travnikovug Рука Москвы? Ответить

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frost12345 Грузинцы и без Москвы народ горячий , необузданный . Ответить



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aldabulsk А Путин был среди погромщиков или он стрелял слезоточивым газом? Ответить

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mimoprohodil_av пять путиных громили и поджигали авто, трое путиных стреляли в них резиновыми пулями, а один командовал Ответить



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igorek44 это граждане грузии так выразили свою радость по поводу отмены виз в гейропу, а местные мусора их не так поняли Ответить



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rollson путен введи войска для защиты русских на востоке Грузии! Ответить

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WASP На западе же. Ответить

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murzikcot Молодцы отстаивают свои права. Ватан бы повздыхал-повздыхал и сам бы залез на бутылку в отделе чтобы не майданить и не огорчать Путена и его дружков Ротенбергов,Сечиных и прочих миллеров. Ответить

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mossdvor Какие бля права? Права на нарушение правил что ли.

Ты сам мудак тупорылый, одно дела против коррумпированной власти выходить на улицы,другое защищать мудака который по факту виноват. Жене бля стало хуево, ну сиди дома тогда, что бы хуево не становилась, не хуй ездить на похороны Ответить

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kirill_kaluga Печально. Такой хороший город Батуми. На уровне Турции сервис, природа лучше, и порядок везде. Не то что в Абхазии. Ответить

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cat_miaow Абхазия - это бандитская дыра. И в этом её нынешнем состоянии явно не Грузия виновата.



Edited at 2017-03-12 06:57 (UTC) Ответить

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vitalich "Получили доступ в Европу" называется))) Ответить



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zloetelo Хачапури по аджарски Ответить



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jon_jonovich Это турецкие чурки что ли баламутили? Ответить



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kotan_srakotan Свободу Сане Лапшину! Ответить



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mazafaka1001 и этим папуасам дают безвизу в европушку? печально Ответить

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ihorhrebin Завидуешь? А тебе, который на вершине цивилизации, визу не дали... Может потому, что именно ты и есть папуас? Ответить

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blaster2009 А мне этого мужика жалко. У него, можно сказать, уважительная причина, и полицейские могли бы войти в положение. А то получается, это тот самый закон, как в том фильме, дробит всех как кистень( Ответить

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worldbubble Полицейские в Грузии входят в положение, если объяснить по человечески. Меня

Зная грузин, не удивлюсь, если водитель включил быка как только ему указали на нарушение. Ответить



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cat_miaow Как-то жидко. Скучно им стало, наверное. После зимы хочется размяться. А тут повод какой-то подвернулся. Ответить



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navalnypresiden А у нас всем бутылки в жопу суй, никто и не заступится



Edited at 2017-03-12 09:08 (UTC) Ответить



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andartem Как водят и паркуются в Грузии – https://www.facebook.com/usircxvilo/ Ответить



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vilmantas Грузины свои права умеют защищать...

Есть закон но есть и справедливость.А здесь поступили несправедливо.

Вот реакция. Ответить



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vintagespb наверняк клинтон и сорес мутят майдан Ответить



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navalnypresiden Обама же Ответить



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kazagrandy Вот это мощная движуха! Понимаю.

А в России увезут машину на штраф-стоянку, так ещё больше заплатить придётся.

И никто не взбунтуется. Даже, если и нарушения-то не было.

В крайнем случае - пойдут канючить и оспаривать отжатие денег в ЦОДД. Ответить



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pantograf2001 Мне интересно, почему Ю. Осетию и Абхазию не сдали, а Аджарию сдали в свое время. Ответить

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Руслан Астафьев аджарского царя Мишико прессанул просто внаглую, пока тот был уверен в автономности и неприступности. Чисто грузинская разборка.

А в Осетии и Абхазии межнациональный конфликт Ответить



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reytuza хач - майдан! Ответить



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vandervart у нас в деревне раз боярышник в аптеку не завезли, так мужики тоже буянить вышли, требовали Пуйло на кол посадить , но расиянские сми почему-то это событие мирового масштаба не освещали



Edited at 2017-03-12 07:44 (UTC) Ответить



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alex_ishm При Абашидзе такого не было. Ответить



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sts_z Абашидзе вовремя не свалил,и стал быковать.За что и был наказан

а по теме,пора Мишико возвращаться Ответить

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молодцы аджары! Denis Korableov Мгебришвили, будет залупаться, ждёт народный суд по законам гор! Ответить



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dimmoff "Некие деструктивные", у всех правителей трухой голова и рот набиты, сука? Ответить



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okwalker Нормальное явление. Просто мы не привыкли, что люди иногда выходят на улицу протестовать. Ответить



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conel Отметили безвизовый въезд в ЕС ? :) Ответить



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worldbubble Оштрафовал, значит было за что

Дорожное двиежение в грузии иначе как дерьмовым не назвать.

Паркуются на тротуарах, что не пройти.

То, что на знаки забивают болт - даже и не говорю.



Последние 3-4 месяца за соблюдение ПДД дейстивтельно взялись, тк некоторые горные люди ездят по дорогам так, как бухой тракторист не катает трактор по чистому полю. Ответить



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white_guardsman Ну горцам же хочется свободки, какие такие штрафы брат, хочу 200 наваливаю, ставлю где хочу. Ответить



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