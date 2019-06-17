Героиновое гетто Сан-Франциско: у нас такого нет (пока)

taxfree Пиздец. Так вот где тусуются солдаты НАТО, которым не дали приехать в Крым! Кто бы мог подумать блэд 🤪 Ответить

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romeo_nt Путинская пропаганда, на самом деле на фотках ул. Ленина, город Чита Ответить

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dr_eburg Убитый город - Сан Франциско. Выморочный. Сгнивший. Ответить

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ok_investments А что вы хотите - городом активно управляют демократы! Те самые, которых медиа называет "прогрессивными политиками" и противопоставляет их "философию равенства и толерантности" Трампу.

В 90-х годах такого лютого 3.14здеца не было. Был какой-никакой противовес дем. верхушке. А с приходом Вилли Брауна (которого русская диаспора прозвала "обкомовец" за настрой вести себя как пуп земли, взятки и привычку носиться по городу с "мигалками") и Гевина Ньюсома (тот, который сейчас Губернатор), когда демократы подмяли под себя всю систему управления городом и установили коррупционные связи с крупными финансовыми воротилами (Браун) - все покатилось вниз по наклонной.



Но СФ - это еще цветочки: Варламов в центр Лос-Анджелеса не попал в этот раз. Горы мусора, который никто не убирает, по которому бегают крысы. В городе зарождается эпидемия тифа: уже двое болели в этом году с Сити Холле (офис Мэра!, демократа Эрика Гарсетти) и несколько полицейских, патрулирующих район Skid Row, заразилось тоже. Блохи покусали, разносимые крысами.

У СФ - это еще впереди! Ответить

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Воттаквот Ivan K Получается, Первый Анал говорит правду - пендосия загнивает! Ответить

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Re: Воттаквот cynepnupam Доллару скоро песта. Ответить

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armid Зато даже у наркоманов есть личная свобода. А кто кроме меня может крикнуть путин - хуйло и не бояться за свою жизнь? Ответить

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crowleymazz Да выйди на красную площадь и кричи пока не обосрешься Ответить

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kostyay Читал Жан-Кристофа Гранже "Пассажир" про Марсель. Фитцека про Берлин. Там ещё хуже чем в этом Сан-Франциско. Все говорят что в России плохо, но я такого никогда и нигде не видел допустим у нас в Челябинске. Даже в самые тяжёлые времена. Ответить

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mpa3b666 Это журналюги, купленные кремлем? Ответить

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Дмитрий Плахофф когда рухнет долларовая пирамида, и перестанут платить социалку вообще всем. Такое будет повсеместно в США. от 30 до 60млн. Россия примет народу.



Сколько славилась она и роскошествовала,

столько воздайте ей мучений и горестей. Ибо она

говорит в сердце своем: "сижу царицею, я не вдова

и не увижу горести!"



Edited at 2019-06-17 14:55 (UTC) Ответить

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mpa3b666 У русни пенсии отняли и платят гроши, а они бредят крахом доллара.) Ответить

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Dmitry Sokulev > Но бомжи в центре – это ещё цветочки. Потому что настоящая жесть творится в районе Тендерлойн.

...

> Тендерлойн находится в самом центре Сан-Франциско





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varlamov.ru да, в первом случае я имел ввиду туристический центр Ответить

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crowleymazz Вот это годнота, а не то что "рашка-говняшка" надо показывать больше минусов в западных странах. Ответить

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1 Ну хз на счёт минусов, если у них сраные наркоты одеты и упитанны лучше чем добрая половина пассажиров московского метрополитена. Ответить

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maxho_ufa у нас героина хер найдёшь, одна химия. Ответить

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crowleymazz У них скорее всего тоже Ответить



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Vladislav Afonin Тендерлойн — мечта любого левака. То, во что они желают превратить целые города и страны Ответить

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proxyfactory Я левак, а что случилось нахуй?! Ответить



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kostarev_mg Да, судя по комметам, квасная патриотическая тусовка просто оргазмирует от этого поста. Ответить

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romeo_nt Ну пока больше всех тут оргазмируешь ты, своим пуканом Ответить

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krymkurso Ну надо же, никак в каментах к этому посту не высраться по поводу России, и непривычное затишье :). Салоботы, трясясь, ждут новостей про РФ, благодаря которым можно забыть собственные цены на газ и свет? :)



Кстати, придурки, на днях по Крымскому мосту проехал первый поезд. По тому самому мосту, которого нет и быть не может, как вы вопили :). Ответить

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crowleymazz Салоебы говорят он скоро развалится Ответить

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mat_uc Хотите как в Воронеже? Ответить

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vax_ter В Екатеренбурге жэ Ответить



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dronetz Эх, такой шикарный сюжет для первого-второго канала пропал! "Как загнивает мир чистогана"! Ответить

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tatarokazak Походите вокруг курского вокзала в мацкве. Ответить

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martovskykot Один великий политик прошлого века, который носил характерные усы и челку, решил бы эту проблему очень быстро и навсегда, но нынешние власти стали заложниками толерантности, поэтому простые люди вынуждены страдать! Ответить

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