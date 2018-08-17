Мали: в стране отключили интернет

lolo4ka671 Скоро и в России отключат. Все к этому идет. Ответить

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sharp_shark Вот у кого надо учиться цензуре! А то все "великий китайский фаервол", бла-бла. Фигня китайская, малийцы показали как надо! Ответить



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nevsski_express в этих ваших интернетах 1 порнография и антисоветчина, а это некошерно.



Edited at 2018-08-17 08:47 (UTC) Ответить

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sharp_shark Кстати несмотря на столь жесткую цензуру, даже в Мали есть политическая конкуренция - просто сравните проценты их выборов с выборами сами-знаете-кого. Ответить



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nevsski_express







Edited at 2018-08-17 09:06 (UTC) не зря же в народе говорят, что РФ это Мали только под снегом. А в телевизоре врать не будут, это вам не какой-нибудь бездуховный некошерный интернет. Ответить

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hu_hino живут же люди!!! Ответить



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ВРЕД dimas_ucha Турки йобоны одни первые кто ворвался на появишийся российский строительнык рынок на заре 90х.



Хуярили, освоились, и возможно они и научили жмоторылов, соблазнили этих паразитоидов, застраивать города великорусские сраными коробками типа "побольшеэтажей".



Вполне вполне.



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miomio_igor Картинки смотришь и понимаешь ,

что в стране прогресс .

:) Ответить

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dekhannn Точно, России есть на кого равняться. Отключить интернет и вещать по зомбоящику про прогресс - элехторат схавает и ещё раз 5 переизберёт Хуйло в президенты.



Edited at 2018-08-17 11:11 (UTC) Ответить



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Lisovsky Смотри-ка, в говне по колено, но с демократическими процедурами.



Edited at 2018-08-17 08:56 (UTC) Ответить

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odinwald Глядишь, Россия и вправду свершит Рывок® и догонит Мали хотя.бы по демократическим ценностям!



Edited at 2018-08-17 15:16 (UTC) Ответить



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tbgmt Пост ни о чем.

Как в Мали обстоит дело с платной парковкой?

Есть ли велодорожки, трамвай?

Каково качество благоустройства?

Что с общественными пространствами?

Башенные краны на фото - к реновации? Ответить

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Lisovsky Да, тема красивой набережной и хорошей детской площадки не раскрыта. Ответить

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Дмитрий Перетокин 20 фотка патриотичненько смотрится Ответить



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diamond85 Последние 3 фото питерский проспект Просвещения напомнили. Уровень рекламы и торговли примерно на одном уровне, но у нас пожалуй чуть почище. Ответить

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kindzadzaa Дикари, хуле... и живут так же Ответить



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dekhannn Как и среднестатистические россияне. На фото, если не знать что это Мали и заменить в фотошопе негров на белых, и французские надписи на кириллицу - получится типичный Омск, Тамбов или Саратов.



Edited at 2018-08-17 11:18 (UTC) Ответить

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tbgmt

Вот правильная велодорожка, она отделена от проезжей части. Но почему по ней едут на мотоциклах, куда смотрит малийская ГИБДД? Ответить



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perfectnesguard Фашисты ! Вместо того чтобы ездить на высоконравственных и высокоевропейских велосипедах, ездят на бездуховных мотоциклах ! Ответить



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mr_sanford Нахрен ты туда поперся? Что там интересного? Ответить

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tbgmt Анаша дешевая Ответить



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microvolni Как они не боятся в сейсмоопасной Турции жить в многоэтажном ЖК Ответить

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qob969 Агенты Путина повсюду и они могут воспользоваться сейсмоопасностью, но это не значит что всем надо зарываться в землянки! Ответить



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smilevilkas районы в турции, азия она и есть азия, неважно где находится

мали - страна на рекламе называется факхую, звучит красиво Ответить



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1over137 А вот про музыку ни слова. Мне известна только одна малийская группа --- Tinariwen. Довольно неплохая, кстати, сказать. Но музыканты сейчас живут в Америке, что закономерно. Ответить



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tbgmt



А здесь мы видим внеуличный переход, причем надземный, который еще хуже подземного. Лифт отсутствует. В Мали все плохо с безбарьерной средой. Ответить

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fotoded Зато с жрачкой всё заебись. Вон кто-то мешок огурцов уронил и всем поебать. Негры, стоят, смотрят на эти огурцы и думают: - ДА МНЕ ПОЕБАТЬ НА ЭТИ ОГУРЦЫ, НА МЕШОК! В РОТ Я ЕБАЛ ОГУРЦЫ! Ответить

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shepardy норм, туда не поеду Ответить



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