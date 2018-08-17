Мали: в стране отключили интернет
Попасть в Мали не так-то просто, как кажется. Раньше вообще были проблемы, но сейчас вроде попроще. Визу дают за несколько дней в Москве. Лететь проще через Стамбул. Сначала 3 часа до Стамбула, а потом 7 часов до Бамако, столицы Мали.
Мой гид, с которым я договорился встретиться в аэропорту, присылает СМС: "Простите, что пишу СМС, у нас из-за выборов отключили интернет".
Начало интересное!
01. Начнём со Стамбула. Это шоссе Европы:
02.
03. Местами напоминает МКАД.
04. Новый ЖК Ağaoğlu My World Europe. Как и в Москве, в Стамбуле новое жильё любят построить на отшибе.
05. Вид в сторону района Кючюкчекмедже
06. Олимпийский стадион в Стамбуле, огромная арена на 80 000 зрителей. Его построили, чтобы было где принимать Олимпиаду 2008 года, но те Игры в итоге отдали Пекину. Зато в 2005 году здесь прошёл легендарный финал Лиги чемпионов, когда "Ливерпуль" отыграл 0:3 у "Милана" и победил в серии пенальти.
07. Широкая полоса вокруг – это парковка. Есть даже три вертолётных площадки.
08. ТЦ "Арена Парк" и мечеть
09.
10. Ещё какой-то новый ЖК
11. Почти Москва
12.
13.
14.
15.
16. Новые районы на западе Стамбула
17. Кусочек озера Бююкчекмедже и Мраморное море
18.
19. Здесь тоже появляется коттеджная застройка, как в США и Великобритании.
20. Летим дальше! Это уже Сахара.
21.
22. Даже из самолёта хорошо видны барханы.
23. Кстати, по площади Сахара примерно в половину России, так что кажется бесконечной.
24. Самолёт заходит на посадку, пытаешься понять, как близко земля, но её не видно! Света практически нет. Потом появляются одинокие голубые огоньки светодиодных ламп, словно планктон в море. Уличного освещения нет, поэтому не очень понятно, что светится под крылом.
Прилетел в Бамако... 27 градусов, в аэропорту пахнет хлоркой, как в бассейне.
На въездной анкете – реклама строительной техники.
"Первое правило, которое нужно запомнить в Мали – военные не любят, когда их фотографируют", – сказал мне гид.
25. Сам город практически без света, он горит разве что возле магазинов. Но вдоль улиц кипит жизнь: играют дети, все что-то продают, бродят козы...
26. Несмотря на то, что была половина одиннадцатого вечера по местному времени, город частично стоял в пробках. Пробки возникают из-за блокпостов, потому что на них проверяют машины.
В Мали только-только завершились выборы президента. Действующему президенту Ибрагиму Бубакару Кейта (который раньше ещё много лет был премьером и спикером парламента) бросил вызов его бывший соратник по партии ADEMA-PASJ Сумаила Сиссе. В первом туре, который состоялся в конце июля, никто не набрал больше 50% голосов, так что был назначен второй.
Второй тур прошёл в воскресенье, 12 августа. А в субботу жители Мали вдруг заметили, что интернет пропал, причём по всей стране. Оказалось, власти "урезали" интернет, чтобы народ лишний раз не использовал VPN и соцсети.
В итоге интернет в Мали включили только вчера вечером, то есть его не было почти 6 дней. А что, удобно! Никто не возмущается, в соцсетях лишний раз волну не гонит. Избиркомы спокойно сидят, считают. Ибрагиму Кейта за это время насчитали 67%, его конкурент получил под 33%.
Так что это у нас Роскомнадзор воюет с
Кстати, перед выборами в Мали были акции протеста, и тоже не как у нас, а пожёстче. Сначала в Бамако оппозиция организовала многотысячную демонстрацию против Кейта. Потом в Тимбукту произошли столкновения между арабами и чернокожими. Оказалось, арабы таким образом протестовали против полицейского произвола режима Кейта. Наконец, сразу после 1-го тура вооружённые люди напали на конвой, перевозивший избирательные бюллетени. Погибли 8 нападавших и четверо солдат.
Ещё перед вторым туром 18 кандидатов, в том числе Сиссе, обвинили Кейта в подтасовке результатов. Однако это не помешало Сиссе принять участие во втором туре. Суд, кстати, решил, что всё по-честному, и Кейта молодец.
Предвыборные плакаты. Это один из кандидатов, Алиу Диалло. Он крупный бизнесмен, но среди малийских политиков в последнее время модно появляться в национальной одежде, особенно перед народом.
Просто реклама
Ещё один кандидат, Адама Кане.
А это президент Ибрагим Бубакар Кейта, весь в белом! В Мали его называют просто IBK, как у нас ВВП.
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Edited at 2018-08-17 08:47 (UTC)
Edited at 2018-08-17 09:06 (UTC)
ВРЕД
Хуярили, освоились, и возможно они и научили жмоторылов, соблазнили этих паразитоидов, застраивать города великорусские сраными коробками типа "побольшеэтажей".
Вполне вполне.
что в стране прогресс .
:)
Edited at 2018-08-17 11:11 (UTC)
Edited at 2018-08-17 08:56 (UTC)
Edited at 2018-08-17 15:16 (UTC)
Как в Мали обстоит дело с платной парковкой?
Есть ли велодорожки, трамвай?
Каково качество благоустройства?
Что с общественными пространствами?
Башенные краны на фото - к реновации?
Edited at 2018-08-17 11:18 (UTC)
мали - страна на рекламе называется факхую, звучит красиво