Махачкала: боксёрские груши, дикий самострой и запрет на шорты
Добро пожаловать в солнечный Дагестан! Дагестан – один из самых интересных регионов России, говорю сейчас без всякой иронии. Мы привыкли думать, что вся Россия одинаковая, от Камчатки до Калининграда везде одно и тоже. Но некоторые регионы выделяются. Дагестан – как отдельное государство! Тут свои порядки. Например, шорты выше колена мужчинам носить не рекомендуется, женщинам тоже. В магазинах открыто продают сигареты, а в некоторых барах их разрешают курить прямо в помещении (где вы такое ещё видели?). А вот найти алкоголь, особенно хороший, будет не так просто! Дагестанская архитектура, вывески, поддельные заправки и магазины вообще достойны отдельного исследования. При этом в Дагестане вкусно, интересно и душевно. Я недавно встречался с послом Швейцарии в России – он рассказал, что среди прочего был в Дагестане и остался в полном восторге! Говорит, Дагестан ему Швейцарию напомнил!
Впервые в Махачкалу я приехал в 2015 году. Тогда город поразил меня грязью, разбитыми дорогами и мусором. Мусор в Махачкале не убирали много лет, и я даже назвал город "Мусорной столицей России" – это я просто ещё в Чите тогда не был. С момента моего прошлого визита многое поменялось. Например, в республике начались чистки! В клетку кинули бывшего мэра Махачкалы Мусу Мусаева, бывшего главного архитектора города Магомедрасула Гитинова, а также экс-премьера Дагестана Абдусамада Гамидова и его заместителей. Чистки еще не закончили, так что местные чиновники на всякий случай собрали спортивные сумки... Кстати, новый мэр Махачкалы приехал из Москвы! Раньше он руководил Басманным районом. Но сделать он ещё ничего не успел, так что пока мы будем смотреть на подвиги его предшественника.
Итак, давайте посмотрим, как похорошела Махачкала!
01. Начнём с современной архитектуры. Прямо в центре города продолжают строить какие-то нелепые замки. Вообще, как я понимаю, за обликом города много лет никто не следит. Сейчас вроде как все стройки остановили, но, если честно, спасать уже нечего.
02. С точки зрения архитектуры Махачкала напоминает азиатскую провинцию. Всё очень дёшево и неуместно.
03. Народ лепит кто во что горазд без каких-либо согласований.
04. Что со всем этим делать, непонятно. С одной стороны, надо сносить, но с другой – не снесёшь же весь город? В Махачкале за последние 30 лет не построили ни одного красивого здания. Не согласны? Попробуйте кинуть в комменты фотографию чего-то достойного.
05. Ситуация осложнялась тем, что почти весь город раньше был частным сектором. В советское время Махачкала вообще была небольшой, всего 300 000 человек. Сейчас же тут живёт более миллиона человек, и большинство – бывшие сельские жители. И здесь наложилось много факторов. Стремительный приток населения в город, с одной стороны. Коренные махачкалинцы город, наоборот, покидали, перебираясь в Москву, Петербург и другие города, где было больше возможностей заработать. На месте частного сектора началось бесконтрольное строительство, которое и убило Махачкалу.
В 2015 году я цитировал письмо местного жителя:
"Получается, что существенная часть нынешних жителей города – махачкалинцы всего в первом или во втором поколении, они просто не прижились. Никто себя не считает махачкалинцем: кругом аварцы, даргинцы, лакцы и так далее. Все выясняют друг у друга, из какого они села, а настоящих махачкалинцев почти нет.
В советские времена в Махачкале жило 300 тысяч человек, сейчас миллион. Предположим, что уехало 100-200 тысяч. Осталось 100 тысяч коренных жителей, а остальные 900 тысяч приехали из горных сёл. Все проблемы с парковкой и самостроем отсюда: в горах все привыкли оставлять свои повозки где нравится и строить дома как угодно, всё равно места полно, а трафика нет как такового".
