Беспорядки в БатумиНовость
Митинг у здания Главного управления внутренних дел Аджарии в грузинском городе Батуми, начавшийся во второй половине дня 11 марта, перерос в беспорядки и столкновения демонстрантов с полицейскими. Местные телеканалы сообщают о 20 задержанных, глава МВД Грузии Георгий Мгебришвили утверждает, что задержанных более 40.
"Подобный хаос или любые беспорядки на территории Грузии будут пресекаться адекватной силой. Хочу отметить, все лица, которые принимали участие в беспорядках, были их организаторами в Батуми, будут наказаны по всей строгости закона, – заявил глава МВД. – Я не исключаю и кадровых изменений в моем ведомстве, но надо посмотреть и вглубь этих событий".
Министр здравоохранения Аджарии Заал Микеладзе, в свою очередь, сообщил, что пострадали 22 человека, среди них шестеро полицейских. "Большинство из пострадавших уже выписаны из больницы", – добавил он. К подавлению беспорядков привлекли в том числе и спецназ. Сообщается, что против демонстрантов использовали, в частности, слезоточивый газ и резиновые пули. К утру 12 марта ситуация стабилизировалась.
(Аджария – автономная республика на территории Грузии, Батуми ее административный центр)
Как сообщает "Спутник-Грузия", митинг, переросший в беспорядки, начался после того, как вечером 11 марта в центре Батуми водителю, имя которого не называется, выписали штраф за неправильную парковку. Мужчина не согласился с полицейскими и завязался спор. В итоге водитель и еще пять человек (по разным данным, это или его знакомые или прохожие), которые также начали спорить с полицейскими, были задержаны.
"Грузия Online" пишет, что оштрафованный водитель ехал с похорон сына и остановился у аптеки, когда его жене стало плохо. В этот момент к ним подъехал патруль и выписал штраф в размере 200 лари (около 4,7 тысячи рублей) за создание помех автодорожному движению. "Грузия Online" отмечает, что, по словам местных жителей, полиция в последнее время жестко штрафует водителей.
Основными требованиями участников митинга были отставка главы местной полиции и освобождение шестерых задержанных.
В ночь на 12 марта стало известно, что шестерых задержанных отпустили. "Я учел просьбу главы правительства Аджарии об освобождении задержанных в административном порядке лиц. Несмотря на то, что я освободил этих людей, против них не прекратилось административное делопроизводство, и я могу сказать, что эти люди обязательно предстанут перед судом. То, что происходит сейчас в Батуми, всячески неприемлемо и возмутительно", – заявил глава МВД Мгебришвили.
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили, комментируя ситуацию, сказал, что "у участников акции могут быть причины для выражения протеста". "Сейчас необходимо срочно разрядить ситуацию и начать расследование. Призываю и власти соблюдать право граждан на самовыражение", – заявил глава государства.
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили обвинил в произошедшим некие "деструктивные силы", которые "провоцировали других к совершению актов вандализма, подстрекали к насилию в отношении правоохранительных структур". Правоохранительные органы, добавил премьер, "находятся в режиме минимального реагирования".
По поручению президента сегодня, 12 марта, состоится заседание Совета национальной безопасности (СНБ) Грузии. "Важнее всего, что эти негативные процессы остановлены. К сожалению, есть пострадавшие, как гражданские лица, так и полицейские. Выражение свободы слова – это право граждан, но проявление вандализма не может иметь ничего общего с этим правом", – сказал журналистам секретарь СНБ Грузии Давид Раквиашвили.
Фотографии: из твиттера @OlegPanfilov7, netgazeti.ge
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Ты сам мудак тупорылый, одно дела против коррумпированной власти выходить на улицы,другое защищать мудака который по факту виноват. Жене бля стало хуево, ну сиди дома тогда, что бы хуево не становилась, не хуй ездить на похороны
Edited at 2017-03-12 06:57 (UTC)
Зная грузин, не удивлюсь, если водитель включил быка как только ему указали на нарушение.
Edited at 2017-03-12 09:08 (UTC)
Есть закон но есть и справедливость.А здесь поступили несправедливо.
Вот реакция.
А в России увезут машину на штраф-стоянку, так ещё больше заплатить придётся.
И никто не взбунтуется. Даже, если и нарушения-то не было.
В крайнем случае - пойдут канючить и оспаривать отжатие денег в ЦОДД.
А в Осетии и Абхазии межнациональный конфликт
Edited at 2017-03-12 07:44 (UTC)
а по теме,пора Мишико возвращаться
молодцы аджары!
Дорожное двиежение в грузии иначе как дерьмовым не назвать.
Паркуются на тротуарах, что не пройти.
То, что на знаки забивают болт - даже и не говорю.
Последние 3-4 месяца за соблюдение ПДД дейстивтельно взялись, тк некоторые горные люди ездят по дорогам так, как бухой тракторист не катает трактор по чистому полю.