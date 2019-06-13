Плохая Казань
Я часто восторгался Казанью! Я много хвалил Казань (и дальше буду), но читатели начали подозревать меня в ангажированности. Может быть, меня чак-чаком кормят? Может быть, мне айран или бальзам "Бугульма" наливают? Чем вызвана такая любовь? Всё просто. Казань в плане благоустройства и развития сильно отличается от всех других городов. Но и у Казани есть много недостатков. Несколько недель назад я опять прилетел в столицу Татарстана, но на этот раз обращал внимание только на плохое!
01. Хвалёная набережная Кабана. И что вы думаете? На всех знаменитых красных лавочках, которые светятся ночью, теперь лужи! Архитекторы не подумали, что пластик прогнётся, и на лавочках будет скапливаться вода. Сейчас их вытирают вручную, но надо просверлить дырочки.
02. Напротив модной и красивой набережной Кабана – какой-то кривой и заросший парк. Раньше в Казани любили, чтобы всё было дорого и богато. Как показало время, эксплуатировать это помпезное, но бесполезное благоустройство нельзя.
03. Когда я приехал, в Казани заканчивали сносить Арские казармы.
Это был красивый комплекс кирпичных зданий, построенных в начале XX века на территории нынешнего Октябрьского городка. Раньше они принадлежали Минобороны, но в 2012 году оно передало дома городу.
Фото: "БИЗНЕС Оnline"
Фото: "БИЗНЕС Оnline"
Тот поспешил от них избавиться, доверив девелоперу "Унистрой" всё снести и построить на месте исторических зданий новенький ЖК "АртСити".
Фото: Ян Гордеев / Facebook
Когда казанцы об этом узнали, они начали собирать подписи за отмену сноса Арских казарм, но все ведомства, включая аппарат президента Татарстана и министерство культуры Татарстана, заявляли, что никакой исторической ценности эти здания не представляют. В итоге комплекс просто уничтожили. Мэрия Казани сообщала, что "жильцы многоквартирных домов Октябрьского военного городка согласились на предложение инвестора о расселении домов за его счёт".
21 марта 2019 года комитет Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия внезапно включил три дома Арских казарм в список объектов, обладающих признаками культурного наследия, и снос был приостановлен. Но спустя два месяца, несмотря на все митинги и петиции горожан, этот же комитет решил, что сносить можно.
04. Официальный представитель президента Татарстана Лилия Галимова заявила, что это "тяжёлый урок":
"Ситуация такова, что еще на самом первоначальном этапе требовались безусловное активное участие ответственных служб, организация общественных слушаний, что, по убеждению президента, не было должным образом сделано. К сожалению, произошло то, что произошло. Наверное, это такой тяжелый урок, который в будущем будет учтен в организации подобной работы".
"БИЗНЕС Online"
Хотя власти Казани и Татарстана с самого начала были в курсе ситуации и могли бы не допустить сноса Арских казарм, если бы захотели.
05. На месте исторических зданий построят убогие панельки... Грустно, что Казань не ценит свою историю.
06. Ну появится очередной пластиковый бездушный район... Сделает ли это город лучше? Нет.
07. Не могу сказать, что это прямо совсем убогое жильё, нет, по российским меркам это середнячок, но какой в нём смысл? Зачем его строить на месте исторических зданий? Неужели в Казани не понимают ценность старой застройки? Неужели совсем нет места?
08. Будет вот так:
09. Ещё одно здание под угрозой сноса. Оно находится в самом центре, рядом с парком Чёрное озеро (ул. Дзержинского, 18). Это Мергасовский дом, жилое здание эпохи конструктивизма. В Казани таких практически не осталось.
Так оно выглядело сразу после постройки в 1928-1930 гг.:
А это вид на дом в поздние 70-е:
10. Дом признан объектом архитектурного наследия, но находится в аварийном состоянии. Сегодня он полностью или практически полностью расселён.
11. Этой весной здание решили выставить на торги. Его планируется отреставрировать – посмотрим, что из этого выйдет.
12. Обычный казанский двор
13. Очень интересно, откуда же в городе берётся грязь? Ай-яй-яй!
14. Люди вообще не заморачиваются и паркуются, где удобно. Потом сами дышат пылью и гуляют по говну.
15. МОЁ МЕСТО!
16. Обычный двор после ремонта
17. Уличное искусство
18. В Казани очень любят заборы. Как мы знаем, заборов много не бывает.
19. Все дороги зачем-то отделены заборами.
20. Зачем они здесь? Особенно глупо совмещать заборы с парковками. Как человеку, который припарковался, попасть на тротуар? Идти по проезжей части? Что за глупость вообще?
21. Перекрёсток, на котором меня чуть не сбили! Я иду себе, никого не трогаю. Вижу зебру, светофора не вижу – думаю, что у меня приоритет... А ВОТ ХРЕН ВАМ! Оказывается, для машин тут есть светофор, а для пешеходов – нет! То есть водитель думает, что у него зелёный, и пропускать никого не надо. А пешеход думает, что перекрёсток нерегулируемый. Вопрос мэрии Казани: вас ничего не смущает?
22. Знаменитый казанский метрополитен. Знаменит он ужасным логотипом, ужасным дизайном наземных павильонов и грязью вокруг.
23. На некоторых станциях – настоящий лабиринт! Попробуй с первого раза найти выход!
24. Внутри царит полумрак, в котором не сразу замечаешь очень странные решения... Архитекторы явно что-то принимали, когда придумывали такие пандусы.
25. Ситуацию усугубляет беспорядочная реклама и нелегальная торговля на каждом шагу.
26.
27. Давайте посмотрим новую архитектуру. Вместо площадей в центре паркинги.
28. Новые здания совершенно бесцеремонно вторгаются в историческую застройку.