Боюсь, в этом плане за 4 с половиной года ничего не изменилось.
06. Редчайший пример дореволюционной застройки. Никакой истории, даже советской, тут не осталось. Есть очень редкие отдельные здания, но ценности они не представляют, так как ценность имеет не самое здание, а историческая среда... которую тут уничтожили.
07. Новая Махачкала очень случайная и невыразительная.
08. При этом город продолжает стремительно расти. Везде, где можно, лепят многоквартирные дома.
09. Это мог бы быть Китай, Турция, Бангладеш. Из-за бездумной застройки город теряет лицо. При этом на Кавказе очень сильны национальные мотивы, в том числе и в архитектуре. Но в городе вы никогда не поймёте, что это Дагестан...
10. Посмотрите, какие чудовища родились на месте малоэтажной застройки!
11. Но с этим уже ничего не поделаешь. Рано или поздно это всё придётся сносить и перестраивать. Но происходить это будет естественным путём. Если будет экономический рост и город продолжит развиваться, то на смену простым квадратным метрам придут качественные квадратные метры. Собственники начнут приглашать хороших архитекторов, в городе наконец появятся архитектурные доминанты. Со временем придёт осознание ценности среды, и город начнут приводить в порядок.
12. А пока вот так... Это новые районы лепят в пригородах.
13. Ещё одна местная достопримечательность – маршрутки. Как и с архитектурой, когда беспредел убил город, маршрутки убили транспортную систему Махачкалы. Как это происходит? Человек покупает полуживую "Газель". Далее он идёт в компанию, которая выиграла у мэрии тендер на маршруты, и платит ей около 5000 рублей в месяц за право работать на маршруте. Всё, что заработает, кладёт в карман. Налоги почти никто не платит, сколько нала генерирует эта система, тоже никто не понимает.
14. Символично, что маршрутка припаркована на стоянке мэрии города! Самый прибыльный маршрут – "двойка". Он дублирует троллейбус в центре. Так и называется – "как тролл". Я уже много раз подробно рассказывал, что маршруток быть не должно. Повторяться не буду, кому интересно, почитайте тут или тут. Если совсем коротко, маршрутки никогда не будут работать в районах с низким пассажиропотоком, в итоге многие жители остаются без возможности передвигаться. Маршрутки не работают рано утром и поздно вечером. Маршрутки забивают улицы и создают пробки. Ну и попробуйте войти в маршрутку с детской коляской.
15. Что делать с этим? Вопрос сложный, так как сейчас система общественного транспорта развалена. Надо для начала интегрировать всех частных перевозчиков в единую систему, чтобы на маршрутках действовали такие же билеты, что и на обычном транспорте. Надо запретить любое дублирование общественного транспорта. Частным перевозчикам отдавать только те маршруты, которые сейчас не может обслуживать город. Нужно запретить маршруткам останавливаться вне остановок, а также ждать, пока набьётся салон. Но в перспективе надо развивать общественный транспорт и потихоньку выдавливать маршрутки.
16. В Дагестане всё ещё можно встретить дикий краснокнижный тюнинг! В других регионах это уже редкость...
17. Дорожные разборки!
18. Но самая главная отличительная особенность Дагестана – это автоматы с боксёрскими грушами, измеряющие силу удара. Они стоят буквально на каждом шагу!
19. На улицах, в парках, на пляжах! Они повсюду! Немыслимо. Невозможно сделать кадр, чтобы в него не попал такой автомат.
20. Говорят, неплохой бизнес.
21. Теоретически в Махачкале есть пляж. Но добраться до него непросто! Самая большая проблема – это железнодорожные пути. Они отрезают пляж от парка и набережной. Под путями сделали неудобные переходы. Когда прокладывали железную дорогу, особо не думали над удобством города, но сейчас надо что-то с этим делать. Вариантов тут немного.
1. Переносить пути в другое место. Это очень дорого и сложно.
2. Вариант подешевле – закопать эту ветку в тоннель. Тоже сложно и дорого.
