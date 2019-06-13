Плохая Казань

siron_nsk Ого, классический формат подъехал. Ответить



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Овжешко Пожежниченко Странно, Татарстан так далеко от хаахлов, а биндеравские руки и сюда дамайданились, лишь бы навредить казанским газонам с парковками!

Ну ничего, скора без газы замерзнут в своей гейропе, вот тогда Казань поднимется с колен, вот тогда ни один либераст плохова ни вякнет, не апорочит хозяйственнова чиновника, надо просто потерпеть. Ответить



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bruslyc монхохлотатарен Ответить



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Мда Тимур Фуриока Свинья даже в Казани нашла грязь... ну дела (Сарказм)



Edited at 2019-06-13 10:30 (UTC) Ответить



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Re: Мда rusokos Плохой Казани не бывает! Ответить

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добрый доктор Россия совсем не заботится о Татарстане, только деньги выкачивает в Маскву. При самостоятельном Татарстане или под Китаем республика расцветет. Ответить

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Овжешко Пожежниченко Зачем под Китаем, лучше все же Независимая Республика Татарстан. Татары - достойный народ для собственного благополучия. Ответить

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thundergrau Зато солдаты НАТО не пройдут ! А пройдут, так не приживутся в таких условиях. Ответить



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teheran1943 Солдаты НАТЫ до Казани не дойдут просто)

Можно спокойно свинячить) Ответить



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"Народный инспектор" thundergrau А что за гандоны там паркуются на газонах и тротуарах (фото 13 и 64) ? Ведь именно в Татарстане впервые появилось мобильное приложение "Народный инспектор", которое позволяет штрафовать этих мудаков. Почему они ещё не получили свои штрафы ? Ответить

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Re: "Народный инспектор" Фаяз Ханипов В Татарстане все эти "ноу-хау" вроде Электронного правительства больше пиар, чем реальные нововведения. Наш местный министр информсвязи благодаря им на федеральный уровень был переведен. Ответить

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Фаяз Ханипов Вот это уже гораздо ближе к реалиям Казани, чем все ваши хвалебные отзывы. Это еще Варламов, судя по отчету, не покидал центра города, что творится в спальных районах вообще сплошной мрак. Поэтому напрягают обычные хвалебные отзывы о Казани, я сам житель Казани и все то благоустройство, о котором тут обычно можно почитать - это в лучшем случае 3% площади города. Да и там где внешне все выглядит цивилизованно, не все так хорошо, достаточно по пешеходной улице заглянуть куда-нибудь во двор. Даешь еще разнос Казани! Хватит тешить самолюбие местных чинуш. Ответить



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maratei_r Вы видимо кроме Казани нигде не бываете. Понятно, что везде есть недостатки, но! По благоустройству, порядку и прочим радостям с другими городами страны даже сравнивать смешно. В Казани все не просто лучше, а лучше в разы и на порядки. Как исключение - Москва и Питер, но там бюджеты городов на душу населения просто громадные. А здесь малыми деньгами и такое... Ответить

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bulat_16rus На фото 52 не Баумана, а Петербургская - совершенно другая улица. Ответить

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метрополитен thundergrau "Знаменитый казанский метрополитен. Знаменит он ужасным логотипом..." - а чем он ужасен ? Что напоминает этот логотип ? Выскажите мнения. Ответить

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Re: метрополитен 1 Он напоминает... наверное о необходимости скорейшей смены руководства данного метрополитена. Если судить по фото, то чуваки у руля - вообще не хозяйственные ребята. Ответить

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lil_dem94 Тогда и Хорошую Казань обновляй! :) и ещё небольшие поправочки:





51. Народ в Казани не парится с названиями заведений. Если у человека бар, то он открывает словарь на буквах БАР и выбирает любое понравившееся слово. "Барсук", Бар "Сетка" и т.д.



он cерьёзно не понял прикол, что типа, стрипуха называется "бар сук" - просто без пробела, чтоб не доебаться. Или это такая тонкая ирония? ))





52. Большая беда Казани – улица Баумана, или местный Арбат.



а на фотке улица Петербургская.



Edited at 2019-06-13 10:52 (UTC) Ответить



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lesnoyskitalets БАРДАК Ответить

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timerkhan "Здесь же стоит ужасный ТК "Золотое кольцо", который вроде как решили снести (хоть что-то хорошее)."

Кроме отвратительного Кольца (1) снести надо и безобразное здание ПФР (2). Вот с какого оно там появилось и доминирует?



Кроме отвратительного Кольца (1) снести надо и безобразное здание ПФР (2). Вот с какого оно там появилось и доминирует? Ответить



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svinzovaja Я поздравляю казанцев. Если это самое худшее, что можно сказать о вашем городе, то вы живете на 3000% лучше, чем остальные россияне. Ответить

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Лёха Захарченков да да ты конечно посетила все города России и можешь оценивать

да неее...бред какой-то...чо ты там могла посетить Ответить

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lesnoyskitalets КАЗАН - хуета, дешевая архитектура эпохи Хуйла скоро развалится, а исторический центр уничтожили... ДЕБИЛЫ! Ответить

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pcdos Уничтожаются только памятники российского колониализма, вроде этих казарм в начале поста. Ответить

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smilevilkas парк молодожёнов - для того, чтобы опробовать 5 минут медового месяца Ответить



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В начале статьи Рустем Батргараев Не арские казармы - а казармы бывшего артиллерийского училища Ответить



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