29. В центре понастроили какого-то помпезного безумия. Это могли бы быть декорации для парка аттракционов или какого-то сказочного фильма. Но не в центре же города такое лепить! Почему это плохо?
30. Во-первых, вся эта архитектура очень случайна. Пропорции не выдержаны, элементы декора плохо перерисованы из книжек без какого-либо понимания. Какая-то мешанина их разных стилей и деталей.
31. Во-вторых, это всё не имеет никакого отношения к Казани. Вместо того, чтобы сохранять свою историю, развивать национальные стили и традиции, архитекторы в самом центре столицы Татарстана лепят пародию на Европу.
32. Я уже не говорю о том, что про пышность зданий они подумали, а про окружение – нет. Вся эта цыганщина заканчивается обычным запаркованным тротуаром.
33. Металлическая дверь, стул и коврик переносят нас в реальность.
34. К счастью, всё это барахло построено крайне некачественно, так что скоро развалится само, и нашим детям не надо будет это сносить.
35. Даже плитку не смогли купить нормальную...
36. Куда же без леопарда!
37. Старое благоустройство вокруг запущено.
38. Это построили 10 лет назад. Сегодня уже не работают фонтаны, плитка провалена...
39. А вот это сделали совсем недавно. Я долго пытался понять, ЧТО ЭТО ТАКОЕ, но не смог... Может быть, вы сможете рассказать, что хотел сказать нам архитектор?
40. На набережную реки Казанки не хватило сил.
41. Спасибо!
42. Ещё один очень странный парк... Как следует из названия, это Парк молодожёнов.
43. По сути просто аллея с лавочками и покосившимися фонарями. Что тут должны делать молодожёны, я не понимаю, если честно.
44. Очень грустно...
45. Посмотрим теперь на Речной вокзал. Так как Казань у нас стоит на Волге, тут есть свой речной вокзал. Его зачем-то изуродовали, закрыв всё здание дешёвым вентфасадом.
46. Стало так:
А раньше было так:
47. Теплоход приплыл... Как, нельзя говорить "приплыл"? Пришёл? ОК!
48. Раньше можно было подойти к воде, но теперь всё в заборах! Прохода нет! Вообще, в Казани к Волге подойти почти невозможно.
49. Тут могла бы быть набережная...
50. Тут мог бы быть пляж...
51. Народ в Казани не парится с названиями заведений. Если у человека бар, то он открывает словарь на буквах БАР и выбирает любое понравившееся слово. "Барсук", Бар "Сетка" и т.д.
52. Большая беда Казани – улица Баумана, или местный Арбат.
53. Почему беда? Ну, для начала надо понимать, что главную пешеходную улицу города почему-то прерывают подземные переходы.
54. Здесь же стоит ужасный ТК "Золотое кольцо", который вроде как решили снести (хоть что-то хорошее).
55. Но самое главное – что улица Баумана, как и московский Арбат, давно превратилась в помойку. Нормальный человек сюда не пойдёт. Если вы были на московском Арбате, то понимаете меня. На каждом шагу какие-то разводилы, отовсюду орёт музыка, из-за бесконечной рекламы, вывески и сувениров не видно города.
56. Больше всего, конечно, бесят эти мерзкие куклы, которые докапываются до людей и вымогают деньги. Они тут, как стаи голодных бродячих собак, бегают по улице в поиске жертвы.
57.
58. А могла бы быть хорошая улица.
59. Улицу убило то, что она в Казани, по сути, одна, и сюда обязательно идут все туристы. Поэтому у местных торговцев нет цели следить за качеством. Главное тут – урвать клиента в свои лапы. Все же понимают, что второй раз сюда никто не вернётся или вернётся очень нескоро. Поэтому можно обсчитывать, продавать всё втридорога, кормить помоями. Нормально!
60. Ещё одна напасть – развлекательные центры с зеркальными лабиринтами, домом вверх ногами, музеями иллюзий и другими аттракционами. Эта зараза распространилась по всей стране. Всё бы ничего, если бы они не уродовали фасады исторических зданий и не уничтожали интерьеры под свои шоу.
61. Мило
62.
63. А ещё на улице Баумана нет двух одинаковых урн! Это лишь малая часть того, что вы встретите.
64. У себя во дворе казанцы паркуются прямо на газоне – так почему бы не припарковаться посреди пешеходной улицы?
65. Если свернуть за угол, Казань сразу становится намного лучше.
Это была плохая Казань!
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Ну ничего, скора без газы замерзнут в своей гейропе, вот тогда Казань поднимется с колен, вот тогда ни один либераст плохова ни вякнет, не апорочит хозяйственнова чиновника, надо просто потерпеть.
Мда
Edited at 2019-06-13 10:30 (UTC)
Re: Мда
Можно спокойно свинячить)
"Народный инспектор"
Re: "Народный инспектор"
метрополитен
Re: метрополитен
51. Народ в Казани не парится с названиями заведений. Если у человека бар, то он открывает словарь на буквах БАР и выбирает любое понравившееся слово. "Барсук", Бар "Сетка" и т.д.
он cерьёзно не понял прикол, что типа, стрипуха называется "бар сук" - просто без пробела, чтоб не доебаться. Или это такая тонкая ирония? ))
52. Большая беда Казани – улица Баумана, или местный Арбат.
а на фотке улица Петербургская.
Edited at 2019-06-13 10:52 (UTC)
БАРДАК
Кроме отвратительного Кольца (1) снести надо и безобразное здание ПФР (2). Вот с какого оно там появилось и доминирует?
да неее...бред какой-то...чо ты там могла посетить
КАЗАН - хуета, дешевая архитектура эпохи Хуйла скоро развалится, а исторический центр уничтожили... ДЕБИЛЫ!
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