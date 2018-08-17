Мали: в стране отключили интернет



Попасть в Мали не так-то просто, как кажется. Раньше вообще были проблемы, но сейчас вроде попроще. Визу дают за несколько дней в Москве. Лететь проще через Стамбул. Сначала 3 часа до Стамбула, а потом 7 часов до Бамако, столицы Мали.

Мой гид, с которым я договорился встретиться в аэропорту, присылает СМС: "Простите, что пишу СМС, у нас из-за выборов отключили интернет".

Начало интересное!


01. Начнём со Стамбула. Это шоссе Европы:


02.


03. Местами напоминает МКАД.


04. Новый ЖК Ağaoğlu My World Europe. Как и в Москве, в Стамбуле новое жильё любят построить на отшибе.


05. Вид в сторону района Кючюкчекмедже


06. Олимпийский стадион в Стамбуле, огромная арена на 80 000 зрителей. Его построили, чтобы было где принимать Олимпиаду 2008 года, но те Игры в итоге отдали Пекину. Зато в 2005 году здесь прошёл легендарный финал Лиги чемпионов, когда "Ливерпуль" отыграл 0:3 у "Милана" и победил в серии пенальти.


07. Широкая полоса вокруг – это парковка. Есть даже три вертолётных площадки.


08. ТЦ "Арена Парк" и мечеть


09.


10. Ещё какой-то новый ЖК


11. Почти Москва


12.


13.


14.


15.


16. Новые районы на западе Стамбула


17. Кусочек озера Бююкчекмедже и Мраморное море


18.


19. Здесь тоже появляется коттеджная застройка, как в США и Великобритании.


20. Летим дальше! Это уже Сахара.


21.


22. Даже из самолёта хорошо видны барханы.


23. Кстати, по площади Сахара примерно в половину России, так что кажется бесконечной.


24. Самолёт заходит на посадку, пытаешься понять, как близко земля, но её не видно! Света практически нет. Потом появляются одинокие голубые огоньки светодиодных ламп, словно планктон в море. Уличного освещения нет, поэтому не очень понятно, что светится под крылом.


Прилетел в Бамако... 27 градусов, в аэропорту пахнет хлоркой, как в бассейне.

На въездной анкете – реклама строительной техники.


"Первое правило, которое нужно запомнить в Мали – военные не любят, когда их фотографируют", – сказал мне гид.

25. Сам город практически без света, он горит разве что возле магазинов. Но вдоль улиц кипит жизнь: играют дети, все что-то продают, бродят козы...


26. Несмотря на то, что была половина одиннадцатого вечера по местному времени, город частично стоял в пробках. Пробки возникают из-за блокпостов, потому что на них проверяют машины.


В Мали только-только завершились выборы президента. Действующему президенту Ибрагиму Бубакару Кейта (который раньше ещё много лет был премьером и спикером парламента) бросил вызов его бывший соратник по партии ADEMA-PASJ Сумаила Сиссе. В первом туре, который состоялся в конце июля, никто не набрал больше 50% голосов, так что был назначен второй.

Второй тур прошёл в воскресенье, 12 августа. А в субботу жители Мали вдруг заметили, что интернет пропал, причём по всей стране. Оказалось, власти "урезали" интернет, чтобы народ лишний раз не использовал VPN и соцсети.

В итоге интернет в Мали включили только вчера вечером, то есть его не было почти 6 дней. А что, удобно! Никто не возмущается, в соцсетях лишний раз волну не гонит. Избиркомы спокойно сидят, считают. Ибрагиму Кейта за это время насчитали 67%, его конкурент получил под 33%.

Так что это у нас Роскомнадзор воюет с ветряными мельницами "Телеграмом", а в Африке всё чётко. Понадобилось – отключили весь интернет.

Кстати, перед выборами в Мали были акции протеста, и тоже не как у нас, а пожёстче. Сначала в Бамако оппозиция организовала многотысячную демонстрацию против Кейта. Потом в Тимбукту произошли столкновения между арабами и чернокожими. Оказалось, арабы таким образом протестовали против полицейского произвола режима Кейта. Наконец, сразу после 1-го тура вооружённые люди напали на конвой, перевозивший избирательные бюллетени. Погибли 8 нападавших и четверо солдат.

