по Европе, только не таких перегруженных людьми и зданиями. Будучи при деньгах, я бы явно не сюда захотел Ответить

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Элина Молотова Они и не хотят, но это навязанный извне культ"престижно-бохато". Айфон новый тоже не все хотят, но покупают иначе знакомые не поймут. Ответить

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yabarmalei весь мир хуйня , и люди в нём... Ответить



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Константин Фролов а еще в монако порядка 1100 автомобилей на 1000 жителей. это при том, что княжество внутри садового запросто помещается. шах и мат, урбанисты. Ответить

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kotya_kotya_kot И что, мудак? У меня одного шесть автомобилей. А у тебя сколько? Ну? Вот тебе и ответ, долбоеб! Ответить

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Сергей Косников К слову - простым смертным там тоже рады

Вполне можно поучаствовать в одной из множества регат, проходящих на Лазурном Берегу и тоже потусоваться в Монте Карло Ответить

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ctrayc Ну если ты готов платить за сутки стоянки в марине четыре цены, то каэш велкам. А если нет, то Назар с пляжа, нищеброд, песдуй в Ниццу. Ответить



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kostarev_mg Поглазели и харэ. Хватит отвлекаться, продолжаем донатить больных детей и собирать гуманитарку нуждающимся. Ответить



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mu3y Ну уж нет, я плачу налоги, на которые эти яхты куплены, поэтому буду глазеть сколько хочу! Ответить

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Eugene Moisyeyev Как можно сдать СВОЮ личную яхту в аренду????

Видать, не такие уж щепетильные капиталюги в отношении своего имущества.

Это же яхта! Вдруг поцарапают. 😿

Я вот машину-то свою никому не доверю, даже припарковать.

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Igor Filatov Это если она одна. :) Цены на аренду - атас. Вполне себе инвестиция, учитывая, что яхты 80-х годов ещё ок. :) Ответить



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dda_01 ну посмотрели,да,богато,спасибо за фото и обзор )) Ответить



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iknow_nothing Одно слово -- бездуховность. Легче верблюду войти через угольное ушко, чем владельцем яхт в царствие небесное. Могли бы все отдать страждущим, а себе построить что ни будь в Майнкрафте. Ответить



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ikscxelcycnur зная порочность мнения "все отнять и поделить", предлагаю смягченный вариант "отнять яхты и поделить". Или более смягченный "обложить налогом". Только тогда их на каймановых островах и зарегистрируют. Или -- в том же Монако. Ответить

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