3. Самый просто вариант – как сделали, например, в Барселоне. Когда сверху просто накрыли пути коробом и разбили на нём парк.
22. Сейчас путь к пляжу – через дорогу и помойку. С этим тоже надо что-то делать.
23. На пляже запрещено купаться, но все купаются.
24. В целом пляж относительно чистый. Из-за шторма к берегу прибило водоросли, которые не убрали вовремя, и теперь они гниют. Но вообще, Каспийское море на любителя.
25. Вдоль берега моря очень странная застройка. Не думаю, что это легально.
26. Как можно было в 10 метрах от моря воткнуть отель? Иногда все эти шалманы и отели перекрывают проход, так что гулять по берегу довольно сложно.
27. Или просто невозможно. Кстати, весь берег засран каким-то строительным мусором, который лежит тут годами. В прошлый раз мне попадались кирпичи, уже обтёсанные морем.
28. Что это?
29. Ещё один переход под железной дорогой.
30. Маломобильным тут не рады.
31. Нормальных общественных пространств в Махачкале просто нет. Но пару лет назад сделали улицу Буйнакского. Хоть что-то. Правда, если вы думаете, что она пешеходная, спешу вас разочаровать. Это только справа она пешеходная, а слева нормальная проезжая часть!
32. Странные качели
33. Рыбка!
34. А это самая вкусная вещь на свете! Называется урбеч. Вообще, изначально это паста из разных перетёртых семян (бывает даже из конопли) или орехов, но в Дагестане её мешают с мёдом и маслом – и получается национальный десерт. Блюдо очень сытное и калорийное.
35. Самые невероятные изменения в городе произошли с приходом хипстеров! Да, я не шучу! В Махачкале вдруг появилась прогрессивная модная молодёжь. Открылась куча крутых кафе, все теперь пьют кофе, и не просто кофе, а отличный кофе! Говорят, Дагестан теперь самый прогрессивный в плане кофейной культуры. Вот никогда бы не подумал!
36. Ну и самое крутое место – это "Дом 15". Вроде бы его открыли в доме поэта Расула Гамзатова.
37. Пообедать можно прямо во дворике, в тени деревьев.
38. Таксисты
39. Во всём городе зачем-то красят деревья. Зачем – никто не знает... При этом красят тем, что под руку попадётся. Часто обычной краской и не всегда белого цвета. Надеюсь, новый мэр остановит это безумие.
40. Ходить по Махачкале всё так же сложно. До безбарьерной среды ещё далеко.
41. Ну а теперь моё любимое... Дагестанский самоcтрой! Как я уже говорил, спрос на жильё в городе огромный. Люди приезжают из горных сёл большими семьями, и надо где-то селиться. Поэтому на месте бывших частных домов строят многоквартирные дома. Строят кое-как.
"Почему дагестанцев не заселяют в отели больше чем на 3 дня? Потому что на четвёртый день они начинают делать пристройки к своим номерам".
Местная шутка
42. Все эти коробки, которые стоят стена к стене, – это многоквартирные дома. Квартиру в таком можно купить за 550-600 тысяч рублей. Строят их, разумеется, на любом свободном участке задолго до появления там какой-либо инфраструктуры.
43. Дома часто строят без согласования, не соблюдая технологию. По документам это обычный частный дом, а продают в нём не квартиры, а доли.
44. Вот так теперь выглядит дагестанская деревня:
45. А когда-то тут стояли одноэтажные домики и росли фруктовые деревья... Теперь вместо участков – коробки.
46. Всё застраивается. Говорят, проще снести всю Махачкалу, чем разбираться, что в городе построено легально, а что нет.
47. Такие дома часто сдаются без коммуникаций и отделки. Дальше жильцы уже сами тянут себе электрические провода (иногда нелегально подключаясь к сети), а готовят на газовых баллонах.
48. Улица. Одна из главных фишек Махачкалы – высокие заборы. Они хорошо демонстрируют отношение жителей к городу: главное – свой дом и двор, а на то, что происходит за его границами, наплевать.