Ещё перед вторым туром 18 кандидатов, в том числе Сиссе, обвинили Кейта в подтасовке результатов. Однако это не помешало Сиссе принять участие во втором туре. Суд, кстати, решил, что всё по-честному, и Кейта молодец.





Предвыборные плакаты. Это один из кандидатов, Алиу Диалло. Он крупный бизнесмен, но среди малийских политиков в последнее время модно появляться в национальной одежде, особенно перед народом.


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Ещё один кандидат, Адама Кане.


А это президент Ибрагим Бубакар Кейта, весь в белом! В Мали его называют просто IBK, как у нас ВВП.
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  • Комментарии (128)
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    sharp_shark
    Вот у кого надо учиться цензуре! А то все "великий китайский фаервол", бла-бла. Фигня китайская, малийцы показали как надо!
    Новый
    sharp_shark
    Кстати несмотря на столь жесткую цензуру, даже в Мали есть политическая конкуренция - просто сравните проценты их выборов с выборами сами-знаете-кого.
    Новый
    nevsski_express
    не зря же в народе говорят, что РФ это Мали только под снегом. А в телевизоре врать не будут, это вам не какой-нибудь бездуховный некошерный интернет.



    Edited at 2018-08-17 09:06 (UTC)
    Новый
    ВРЕД
    dimas_ucha
    Турки йобоны одни первые кто ворвался на появишийся российский строительнык рынок на заре 90х.

    Хуярили, освоились, и возможно они и научили жмоторылов, соблазнили этих паразитоидов, застраивать города великорусские сраными коробками типа "побольшеэтажей".

    Вполне вполне.

    Новый
    dekhannn
    Точно, России есть на кого равняться. Отключить интернет и вещать по зомбоящику про прогресс - элехторат схавает и ещё раз 5 переизберёт Хуйло в президенты.

    Edited at 2018-08-17 11:11 (UTC)
    Новый
    odinwald
    Глядишь, Россия и вправду свершит Рывок® и догонит Мали хотя.бы по демократическим ценностям!

    Edited at 2018-08-17 15:16 (UTC)
    Новый
    tbgmt
    Пост ни о чем.
    Как в Мали обстоит дело с платной парковкой?
    Есть ли велодорожки, трамвай?
    Каково качество благоустройства?
    Что с общественными пространствами?
    Башенные краны на фото - к реновации?
    Новый
    diamond85
    Последние 3 фото питерский проспект Просвещения напомнили. Уровень рекламы и торговли примерно на одном уровне, но у нас пожалуй чуть почище.
    Новый
    dekhannn
    Как и среднестатистические россияне. На фото, если не знать что это Мали и заменить в фотошопе негров на белых, и французские надписи на кириллицу - получится типичный Омск, Тамбов или Саратов.

    Edited at 2018-08-17 11:18 (UTC)
    Новый
    tbgmt
    Вот правильная велодорожка, она отделена от проезжей части. Но почему по ней едут на мотоциклах, куда смотрит малийская ГИБДД?
    Новый
    perfectnesguard
    Фашисты ! Вместо того чтобы ездить на высоконравственных и высокоевропейских велосипедах, ездят на бездуховных мотоциклах !
    Новый
    qob969
    Агенты Путина повсюду и они могут воспользоваться сейсмоопасностью, но это не значит что всем надо зарываться в землянки!
    Новый
    smilevilkas
    районы в турции, азия она и есть азия, неважно где находится
    мали - страна на рекламе называется факхую, звучит красиво
    Новый
    1over137
    А вот про музыку ни слова. Мне известна только одна малийская группа --- Tinariwen. Довольно неплохая, кстати, сказать. Но музыканты сейчас живут в Америке, что закономерно.
    Новый
    tbgmt
    А здесь мы видим внеуличный переход, причем надземный, который еще хуже подземного. Лифт отсутствует. В Мали все плохо с безбарьерной средой.

    Новый
    fotoded
    Зато с жрачкой всё заебись. Вон кто-то мешок огурцов уронил и всем поебать. Негры, стоят, смотрят на эти огурцы и думают: - ДА МНЕ ПОЕБАТЬ НА ЭТИ ОГУРЦЫ, НА МЕШОК! В РОТ Я ЕБАЛ ОГУРЦЫ!
    Новый
  • Комментарии (128)
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