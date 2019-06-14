Махачкала: боксёрские груши, дикий самострой и запрет на шорты

Прогулка по Махачкале Вы, наверное, уже запутались в разных городах и странах, о которых я пишу. Просто накопилось много отчетов, которые не успеваю выкладывать сразу.…

Детская площадка имени Путина Путин у нас – самое дорогое. Он как солнце освещает наш путь в светлое будущее. Он спас Россию от развала, он победил террористов, он поднял…

Махачкала – мусорная столица России Я побывал в большинстве регионов России и почти во всех странах мира. Сегодня я могу с уверенностью сказать, что Махачкала – один из самых…

Курортный сезон в Дагестане: Махачкала Приехал я в Дагестан понежиться в ласковом Каспийском море, посмотреть, что к чему на местных курортах. Начнем с Махачкалы. Сразу к делу: все…

Неистовый Дагестан: Каспийск, Избербаш, Дербент "Хочешь, прикол покажу? Вот, смотри, видел это? Сейчас включу!" – примерно так начинается разговор в Дагестане. У каждого есть телефон, набитый…

Дагестанский самострой "Почему дагестанцев не заселяют в отели больше, чем на 3 дня? Потому что на 4-й день они начинают делать пристройки к своим номерам." Местная…

Был такой город, Махачкала Махачкала не всегда была скоплением пластмассовых торговых центров, дикого самостроя и припаркованных как попало машин. В последние 20 лет здесь…

Плохая Махачкала Махачкала - это грязный и неухоженный город, который очень не любят местные жители. Я думаю, этот пост прочитает много людей, кто раньше не…