Отрывок из моего поста 2016 года:
"Проблема дагестанца в том, что он не ассоциирует себя с заваленными мусором улицами и пляжами. Он считает, что это какая-то транзитная зона перед успехом и нормальной жизнью. Нормальная жизнь начнется, когда дагестанец купит большой внедорожник с климат-контролем и хорошим салонным фильтром, построит себе большой красивый дом с очень высоким забором. Тогда дагестанец начнет жить как человек: не видеть и не нюхать все это говно на улицах. Он будет ездить отдыхать в Баку или Дубай, он будет прыгать в свой красивый внедорожник за высоким забором и выпрыгивать из него в красиво ресторане. Чтобы не видеть мусор и говно на улицах, он наглухо затонирует машину по кругу, даже лобовое стекло. Это не мешает дагестанцу с гордостью рассказывать, как он любит родную республику, как он заботится о детях и стариках, какой он защитник и патриот родного края. А говно останется менее успешным дагестанцам, чтобы знали свое место и понимали, куда надо стремиться".
49. Тротуар. Нормальных тротуаров в Махачкале практически нет. Зачастую за ними следят владельцы бизнеса: скажем, перед магазином или кафе тротуар часто будет в порядке. Но если это зона ответственности города, то всё, беда. Во многих местах даже в центре нет асфальта, где-то просто невозможно пройти пешеходу.
Про то, что тротуары часто просто запаркованы, можно было бы и не упоминать: мы же в Дагестане! На Кавказе и в Дагестане в частности очень гордятся своим отношением к старикам и детям, но почему никто не думает о стариках и детях, когда бросает повозку на тротуаре?
50. Кто-то открыл магазин, кто-то рядом – автомастерскую. А ещё в Дагестане очень популярен Инстаграм! Народ вместо контактных телефонов на рекламе оставляет профиль в Инстаграме.
Международные компании не очень торопятся приходить в Дагестан. Например, в Махачкале нет "Макдоналдса" или хороших сетевых отелей. Иногда появляются новости о том, что тот или иной бренд приходит в Дагестан, но это единичные случаи. Поэтому в Дагестане буйным цветом расцветают подделки. Особенно это касается заправок. Вот несколько примеров из старых постов:
"Открыть Макдак в городе пытались аж с начала 2000х разные предприниматели, но видимо адаптация рецептуры и рентабельность бессмысленна. Как например недавно открывшийся subway — хоть он сделан по франчайзингу, но ничего общего поганые сэндвичи оттуда с настоящими сабами не имеют. Продукты почти всегда несвежие (и на вид и часто на вкус), булкой можно порезать рот, персонал всегда тупит и забывает что их просишь добавить, и всюду ощущается что ты не в фирменном сабвее, а в какой-то китайской подделке".
Мнение
51. Задача: как перевезти n кубометров сена, если денег хватило только на один грузовик? Решение:
52. Мусора стало меньше, но всё ещё много... До полного порядка далеко.
53. На окраинах проблема в том, что просто нет баков. Поэтому народ выносит мусор к дороге! Мусорщики в курсе таких мест и периодически забирают оттуда мешки. Но иногда животные разрывают мешки в поисках еды, что только усугубляет ситуацию.
54. Мусор просят не бросать... Это мило, конечно. Но вопрос остаётся открытым: А ЧТО ДЕЛАТЬ С МУСОРОМ ЛЮДЯМ?
55. Из-за отсутствия баков образуются стихийные свалки.
56. Если и есть контейнерная площадка, то она будет переполнена.
57. Вот так выглядит место, где народ у обочины складывает пакеты, чтобы их забрали. Видите бутылку в коробке? С этой бутылкой произошла забавная история...
Мы с операторами шли по улице и минут 10 искали хоть одну урну, урны не было. В конце концов увидели этот ящик и пакеты, где бутылку и оставили. Всё это время за нами следили (это отдельная тема, за мной следят во многих городах, я уже не обращаю внимания). И вот чувак, который зачем-то снимал нас с другой стороны дороги, решил сделать из этой бутылки сенсацию. Он слил запись в популярные дагестанские паблики, выставив это так, словно мы свиньи и мусорим... Забавно, что в комментариях народ на развод не поддался. Так как все знают, что мусор в Махачкале – это огромная проблема.
https://instagram.com/p/ByfJMlxD3NN
58. Центр города
59. Пешеходная инфраструктура
60. Смотровая площадка
61. Отрывок из моего поста 2015 года:
"Для изнеженного москвича Махачкала сегодня может представлять интерес. По сути, в Махачкале мы имеем бардак, который многие города прошли в 90-х. На это интересно посмотреть, особенно тем, кто не застал его в своем городе. Здесь ты начинаешь ценить вещи, которые в других городах давно стали нормой: чистый дом без пристроек, отреставрированный памятник архитектуры, ухоженный двор, чистые тротуары. При этом в городе есть вполне качественный туристический минимум: неплохие и доступные гостиницы, очень хорошие рестораны и кафе, прямое авиасообщение с Москвой. Получается такой центр экстремального туризма".
62. Изменилось ли что-нибудь? Почти ничего.
63.
64. Махачкале, конечно, есть куда расти. Надо наводить порядок с архитектурой, транспортом (причём не только общественным, но и личным), привлекать туристов и убедить местных жителей, что короткие шорты летом – это нормально.
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а че, прикольно! Тортик на доме!
А вообще-то странно, что Илья хочет применить свои стандарты урбанизма (по западному образцу) к Кавказу (котрый имеет ярко выраженный вкус цыганцины в перемешку с русским лубком).
Кесарю - кесарево.
А слесарю, простите, - слесарево.
Не будет в Кавказе западного. От слова никогда.
Edited at 2019-06-14 09:24 (UTC)
это бред. там где От лучше. народ сам на нем поедет. а если хуже. тогда и нужна альтернатива.
"УЖЕ БОЛЕЕ МИЛЛИОНА ОБРАЩЕНИЙ ПОСТУПИЛО НА ПРЯМУЮ ЛИНИЮ К СКАЗОЧНИКУ-В.В.П.
В ОСНОВНОМ, РУССКИЕ ПРОСЯТ ЕЩЁ РАЗ ПОВЫСИТЬ ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ, ПОВЫСИТЬ ЦЕНЫ НА БЕНЗИН, ЖКХ, ПРОДУКТЫ, ПОНИЗИТЬ ПЕНСИИ И ЗАРПЛАТЫ, УВЕЛИЧИТЬ СКАЗОЧНИКУ ПРЕЗИДЕНСКИЙ СРОК, ПОМОЧЬ ДЕНЬГАМИ АСАДУ И МАДУРО И КИМ ЧЕН ЫНУ, УЖЕСТОЧИТЬ УГОЛОВНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ВВЕСТИ СМЕРТНУЮ КАЗНЬ.
ОСНОВНОЙ ВОПРОС, ИНТЕРЕСУЕТ РУССКИХ: ДО КАКИХ ПОР УКРАИНА БУДЕТ ПЛЯСАТЬ ПОД АМЕРИКАНСКУЮ ДУДОЧКУ И СРЫВАТЬ МИНСКИЕ СОГЛАШЕНИЯ?"
Edited at 2019-06-14 10:20 (UTC)
это самое интересное после таких постов.
при условии, что шорты очень длинные или ножки очень короткие.
Дагестан ему Швейцарию напомнил!
"Дагестан ему Швейцарию напомнил!"
ВОТ ДЕБИЛ ЭТОТ ПОСОЛ
Edited at 2019-06-14 09:48 (UTC)
Жили у меня соседи в коммуналке из Дагестана. Милейшие люди. Жаль отравились крысиным ядом которым я картошку а своем холодильниее приправил
Edited at 2019-06-14 09:58 (UTC)
Edited at 2019-06-14 10:16 (UTC)
шорты